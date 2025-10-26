Un polițist aflat în timpul liber a fost salvator pentru victimele unui accident din Mehedinți. Momentul, surprins de o cameră de bord

22:00

Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seară, la Digi24, că miza nu este să fie prim-ministru în orice condiţii, ci să facă ceea ce trebuie pentru ţară. El a precizat că dacă oameni politici din coaliţie au soluţii mai bune, să le spună, pot iniţia moţiuni de cenzură şi pot face o majoritate aşa cum doresc. El a adăugat că dacă aveau aceste idei, atunci ar fi trebuit să le pună în aplicare cât timp au fost la guvernare.