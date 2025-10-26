Bolojan a anunţat că PNL Bucureşti l-a votat pe Ciprian Ciucu drept candidatul partidului la Primăria Capitalei, dar a precizat că mai sunt încă două etape de parcurs

20:50

Spitalul Orăşenesc Sinaia, din judeţul Prahova, se confruntă cu noi acuzaţii de malpraxis, la şapte ani de la acuzaţii similare, după ce familia unei paciente în vârstă de 34 de ani a reclamat că femeia a ajuns în stare critică la Spitalul Fundeni din Capitală, la câtva timp de la o intervenţie de rutină făcută în unitatea din Sinaia. Conducerea acestui spital a informat că face o anchetă internă pentru a afla „toate circumstanţele acordării serviciilor medicale”, dar a precizat că la Fundeni au fost declarate „în plus şi alte diagnostice, nemenţionate la Sinaia” nici la prezentarea în UPU, nici la internare şi nici la consultul preanestezic. Duminică seară, soţul femeii a anunţat, pe pagina sa de Facebook, că aceasta a murit în cursul după-amiezii. Părerile unor foşti pacienţi sau rude ale acestora în privinţa medicului acuzat sunt împărţite, unii considerându-l un „foarte bun chirurg”, în timp ce alţii îl blamează.