Luna în Capricorn: 4 zodii primesc un semn divin pe 27 octombrie 2025
Jurnalul.ro, 27 octombrie 2025 00:30
Pe 27 octombrie 2025, patru zodii vor primi un semn clar de la Univers — o confirmare că se află pe drumul potrivit.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 2 ore
00:30
Pe 27 octombrie 2025, patru zodii vor primi un semn clar de la Univers — o confirmare că se află pe drumul potrivit.
00:10
Meta, proprietarul Facebook, va reduce 600 de locuri de muncă din divizia sa de inteligență artificială, într-o mișcare menită să eficientizeze operațiunile după o serie agresivă de angajări, a relatat miercuri presa americană, citată de AFP.
26 octombrie 2025
23:50
Amazon folosește inteligența artificială pentru a face roboții lucrători mai buni în depozite # Jurnalul.ro
Amazon a anunțat că accelerează automatizarea depozitelor sale cu ajutorul inteligenței artificiale și roboticii, ridicând semne de întrebare cu privire la viitorul lucrătorilor umani, potrivit AFP.
Acum 4 ore
23:30
Roland Friedrich, directorul UNRWA pentru Cisiordania ocupată, avertizează asupra intensificării violențelor coloniștilor și extinderii așezărilor israeliene, în contextul încetării focului din Gaza, și subliniază că viitorul celor două teritorii palestiniene este interdependent.
23:10
Radu Jude reinventează mitul lui Dracula. Filmul apare din 31 octombrie în cinematografe # Jurnalul.ro
„Dracula”, cel mai nou film semnat de multipremiatul regizor Radu Jude, va avea premiera în cinematografele din România pe 31 octombrie, distribuit de Independența Film.
22:50
Biletele pentru meciul România – San Marino, ultimul al reprezentativei tricolore din calificările Cupei Mondiale 2026, vor fi disponibile de vineri, la prânz, anunță miercuri Federația Română de Fotbal. Partida este programată la Ploiești, pe stadionul „Ilie Oană”, marți, 18 noiembrie, ora 21:45.
22:40
Premierul Ilie Bolojan: TVA nu va crește în 2026, dar trebuie menținute echilibrele bugetare # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că România are nevoie de responsabilitate, nu de calcule electorale. TVA-ul nu va crește în 2026, dar guvernul va continua reducerea cheltuielilor pentru menținerea echilibrului bugetar.
22:30
Companiile care promovează guvernanța responsabilă în utilizarea IA au rezultate economice mai bune # Jurnalul.ro
Au fost identificate progrese pentru companiile care implementează măsuri de utilizare responsabilă a inteligenței artificiale (RAI) și stagnare în cazul celorlalte, potrivit unui studiu EY Responsible AI (RAI) Pulse.
22:10
Turcia negociază intens cu partenerii europeni și cu Statele Unite pentru a cumpăra avioane de luptă moderne, încercând să reducă decalajul față de rivalii regionali, în special Israel și Grecia, după ce a fost exclusă din programul american F-35.
21:50
Angajații resimt tot mai mult stresul la job. Pauzele de relaxare contribuie la echilibru # Jurnalul.ro
Angajații resimt tot mai puternic nesiguranța legată de viitorul profesional și financiar, pe fondul incertitudinilor economice care afectează companiile. Unul din doi angajați este îngrijorat în ceea ce privește stabilitatea veniturilor.
21:50
Vorbirea clară este o formă de putere. Nu ține doar de voce, ci de felul în care transmiți emoție, siguranță și inteligență. O dicție bună face diferența între un discurs memorabil și unul care trece neobservat.
Acum 6 ore
21:30
Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: Portrete de chiriași în „casa cea mare a lui Dumnezeu” # Jurnalul.ro
Ziua a început cu imnuri înălțate la cer prin sistem răcnet de sonorizare și cu costume cernite, lux, în care politicieni se împăunau - fâlfâind invitații mari la gât sau mână - prin fața norodului strâns.
21:30
Autoritățile din Taiwan au raportat primele cazuri de pestă porcină africană. Până în prezent, insula a fost ferită de astfel de probleme. Autoritățile au sacrificat cel puțin 195 de animale și au ordonat interzicerea deplasării și sacrificării porcilor pe insulă.
21:10
Primarul Sectorului 4 București, Daniel Băluță, a declarat că Partidul Social Democrat (PSD) va decide oficial, în următoarele două-trei zile, candidatura pentru Primăria Municipiului București și că reprezintă „o decizie pur formală în acest moment”.
21:10
Rata anuală a inflației din Regatul Unit a stagnat la 3,8% în luna septembrie, contrar estimărilor analiștilor care anticipau o ușoară scădere, potrivit Reuters.
21:00
Când Marte se unește cu Lilith, Universul răsplătește curajul și puterea interioară
20:50
Ședința PNL pentru desemnarea candidatului la Primăria Capitalei s-a desfășurat duminică. Ciprian Ciucu a fost ales candidatul partidului pentru Primăria Capitalei, după o ședință tensionată.
20:50
Cifra de afaceri în comerțul cu autovehicule și motociclete, în creștere în primele opt luni din an # Jurnalul.ro
Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule şi motociclete a crescut în primele opt luni ale anului, față de perioada similară din 2024, atât ca serie brută cu 4,8%, cât şi ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 4,3%, arată datele INS.
20:30
Comunitatea din satul Le Rouret, aflat lângă Nisa, se mobilizează împotriva deschiderii unui restaurant McDonald’s în apropierea unui liceu, fiind depusă și o moțiune împotriva proiectului în consiliul local, informează Le Figaro.
20:10
Licitație pentru obiecte din colecția lui Gene Hackman: Globuri de Aur, un ceas și tablouri # Jurnalul.ro
O casă de licitații internațională va scoate la vânzare, în luna noiembrie, o serie de obiecte care au aparținut actorului american Gene Hackman. Printre altele vor fi vândute premiile Globurile de Aur, picturi realizate chiar de actor și piese din colecția sa personală de artă.
19:50
Guvernul american reia sprijinul financiar pentru fermieri, în ciuda blocajului guvernamental # Jurnalul.ro
Guvernul de la Washington a anunțat reluarea activităților esențiale ale Departamentului Agriculturii și va distribui un pachet de ajutor de peste 3 miliarde de dolari pentru fermierii americani afectați de disputele comerciale, în pofida blocajului guvernamental.
19:40
Săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025 vine cu o energie de transformare, curaj și noroc pentru trei semne zodiacale. După o perioadă de stagnare, astrele oferă acum șansa unui nou început.
Acum 8 ore
19:30
Indonezia repatriază o bunică britanică, condamnată la moarte pentru trafic de droguri # Jurnalul.ro
Indonezia a anunțat semnarea unui acord pentru repatrierea a doi cetățeni britanici, printre care și Lindsay Sandiford, o bunică condamnată la moarte acum mai bine de zece ani pentru trafic de droguri.
19:10
Rezultate Loto 26 octombrie 2025: reporturi record la Loto 6/49 și Joker. Câștiguri importante la Joker și Noroc Plus.
19:10
Fundația Wikimedia, care administrează proiectul Wikipedia, anunță o scădere cu aproximativ 8% a vizualizărilor paginilor față de aceleași luni din 2024, atribuind acest declin impactului inteligenței artificiale și al rețelelor sociale.
18:50
Consilierul lui Bolojan: „Nu ne așteptăm la noi creșteri de taxe, dar ANAF trebuie să îmbunătățească colectarea” # Jurnalul.ro
Ionuț Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan, spune că nu sunt de așteptat noi creșteri de taxe în perioada imediat următoare, dar a avertizat că eșecul ANAF în îmbunătățirea colectării ar putea schimba acest scenariu.
18:30
Maia Sandu, discuții cu Nicușor Dan despre proiecte comune și integrarea în UE a Republicii Moldova # Jurnalul.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit duminică, la București, cu președintele României, Nicușor Dan, cu ocazia Slujbei de Sfințire a picturii Catedralei Naționale, discutând despre proiecte comune și despre integrarea în Uniunea Europeană a Moldovei.
18:30
Guvernul de la Seul a transmis că intenționează menținerea și consolidarea relațiilor pozitive cu Japonia după ce Sanae Takaichi a devenit prima femeie care ocupă funcția de prim-ministru în Japonia, potrivit Yonhap.
18:10
WhatsApp testează o nouă funcție pentru a limita numărul de mesajelor pe care utilizatorii privați și companiile le pot trimite persoanelor necunoscute fără a primi un răspuns, în încercarea de a combate creșterea spam-ului pe platformă, informează ANSA.
18:10
Jannik Sinner a cucerit duminică titlul la turneul ATP 500 de la Viena (Austria), după o finală împotriva lui Alexander Zverev. Italianul, locul 2 mondial, a revenit de la 0-1 la seturi și s-a impus cu 3-6, 6-3, 7-5, adjudecându-și al 22-lea trofeu al carierei și al doilea la Viena (primul în 2023).
17:50
Cel mai mare studiu de acest gen a descoperit că semaglutida, un medicament pentru slăbit, reduce riscul de infarct miocardic sau accident vascular cerebral, indiferent de câte kilograme pierd oamenii, potrivit The Guardian.
Acum 12 ore
17:30
Un bărbat de 58 de ani, din orașul Balș, județul Olt, a fost prins, duminică dimineață, conducând o autospecială de poliție, pe care a sustras-o de la postul de poliție din Robănești.
17:30
Tesla, compania producătoare de vehicule electrice, a anunțat miercuri o scădere de 37% a profitului net din trimestrul al treilea, la 1,37 miliarde de dolari, din cauza cheltuielilor operaționale și a tarifelor mai mari, potrivit Le Figaro.
17:10
Cea mai norocoasă zi pentru fiecare zodie, în săptămâna 27 octombrie - 2 noiembrie 2025 # Jurnalul.ro
Universul lucrează întotdeauna în favoarea ta. Cu toate acestea, atunci când ceva nu se manifestă în programul tău, poate provoca îndoieli. Este esențial să ai încredere în tine și în conexiunea ta cu universul.
17:10
Companiile europene - acord asupra unei fuziuni în domeniul sateliților pentru a contracara Starlink # Jurnalul.ro
Grupurile aerospatiale europene au dezvăluit un acord inițial pentru a-și pune în comun activitățile de producție de sateliți, care înregistrează pierderi, combinându-și forțele după luni de negocieri pentru a contracara creșterea galopantă a rivalilor conduși de Starlink, scrie Reuters.
16:50
Agenția ONU pentru refugiați palestinieni (UNRWA) a anunțat că peste 61 de milioane de tone de dărâmături acoperă acum Fâșia Gaza, ca urmare a atacurilor israeliene neîntrerupte din ultimii doi ani.
16:30
Coreea de Nord construiește un memorial pentru soldații săi uciși în războiul din Ucraina # Jurnalul.ro
Regimul de la Phenian a început construcția unui memorial dedicat militarilor nord-coreeni morți în timpul luptelor din Ucraina, unde au fost trimiși să lupte alături de forțele ruse. Kim Jong Un a lăudat implicarea acestora, spunând că au contribuit la „victoria decisivă” a Rusiei.
16:10
Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat că se așteaptă ca filiala germană a companiei rusești Rosneft să fie exceptată de la noile sancțiuni impuse de Statele Unite sectorului petrolier rus.
15:50
Cei mai mulţi bucureşteni ar vota cu Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu, dacă ar fi alegeri # Jurnalul.ro
Daniel Băluţă, actualul primar al Sectorului 4, conduce în intenţiile de vot pentru Primăria Generală a Capitalei, cotat cu 25%, urmat de Ciprian Ciucu cu 23%, potrivit unui sondaj realizat de Avangarde pe un eşantion de 1.000 de persoane din Municipiul Bucureşti.
15:30
Rusia a testat cu succes racheta de croazieră Burevestnik cu propulsie nucleară, o armă care, potrivit Moscovei, poate evita orice sistem de apărare, a declarat duminică președintele Vladimir Puțin, citat de Reuters.
15:20
A treia zi de huiduieli pentru premierul Ilie Bolojan. Șeful Guvernului a fost huiduit de mulțime, duminică, la sfințirea Catedralei Neamului, după ce, cu doar o zi în urmă, a fost huiduit, la Carei, iar la Iași, cu două zile în urmă, Ilie Bolojan a avut parte de același tratament.
15:10
6 cele mai perfecționiste zodii: Se remarcă prin ambiție, disciplină și atenție la detalii # Jurnalul.ro
Perfecțiunea este ceva ce mulți oameni urmăresc dar pentru unele zodii nu este doar un obiectiv, ci un mod de viață. Aceste persoane sunt orientate spre detalii, disciplinate și se străduiesc constant să îmbunătățească tot ce le înconjoară.
15:10
Bărbat prins de jandarmi când împărțea pe Calea 13 septembrie materiale cu caracter legionar # Jurnalul.ro
Un bărbat a fost prins de jandarmi în timp ce împărțea pe Calea 13 septembrie din Capitală materiale cu caracter legionar.
14:50
Peste 2.700 de arme de foc deținute ilegal au confiscat polițiștii în primele nouă luni ale anului # Jurnalul.ro
Peste 2.700 de arme de foc și peste 330.000 de caryușe deținute ilegal au confiscat polițiștii în primele nouă luni ale anului 2025, a anunțat duminică IGPR.
14:30
Un număr de 687 de școli din întreaga țară s-au înscris până în prezent în „Matematică Remedial”, a anunțat sâmbătă Ministerul Educației. Înscrieri se mai pot face până vineri, 31 octombrie.
14:10
Află cum Fecioara, Leul, Racul și Săgetătorul își regăsesc visurile din copilărie și se reconectează cu scopul și bucuria autentică a vieții.
13:50
Un grup militant kurd a anunțat duminică retragerea luptătorilor săi din Turcia în Irak, ca parte a eforturilor de pace cu Turcia, transmite AP.
13:50
Diseară, de la 20.00, la Asia Express – Drumul Eroilor: Cătălin Botezatu intră spectaculos în competiție, în ultima etapă din Vietnam! # Jurnalul.ro
Primul episod al etapei a opta, ultima din Vietnam, aduce o ediție memorabilă, plină de culoare, emoție și o apariție-surpriză spectaculoasă. Cătălin Botezatu este „handicap” al ediției Asia Express – Drumul Eroilor, difuzate diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.
13:30
Specialiștii Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrag sâmbătă atenția asupra unei campanii de fraudă online în care este folosit numele OLX Romania.
13:20
Un cutremur cu magnitudinea 2,7 a avut loc duminică în județul Vrancea.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.