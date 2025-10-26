FCSB obține o victorie mare cât o gură de oxigen
27 octombrie 2025
FCSB a învins pe UTA Arad, scor 4-0, în ultima partidă a zilei de duminică din Liga 1, în runda cu numărul 14 din sezonul competițional 2025/2026. Golurile au fost marcate de Bîrligea, un șut minunat din afara careului, plus Tănase și Olaru din penalti, dar și Thiam pe final de joc, în prelungiri. Gazdele … The post FCSB obține o victorie mare cât o gură de oxigen appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Bolojan, despre tensiunile cu PSD: Miza mea nu este să fiu premier în orice condiții. Dacă cei din coaliție au soluții mai bune, să le spună # SportMedia
Dacă există oameni în coaliție care au soluții mai potrivite pentru problemele României, ar trebui să le spună și chiar să introducă moțiuni de cenzură pentru formarea unei alte majorități, a declarat Ilie Bolojan duminică seară. El a subliniat că nu ține să fie premier în orice condiții. Bolojan a spus despre criticile care-i sunt … The post Bolojan, despre tensiunile cu PSD: Miza mea nu este să fiu premier în orice condiții. Dacă cei din coaliție au soluții mai bune, să le spună appeared first on spotmedia.ro.
Premierul Ilie Bolojan a clarificat poziția Guvernului privind taxele pentru anul viitor, spunând că taxa pe valoare adăugată nu va crește și nici alte taxe, dar este nevoie în continuare de reducere de cheltuieli. „Taxa pe valoare adăugată nu va crește și nici alte taxe, subliniez asta, și eu sunt un om corect față de … The post Creștere de TVA în 2026? Bolojan: Nu e loc de întors appeared first on spotmedia.ro.
Bolojan: La aeroporturile Kogălniceanu și Otopeni și la Romasta au explodat indemnizațiile directorilor # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a dezvăluit că au crescut cu 40-50% indemnizaţiile unor directori de companii din zona de transporturi şi a nominalizat trei astfel de instituţii, şi anume aeroporturile Mihail Kogălniceanu şi Otopeni, dar şi Romatsa. Bolojan a precizat că dacă legea nu îi poate forţa să-şi scadă acele indemnizaţii, poate bunul simţ să o … The post Bolojan: La aeroporturile Kogălniceanu și Otopeni și la Romasta au explodat indemnizațiile directorilor appeared first on spotmedia.ro.
Peste 80 de persoane au fost duse la secția de poliție pentru audieri în urma unei încăierări între migranţi într-o zonă rezidențială din Moscova. Pe rețelele de socializare din Rusia au apărut înregistrări video cu oameni care se luptau pe stradă cu bâte şi lopeţi şi au spart geamuri în apropierea complexului rezidenţial Prokşino. Combatanții … The post Bătaie cu lopeți și indicatoare rutiere pe străzile din Moscova (Video) appeared first on spotmedia.ro.
China ia în calcul să amâne punerea în aplicare a restricţiilor impuse exportului pământurilor rare şi să reia achiziţiile de soia din Statele Unite, a anunţat duminică secretarul american al Trezoreriei Scott Bessent, evitând astfel o creştere masivă a taxelor vamale americane, un semn de destindere între cele două mari puteri mondiale. Preşedintele american Donald … The post SUA și China sunt aproape de un acord pentru exporturile de pământuri rare și soia appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop pentru săptămâna 27 octombrie - 2 noiembrie 2025. The post Horoscopul săptămânii 27 octombrie – 2 noiembrie appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop zilnic pentru 27 octombrie 2025. The post Horoscop zilnic: 27 octombrie appeared first on spotmedia.ro.
Ședința PNL pentru desemnarea candidatului la Primăria Capitalei s-a desfășurat duminică, iar Ciprian Ciucu a fost ales candidatul partidului pentru PMB. În urma numărării voturilor, Ciprian Ciucu a obținut 11 voturi, Stelian Bujduveanu (actualul primar interimar) a primit 4, iar 4 voturi au fost anulate, potrivit unor surse citate de Mediafax. Ciprian Ciucu a devenit … The post Ciprian Ciucu este candidatul PNL pentru Primăria Capitalei – surse appeared first on spotmedia.ro.
Liderul USR, Dominic Fritz, a vorbit, duminică, despre tensiunile din coaliția de guvernare care au ajuns la un punct maxim după respingerea legii pensiilor magistraților la CCR. Întrebat în emisiunea „Ora de Foc” de la Antena 3, despre declarația liderului UDMR, Kelemen Hunor, că la ședințele de coaliție îi vine să se ia cu mâinile … The post Dominic Fritz: „Coaliția asta are un potențial distrugător asupra sănătății mele” appeared first on spotmedia.ro.
Interul lui Chivu, dezavantajat în fața lui Napoli. Decizie oficială în Italia, arbitrii vor fi sancționați # SportMedia
Internazionale Milano, grupare antrenată de Cristi Chivu, a fost învinsă sâmbătă seara în Serie A de campioana Napoli, scor 1-3. Dar, la capătul partidei, Asociația Italiană a Arbitrilor a ajuns la concluzia că Napoli nu ar fi trebuit să primească penalti pe finalul primei reprize, penalti după intervenția lui Mkhitaryan asupra lui Di Lorenzo. Giovanni … The post Interul lui Chivu, dezavantajat în fața lui Napoli. Decizie oficială în Italia, arbitrii vor fi sancționați appeared first on spotmedia.ro.
Misiunea Motanski: O pisică a fost salvată din blocul distrus de explozie în Rahova (Foto & Video) # SportMedia
Un motan a fost salvat de pompieri din blocul din Rahova distrus de explozie. Acesta se afla într-un apartament de la etajul trei și a fost recuperat în siguranță, la mai bine de o săptămână de la deflagrație. Motanski era blocat într-un apartament de la etajul 3 al clădirii și a fost scos în siguranță, … The post Misiunea Motanski: O pisică a fost salvată din blocul distrus de explozie în Rahova (Foto & Video) appeared first on spotmedia.ro.
Invocând „situația schimbătoare a securității globale”, Elveția, țara renumită pentru neutralitatea sa, desfășoară o amplă renovare a adăposturilor civile. Undeva în Zurich, ascuns sub fermecătoarele străzi pietruite și clădirile medievale din orașul vechi, există un loc care îi uimește pe toți cei care ajung acolo. La prima vedere, Urania, un spațiu subteran care se întinde … The post Elveția se pregătește pentru „orice” și își modernizează rețeaua de buncăre appeared first on spotmedia.ro.
Neluțu Varga anunță singurul nume de antrenor în tratative la CFR Cluj: „Fără discuții!” # SportMedia
Patronul celor de la CFR Cluj, Neluțu Varga anunță singurul nume de antrenor care îl interesează acum, pentru înlocuirea antrenorului Andrea Mandorlini. Plecarea acestuia nu a schimbat fața ceferiștilor, care, cu interimarul Rus la timonă, au pierdut cu 2-0 în fața celor de la Farul, sâmbătă seara în Liga 1. Dar Nelu Varga nu se … The post Neluțu Varga anunță singurul nume de antrenor în tratative la CFR Cluj: „Fără discuții!” appeared first on spotmedia.ro.
Real Madrid a învins FC Barcelona în El Clasico cu scorul de 2-1 în cel mai mare derbi al fotbalului spaniol și european. Golurile au fost marcate de Mbappe și Bellingham pentru gazde, respectiv Fermin Lopez pentru catalani, dar notăm și 3 reușite anulte, plus un penalti ratat de madrileni. Prima parte din Real – … The post Real Madrid învinge Barcelona în El Clasico într-un meci nebun appeared first on spotmedia.ro.
Focuri de armă în Sectorul 6 al Capitalei. Polițiștii îl caută pe cel care a tras într-o mașină parcată # SportMedia
Polițiștii caută o persoană care a tras duminică cu un pistol de tip Airsoft pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei. Nimeni nu a fost rănit, dar luneta unei mașini a fost spartă. Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au fost sesizați duminică despre faptul că pe o stradă din Sectorul 6 s-ar fi auzit focuri … The post Focuri de armă în Sectorul 6 al Capitalei. Polițiștii îl caută pe cel care a tras într-o mașină parcată appeared first on spotmedia.ro.
Fosta lideră a campionatului Universitatea Craiova a făcut o remiză albă la Clinceni, scor 0-0 contra celor de la Metaloglobus, în prima partidă a zilei de duminică din Liga 1. După o primă repriză slabă și anostă, Craiova lui Rădoi a insistat mult în ofensivă în partea secundă, când a și ratat ocazii cu nemiluita, … The post Universitatea Craiova pierde două puncte mari la Metaloglobus appeared first on spotmedia.ro.
Încă un bărbat a murit pe munte, în Făgăraș, după ce a căzut 500 de metri din Vârful Lespezi. Operațiune extremă pentru recuperarea trupului # SportMedia
Salvamontiştii din Argeş au anunţat astăzi că un bărbat a murit sâmbătă pe munte, în Făgăraş, după ce a căzut 500 de metri din Vârful Lespezi spre Căldarea Berbecilor. Operaţiunea de recuperare a cadavrului este foarte dificlă şi de lungă durată din cauza terenului accidentat şi a zăpezii îngheţate. Tot sâmbătă și tot în Fărăgaş, … The post Încă un bărbat a murit pe munte, în Făgăraș, după ce a căzut 500 de metri din Vârful Lespezi. Operațiune extremă pentru recuperarea trupului appeared first on spotmedia.ro.
Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a atins borna de 950 de goluri marcate în cariera sa, cu ocazia meciului câștigat de actuala sa echipă, Al-Nassr, cu scorul de 2-0, pe terenul formației Al-Hazem, sâmbătă, în etapa a șasea a Ligii de fotbal din Arabia Saudită, informează EFE. Ronaldo a marcat al doilea gol al lui Al-Nassr, … The post Cristiano Ronaldo a marcat al 950-lea gol din cariera sa appeared first on spotmedia.ro.
Președintele american Donald Trump a sosit în Asia pentru o săptămână intensă de diplomație care include o întâlnire foarte așteptată cu omologul său chinez, Xi Jinping. Pe agendă domină tema comerțului, domeniu în care tensiunile dintre cele mai mari două economii ale lumii s-au accentuat. Trump a sosit la Kuala Lumpur, capitala Malaeziei, unde se … The post Marea miză a turneului lui Trump în Asia: Confruntarea cu Xi și pariurile riscante appeared first on spotmedia.ro.
Decizia surprinzătoare luată de Mirel Rădoi la doar câteva zile după scandalul uriaș cu Baiaram # SportMedia
Mirel Rădoi, antrenorul actual al Universității Craiova, fostul selecționer al României, a luat o decizie surprinzătoare în ce îl privește pe Ștefan Baiaram. Rădoi a trecut peste scandalul netitularizarii lui Baiaram în meciul de joi din Europa League cu Noah. Atunci, vârful oltean a spart o ușă a vestiarului de nervi la auzul că nu … The post Decizia surprinzătoare luată de Mirel Rădoi la doar câteva zile după scandalul uriaș cu Baiaram appeared first on spotmedia.ro.
Pictura Catedralei Naționale, sfințită cu mare fast și puhoi de oficiali. Credincioșii de rând vor avea acces mai pe seară (Galerie foto) # SportMedia
Pictura în mozaic de tradiție bizantină a Catedralei Naționale a fost sfințită, duminică, de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoțiți de un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi. În timp ce diverși oficiali care au fost invitați au stat în catedrală … The post Pictura Catedralei Naționale, sfințită cu mare fast și puhoi de oficiali. Credincioșii de rând vor avea acces mai pe seară (Galerie foto) appeared first on spotmedia.ro.
Președintele american Donald Trump a fost întâmpinat cu muzică, dansuri tradiționale și steaguri fluturând la sosirea sa pe aeroportul din Kuala Lumpur, unde participă la summitul ASEAN. Imaginile îl surprind pe Trump zâmbind și dansând pe covorul roșu alături de oficialii malaezieni, într-o atmosferă festivă, înainte de a-și continua drumul spre reședința oficială, relatează CNN. … The post Trump dansează pe covorul roșu, la sosirea în Malaezia (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Olandezii au dat verdictul despre Dennis Man, după prestațiile fabuloase ale românului din ultimul timp # SportMedia
Dennis Man a început să impresioneze cu adevărat la PSV Eindhoven, noua sa echipă din vară, acolo unde recent a marcat două goluri extraordinare în partida cu Napoli din Champions League. Iar presa olandeză a ajuns la un numitor comun și a dat un verdict, în fine pozitiv, despre venirea acestuia în campionatul batav, de … The post Olandezii au dat verdictul despre Dennis Man, după prestațiile fabuloase ale românului din ultimul timp appeared first on spotmedia.ro.
Potenţialul candidat al PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, se situează pe primul loc în intenţiile de vot, fiind urmat, la diferenţă de două procente, de Ciprian Ciucu (PNL) şi de Cătălin Drulă (USR), relevă un sondaj Avangarde. 68% dintre subiecţi spun că nu sunt mulţumiţi de modul în care arată Municipiul Bucureşti. De asemenea, … The post Cursa pentru Capitală: Primii doi clasați sunt la diferență de două procente – sondaj appeared first on spotmedia.ro.
Putin anunță testarea cu succes a rachetei nucleare Burevestnik, cu rază de acțiune „nelimitată”. Ar fi zburat 14.000 km în 15 ore # SportMedia
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat duminică dimineață că armata rusă a testat cu succes racheta de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik, o armă despre care susține că are raza de acțiune nelimitată. „Caracteristicile tehnice ale Burevestnik permit utilizarea acesteia cu precizie garantată împotriva unor ținte extrem de protejate, la orice distanță”, i-a raportat șeful … The post Putin anunță testarea cu succes a rachetei nucleare Burevestnik, cu rază de acțiune „nelimitată”. Ar fi zburat 14.000 km în 15 ore appeared first on spotmedia.ro.
Triplul campion cu FCSB și-a anunțat retragerea din activitatea sportivă: „Nu a fost ușor” # SportMedia
Un jucător care a făcut istorie la FCSB, cucerind trei titluri de campion cu roș-albaștrii, și-a anunțat astăzi retragerea din fotbal. Fundașul dreapta Cornel Rîpă, 35 de ani, ultima dată la UTA Arad, a decis să-și agățe ghetele în cui, explicând și motivul pentru care a făcut acest lucru. Campion de 3 ori cu FCSB, … The post Triplul campion cu FCSB și-a anunțat retragerea din activitatea sportivă: „Nu a fost ușor” appeared first on spotmedia.ro.
Italienii, critici dure la adresa jucătorului surpriză convocat de Mircea Lucescu: ”Dezamăgește” # SportMedia
Un fotbalist român convocat de Mircea Lucescu în lotul preliminar pentru ultimele partide din preliminariile CM 2026 a fost aspru criticat de către presa italiană. E vorba de Rareș Ilie, care evoluează pentru Empoli, în Serie B, grupare care a pierdut cu scorul de 2-1 în fața celor de la Modena în runda cu numărul … The post Italienii, critici dure la adresa jucătorului surpriză convocat de Mircea Lucescu: ”Dezamăgește” appeared first on spotmedia.ro.
FC Liverpool, deținătoarea titlului, a suferit sâmbătă seara a patra sa înfrângere consecutivă în campionatul de fotbal al Angliei, înclinându-se la limită pe terenul formației Brentford, scor 2-3, într-un meci contând pentru etapa a 9-a din Premier League. Gazdele au deschis rapid scorul, prin Dango Ouattara, după doar cinci minute de la startul partidei, iar … The post A patra înfrângere consecutivă pentru Liverpool în Premier League appeared first on spotmedia.ro.
Șase metri sub pământ. Reportaj The Guardian din spitalul secret care tratează soldații ucraineni # SportMedia
Ascuns sub un pâlc de copaci, un tunel din lemn coboară în pantă spre o încăpere luminată puternic. Pe coridoare înguste se aliniază paturi, monitoare cardiace, ventilatoare și rafturi pline cu medicamente și haine curate. Pe un ecran, medicii urmăresc în timp real zborurile în zigzag ale dronelor rusești care brăzdează cerul deasupra. Sunt imagini … The post Șase metri sub pământ. Reportaj The Guardian din spitalul secret care tratează soldații ucraineni appeared first on spotmedia.ro.
Bucureștiul este una dintre cele mai calde capitale europene. Temperatură medie, comparabilă cu Atena sau Roma – raport # SportMedia
Temperatura medie anuală, în orașele României, a crescut constant, depășind 12 grade Celsius, în perioada 2021-2024, cu peste două grade Celsius mai mult decât în secolul trecut, iar Bucureștiul este, astăzi, una dintre cele mai calde capitale europene, cu o temperatură medie comparabilă cu Atena sau Roma. Datele apar în raportul „Starea Climei – România … The post Bucureștiul este una dintre cele mai calde capitale europene. Temperatură medie, comparabilă cu Atena sau Roma – raport appeared first on spotmedia.ro.
Dezastru pentru un club de tradiție din Liga 2: Depunctare și interdicție la transferuri # SportMedia
Un club de mare tradiție al fotbalului românesc, aflat în prezent în penumbra ligii secunde, a primit o veste dură. Ceahlăul Piatra Neamț a fost depunctată de Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal cu două puncte și a primit interdicție la transferuri. Motivul este un litigiu pe care clubul moldav l-a avut cu … The post Dezastru pentru un club de tradiție din Liga 2: Depunctare și interdicție la transferuri appeared first on spotmedia.ro.
Un nou scandal stă să izbucnească în tenisul feminin mondial, după ce o vedetă a lansat acuzații grave către liderele Iga Swiatek și Aryna Sabalenka. Ucraineanca Marta Kostyuk este acum în centrul atenției după ce a lansat acuze dure către cele două mari tenismene, multiple campioane de Grand Slam. Sportiva de 23 de ani este … The post O tenismenă de top lansează acuze dure către Sabalenka și Swiatek appeared first on spotmedia.ro.
Atenție la vitamina D: Excesul duce la calcificarea pereților arteriali, deficitul – la rahitism și osteoporoză. Cum se administrează corect # SportMedia
Vitamina D este una dintre cele mai importante vitamine pentru sănătatea generală, fiind implicată nu doar în formarea și menținerea structurii osoase, ci și în buna funcționare a sistemului imunitar, a metabolismului și chiar a stării de spirit. Totuși, suplimentarea acesteia trebuie făcută cu prudență, pentru că excesul poate fi la fel de periculos ca … The post Atenție la vitamina D: Excesul duce la calcificarea pereților arteriali, deficitul – la rahitism și osteoporoză. Cum se administrează corect appeared first on spotmedia.ro.
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir, sărbătorit duminică de credincioşii creştini, este patronul Tesalonicului, alături de Sfântul Apostol Pavel şi de Sfântul Grigorie Palama. A fost ucis în ziua de 26 octombrie, pentru că a mărturisit credinţa creştină şi nu a vrut să se închine la zei. În tradiţia populară, Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de … The post Astăzi îl sărbătorim pe vestitorul iernii, Sfântul Dimitrie. Obiceiuri și superstiții appeared first on spotmedia.ro.
A fost semnat acordul de pace între Thailanda și Cambodgia, în prezența lui Trump (Video) # SportMedia
Prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul şi premierul cambodgian Hun Manet au semnat un „acord de pace” comun, duminică dimineaţă, în prezenţa preşedintelui american Donald Trump. Thailanda va elibera prizonierii cambodgieni, iar Cambodgia va începe retragerea artileriei grele ca parte a primei faze a acordului. Observatorii regionali vor monitoriza situaţia pentru a se asigura că luptele nu … The post A fost semnat acordul de pace între Thailanda și Cambodgia, în prezența lui Trump (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, povestește cum a scăpat de armată: „Am cam lălăit-o cu școala…” # SportMedia
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a povestit sâmbătă, în cadrul emisiunii „Zona Zero” de la Antena 3 CNN, cum a reușit să evite stagiul militar obligatoriu în perioada în care serviciul militar era încă în vigoare în România. Totodată, el a spus că știe să tragă cu arma și că a făcut mult sport, pe … The post Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, povestește cum a scăpat de armată: „Am cam lălăit-o cu școala…” appeared first on spotmedia.ro.
Internazionale Milano a fost învinsă dur sâmbătă seara în deplasarea de la campioana Napoli, scor 1-3, iar antrenorul român Cristi Chivu a prezentat presei primele sale concluzii, la cald. În meciul cap de afiș al rundei cu numărul 8 din Serie A, Inter nu a putut face față în acest derbi și a ratat șansa … The post Reacția lui Cristi Chivu după un eșec la scor pentru Inter, în fața campioanei Napoli appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj își continuă forma catastrofală de joc în Liga 1, bifând sâmbătă seara un nou eșec, scor 0-2 acasă cu cei de la Farul Constanța. Mario Camora, veteranul, legenda și căpitanul ardelenilor, în vârstă de 38 de ani acum, a fost devastat după acest eșec cu marinarii. Căpitanul ceferist a izbucnit în plâns la … The post Legenda lui CFR Cluj a izbucnit în lacrimi: „La anul o să jucăm la 11 dimineața!” appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1341 de război: Atac cu zeci de victime la Kiev. Lituania închide granița cu Belarus. Rusia anunță discuții cu SUA pentru o „soluție diplomatică” # SportMedia
Ziua 1341 de război este marcată de noi atacuri cu drone ale Rusiei asupra Kievului, unde cel puțin trei oameni au murit și aproape 30 au fost răniți, printre care șapte copii. În paralel, tensiunile regionale cresc după ce Lituania și-a închis frontiera cu Belarus în urma unor noi incidente aeriene. La Washington, Donald Trump … The post Ziua 1341 de război: Atac cu zeci de victime la Kiev. Lituania închide granița cu Belarus. Rusia anunță discuții cu SUA pentru o „soluție diplomatică” appeared first on spotmedia.ro.
Vremea se răcește în toată țara. Temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei # SportMedia
Vremea se schimbă radical în următoarele zile: se răcește în toată țara, iar ploile revin în majoritatea regiunilor. Răcirea se va resimți începând de duminică și va continua până marți, urmând ca temperaturile să crească din nou spre mijlocul săptămânii. „În Capitală, atât la noapte, cât și mâine (sâmbătă noaptea și duminică – n.r.), cerul … The post Vremea se răcește în toată țara. Temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei appeared first on spotmedia.ro.
Ianis Hagi a început ca titular disputa dintre Alanyaspor și Kocaelispor, din cadrul etapei cu numărul 10 a Superligii turce. Din păcate, cei doi români de la Alanya, Hagi și Akdag, au fost învinși cu scorul de 2-0. Hagi a bifat 81 de minute din joc, în timp ce Umit Akdag, celălalt fotbalist român de … The post Nota primită de Ianis Hagi după înfrângerea Alanyeispor în fața lui Kocaelispor appeared first on spotmedia.ro.
Presa americană a aflat cine a donat 130 de milioane de dolari pentru salariile armatei SUA # SportMedia
Donatorul anonim care a oferit 130 de milioane de dolari Pentagonului pentru a plăti soldaţii în timpul blocajului guvernamental a fost identificat. El este Timothy Mellon, miliardar şi un important susţinător financiar al preşedintelui Donald Trump. Trump a anunţat donaţia joi, dar a refuzat să dezvăluie identitatea donatorului, descriindu-l doar ca un „patriot” şi un … The post Presa americană a aflat cine a donat 130 de milioane de dolari pentru salariile armatei SUA appeared first on spotmedia.ro.
Explozia din Rahova: Peste 200 de locuințe nu au gaze pentru că sunt pierderi pe instalații. Recomandările Distrigaz și programul pentru duminică # SportMedia
Echipele Distrigaz Sud Reţele au ajuns, sâmbătă, la toţi cei 451 de clienţi din zona Calea Rahovei, programaţi pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, după închiderea neprogramată în urma exploziei din 17 octombrie. Pentru 225 de clienţi gazul a rămas, însă, întrerupt din cauză că au fost detectate pierderi pe instalaţia de utilizare individuală sau … The post Explozia din Rahova: Peste 200 de locuințe nu au gaze pentru că sunt pierderi pe instalații. Recomandările Distrigaz și programul pentru duminică appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj a fost învinsă pe teren propriu, scor 0-2, de Farul Constanța, în etapa a 14-a din Superliga. Ardelenii continuă forma de coșmar și au suferit a doua înfrângere la rând în campionat. Alexandru Isfan a deschis scorul în minutul 11 din pasa lui Nikolov, iar Grigoryan a făcut 2-0 în minutul 18. După … The post Superliga: CFR Cluj pierde cu Farul appeared first on spotmedia.ro.
Date „șocante” despre economia lui Putin: Sectorul de apărare dă primele semne de încetinire de la invadarea Ucrainei # SportMedia
Companiile care au legătură cu armata rusă au stagnat sau au înregistrat o scădere în septembrie, pentru prima dată din 2022. Datele dintr-un raport al agenției naționale de statistică Rosstat sugerează că sectorul militar-industrial care formează coloana vertebrală a economiei de război a Rusiei ar putea stagna după trei ani de creștere de două cifre, … The post Date „șocante” despre economia lui Putin: Sectorul de apărare dă primele semne de încetinire de la invadarea Ucrainei appeared first on spotmedia.ro.
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că nu intenționează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin până când nu va considera că există un acord pentru a asigura pacea între Rusia și Ucraina. Trump a spus că nu va „pierde timpul” programând o nouă întâlnire cu omologul său rus Vladimir Putin fără un … The post Trump nu mai vrea să se întâlnească cu Putin: Nu îmi voi pierde timpul appeared first on spotmedia.ro.
Despărțirile, oricât de diferite ar fi – un divorț, o relație care se încheie brusc sau pierderea prin moarte a cuiva drag – ne lasă în același loc: acolo unde tăcerea e prea mare, iar mintea nu mai găsește repere. Spunem adesea „m-a rănit iubirea” sau „dragostea m-a făcut să sufăr”. Dar, din perspectivă psihologică, … The post Adultul nu poate fi abandonat – doar copilul din el se poate simți așa appeared first on spotmedia.ro.
Cine are voie să filmeze pe cine? Haosul body-camerelor polițiștilor locali, în București # SportMedia
Primăria Sectorului 3 vrea să cheltuiască peste 81.000 de euro pentru dotarea poliției locale cu body-camere — camere video purtate de agenți, pe teren. Asta, în timp ce alte primării din București susțin că utilizarea unor astfel de dispozitive ar fi ilegală. Ironia este evidentă: instituțiile care ar trebui să colaboreze și facă ordine sunt, … The post Cine are voie să filmeze pe cine? Haosul body-camerelor polițiștilor locali, în București appeared first on spotmedia.ro.
Doi turiști au murit după ce au căzut sute de metri pe o pantă în Munții Făgăraș (Video) # SportMedia
Doi bărbați au murit, sâmbătă, după ce au căzut sute de metri pe o pantă în Munții Făgăraș. Un al treilea a reușit să se oprească din alunecare și a fost recuperat cu un elicopter SMURD. Operațiunea de recuperare a celor doi turiști morți a fost amânată, din cauza condițiilor meteo. Trei turiști au alunecat, … The post Doi turiști au murit după ce au căzut sute de metri pe o pantă în Munții Făgăraș (Video) appeared first on spotmedia.ro.
