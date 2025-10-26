Bolojan, despre tensiunile cu PSD: Miza mea nu este să fiu premier în orice condiții. Dacă cei din coaliție au soluții mai bune, să le spună

Dacă există oameni în coaliție care au soluții mai potrivite pentru problemele României, ar trebui să le spună și chiar să introducă moțiuni de cenzură pentru formarea unei alte majorități, a declarat Ilie Bolojan duminică seară. El a subliniat că nu ține să fie premier în orice condiții. Bolojan a spus despre criticile care-i sunt … The post Bolojan, despre tensiunile cu PSD: Miza mea nu este să fiu premier în orice condiții. Dacă cei din coaliție au soluții mai bune, să le spună appeared first on spotmedia.ro.

