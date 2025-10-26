EXCLUSIV FOTO Mega-proiect la marginea Rahova. Dezvoltatorul Confort Urban, unul dintre proprietarii târgului Pucheni, a început un nou ansamblu rezidențial

15:00

Europenii nu sunt convinși pe deplin de avantajele mașinilor electrice și au motive temeinice pentru a le refuza pentru moment. Cel mai recent studiu pe tema automobilelor electrice, analizat de Profit.ro, relevă care sunt în acest moment, în 2025, argumentele principale pentru care cumpărătorii de automobile nu aleg mașinile cu propulsie exclusiv pe baterii și care sunt principalele avantaje pentru care ar lua această decizie.