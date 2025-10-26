SURPRIZĂ Nou furnizor de energie. Fondatorul Star Taxi a intrat pe piața energiei electrice
Profit.ro, 27 octombrie 2025 01:20
George Grama, fondatorul Atlas Navi, aplicație care folosește algoritmi de inteligență artificială și camera telefonului pentru a analiza trasee rutiere în timp real, a intrat pe piața energiei electrice, relevă date analizate de Profit.ro.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 10 minute
01:30
DOCUMENT Sancțiuni SUA anti-Lukoil: În România e judecată penal de 10 ani o fostă subsidiară a rușilor, ex-acționară majoritară la rafinăria Petrotel, care însă nu mai există din 2022 # Profit.ro
Recentele sancțiuni impuse de Statele Unite împotriva gigantului petrolier rus Lukoil, care ar putea fi urmate de măsuri similare dictate de Uniunea Europeană, au adus în discuția publică din România ideea că rafinăria Petrotel Ploiești va trebui să fie vândută de către ruși, pentru a putea continua să funcționeze.
01:30
O nouă companie vine la bursă. IT Genetics a semnat actele. "Vrem să atragem două milioane de euro." CONFIRMARE # Profit.ro
Compania IT Genetics, pilonul principal al grupului de firme ITG, a semnat actele pentru lansarea procedurilor de listare la bursă, relevă datele analizate de Profit.ro.
Acum 30 minute
01:20
ULTIMA ORĂ Revoltă și amenințări fizice. România poate ajunge într-un litigiu de milioane de euro pentru zăcăminte de țiței și gaze din vestul țării, concesionate de anglo-australieni # Profit.ro
Statul român poate ajunge într-un litigiu de milioane de euro cu o companie controlată de investitori britanici și australieni, care deține concesiunea unui perimetru de explorare de zăcăminte de țiței și gaze naturale din vestul țării, relevă date analizate de Profit.ro.
01:20
SURPRIZĂ Nou furnizor de energie. Fondatorul Star Taxi a intrat pe piața energiei electrice # Profit.ro
George Grama, fondatorul Atlas Navi, aplicație care folosește algoritmi de inteligență artificială și camera telefonului pentru a analiza trasee rutiere în timp real, a intrat pe piața energiei electrice, relevă date analizate de Profit.ro.
01:20
EXCLUSIV FOTO Mega-proiect la marginea Rahova. Dezvoltatorul Confort Urban, unul dintre proprietarii târgului Pucheni, a început un nou ansamblu rezidențial # Profit.ro
Compania Simedo Construct, care a dezvoltat peste 3.000 de apartamente sub brandul Confort Urban, a început construcția unui nou ansamblu rezidențial, cu 1.500 de apartamente, parte a unui mega-proiect realizat în parteneriat de cei 3 proprietari ai pieței Pucheni, unul dintre cele mai mari angrouri de legume și fructe din țară, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
Acum 4 ore
22:10
Parcuri eoliene în România, preluate de la ″regele″ Muntmark. Italienii Alerion au undă verde # Profit.ro
Dezvoltatorul și operatorul italian de unități de producție de energie electrică din surse regenerabile Alerion a primit undă verde pentru a demara lucrările de construire la 3 proiecte de parcuri eoliene din România, relevă date analizate de Profit.ro.
Acum 6 ore
21:00
Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6 al capitalei, a fost desemnat, prin Filiala PNL București, drept candidatul partidului pentru Primăria București.
Acum 8 ore
19:20
Șeful Trezoreriei SUA spune că americanii sunt aproape de o înțelegere cu China pentru a evita o majorare încă și mai mare a tarifelor.
18:00
Industria auto din Marea Britanie – afectată de atacul cibernetic asupra Jaguar Land Rover # Profit.ro
Producția auto din Marea Britanie a scăzut cu 27% în septembrie, luna în care a cunoscut un evebiment de risc sistemic.
Acum 12 ore
17:10
Maia Sandu, mesaj tranșant la București: Nu știm cum să ne protejăm democrația când e atacată de pe platforme sociale # Profit.ro
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, spune, la București, că nu știm să ne protejăm democrația atunci când este atacată de pe diferite platforme.
16:30
Uniunea Europeană vizează aprovizionare cu materii prime esențiale din surse alternative, prin parteneriate cu țări precum Australia, Canada, Chile, Kazahstan sau Uzbekistan.
15:50
Directoratul Național de Securitate Cibernetică atenționează că fraudele online cu imaginea unor platforme cunoscute, ca OLX, accelerează. Atacatorii cibernetici creează clone ale paginilor oficiale și trimit mesaje sau link-uri în care solicită date sensibile sau transferuri bancare.
15:00
Cinci motive serioase care îi țin pe cumpărători departe de mașinile electrice și cinci avantaje care le pot schimba decizia. „Mobilitatea electrică nu se vinde cu idealuri, ci cu prețuri!” # Profit.ro
Europenii nu sunt convinși pe deplin de avantajele mașinilor electrice și au motive temeinice pentru a le refuza pentru moment. Cel mai recent studiu pe tema automobilelor electrice, analizat de Profit.ro, relevă care sunt în acest moment, în 2025, argumentele principale pentru care cumpărătorii de automobile nu aleg mașinile cu propulsie exclusiv pe baterii și care sunt principalele avantaje pentru care ar lua această decizie.
14:20
Producătorul ChatGPT lucrează la un model de inteligență artificială specializat în producerea muzicii pe bază comenzi scrise și vocale, susțin surse citate de The Information.
13:40
Fost director american, acuzat că a vândut secrete cibernetice Rusiei pentru 1,3 milioane de dolari # Profit.ro
Un contractant guvernamental a fost pus sub acuzare de procurorii gugvernamentali din SUA pentru că ar fi sustras secrete inclusiv de la L3Harris Technologies cu scopul de a le vinde către o entitate cu sediul în Rusia.
13:20
FOTO Catedrala Neamului, sfințită cu familia Nicușor Dan, Bolojan, Maia Sandu și mii de credincioși # Profit.ro
Credincioși s-au adunat astăzi în număr mare în fața Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională), înaintea ceremoniei de sfințire.
13:00
FOTO Investiție în România, imagini în premieră - Cel mai bogat ucrainean pregătește cel mai mare parc solar al său # Profit.ro
DTEK Renewables International (DRI), divizia externă de regenerabile înregistrată în Olanda a conglomeratului ucrainean de companii energetice și de utilități DTEK, controlat de antreprenorul Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, continuă lucrările la parcul solar de 126 MW din Văcărești.
12:50
În parteneriat cu fintech-ul italian Conio, Ferrari lansează licitație pentru o monedă digitală.
Acum 24 ore
12:20
Inteligența artificială ridică economia SUA, dar micile afaceri americane abia supraviețuiesc # Profit.ro
Indicii bursieri americani au urcat la valori-record într-un răstimp în care corporațiile listate realizează concedieri masive.
12:10
Autoritățile americane investighează modul ”Mad Max” al sistemului de asistență Tesla.
11:30
După iPhone 18, care va debuta anul viitor, Apple ar urma să lanseze direct iPhone 20 (sau iPhone XX), sărind peste numărul 19, la fel cum a sărit peste 9, când a lansat iPhone X.
11:00
Lituania a închis din nou aeroportul din Vilnius din cauza baloanelor care au intrat în spațiul său aerian din Belarus.
10:20
Donald Trump nu vrea să-și „piardă timpul” întâlnindu-se cu Putin fără perspectiva unui acord privind Ucraina # Profit.ro
După ce întâlnirea programată la Budapesta între președinții SUA și Federației Ruse a „căzut”, Donald Trump afirmă că nici nu este interesat pentru moment de o astfel de întrevedere.
09:40
Navigația, încărcarea și ecranul aprins solicită puternic telefonul.
09:10
Vinul zilei: un Pinot Grigio elegant și expresiv din Alto Adige, cu arome de piersici, pere și pepene galben. Structură cărnoasă, mineralitate distinctă și aciditate revigorantă. Cotat cu 94 de puncte James Suckling # Profit.ro
Penon Pinot Grigio 2023 este un vin alb sec, elegant și mineral, cu 94 de puncte James Suckling.
06:20
Republica postelectorală Moldova: George Simion rămâne spion rus pentru justiția de la Chișinău; Maia Sandu, desant politico-religios la București; Componența Guvernului, cunoscută săptămâna viitoare; Federația Rusă, dușman al Republicii Moldova # Profit.ro
Cele mai importante știri din presa din Republica Moldova.
06:20
FOTO Catedrala Neamului, sfințită. Antropolog italian: Patriarhul Daniel a vrut o catedrală pentru 1.000 de ani. Constructorii i-au asigurat doar 500. Nu e întâmplător lângă Casa Poporului! # Profit.ro
Antropologul italian Giuseppe Tateo vorbește despre simbolismul și controversele care înconjoară Catedrala Neamului, din București, aflată astăzi în momentul sfințirii.
Ieri
01:10
Exclusivitățile săptămânii: Țiriac - cel mai spectaculos proiect imobiliar. Poveste ca ruptă din film: Plecat la muncă în faliment, revine ca investitor. Polițe RCA pe eMAG. Asigurări de frică imediat după explozia la blocul din Rahova # Profit.ro
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
25 octombrie 2025
21:00
VIDEO spectaculos - Germania demolează turnurile unei centrale nucleare, reper important aproape 60 de ani # Profit.ro
Germania demolează turnurile de răcire ale Centralei Nucleare de la Gundremmingen.
21:00
România trece din nou la ora de iarnă, chiar din acest weekend.
20:50
Un turist japonez, în vârstă de 70 de ani, a decedat la Roma, după ce a căzut de pe un zid al incintei Panteonului.
20:40
Una din cele mai mari bănci private din Iran intră în faliment după proiecte dezastruoase. Statul apelează la o măsură neobișnuită # Profit.ro
Banca Ayandeh, una dintre cele mai importante instituții bancare private din Iran, a fost declarată în faliment.
18:30
Un acord sub egida ONU a fost semnat pentru combaterea unor fenomene negative din spațiul internetului, incluzând pornografia infantilă și escrocheriile online.
17:50
Deși a menținut ratingul suveran al Franței la nivelul de Aa3, agenția de evaluare financiară Moody’s scade la „negativă” perspectiva datoriei guvernamentale.
17:20
Contract pentru o companie românească în contextul programelor de înarmare din Marea Britanie # Profit.ro
Producătorul de componente auto Compa va livra produse de apărare pentru o companie importantă din industria britanică a apărării.
16:30
INEDIT Producătorul macaralei din jaful de la Luvru se promovează: "Când te grăbești..." FOTO&VIDEO # Profit.ro
Producătorul macaralei folosite în jaful de la Luvru se promovează acum cu imagini de la locul faptei.
16:10
Premierul Bolojan a declarat de Ziua Armatei că în jurul țării se combhină noi forme de conflict.
15:30
INEDIT Mită dusă cu elicopterul, pentru un controlor Kaufland România. Mesajul companiei: Nu mai este angajatul nostru din martie 2025. Susținem toate demersurile autorităților pentru descurajarea și sancționarea unor astfel de practici # Profit.ro
Un controlor de calitate de la centrul logistic Kaufland Turda a fost inculpat pentru luare de mită în formă continuată.
15:00
Românii nu și-au putut cumpăra anul acesta mașini cu tichete Rabla, pentru că programul a fost suspendat și, pentru unele categorii de cumpărători, a fost anulat. După mai multe luni de ezitări și de cifre slabe, primele trei trimestre s-au încheiat cu o scădere a vânzărilor de câteva procente și cu multe schimbări de preferințe care arată în ce direcție s-au dus cumpărătorii de autoturisme români.
14:30
Autobuzele liniilor 122, 137, 168, 178, 205, 226, 311, 368 și 121 vor circula pe trasee modificate.
14:00
Un tânăr, în vârstă de 26 de ani, a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile. El a provocat un scandal într-o bancă din Craiova.
13:40
Numele cgrupului rus Lukoil, cu o rafinărie și 320 de benzinării în România, a apărut în discuția publică după ce președintele american, Donald Trump, a impus sancțiuni împotriva gigantului-mamă, compania petrolieră din Rusia.
13:30
Firea anunță: Nu vreau la Primăria Capitalei. Am fost boicotată prin candidați “iepurași”! Cine s-a chinuit să-mi sape mie groapa politică a căzut în ea # Profit.ro
Președintele interimar al PSD a anunțat că PSD are măsurători în desfășurare pentru a vedea cine are cele mai mari șanse pentru Primăria Capitalei.
13:20
Reducerea achizițiilor de petrol rusesc de către grupul indian Reliance ar putea schimba relațiile energetice și comerciale ale Indiei # Profit.ro
Sancțiunile americane ar urma să lovească în marjele de profit ale companiei Repliance, din India, care a preluat către piețele international cantități importante de petrol rusesc.
12:30
Pe fondul crizei profunde și al declinului vânzărilor în China, Porsche vine cu o raportare-dezastru.
11:40
Când calendarul este sincronizat, Android Auto îți arată întâlnirile viitoare și îți propune navigație cu un singur tap.
11:10
În contextul sancțiunilor impuse de SUA rafinăriei rusești NIS, rafinăria de la Pancevo ar putea fi silită să-și oprească activitatea.
10:30
În al treilea trimestru al anului, piața PC-urilor a crescut cu 8,1% față de aceeași perioadă din 2024, conform unei analize realizate de Counterpoint Research.
09:50
După ce a făcut public faptul că este interesată de o vânzare, Warner Bros. Discovery ar fi primit mai multe oferte, iar printre companiile interesate s-ar afla și Apple.
09:10
Epicentrul, în ambele cazuri, a fost situat la circa 40 km de Focșani și la 60 km de Buzău.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.