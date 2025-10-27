ACTUALNO: România a pierdut definitiv miliarde de euro în cadrul Planului de Redresare și Reziliență
Rador, 27 octombrie 2025 02:30
ACTUALNO (Bulgaria), 25 octombrie 2025 – România, care se luptă să majoreze veniturile la buget și să își reducă deficitul bugetar excesiv și datoria publică în creștere, a pierdut definitiv 7 miliarde de euro săptămâna aceasta – fonduri care erau prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNNR). Miercuri, Comisia Europeană a aprobat o […]
Acum 6 ore
21:30
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a explicat de ce Rusia controlează teritorii dincolo de Donbas și Novorossia. „Consider nepotrivit când oamenii întreabă când se va termina războiul, când ne vom opri, când vom recuceri Zaporojie? De fapt, noi controlăm deja alte teritorii dincolo de regiunile incluse în constituția noastră” – a declarat ministrul rus […]
Acum 8 ore
19:50
Un bărbat din orașul Balș a sustrat astăzi o mașină de poliție parcată în curtea postului din Robănești, județul Dolj, apoi s-a plimbat cu ea mai bine de 20 de km. Potrivit IPJ Dolj, bărbatul a furat mai întâi cheia mașinii dintr-o anexă, apoi a plecat cu autospeciala, pe care ar fi condus-o până în […]
Acum 12 ore
18:20
Muzeul Național de Artă al României a găzduit pe 24 octombrie 2025 Gala Premiilor Uniunii Artiștilor Plastici din România – forul reprezentativ al artiștilor vizuali profesioniști din țara noastră. Laureați sunt: ION GRIGORESCU – Marele Premiu DACIAN ANDONI și ANCA BODEA – Premiul pentru Pictură CĂTĂLIN BĂDĂRĂU – Premiul pentru Sculptură MIHAI ZGONDOIU și OVIDIU […]
18:10
Candidatul independent Catherine Connolly a câştigat alegerile prezidenţiale din Irlanda (rezultate oficiale) # Rador
Candidatul independent de stânga Catherine Connolly din Irlanda va deveni cel de-al 10-lea președinte al Irlandei după ce a câștigat alegerile cu o victorie zdrobitoare. Rezultatele oficiale au arătat un sprijin puternic din partea alegătorilor pentru Catherine Connolly ca președinte, un rol în mare parte ceremonial în Irlanda. Ea a obținut 63% din voturile de […]
16:30
Slovacia nu va participa la niciun program al UE destinat finanțării ajutorului militar pentru Ucraina (premierul Robert Fico) # Rador
Slovacia nu va participa la niciun program al Uniunii Europene destinat finanțării ajutorului militar pentru Ucraina în lupta sa împotriva invaziei Rusiei, a declarat duminică prim-ministrul Robert Fico. Slovacia a oprit ajutorul militar de stat pentru Ucraina atunci când guvernul lui Fico a venit la putere în 2023, dar a permis în continuare vânzările comerciale. […]
16:20
Președintele american Donald Trump a făcut o oprire neplanificată în Qatar în drum spre Malaezia pentru summitul ASEAN, întâlnindu-se cu emirul țării, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, și cu prim-ministrul Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani la bordul Air Force One. Scurta întâlnire, care a avut loc în timpul unei opriri pentru realimentare la […]
Acum 24 ore
13:40
Zeci de mii de credincioși au asistat la desfășurarea slujbei de sfințire a picturii Catedralei Naționale # Rador
Realizator: Nicoleta Turcu – Zeci de mii de credincioși au asistat la sfințirea picturii Catedralei Naționale, construită în ultimii 15 ani pe Dealul Arsenalului din București. Slujba a fost oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, alături de un sobor de 65 de ierarhi. La slujbă au asistat, […]
13:20
Poliția britanică a anunțat că l-a găsit și arestat pe un infractor sexual etiopian care fusese eliberat din închisoare din greșeală # Rador
Poliția britanică a anunțat că l-a găsit și arestat pe un infractor sexual etiopian care fusese eliberat din închisoare din greșeală. Hadush Kebatu, care a sosit în Marea Britanie pe o ambarcațiune de mici dimensiuni, fusese condamnat în luna septembrie pentru agresarea sexuală a unei femei și a unei fete de 14 ani. Cazul a […]
12:40
Poliția franceză a arestat doi suspecți în cazul jafului a opt dintre bijuteriile Coroanei Franței de la Muzeul Luvru # Rador
Doi bărbați suspecți de implicare în jaful de la Muzeul Luvru din Paris au fost arestați azi-noapte, anunță poliția franceză. Cei doi au vârste în jur de 30 de ani, iar unul dintre ei a fost prins pe aeroport în timp ce încerca să se îmbarce într-un avion cu direcția Algeria. Duminica trecută, patru indivizi […]
11:50
Salvamontiștii sibieni au reluat operațiunea de recuperare a celor doi turiști decedați în Munții Făgăraș # Rador
Salvamontiștii sibieni au reluat duminică dimineață operațiunea de recuperare a trupurilor celor doi turiști decedați în Munții Făgăraș – transmite corespondentul RRA Carmen Vulcan. O echipă de salvatori montani a plecat pe jos spre zona unde află trupurile celor doi turiști. A doua echipă încearcă să ajungă cu elicopterul, dar condițiile meteo dificile îngreunează zborul. […]
11:40
Realizator: Nicoleta Turcu – Zeci de mii de credincioși asistă la această oră în capitală la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale. În interiorul edificiului se află cei 2.500 de invitați oficiali, iar pe esplanada din fața Catedralei sunt grupurile organizate de pelerini din eparhiile din țară, adică peste 8.000 de persoane. Cei mai […]
11:00
Japonia a lansat cu succes o nouă navă cargo fără echipaj destinată livrării de provizii către Stația Spațială Internațională (ISS). Agenția Spațială Japoneză a declarat că, dacă totul decurge conform planului, nava va ajunge la destinație în câteva zile. Aceasta transportă rezervoare cu apă, alimente și echipamente pentru experimente științifice./aionita/asalar (BBC SERVICIUL MONDIAL – 26 […]
10:50
Un atac rusesc cu drone, lansat peste noapte asupra capitalei ucrainene, Kiev, a provocat moartea a trei persoane și a rănit cel puțin 27 de oameni, inclusiv șase copii. Potrivit autorităților, două clădiri rezidențiale cu mai multe etaje au fost lovite. Mai multe explozii au fost auzite în primele ore ale dimineții. Cu o noapte […]
10:40
Comisarul european Dan Jørgensen va veni la București pentru a discuta cu autoritățile despre infrastructura și securitatea energetică # Rador
Comisarul european pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen, ajunge luni în România ca să discute cu autoritățile de la București despre infrastructura și securitatea energetică, precum și despre prețurile la energie. Comisarul Jørgensen va participa la reuniunea ministerială a grupului la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est organizată la București […]
09:40
Realizator: Nicoleta Turcu – La această oră este săvârșită la Catedrala Națională Liturghia, la care participă trei ierarhi din capitală și un sobor extins de preoți și diaconi. Peste aproximativ o oră vor sosi Patriarhul Daniel și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu al Constantinopolului, care vor oficia de la ora 10:30 – împreună cu aproape 150 de […]
09:40
Incendiul la o firmă de valorificare a deșeurilor din comuna prahoveană Ariceștii Rahtivani a fost lichidat # Rador
Incendiul izbucnit joi la o firmă de valorificare a deșeurilor nepericuloase din comuna prahoveană Ariceștii Rahtivani a fost stins duminică dimineață, în cea de-a patra zi de intervenție a pompierilor. Au acționat peste 100 de ofițeri, subofițeri și soldați gradați profesioniști. Focul s-a manifestat pe aproximativ 1.000 de metri pătrați pe platforma de depozitare a […]
09:20
Lituania şi-a închis din nou aeroporturile din Vilnius şi Kaunas din cauza baloanelor meteorologice din Belarus # Rador
Lituania a fost din nou nevoită să închidă aeroporturile din capitala Vilnius și din orașul Kaunas, din cauza baloanelor meteorologice care au trecut peste graniță din Belarus. Este al patrulea incident de acest fel înregistrat în această lună. Anterior, sâmbătă, Ministerul de Externe al Lituaniei a transmis un protest ferm autorităților din Belarus, denunțând încălcările […]
09:00
Realizator: Nicoleta Turcu – Peste 100.000 de oameni sunt așteptați la slujba de sfințire, iar pentru buna desfășurare a lucrurilor sunt impuse restricții de circulație în zonă până la ora 22:00. Pe drumurile din țară nu sunt probleme majore la această oră, după cum transmite comisarul de poliție Alina Răbuga de la Centrul Infotrafic. Alina […]
08:50
Realizator: Nicoleta Turcu – Duminică se sfințește pictura în mozaic bizantin care îmbracă pereții Catedralei Naționale. Slujba va fi oficiată de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Daniel și de Patriarhul Ecumenic de Constantinopol Bartolomeu I, alături de alți 65 de ierarhi. Definitivarea picturii a durat șapte ani. Biserica a ținut să sfințească pictura anul acesta, când […]
08:30
Poliția britanică a lansat un apel direct către un solicitant de azil eliberat din greșeală dintr-o închisoare vineri, cerându-i să se predea. Poliţiştii susţin că Hadush Kebatu, un cetățean etiopian, a fost văzut la Londra. El fusese condamnat în luna septembrie pentru agresarea sexuală a unei femei și a unei fete de 14 ani. David […]
08:30
Uraganul Melissa se intensifică semnificativ pe măsură ce se apropie de Jamaica, iar autoritățile se tem că ar putea deveni cel mai puternic uragan care lovește insula în mai bine de 35 de ani. Se așteaptă, de asemenea, ploi torențiale și alunecări de teren în unele zone din Republica Dominicană și Haiti. Meteorologii avertizează că, […]
08:20
Programul de circulație a trenurilor nu suferă modificări din cauza trecerii la ora de iarnă # Rador
Este cea mai lungă zi din an – România a trecut la ora de iarnă. Ceasurile au fost date înapoi cu o oră, astfel că ora 4:00 a devenit ora 3:00 și ziua de duminică are 25 de ore. Trecerea la ora de iarnă se face pentru folosirea eficientă a luminii naturale, însă medicii au […]
08:20
Jumătate dintre popoarele indigene necontactate ale lumii ar putea dispărea în următorul deceniu # Rador
Un nou raport avertizează că jumătate dintre popoarele indigene necontactate ale lumii ar putea dispărea în următorul deceniu dacă guvernele nu le vor oferi o protecție mai mare. Organizația Survival International afirmă că aproape 200 de astfel de comunități trăiesc încă în izolare voluntară, însă sunt amenințate de exploatările forestiere, miniere și petroliere. Tomas Agnes […]
08:10
România a trecut la ora oficială de iarnă. Ceasurile au fost date înapoi cu o oră, astfel astăzi va fi cea mai lungă zi din an, cu 25 de ore./cpodea (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 26 octombrie)
08:10
Realizator: Nicoleta Turcu – Cel mai mare festival internaţional de film documentar din România – Astra Film de la Sibiu – şi-a desemnat aseară câştigătorii, la cele cinci secţiuni competiţionale: România, Europa de Est, Voci Emergente, Documentar studenţesc şi Scurt metraje. Care sunt filmele premiate, ne spune corespondentul RRA Carmen Vulcan. Reporter: Marele premiu Astra […]
08:10
Realizator: Nicoleta Turcu – Doi turiști au murit sâmbătă și altul a fost rănit în Munții Făgăraș, după ce au alunecat pe zăpadă într-o zonă abruptă spre Vârful Netedu. Turistul care a supraviețuit a fost recuperat de salvamontiștii sibieni cu ajutorul unui elicopter SMURD. Salvatorii montani vor încerca duminică să recupereze trupurile celor doi turiști […]
07:40
Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” din Chişinău este o prezenţă constantă în selecţia oficială a Festivalului Naţional de Teatru, iar anul acesta a revenit în calitate de invitat cu spectacolul „Grădina de sticlă”, o producţie care aduce în prim plan forţa şi fragilitatea identitiăţii feminine. Adaptare scenică a romanului cu acelaşi nume semnat de Tatiana Ţîbuleac, […]
Ieri
00:40
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sâmbătă că eforturile de stabilizare a Fâșiei Gaza avansează și că o forță internațională va fi desfășurată în curând. Trump a făcut declaraţii în urma unei întâlniri cu emirul Qatarului, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, în timpul unei escale la Doha. „Aceasta ar trebui să fie o pace […]
25 octombrie 2025
23:30
Încă de la miezul nopții vor fi impuse restricții de circulație în zona Catedralei, construită în apropiere de Palatul Parlamentului. Paza va fi asigurată de un dispozitiv semnificativ de jandarmi, iar accesul pelerinilor se va face în mod organizat. Ana Maria Burchi, purtătoarea de cuvânt a Jandarmeriei: Încă de la ora 6:00, peste 800 de […]
23:10
Trump afirmă că nu se va întâlni cu Putin până când nu va considera că există un acord pentru pacea în Ucraina # Rador
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sâmbătă că nu intenționează să se întâlnească cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, până când nu va considera că există un acord în pregătire pentru a asigura pacea între Rusia și Ucraina. „Trebuie să știți că vom încheia un acord, nu am de gând să-mi pierd timpul,” le-a spus […]
23:00
Ziua Armatei Române a fost marcată azi prin numeroase ceremonii în care au fost evocați militarii căzuți în cel de-Al Doilea Război Mondial și lupta pentru independență și libertate. În discursul său, președintele Nicuşor Dan a afirmat că ceea ce este România astăzi se datorează eroilor din trecut, dar și prestației militarilor din prezent, care […]
22:30
Zeci de mii de oameni sunt așteptați să participe la ceremoniile organizate cu ocazia sfințirii picturii Catedralei Naționale # Rador
Zeci de mii de oameni sunt așteptați să participe mâine, în București, la ceremoniile organizate cu ocazia sfințirii picturii Catedralei Naționale. Vor fi prezenți președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan, dar și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Slujba va fi oficiată de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române și de cel Ecumenic al Constantinopolului […]
22:20
Catherine Connolly a fost aleasă președinte al Irlandei în urma unei victorii zdrobitoare. Ea a devenit al zecelea președinte al Republicii Irlanda, după ce a învins-o pe Heather Humphreys, candidata partidului Fine Gael, care își recunoscuse deja înfrângerea. Rezultatul, evident încă din primele centralizări, a fost declarat oficial la Castelul Dublin. Connolly – o candidată […]
22:00
Preşedintele american Donald Trump se va întâlni cu emirul Qatarului la bordul aeronavei sale prezidenţiale, Air Force One, cu ocazia unei scurte escale la Doha, în drum spre Malaezia. Ştirea a venit pe fondul unui efort diplomatic al SUA şi aliaţilor săi din regiune de a menţine fragilul acord de încetare a focului din Fâşia […]
21:50
Fostul premier Marcel Ciolacu va intra în competiția pentru șefia Consiliului Județean Buzău # Rador
Fostul premier Marcel Ciolacu va intra în competiția pentru șefia Consiliului Județean Buzău. El a fost desemnat azi drept candidat din partea PSD la alegerile programate pe 7 decembrie. După conferința filialei județene a partidului, liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, a afirmat că Marcel Ciolacu este cel mai pregătit om pentru a ocupa această funcție. Fostul […]
21:10
Fosta vicepreşedintă a SUA, Kamala Harris, nu a exclus posibilitatea de a candida a doua oară la preşedinţia SUA, după ce a fost învinsă de Donald Trump. Doamna Harris a declarat pentru BBC că este încrezătoare că SUA va avea într-o zi o femeie preşedinte, adăugând „posibil” după ce a fost întrebată dacă ar putea […]
21:00
Maia Sandu pleacă la București. Șefa statului va participa la ceremonia de sfințire de la Catedrala Mântuirii Neamului # Rador
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua duminică, 26 octombrie, o vizită în România. Șefa statului va participa la Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, la invitația Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În cadrul vizitei, Maia Sandu va avea și o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan. Catedrala Mântuirii Neamului […]
20:40
România nu-și permite să fie nepregătită, a subliniat și premierul Ilie Bolojan, în mesajul transmis astăzi de Ziua Armatei în cadrul ceremoniei organizate la Monumentul Ostașului Român, de la Carei. El a precizat că în această perioadă, executivul își propune să întărească armata, industria de apărare și infrastructura critică, de asemenea, să investească mai mult […]
20:30
Taiwanul nu are motive de îngrijorare în legătură cu discuţiile comerciale dintre SUA şi China, afirmă Marco Rubio # Rador
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că Taiwanul nu ar trebui să fie îngrijorat în legătură cu apropiatele discuții comerciale dintre SUA și China, care vor avea loc în Malaezia. „Nu cred că vom vedea vreun acord comercial în care, dacă ceea ce îi îngrijorează pe oameni este că vom obține un […]
16:40
O liturghie tradiţională în limba latină va avea loc astăzi la Vatican, prima dată după 2021, când Papa Francisc a impus restricţii privind desfăşurarea sa. Decizia de a permite liturghia în Bazilica Sfântul Petru este văzută ca o tentativă a noului pontif de a vindeca ruptura cu aripa conservatoare a Bisericii Romano-Catolice. Papa Leon a […]
16:30
Actele de identitate româneşti, poloneze şi italiene sunt cel mai frecvent falsificate de cei care vor să ajungă ilegal în spaţiul Schengen # Rador
Actele de identitate româneşti, poloneze şi italiene sunt cel mai frecvent falsificate de cei care vor să ajungă ilegal în Spaţiul Schengen, de liberă circulație. Poliţiştii de frontieră au descoperit, de la începutul anului, aproape 800 de asemenea cazuri, în care au fost implicate persoane de diferite cetăţenii. Doar pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” – […]
16:30
CFR Călători a anunţat că plata cu cardul pentru biletele de tren a fost afectată în această dimineaţă din cauza unei defecţiuni la firmele procesatoare de plăţi. Din acest motiv, nu au funcţionat, în prima parte a zilei, plăţile cu cardul la casele de bilete din staţiile de cale ferată, în tren, online şi la […]
16:30
Rezultate parţiale ale alegerilor prezidenţiale din Irlanda sugerează că politiciana independentă de stânga Catherine Connolly urmează să câştige cu o majoritate confortabilă. Mai mulţi miniştri care o sprijină pe fosta membră de centru-dreapta a cabinetului Heather Humphreys au recunoscut deja că aceasta a pierdut bătălia electorală. Catherine Connolly este o membră independentă a parlamentului irlandez […]
15:00
Furtuna tropicală Melissa se va transforma într-un uragan care va lovi Republica Dominicană, Haiti şi Jamaica # Rador
Furtuna tropicală Melissa, din arhipelagul Caraibilor, ar urma să se transforme într-un uragan puternic până duminică. Este de aşteptat ca furtuna să provoace inundaţii şi alunecări de teren în regiuni din Republica Dominicană şi Haiti. De asemenea, ar putea fi cel mai puternic uragan care să lovească Jamaica din ultimii peste 35 de ani. Experţii […]
15:00
Mai multe bijuterii au fost transferate de la Muzeul Luvru la Banca Franței după jaful de pe 19 octombrie # Rador
Potrivit postului de radio francez RTL, unele dintre cele mai prețioase bijuterii de la Muzeul Luvru au fost transferate la Banca Franței, după ce un jaf îndrăzneț, efectuat săptămâna trecută în plină zi, a expus vulnerabilitatea securității celebrului muzeu. Transferul unor obiecte prețioase din galeria Apollo a muzeului, care găzduiește bijuteriile coroanei franceze, a fost […]
15:00
Uniunea Europeană elaborează un nou plan pentru a-și reduce dependența de materii prime critice chinezești, a declarat sâmbătă președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, criticând guvernul de la Beijing pentru restricțiile impuse exporturilor de pământuri rare. Uniunea Europeană a încercat de ani de zile să-și reducă dependența faţă de China pentru resursele minerale necesare […]
14:50
România trece în această noapte la ora de iarnă. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel că ora 4:00 va deveni ora 3:00. Pentru că se trece la ora de iarnă, mâine va fi cea mai lungă zi din an, cu 25 de ore. Schimbarea orei are la bază ideea de a economisi […]
14:40
EVENIMENTE INTERNE – Apărare, Interne * Ziua Armatei va fi sărbătorită sâmbătă printr-o serie de manifestări organizate în principalele garnizoane din ţară, în bazele militare în care sunt dislocaţi militarii români şi în teatrele de operaţii, precum şi în statele în care România are acreditaţi ataşaţi ai apărării şi în capitalele statelor unde ţara noastră […]
13:40
Numărarea voturilor este în curs în alegerile prezidențiale din Irlanda. Favorita în sondaje este Catherine Connolly, candidată independentă sprijinită de opoziția Sinn Féin și de alte partide de stânga. Ea concurează cu Heather Humphreys, reprezentanta partidului de centru-dreapta Fine Gael, aflat la guvernare în cadrul coaliției actuale. Funcția de președinte în Irlanda are, în mare […]
