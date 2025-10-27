O teorie veche despre schizofrenie tocmai a fost confirmată. Ce se întâmplă, de fapt, în creierul acestor persoane – studiu

00:40

Dacă există oameni în coaliție care au soluții mai potrivite pentru problemele României, ar trebui să le spună și chiar să introducă moțiuni de cenzură pentru formarea unei alte majorități, a declarat Ilie Bolojan duminică seară. El a subliniat că nu ține să fie premier în orice condiții. Bolojan a spus despre criticile care-i sunt …