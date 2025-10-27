Proces de pomină la Iași: victimă transformată în agresor. Cum au ignorat polițiștii și judecătorii adevărul dintr-o filmare salvatoare

04:20

„Ce mă doare e faptul că văd posibilitățile neîmplinite ale României. Văd cum România e, pe de o parte, un stat de succes, continuă să existe pe când alte state europene au dispărut. E un stat tot mai prosper, e tot mai european, în sensul real al cuvântului. Frustrant este că e la jumătate din potențialul ei sau poate chiar mai puțin”, afirmă Radu Vancu, poet și prozator român, într-un interviu acordat pentru „Ziarul de Iași”. Articolul „FILIT face ca Iașul să fie capitala literară pe care scriitorii români nici măcar nu îndrăzneau să o viseze”. Un incitant interviu cu scriitorul Radu Vancu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.