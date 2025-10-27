Noi pierderi de gaz, detectate la imobilele din Rahova. Distrigaz anunță că reluarea alimentării cu gaz a fost posibilă doar pentru o treime din consumatorii programați

14:10

Două femei au fost reținute de polițiștii Capitalei după ce nu ar fi plătit intervențiile achiziționate la o clinică medicală din București. La data de 22 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 20 Poliție au pus în aplicare două mandate de aducere emise pe numele celor două […] The post Două femei reținute de polițiști după ce nu ar fi plătit intervențiile estetice la o clinică din București appeared first on Buletin de București.