„Cel care se obișnuiește cu războiul moare mai repede”. Scriitorii ucraineni sosiți la FILIT direct de pe front povestesc despre puterea literaturii, curaj și identitate ucraineană
Ziarul de Iasi, 27 octombrie 2025 04:20
„Trupele rusești ne-au luat libertatea, timpul, acesta fiind și scopul lor, de a ne face să tăcem. Acum înțeleg că e important să vorbim pe mai multe voci pentru mai multe voci. Arta nu mai este doar un soi de creativitate, ci este despre o țară care nu e îndeajuns de vizibilă", a afirmat Olena Herasymiuk, în cadrul întâlnirii „Scriitori la redacție", organizată la sediul redacției „Ziarul de Iași", în cadrul Festivalului Internațional de Literatură și Traducere (FILIT) 2025.
Echipa SuperChess România a scris istorie, după ce a câştigat Cupa Europeană a Cluburilor la Şah # Ziarul de Iasi
Echipa SuperChess România a scris istorie la Rodos (Grecia), încheind competiţia cu 7 victorii din 7 posibile, şi a câştigat Cupa Europeană a Cluburilor la Şah, transmite News.ro.
Cum stă la poluare noua zonă industrială a Iașului: ce riscuri pentru sănătate au locuitorii comunei Miroslava și din vestul Iașului # Ziarul de Iasi
Comuna Miroslava a devenit în ultimii ani un hub economic periurban al județului Iași, vechea zonă industrială a Iașului mutându-se tot mai mult dinspre Tomești spre Lețcani, pe teritoriul comunei Miroslava, la vest de Iași. S-a mutat aici și poluarea? Ce spun măsurătorile.
Povestea Acunei: a venit de la 10.000 km să studieze Medicina Veterinară la Iași. „Am ales după imaginile de pe Google: e cel mai verde oraș” # Ziarul de Iasi
La peste zece mii de kilometri distanță de casă, la Iași, o poveste unește două lumi diferite: cea a Caraibelor și cea a colinelor moldave. Maite Acuna, o tânără din Belize, o mică țară din America Centrală, cunoscută pentru plajele sale spectaculoase și clima tropicală, este astăzi studentă în anul V la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții din Iași (USV), program în limba română.
Când Black Friday devine ruletă rusească: pizza la subsol de bloc, produs de lux în aplicație # Ziarul de Iasi
Știi ce mănânci, dar știi de unde mănânci? E o întrebare aparent simplă, dar felul în care ne-am mutat o bună parte din viață în digital face ca răspunsul să fie un pic mai complicat.
Proces de pomină la Iași: victimă transformată în agresor. Cum au ignorat polițiștii și judecătorii adevărul dintr-o filmare salvatoare # Ziarul de Iasi
Chemați să-l ajute pe un ieșean dat afară din casă, polițiștii l-au luat la rost tocmai pe acesta. Preluând cuvânt cu cuvânt toate afirmațiile fostei soții, magistrații Judecătoriei Hârlău au dispus emiterea unui ordin de protecție împotriva bărbatului. Abia după două luni, Tribunalul a constatat că lucrurile stau cu totul altfel.
Cutiile de metal care aduc mii de euro „cuceresc” tot mai mult Iașul. Câți bani pot face cu ele proprietarii de spații. Cum poți găzdui un locker # Ziarul de Iasi
Firmele de curierat își extind tot mai mult rețeaua de lockere și instalează automate de ridicare a coletelor peste tot. Acestea rezolvă problemele clienților: pachetele pot fi ridicate când le convine, fără stres sau apeluri neașteptate. Aduc însă și venituri frumușele.
Iași: acces inegal la medici între oraș și sat. Medicii de familie de la țară gestionează de trei ori mai mulți pacienți decât colegii de la oraș # Ziarul de Iasi
La prima vedere, Iașul pare un județ privilegiat: medicii de familie gestionează, în medie, mai puțini pacienți decât media națională. În orașe, un doctor are aproximativ 838 de pacienți, însă în satele județului numărul locuitorilor care îi revin urcă la 2.540, aproape de trei ori mai mult.
Cluj: Noi acuzaţii într-un caz de viol asupra unei adolescente de 15 ani. Doi tineri, arestaţi preventiv # Ziarul de Iasi
Poliţiştii clujeni continuă cercetările într-un dosar penal privind agresiuni sexuale comise asupra unor minore din localitatea Poieni. În cauză sunt vizaţi doi tineri, de 22 şi 18 ani, ambii aflaţi, în prezent, în arest preventiv, scrie news.ro.
China ia în calcul să amâne punerea în aplicare a restricţiilor impuse exportului pământurilor rare şi să reia achiziţiile de soia din Statele Unite, anunţă duminică secretarul american al Trezoreriei Scott Bessent, evitând astfel o creştere masivă a taxelor vamale americane, un semn de destindere între cele două mari puteri mondiale, relatează AFP.
Echipa spaniolă Real Madrid a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea catalană FC Barcelona, într-o nouă ediţie a El Clasico, scrie news.ro.
Planuri de 314 milioane lei pentru „Iașul de după blocuri”, dar și pentru extinderea unor școli și licee. Ordine de zi cu proiecte grele la ședința Consiliului Local de mâine # Ziarul de Iasi
Cererea de finanțare va fi depusă în aceste zile, dacă vor fi de acord consilierii locali convocați în ședință extraordinară.
Cele două echipele de fotbal din județul Iași care activează în Liga a III-a au jucat pe teren propriu în etapa a X-a a campionatului.
Copoul, mai aglomerat ca niciodată într-o zi de toamnă. Cozi interminabile la expoziția de crizanteme # Ziarul de Iasi
Mii de oameni au venit duminică să vadă expoziția de crizanteme de la grădina Botanică.
AI între instrument și amenințare. Patru invitați FILIT discută impactul inteligenței artificiale asupra oamenilor și profesiilor # Ziarul de Iasi
Inteligența artificială (AI) scrie, traduce, documentează, pictează și diagnostichează. Ce îi mai rămâne de făcut ființei umane? La Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT), patru invitați din domenii diferite – literatură, medicină, arheologie și comunicare – au discutat despre felul în care această revoluție digitală schimbă profesiile, inclusiv educația, dar și despre ce ar fi de făcut.
Mai multe străzi din zona centrală a Iașului, închise traficului în prima parte a zilei de duminică # Ziarul de Iasi
Mai multe străzi din Iași sunt închise circulației duminică dimineață, la primele ore. Motivul? Competiția sportivă – Run Iași. Restricțiile sunt valabile în intervalul orar 06 – 11.00.
Educația fizică și sportul sub auspiciile inteligenței artificiale (AI). Interviu cu decanul Facultății de Educație Fizică și Sport, UAIC Iași (V) # Ziarul de Iasi
Continuăm dialogul nostru în compania doamnei Beatrice-Aurelia Abalașei, decan al Facultății de Educație Fizică și Sport, profesor universitar și îndrumător de doctorat în Știința Sportului și Educației Fizice despre relația, din ce în ce mai profundă dintre sport și inteligența artificială.
VIAȚA DE ASOCIAȚIE – Răspundem întrebărilor cititorilor. Cine are dreptul să dețină cheie de la spațiile comune din bloc? (II) # Ziarul de Iasi
Pornind de la o solicitare inedită, am considerat necesar să dedicăm un spațiu generos unui subiect ce domină relațiile dintre proprietari. Este vorba despre regimul spațiilor comune din condominiu. Un proprietar, a solicitat, prin instanța de judecată dreptul de a deține toate cheile de la spațiile comune din condominiu.
Harta dureroasă a avorturilor la cerere din România: în unele județe, aproape o sarcină din două este întreruptă. Cum stă Iașul # Ziarul de Iasi
România a înregistrat mai puține avorturi în primele șase luni ale anului 2025, dar decalajele dintre județe rămân uriașe. Potrivit unui raport al Centrului Național de Statistică în Sănătate Publică, consultat de „Ziarul de Iași", în semestrul I din 2025 s-au raportat 15.065 de întreruperi de sarcină, cu aproape 800 mai puține decât în aceeași perioadă din 2024.
Teren și atmosferă de „județeană”, fotbal de subsolul Ligii a III-a, puncte uriașe în Liga a II-a, prime de Liga I # Ziarul de Iasi
ACSM Reșița – Politehnica Iași 0-1 (0-0), în etapa a XI-a a Ligii a II-a de fotbal.
Milioane de euro făcute cu mopul – Piața serviciilor de curățenie din Iași s-a dublat în ultimii cinci ani. Cine sunt „campionii” # Ziarul de Iasi
Cererea pentru servicii de curățenie a explodat în Iași, iar cifrele o confirmă: cele mai mari firme din domeniu au depășit 14 milioane de euro în afaceri și au raportat profituri record. De la companii cu sute de angajați la afaceri ultra-eficiente cu echipe minime, sectorul se dovedește tot mai strategic într-un oraș în plină expansiune imobiliară.
Sfârșitul Statului bunăstării? Europa între reformă și faliment moral? Opinia unui profesor ieșean de Economie # Ziarul de Iasi
Descoperă cum Germania, Franța, Spania și România gestionează pensiile, sănătatea și educația în contextul provocărilor demografice și fiscale.
Echipa Universitatea Cluj a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-1, formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a 14-a din Superligă. Ultimele două goluri ale meciului au avut nevoie de 17 minute pentru a primi validarea VAR, scrie news.ro.
Nicuşor Dan, despre „inima artificială” de la Iași: Dacă testele se încheie cu succes, România devine prima ţară din Europa de Est capabilă să dezvolte o tehnologie proprie # Ziarul de Iasi
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, după întâlnirea pe care a avut-o la Iaşi cu echipa de cercetători şi studenţi de la UMF „Grigore Popa", care a realizat cea mai mică inimă artificială, cu aplicaţie atât pentru adulţi, cât şi pentru copii, că a fost „impresionat " de acest proiect cu „potenţial uriaş", notează news.ro.
Este eficient să-ți pedepsești persoana iubită cu tăcere? Dar copilul? Opinia psihologului ieșean Cristina Danilov # Ziarul de Iasi
Nevoia de securitate emoțională, care nu a fost satisfăcută în copilărie, devine un filtru prin care sunt percepute toate relațiile: orice tăcere, orice privire distantă sau orice schimbare de dispoziție poate declanșa frică sau agresivitate.
Un accident grav s-a produs sâmbătă seară la Iași.
VIDEO – Sute de ieșeni au admirat tradiționala Retragere cu torțe din centrul orașului # Ziarul de Iasi
Sâmbătă seara, de la ora 19:00, sute de ieșeni au asistat la tradiţionala Retragere cu torţe, prilejuită de Ziua Armatei.
Preşedintele NBA, Adam Silver, s-a declarat, vineri, „profund tulburat" de scandalul pariurilor trucate care afectează liga nord-americană de baschet, scrie news.ro.
Atitudinea talentatului fotbalist oltean nu e singulară și nici inedită în fotbalul românesc.
FOTBAL Tony a fost salvat de Stoican, care urmărea să vină la Poli! Cine sapă groapa altuia cade el în ea # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași a jucat astăzi la Reșița, în etapa a XI-a a Ligii a II-a de fotbal. Victoria oaspeților, 1-0, norocoasă după aspectul jocului, a fost parafată în minutul 89.
Sunt traduse, analizate și explicate în context următoarele expresii latine: jus posterius derogat priori, ad absurdum, status controversiae și idealiter.
Rogobete, despre cazul de la Spitalul „Sf. Maria” Iaşi: Nereguli peste nereguli. Ce spune despre Costel Alexe # Ziarul de Iasi
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat că la Spitalul de Copii "Sf. Maria" Iaşi - unde şase copii infectaţi cu o bacterie au murit - a constatat nereguli peste nereguli şi a solicitat demiterea celor care se fac vinovaţi, pentru că atât poate face, deoarece unitatea medicală nu se află în subordinea Ministerului Sănătăţii, scrie news.ro.
Fotbal: Menajera lui Iker Casillas a fost arestată după ce i-a furat acestuia câteva ceasuri de lux # Ziarul de Iasi
Potrivit presei spaniole, lui Iker Casillas i-au fost furate cinci dintre ceasurile sale de lux. Furtul ar fi fost comis de menajera fostului portar al lui Real Madrid, care a fost arestată de poliţie, scrie news.ro.
LIVE-TEXT-VIDEO Meci complicat pentru Poli în celălalt capăt al țării (Reșița – Iași 0-0) # Ziarul de Iasi
Astăzi, de la ora 11:00, Poli Iași evoluează la Reșița, cu ACSM, în etapa a XI-a a Ligii a II-a de fotbal. Partida are o miză mare pentru ambele formații, care au ca obiectiv promovarea.
A doua zi – Președintele Nicușor Dan își continuă vizita la Iași. Întâlniri cu rectorii și militarii # Ziarul de Iasi
Președintele Nicușor Dan își continuă sâmbătă vizita de două zile la Iași. De la ora 09.00, șeful statului participă la Conferința Comună a Consiliilor Naționale ale Rectorilor din România și Republica Moldova la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza", Iași. Ulterior, Nicușor Dan va participa la ceremonia dedicată Zilei Armatei Române, alături de Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt" din Iași.
Sistem de control acces cu barieră și tichete la parcarea de la cinema Victoria. Investiția Primăriei este de 100.000 euro # Ziarul de Iasi
Primăria Iași a primit o singură ofertă la licitația organizată în acest sens. Cum va funcționa viitorul sistem?
„FILIT face ca Iașul să fie capitala literară pe care scriitorii români nici măcar nu îndrăzneau să o viseze”. Un incitant interviu cu scriitorul Radu Vancu # Ziarul de Iasi
„Ce mă doare e
Încep să se simtă efectele sancțiunilor SUA asupra Rusiei? Prima scumpire a lunii: prețurile la carburanți au crescut ieri, după ieftiniri succesive anterior # Ziarul de Iasi
După o lună marcată de ieftiniri succesive, carburanții s-au scumpit vineri, 24 octombrie, în majoritatea stațiilor din Iași. Potrivit platformei peco-online.ro, benzina și motorina au crescut cu 4 bani pe litru, marcând prima ajustare în sus din octombrie. Articolul Încep să se simtă efectele sancțiunilor SUA asupra Rusiei? Prima scumpire a lunii: prețurile la carburanți au crescut ieri, după ieftiniri succesive anterior apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
„Cifre fără precedent în ultimii 35 ani”. Surpriză plăcută după măsurile de austeritate din vară. Iașul, în creștere în antreprenoriat: 4.700 de firme noi # Ziarul de Iasi
În 2025, românii și-au recăpătat încrederea în economie, a remarcat într-o postare pe Facebook economistul Iancu Guda. Iar Iașul se remarcă și el prin dinamica antreprenorială, arată datele consultate de ZDI. În primele nouă luni, 4.661 de firme și PFA-uri au fost înființate în județ, majoritatea SRL-uri, cu accelerări vizibile după alegerile prezidențiale. Specialiștii văd în aceste cifre un semn că mediul de afaceri reacționează rapid la stabilitate și predictibilitate. Articolul „Cifre fără precedent în ultimii 35 ani”. Surpriză plăcută după măsurile de austeritate din vară. Iașul, în creștere în antreprenoriat: 4.700 de firme noi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
„Multe valori sunt puse în discuție. Dezinformarea crește. Universitățile trebuie să fie mai prezente în dezbaterile ce definesc viitorul României”. Mesaje deosebite ale președintelui în periplul ieșean de ieri. Nu au lipsit incidentele # Ziarul de Iasi
Iașul a fost gazda unui eveniment important pentru mediul academic ieșean, unul onorat chiar de președintele țării, Nicușor Dan. În Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” a avut loc ceremonia comună prin care Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” (UNAGE) au marcat 165 de ani de existență. Discursurile au fost pe măsura evenimentului. Nu au lipsit însă și momentele aparte. Articolul „Multe valori sunt puse în discuție. Dezinformarea crește. Universitățile trebuie să fie mai prezente în dezbaterile ce definesc viitorul României”. Mesaje deosebite ale președintelui în periplul ieșean de ieri. Nu au lipsit incidentele apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
În arivismul lui, Grindeanu pare dispus să încalce toate regulile eticii, în măsura în care le cerem totuși politicienilor să respecte anumite norme elementare. E dezolant că, în loc să fie împins în afara sferei politicii, va conduce, ca să-l citez, cel mai mare partid din România… Articolul Un lider pe măsura partidului? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Nicuşor Dan, la Iași, despre conflictele din coaliție: Cred că fiecare dintre persoane s-ar putea abţine. Se întâmplă să nu se abţină, suntem oameni, natura umană e diversă # Ziarul de Iasi
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri seară, la Iaşi că există conflicte în coaliţie, unele fiind legitime, dar că liderii politici s-ar putea abţine să facă afirmaţii critice la adresa colegilor de guvernare. Articolul Nicuşor Dan, la Iași, despre conflictele din coaliție: Cred că fiecare dintre persoane s-ar putea abţine. Se întâmplă să nu se abţină, suntem oameni, natura umană e diversă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Despre prezidenți de țară și jupâni locali, foști sau actuali. Iacătă un scenariu la care merită plecată urechea, fie ea și clăpăugă! # Ziarul de Iasi
Dincolo de vacarmul politic care se aude prin jurul ultimelor evenimente petrecute atât local cât și național, printre boscheții politichiei de Bahlui se mai petrec și alte fapte de arme, mai ascunse ochiului neexersat. Articolul Despre prezidenți de țară și jupâni locali, foști sau actuali. Iacătă un scenariu la care merită plecată urechea, fie ea și clăpăugă! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
SPORT Concurs de alergare pe o distanță de zece kilometri. Startul e duminică, la ora 9, din Podu Roș, finișul în Copou # Ziarul de Iasi
Prima ediție a concursului de alergare Run Iași, pe distanța de 10 km, va avea loc duminică. Startul se va da de pe Bulevardul Regele Ferdinand I al României (în dreptul Parcului Regina Maria a României, Podu Roș), iar finișul va fi în Copou, în curtea Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”. Articolul SPORT Concurs de alergare pe o distanță de zece kilometri. Startul e duminică, la ora 9, din Podu Roș, finișul în Copou apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Nicușor Dan: Sunt foarte optimist că A8 va fi considerată eligibilă pentru finanțare prin Programul SAFE # Ziarul de Iasi
Subiectul Autostrăzii A8 nu putea să lipsească din discuțiile purtate cu oamenii de afaceri ieșeni, a afirmat el într-o conferință de presă. Articolul Nicușor Dan: Sunt foarte optimist că A8 va fi considerată eligibilă pentru finanțare prin Programul SAFE apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
FOTBAL Câștigați 1.000 de euro în 90 de minute și dregeți busuiocul! Poli are posibilitatea de a reintra în cursa pentru promovare, de care e departe acum # Ziarul de Iasi
Astăzi, de la ora 11:00, la Reșița, ACSM – Politehnica Iași, în etapa a XI-a a Ligii a II-a de fotbal. Citiți în rândurile de mai jos avancronica meciului. Articolul FOTBAL Câștigați 1.000 de euro în 90 de minute și dregeți busuiocul! Poli are posibilitatea de a reintra în cursa pentru promovare, de care e departe acum apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Clubul de fotbal Inter Milano pregătește o ofertă de aproape 60 de milioane de euro pentru a obține semnătura starului Nico Paz de la Como, în ciuda opțiunii clubului spaniol Real Madrid de a-l răscumpăra pe jucătorul de 21 de ani, conform Football Italia, care citează Tycsports din Argentina. Articolul Fotbal: Inter Milano pregătește o ofertă de 58 de milioane de euro pentru Nico Paz apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Imagini rare suprinse la Iași – Președintele Nicușor Dan, alături de omul de afaceri Iulian Dascălu și directorul Amazon, Cristian Josan # Ziarul de Iasi
Președintele Nicușor Dan se află în acest început de weekend la Iași, cu ocazia manifestărilor dedicate aniversării a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC). Articolul Imagini rare suprinse la Iași – Președintele Nicușor Dan, alături de omul de afaceri Iulian Dascălu și directorul Amazon, Cristian Josan apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mircea Lucescu a anunţat convocările preliminare pentru ultimele meciuri din preliminariile CM 2026 # Ziarul de Iasi
Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat, vineri, lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare la partidele cu Bosnia şi cu San Marino, ultimele din grupa de calificare la Cupa Mondială din 2026, scrie news.ro. Articolul Mircea Lucescu a anunţat convocările preliminare pentru ultimele meciuri din preliminariile CM 2026 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Rashford vrea să rămână la FC Barcelona după expirarea împrumutului: „Îmi place acest club” # Ziarul de Iasi
Marcus Rashford speră să rămână la FC Barcelona după ce contractul său de împrumut de la Manchester United va expira în vară, relatează BBC, citat de News.ro Articolul Rashford vrea să rămână la FC Barcelona după expirarea împrumutului: „Îmi place acest club” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
