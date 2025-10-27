Dacia Bigster a fost declarată „Mașina Anului” în Germania și „Mașina de Familie a anului” în Marea Britanie

12:30

Braşovul are toate şansele să beneficieze de unul dintre cele cinci centre pe care Agenţia Naţională pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor (ANPCDDA) urmează să le înfiinţeze, cu finanţare europeană, pentru furnizarea unor servicii integrate în domeniul tratării adicţiilor şi recuperării pacienţilor dependenţi. Pentru susţinerea activităţii centrului vor fi atrase fonduri [...]