Novartis achiziţionează Avidity Biosciences, pentru aproximativ 12 miliarde de dolari
News.ro, 27 octombrie 2025 05:20
Compania farmaceutică elveţiană Novartis a anunţat duminică semnarea unui acord pentru preluarea firmei americane de biotehnologie Avidity Biosciences, într-o tranzacţie evaluată la aproximativ 12 miliarde de dolari în numerar, transmite Reuters.
Acum 15 minute
06:00
Argentina: Partidul preşedintelui Javier Milei a câştigat detaşat alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului # News.ro
Partidul preşedintelui ultraliberal argentinian Javier Milei a câştigat cu o largă majoritate alegerile legislative de la jumătatea mandatului, duminică, cu puţin peste 40% din voturi la nivel naţional, potrivit rezultatelor după numărarea a 90% din voturi.
Acum 30 minute
05:50
Grupul japonez SoftBank a aprobat a doua tranşă, în valoare de 22,5 miliarde de dolari, pentru a finaliza investiţia totală de 30 de miliarde de dolari în OpenAI, potrivit publicaţiei The Information.
Acum o oră
05:40
Bombardierele chineze au efectuat manevre în apropierea Taiwanului, anunţă presa de la Beijing # News.ro
Un grup de bombardiere chineze H-6K a zburat recent în apropierea Taiwanului cu scopul de a efectua „exerciţii de confruntare”, a anunţat, duminică seară, presa chineză, oficializând aceste manevre cu doar câteva zile înaintea unei întâlniri prevăzute între preşedinţii chinez şi american.
05:20
05:20
Donald Trump îşi continuă turneul asiatic şi a plecat spre Japonia. Preşedintele american este încrezător într-un acord cu China # News.ro
Donald Trump îşi continuă, luni, în Japonia turneul asiatic, al cărui mare obiectiv va fi găsirea unui compromis comercial cu China în cadrul unei întâlniri joi cu omologul său Xi Jinping, relatează AFP.
Acum 6 ore
00:20
Bolojan a anunţat că PNL Bucureşti l-a votat pe Ciprian Ciucu drept candidatul partidului la Primăria Capitalei, dar a precizat că mai sunt încă două etape de parcurs # News.ro
Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ilie Bolojan, a anunţat că PNL Bucureşti l-a votat pe primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, drept candidat al partidului la Primăria Capitalei, dar a precizat că mai sunt încă două etape de parcurs şi a menţionat că în câteva zile aceată procedură va fi închisă.
Acum 8 ore
00:10
Lando Norris (McLaren) a câştigat, duminică, Marele Premiu al Mexicului, a 20-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1.
00:00
La Liga: Rayo Vallecano şi Andrei Raţiu – victorie în minutul 90+1 cu Alaves, acasă, scor 1-0 # News.ro
Echipa spaniolă Rayo Vallecano, cu Andrei Raţiu titular, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Alaves, în etapa a 10-a din La Liga.
26 octombrie 2025
23:50
Echipa italiană Lazio Roma a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea torineză Juventus, în etapa a opta din Serie A.
23:40
Bolojan, despre acuzaţia că a stat patru luni ilegal în fosta vilă a lui Băsescu: Nu am stat ilegal. Am fost mutat într-o casă care este disponibilă şi am aflat apoi că era fosta locuinţă a lui Băsescu. Dacă dorea să revină acolo, mă mutam în altă parte # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că nu a stat ilegal în fosta vilă de protocol a lui Traian Băsescu şi a explicat că din considerente de securitate a fost mutat într-o casă care era disponibilă şi a aflat abia apoi că aceasta era fosta locuinţă a lui Băsescu. El a explicat că dacă fostul preşedinte dorea să revină acolo, s-ar fi mutat în altă parte, dar Traian Băsescu a optat pentru altă locuinţă.
23:30
Bolojan: Când eşti în guvernare într-o situaţie dificilă cum suntem astăzi, nu calculele electorale trebuie să primeze / Nu poţi face reforme dacă te gândeşti la un concurs de frumuseţe electorală şi îţi faci zilnic sondaje de opinie # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că atunci când eşti în guvernare într-o situaţie dificilă, aşa cum se găseşte astăzi România, nu trebuie să primeze calculele electorale şi a explicat că nu poţi face reforme dacă ”te gândeşti la un concurs de frumuseţe electorală şi îţi faci zilnic sondaje de opinie”.
23:10
Meciul FCSB-UTA: Adrian Mihalcea – Nu am pus nici un fel de problemă, azi a fost doar un meci şcoală # News.ro
Adrian Mihalcea, antrenorul echipei UTA Arad, a părut duminică seară total dezorientat de ceea ce se întâmplă la formaţia pe care o pregăteşte şi spune că e vital ca arădenii să câştige următoarele meciuri.
23:10
Lituania a închis aeroportul din Vilnius şi frontiera cu Belarus după al patrulea incident aerian din această săptămână # News.ro
Lituania a închis duminică aeroportul din Vilnius şi punctele de trecere a frontierei cu Belarus, după ce mai multe obiecte, identificate ca fiind probabil baloane cu heliu, au pătruns în spaţiul său aerian, a declarat Centrul Naţional de Gestionare a Crizelor. Este al patrulea incident de acest gen din această săptămână, relatează Reuters.
23:00
Ilie Bolojan: Dacă nu vom adopta legislaţia care să facă reforma în administraţia centrală şi locală în noiembrie, nu mai putem pune în practică această legislaţie înainte de buget / Nu mai avem ce împărţi pentru că banii îi împrumutăm # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că, dacă în luna noiembrie nu va fi adoptată legislaţia care să facă reforma în administraţia centrală şi locală, atunci aceasta nu mai poate fi pusă în practică înainte de adoptarea bugetului. El a explicat că România nu mai are ce împărţi, deoarece banii sunt împrumutaţi şi a amintit că ţara noastră ia într-un an credite de 150 de miliarde de lei, adică valoarea tuturor salariilor din sectorul public.
23:00
Meciul FCS-UTA: Adrian Mihalcea – Nu am pus nici un fel de problemă, azi a fost doar un meci şcoală # News.ro
22:40
Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia UTA Arad, în etapa a 14-a din Superligă.
22:30
Premierul Ilie Bolojan dezvăluie că au crescut cu 40-50% indemnizaţiile unor directori de companii / Printre instituţiile vizate: aeroporturile Mihail Kogălniceanu şi Otopeni, dar şi Romatsa # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a dezvăluit că au crescut cu 40-50% indemnizaţiile unor directori de companii din zona de transporturi şi a nominalizat trei astfel de instituţii, şi anume aeroporturile Mihail Kogălniceanu şi Otopeni, dar şi Romatsa. El a precizat că dacă legea nu îi poate forţa să îşi scadă acele indemnizaţii, poate bunul simţ face-o sau ministerul să pună presiune pe ei pentru că ”îi sfidează pe oameni”.
22:20
Bolojan, despre negocierile privind pensiile magistraţilor: Am purtat un dialog, am explicat aceste lucruri, am cedat unde se poate ceda, dar în lucruri esenţiale nu poţi să cedezi / Nu există nicăieri în Europa astfel de procente # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, în legătură cu pensiile magistraţilor, că a purtat un dialog şi a explicat lucrurile, a cedat acolo unde se putea, dar a menţionat că în lucrurile esenţiale nu se poate ceda. El a precizat că nicăieri în Europa nu există astfel de procente, menţionând că în unele ţări pensiile în cazul magistraţilor sunt contributive, iar în altele sunt legate de media salariului pe mai mulţi ani.
Acum 12 ore
22:00
Zborurile către Aeroportul Internaţional din Los Angeles, suspendate din cauza deficitului de controlori de trafic aerian # News.ro
Zborurile către Aeroportul Internaţional din Los Angeles (LAX) au fost suspendate duminică, FAA invocând deficitul de controlori de trafic aerian cauzat de shutdown-ul administraţiei federale, relatează AP.
21:50
Bolojan: Miza mea nu este să fiu premier în orice condiţii, ci să fac ceea ce trebuie. Dacă oameni politici din coaliţie au soluţii mai bune, să le spună. Dacă aveau ideile astea trebuiau să le pună în aplicare cât au fost la guvernare # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seară, la Digi24, că miza nu este să fie prim-ministru în orice condiţii, ci să facă ceea ce trebuie pentru ţară. El a precizat că dacă oameni politici din coaliţie au soluţii mai bune, să le spună, pot iniţia moţiuni de cenzură şi pot face o majoritate aşa cum doresc. El a adăugat că dacă aveau aceste idei, atunci ar fi trebuit să le pună în aplicare cât timp au fost la guvernare.
21:40
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a învins duminică, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea Volos, în etapa a 8-a din campionatul Greciei, Super League.
21:40
Dominic Fritz, întrebat dacă Iohannis a stricat mitul neamţului în politica românească: A stricat multe, posibil şi acest mit # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că fostul preşedinte al României, Klaus Iohannis, a stricat multe şi posibil şi mitul neamţului în politica românească.
21:40
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu portarul român Ionuţ Radu titular, a dispus duminică seara, în deplasare, scor 3-2, de formaţia Osasuna, în etapa a 10-a din La Liga.
21:30
Preşedintele USR: Şi pentru noi nu este confortabil cu PSD la guvernare / USR s-a format ca o antiteză la PSD / E bine atunci când porneşti pe un drum să nu te întrebi deja în a doua zi dacă nu cumva ar trebui să te întorci # News.ro
Preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dominic Fritz, a afirmat că nici pentru USR nu este confortabil cu PSD la guvernare, având în vedere că partidul pe care îl conduce s-a format ca alternativă la acest sistem de partide clientelare, dar a adăugat că atunci când porneşti pe un drum este bine să nu te întrebi deja în a doua zi dacă nu cumva ar trebui să te întorci sau dacă trebuie să îţi iei alt partener de drum.
21:20
Echipa italiană Bologna a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia AC Fiorentina, în etapa a 8-a din Serie A.
21:10
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, va vizita luni Vaticanul şi Roma, informează MTI. Orban va fi primit în audienţă privată de papa Leon al XIV-lea.
21:10
Fritz, despre proiectul privind pensiile magistraţilor: Să aşteptăm motivarea să vedem dacă problema a fost strict de procedură / Există acest semn de întrebare dacă CCR s-ar fi legat doar de acest lucru, poate nu ar fi aşteptat atâta timp să ne spună # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, în legătură cu proiectul privind pensiile magistraţilor respins de Curtea Constituţională a României, că trebuie aşteptată motivarea pentru a se vedea dacă problema a fost strict legată de procedură, respectiv lipsa acelui aviz de la CSM. El a precizat că există un semn de întrebare, şi anume dacă CCR s-ar fi legat doar de acest lucru, atunci poate nu ar fi aşteptat chiar atâta timp să spună acest lucru.
21:00
Ministrul Educaţiei, după publicarea raportului de cercetare în şcoli privind consumul de alcool şi droguri: Dezvoltăm programe educaţionale de prevenire a factorilor de risc în şcoli, cu accent pe acţiuni de impact # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a reacţionat în urma publicării rezultatelor unui proiect de cercetare în şcoli privind consumul de alcool şi droguri care arată că în România 6% dintre elevi au consumat cel puţin o dată droguri, iar 81% dintre adolescenţii români au recunoscut că au consumat alcool şi a anunţat mai multe măsuri, printre care dezvoltarea programelor educaţionale de prevenire a factorilor de risc în şcoli, cu accent pe acţiuni de impact, nu doar pe campanii de conştientizare. De asemenea, ministrul Educaţiei are în vedere includerea temelor privind combaterea violenţei şi a consumului de droguri în orele curriculare de orientare şi consiliere.
20:50
Noi acuzaţii de malpraxis la Spitalul Orăşenesc Sinaia, la şapte ani de la acuzaţii similare/ Cazul unei femei de 34 de ani, ajunsă în stare critică la Fundeni/ Reacţia spitalului din Prahova/ Anunţul de ultimă oră al soţului femeii # News.ro
Spitalul Orăşenesc Sinaia, din judeţul Prahova, se confruntă cu noi acuzaţii de malpraxis, la şapte ani de la acuzaţii similare, după ce familia unei paciente în vârstă de 34 de ani a reclamat că femeia a ajuns în stare critică la Spitalul Fundeni din Capitală, la câtva timp de la o intervenţie de rutină făcută în unitatea din Sinaia. Conducerea acestui spital a informat că face o anchetă internă pentru a afla „toate circumstanţele acordării serviciilor medicale”, dar a precizat că la Fundeni au fost declarate „în plus şi alte diagnostice, nemenţionate la Sinaia” nici la prezentarea în UPU, nici la internare şi nici la consultul preanestezic. Duminică seară, soţul femeii a anunţat, pe pagina sa de Facebook, că aceasta a murit în cursul după-amiezii. Părerile unor foşti pacienţi sau rude ale acestora în privinţa medicului acuzat sunt împărţite, unii considerându-l un „foarte bun chirurg”, în timp ce alţii îl blamează.
20:40
Jucătorul italian Jannik Sinner, cap de serie numărul unu, l-a învins duminică pe germanul Alexander Zverev, scor 3-6, 6-3, 7-5, în finala turneului de la Viena, câştigând astfel al patrulea titlu ATP al sezonului şi reuşind al doilea triumf în capitala Austriei.
20:40
Echipa engleză Tottenham a dispus duminică seara, în deplasare, scor 3-0, de formaţia Everton, în etapa a 9-a din Premier League. Cu această victorie londonezii sunt pe locul al treilea în clasament.
20:00
Paramilitarii anunţă că au preluat controlul asupra oraşului sudanez Al Fashir, asediat de 18 luni # News.ro
Paramilitarii sudanezi anunţă duminică faptul că au preluat controlul oraşului Al Fashir, după ce au cucerit cartierul general al armatei în ultimul mare oraş din Darfur pe care nu-l controlau, relatează AFP.
19:40
Nicuşor Dan, despre Catedrala Naţională: O construcţie născută din visul şi credinţa multor români, care ne aminteşte cât de importante sunt răbdarea, încrederea şi speranţa atunci când clădim împreună FOTO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă despre Catedrala Naţională, la a cărei inaugurare a participat, duminică, alături de familie, că este „o construcţie născută din visul şi credinţa multor români”, care ne aminteşte cât de importante sunt răbdarea, încrederea şi speranţa atunci când clădim împreună.
19:40
Elveţianul Odermatt a început sezonul în stil mare, cu o victorie la slalomul uriaş din Sölden # News.ro
Elveţianul Marco Odermatt a început sezonul de Cupă Mondială la schi alpin în forţă, câştigând duminică proba de slalom uriaş la Sölden, în Austria.
19:30
Echipa spaniolă Real Madrid a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea catalană FC Barcelona, într-o nouă ediţie a El Clasico.
19:20
Zeci de mii de manifestanţi la Haga în favoarea luptei împotriva modificărilor climatice, absente din dezbatere, cu trei zile înaintea alegerilor legislative # News.ro
Zeci de mii de persoane au manifestat duminică la Haga, într-o încercare de a aduce în prim-plan lupta împotriva modificărilor climatice, cu trei zile înaintea alegerilor legislative din Olanda, în care imigraţia şi accesul la locuinţe s-au impus ca teme de campanie, relatează AFP.
19:00
Bolojan, după vizita la Unicarm Satu Mare: Am un mare respect pentru antreprenorii care, prin muncă şi pricepere, reuşesc să dezvolte afaceri, să ofere locuri de muncă şi să plătească corect taxele şi impozitele. Ei sunt coloana vertebrală a economiei # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă, după vizita făcută la un producător român din industria alimentară, Unicarm Satu Mare, că are un mare respect pentru antreprenorii care, prin muncă şi pricepere, reuşesc să dezvolte afaceri, să ofere locuri de muncă şi să plătească „corect” taxele şi impozitele. „Ei sunt coloana vertebrală a economiei româneşti”, adaugă Bolojan. Premierul menţionează că a discutat cu familia care a pus pe picioare afacerea despre cum poate fi susţinut sectorul agroalimentar, dar şi întreaga industrie de procesare, pentru a oferi românilor hrană de calitate, iar firmele naţionale să fie competitive pe pieţele externe.
18:50
Maia Sandu a discutat cu Nicuşor Dan despre sprijinul României pentru aderarea R. Moldova la UE şi despre parteneriatul strategic bilateral - FOTO # News.ro
Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu, aflată duminică la Bucureşti pentru a asista la ceremonia de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, a discutat cu Nicuşor Dan despre sprijinul României pentru aderarea R. Moldova la UE şi despre parteneriatul strategic bilateral.
18:50
Preşedintele american Donald Trump a semnat duminică, în Malaysia, o serie de acorduri comerciale cu ţări asiatice, sperând să facă acelaşi lucru, peste câteva zile, cu omologul său chinez Xi Jinping într-o întâlnire crucială pentru economia mondială, relatează AFP.
18:20
Echipa italiană Cagliari a încheiat la egalitate duminică, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea Hellas Verona, în etapa a opta din Serie A. Cagliari a fost condusă cu 2-0.
18:10
China ia în calcul să amâne punerea în aplicare a restricţiilor impuse exportului pământurilor rare şi să reia achiziţiile de soia din Statele Unite, anunţă duminică secretarul american al Trezoreriei Scott Bessent, evitând astfel o creştere masivă a taxelor vamale americane, un semn de destindere între cele două mari puteri mondiale, relatează AFP.
18:00
Într-un moment în care România îşi caută încă echilibrul între performanţă şi echitate, şcolile incluzive devin modele de umanitate şi rezilienţă. Directorii Sorina Marinela Perşinaru şi Mariana Stan au vorbit în cadrul emisunii Viitor pentru România de la Prima News despre provocările reale ale integrării copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) şi despre importanţa de a privi fiecare elev ca pe o poveste unică.
18:00
Echipa olandeză PSV Eindhoven, cu Dennis Man titular, a câştigat duminică, în deplasare, derby-ul cu liderul Feyenoord, scor 3-2, în etapa a 10-a din Eredivisie.
17:50
Cluj: Noi acuzaţii într-un caz de viol asupra unei adolescente de 15 ani/ Doi tineri, arestaţi preventiv/ Unul dintre ei ar fi profitat de o altă fată de 14 ani, cu care ar fi întreţinut peste o sută de acte sexuale # News.ro
Poliţiştii clujeni continuă cercetările într-un dosar penal privind agresiuni sexuale comise asupra unor minore din localitatea Poieni. În cauză sunt vizaţi doi tineri, de 22 şi 18 ani, ambii aflaţi, în prezent, în arest preventiv. Iniţial, a fost arestat cel mai mare dintre tineri, acuzat că a violat o adolescentă de 15 ani, profitând că aceasta ar fi băut excesiv alcool la o petrecere şi nu se mai putea apăra. Ulterior, poliţiştii au stabilit că acelaşi tânăr ar mai fi agresat sexual o fată de 14 ani de cel puţin o sută de ori. După arestarea acestuia, anchetatorii au extins cercetările, care au relevat că adolescenta de 15 ani fusese agresată sexual în aceeaşi noapte şi de un alt tânăr de 18 ani, ajuns şi el în arest.
17:40
Netanyahu afirmă că nu are nevoie de nicio undă verde pentru a ataca inamicii Israelului, după o serie de vizite din SUA, şi că Israelul are un drept de veto împotriva membrilor Forţei însărcinate să securizeze Fâşia Gaza după război # News.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu declară duminică că nu are nevoie de nicio undă verde pentru a-i ataca pe inamicii Israelului, care este un ”stat independent”, subliniază el, relatează AFP.
17:40
Kirill Dmitriev informează administraţia Trump cu privire la testul final reuşit al Burevestnik. Putin se bazează pe ”raţionalitatea militară” şi nu vrea să stabilească un calendar al opririi războiului. Trei morţi şi 30 de răniţi în Ucraina, un mort şi 1 # News.ro
Rusia anunţă duminică că a informat Statele Unite cu privire la un test final reuşit al rachetei sale de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik, în plină ofenivă în Ucraina şi în plină incertitudine cu privire la o nouă întâlnire între Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump, relatează AFP.
Acum 24 ore
17:10
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, luni, în etapa a 14-a a Superligii:
17:00
UPDATE - Dolj: Un bărbat a furat o maşină de poliţie din curtea unui post de poliţie şi a condus-o până în judeţul Olt, unde a fost prins / Conducerea IPJ Dolj a deschis o anchetă şi a dispus cercetarea prealabilă a unui ofiţer şi a doi agenţi # News.ro
Un bărbat din judeţul Olt a furat o maşină de poliţie din curtea unui post de poliţie din judeţul Dolj şi a condus-o până în oraşul unde locuieşte. El a fost oprit în Balş de un echipaj de poliţie, care a stabilit că bărbatul respectiv nu face parte din structurile Ministerului Afacerilor Interne. Conducerea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj a deschis o anchetă în acest caz şi a dispus cercetarea prealabilă faţă de un ofiţer şi doi agenţi de poliţie.
16:50
Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) anunţă duminică că îşi retrage toate forţele din Turcia - către nordul Irakului -, exercitând astfel presiuni asupra Ankarei să ia ”de îndată” măsuri juridice în vederea salvării unui proces de pace lansat în urmă cu un an, relatează AFP.
16:20
Argentinienii votau duminică în alegeri legislative în care se află în joc capacitatea ultraliberalului Javier Milei de a reforma şi dereglementa - în cei doi ani care i-au mai rămas din mandat - o economie fragilă aflată, în ultima perioadă, sub o ”perfuzie” financiară americană, relatează AFP.
