Horoscopul zilei de 27 octombrie 2025

Potrivit informațiilor oferite de polițiști, în cursul zilei de marți, un echipaj al Poliției Vidra a semnalizat unui autoturism care circula pe DN 2D (în Vidra) să tragă pe dreapta. În loc să oprească, șoferul, un tânăr de 23 de ani, a călcat accelerația și a încercat să-și piardă urma. Poliția a pornit în urmărire