Cum se pregătesc ardeii iuți cu oțet la borcan. O rețetă simplă, dar plină de aromă
Click.ro, 27 octombrie 2025 06:10
În această perioadă din an, gospodinele din țara noastră încep să se ocupe de pregătitul murăturilor. Însă, pe lângă variantele tradiționale deja faimoase, cum ar fi varza și castraveții, mai există și alte sortimente de murături foarte importante.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 30 minute
06:10
În această perioadă din an, gospodinele din țara noastră încep să se ocupe de pregătitul murăturilor. Însă, pe lângă variantele tradiționale deja faimoase, cum ar fi varza și castraveții, mai există și alte sortimente de murături foarte importante.
Acum 6 ore
01:10
Dovleci uriași au fost transformați în bărci pentru cursa Regata Dovlecilor Uriași de pe Coasta de Vest 2025 din Oregon.
Acum 8 ore
00:10
Virgiliu Stroescu dezvăluie alimentele care sunt aur pentru sănătate: „Ne vindecă și ne curăță organismul” # Click.ro
Alimentele pe care le consumăm au un efect important asupra stării noastre de sănătate. Iar renumitul medic primar în endocrinologie şi doctor în medicină, dr. Virgiliu Stroescu, vorbește despre alimentele pe care le consumă des și pe care le recomandă pentru o dietă sănătoasă și echilibrată.
26 octombrie 2025
23:40
Peștii pe care ar trebui să-i eviți din cauza conținutului ridicat de mercur. Un expert a realizat clasamentul celor mai sigure și sănătoase specii # Click.ro
Atunci când încercăm să mâncăm mai sănătos, un sfat destul de comun pe care îl vom primi este să consumăm mai mult pește. Însă, există și unele specii de care ar trebui să ne ferim. Iar un expert din țara noastră a făcut clasamentul celor mai nesănătoase specii.
23:10
Fiecare locatar de bloc știe că lista de întreținere afișată lunar la avizier vine cu emoții și întrebări: „De ce am de plată atât?”, „Cum s-a calculat suma?”. Întreținerea la bloc nu este doar o obligație, ci și o contribuție necesară pentru funcționarea corectă a întregului imobil. Iată ce presupu
22:40
Cum arată vila lui Dani Oțil din Corbeanca, locuința în care trăiește de aproape 15 ani: „Casa asta e făcută după ideile mele” # Click.ro
Deși este una dintre cele mai cunoscute figuri ale televiziunii, Dani Oțil a ales un trai echilibrat și o casă simplă, în care se simte cu adevărat acasă. Prezentatorul locuiește de mai bine de un deceniu într-o vilă din Corbeanca, care a devenit între timp locul unde își petrece timpul alături de f
Acum 12 ore
22:10
Mercur se pregătește să intre în retrograd, dar până atunci face „răvagii”. Cele 4 zodii puternic afectate # Click.ro
Mercur, planeta comunicării, a gândirii și a negocierilor, se pregătește să intre în mișcare retrogradă începând cu 9 noiembrie. În această perioadă, energia sa va fi resimțită puternic, mai ales de anumite zodii care vor experimenta tensiuni în comunicare, întârzieri și situații neașteptate.
21:40
Cum întâmpină vedetele Haloween-ul?! Unele și-au împodobit casele și curțile! Sânziana Buruiană și Theo Rose, la întrecere! „Suntem de groază! Am ajuns ca Minodora!” # Click.ro
Majoritatea vedetelor de la noi așteaptă cu nerăbdare Halloween-ul.
21:10
Este unul dintre cele mai sănătoase alimente din lume. Ce beneficii are ingredientul cunoscut drept „mâncarea săracului” # Click.ro
Este unul dintre cele mai ieftine și mai versatile alimente pe care le vom întâlni în magazine. Cu toate acestea, un detaliu pe care nu foarte mulți oameni îl știu este faptul că acest aliment este și foarte sănătos.
20:40
A murit la 23 de ani și a fost găsită abia după un an. Ultimul mesaj al tinerei a fost pentru ChatGPT: „Ajută-mă” # Click.ro
O tânără de 23 de ani din Bolton, Anglia, a fost găsită moartă în apartamentul ei, la un an după deces. Charlotte Leader a fost descoperită mumificată, înfășurată în pături, în patul ei. Nimeni nu o căutase timp de mai bine de un an, până când pompierii au pătruns în locuință în timpul unui control
20:20
Cristian Tudor Popescu, despre Catedrala Mântuirii Neamului: „O clădire folositoare poporului român” # Click.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu revine asupra unuia dintre subiectele pe care, de-a lungul anilor, le-a criticat adesea: construcția Catedralei Mântuirii Neamului. Într-un comentariu publicat pe pagina sa de Facebook, el explică de ce consideră acum acest edificiu „o clădire folositoare poporului r
19:30
Mihaela Bilic dezvăluie leguma minune pentru organism: „E bună la toate. Poate fi consumată fără limite” # Click.ro
Dieta este foarte importantă pentru starea noastră generală de sănătate. Iar potrivit medicului Mihaela Bilic, există o legumă anume foarte sănătoasă, care poate face minuni pentru organismul nostru.
19:10
Pe măsură ce temperaturile scad, mulți români au început deja să-și pornească sobele sau centralele pe lemne. Însă, odată cu venirea frigului, vine și o veste mai puțin plăcută: încălzirea cu lemne va fi mai scumpă în iarna 2025–2026. Iată cât te costă să-ți încălzești casa și cum poți economisi.
18:50
A fost al treilea cel mai mare stadion din România. Clădirea construită în timpul lui Nicolae Ceaușescu a început acum să se „scufunde” # Click.ro
Cu decenii în urmă, acest stadion a fost inaugurat cu fast de către regimul lui Nicolae Ceaușescu. Acum, întreaga clădire a ajuns în paragină și chiar poate să se transforme într-un pericol pentru cei din jur.
18:50
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele # Click.ro
Cea mai mare biserică ortodoxă din lume, Catedrala Naţională, a fost inaugurată oficial duminică. La slujbă au participat numeroşi lideri politici, 2.500 de invitaţi, peste 8.000 de credincioşi, iar slujba a fost oficiată de doi patriarhi, 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.
18:10
Ipostaza în care a fost surprinsă Nadia Comăneci împreună cu fiul ei, Dylan, și cu iubita acestuia. Rar o vezi așa! # Click.ro
Nadia Comăneci, una dintre cele mai iubite sportive din lume, se bucură de momente simple alături de familie. Recent, fosta gimnastă a fost surprinsă la cumpărături în Los Angeles, împreună cu fiul ei, Dylan, și cu iubita acestuia, profitând de o zi relaxată înainte ca tânărul să revină la facultate
17:30
Mașinile electrice se vor putea încărca din mers. Țara europeană care testează o tehnologie revoluționară # Click.ro
Până acum, un astfel de proiect părea ceva desprins dintr-un film science-fiction. Acum, el a fost transformat în realitate într-o țară europeană. Este vorba despre o porțiune de autostradă care permite mașinilor electrice să se încarce din mers, fără să fie nevoie să mai oprească.
Acum 24 ore
16:40
Doi suspecţi au fost arestaţi sâmbătă în cadrul anchetei privind jaful de la Muzeul Luvru, la o săptămână după spargerea comisă în plină zi, în centrul Parisului. Unul dintre cei doi bărbați a fost reținut sâmbătă seara de Poliția de Frontieră pe Aeroportul Roissy–Charles-de-Gaulle.
16:40
Ceasul de aur purtat de Gigi Becali la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului a atras toate privirile. Cât costă bijuteria? # Click.ro
Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului a fost unul dintre cele mai importante momente religioase ale anului, la care au participat numeroase personalități publice. Printre invitați s-a aflat și Gigi Becali, cunoscut pentru legătura sa strânsă cu Biserica Ortodoxă. De această dată, atenția nu a fost
16:30
Horoscop luni, 27 octombrie. Leii au de învățat o lecție importantă, Balanțele iau o decizie radicală # Click.ro
Horoscop luni, 27 octombrie. Astăzi, energia astrală aduce introspecție, nevoia de claritate și un strop de realism în planurile personale și profesionale.
16:00
Scandal lângă Catedrala Națională! S-a lăsat cu rețineri:„Ce, Mihai Viteazul era fascist? Că el e în ziar” # Click.ro
Un incident neobișnuit a avut loc în apropierea Catedralei Naționale, chiar în timpul ceremoniei de inaugurare. Un bărbat a fost reținut de jandarmi după ce a fost surprins împărțind ziare cu conținut considerat fascist. În portbagajul mașinii sale au fost găsite mai multe exemplare ale publicației,
15:30
Momente de panică, duminică, 26 octombrie 2025, pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei! Locuitorii din zonă au auzit mai multe focuri de armă și au alertat imediat autoritățile.
15:00
Trei săptămâni la birou i-au fost de ajuns! Un influencer, dezamăgit:„Nu-mi spuneți că asta e viață!” Ce nu i-a convenit? # Click.ro
După numai trei săptămâni de muncă la birou, un tânăr influencer german spune că este complet epuizat și că deja dorește să își reducă orele de muncă. Comentariile sale din mediul online au devenit rapid virale printre internauți, iar mulți oameni sunt de acord cu părerile tânărului.
14:50
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian # Click.ro
După un an de la eliberarea din închisoare, Radu Mazăre pare să fi lăsat definitiv în urmă agitația vieții politice din România. Fostul primar al Constanței trăiește acum în Madagascar, unde și-a reconstruit viața și a revenit în lumea afacerilor prin deschiderea unui complex turistic de lux: Mantas
14:30
Meseria de care spaniolii nu vor să audă. Guvernul oferă 1.300 de euro celor care lucrează în acest domeniu # Click.ro
Deși este o meserie atât de importantă și destul de bine plătită, tot mai puțini spanioli aleg să muncească în astfel de domenii. Din acest motiv, guvernul spaniol a lansat un program național prin care migranții care ajung în această țară sunt instruiți și angajați în aceste meserii.
14:20
Căpitanul ardelenilor trage un semnal de alarmă.
14:10
Premieră mondială la Iași. Cea mai mică inimă artificială din lume, o șansă reală pentru mii de copii și adulți # Click.ro
România se află în fața unei posibile revoluții medicale cu impact global. La Iași, o echipă de studenți și cercetători a creat cea mai mică inimă artificială complet implantabilă din lume. Dispozitivul are potențialul de a salva mii de vieți
14:00
Jucătorul e tot mai aproape de îndeplinirea ambițiosului obiectiv.
14:00
Corina Chiriac, una dintre cele mai iubite artiste ale României, împlinește astăzi 76 de ani. Cu o carieră de peste cinci decenii, solista continuă să impresioneze prin eleganță, rafinament și devotamentul față de public. Deși s-a retras din televiziune, artista nu a renunțat la activitatea cultural
13:40
Filmul șocant de pe Netflix care a lăsat întreaga lume fără cuvinte. Și românii sunt fascinați de el # Click.ro
„Viața bate filmul” este o expresie comună, pe care cei mai mulți români o aud destul de des. Din păcate, în unele cazuri, această zicală se aplică și în unele situații de-a dreptul tragice.
13:10
Gruparea românului rămâne pe podiumul din Serie A.
13:00
Unde sunt cele mai scumpe apartamente din România. Prețurile din acest oraș s-au dublat din 2019 până în 2025 # Click.ro
Pentru tot mai mulți români, visul de a deține o proprietate devine din ce în ce mai dificil de realizat. Iar în ciuda faptului că cei mai mulți oameni pot presupune că cele mai scumpe apartamente vor fi cele din Capitală, în realitate lucrurile stau cu totul altfel.
13:00
Saveta Bogdan, disperată după ce s-a întors din America. Problemele care îi fac viața un coșmar în România: „Este groaznic ce se întâmplă” # Click.ro
După patru luni petrecute în America, Saveta Bogdan s-a întors în România și a avut parte de un șoc. Artista nu are nici apă caldă, nici căldură în apartament și spune că este nevoită să doarmă îmbrăcată gros și să se spele cu apă rece.
12:30
Delia Matache, momentul care i-a schimbat cariera. O ceartă între doi artiști i-a adus șansa de a deveni vedetă # Click.ro
Puțini știu că începutul carierei Deliei Matache a fost influențat de o ceartă între doi artiști cunoscuți ai anilor 2000. Dintr-o întâmplare neașteptată, Delia a ajuns în trupa N&D, formație care a cucerit topurile muzicale și i-a deschis drumul spre o carieră solo de succes.
12:30
Câte ore a stat la rând, la Moaștele Sfântului Dimitrie cel Noul, Ornela Pasare?! „A meritat!” Solista vrea să treacă și prin Altar, la Catedrala Neamului! „Sunt dispusă să aștept” # Click.ro
Cea mai credincioasă solistă din muzica populară românească, Ornela Pasare a mers și anul acesta să se închine la Moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou.
12:30
Este o rețetă simplă, ușor de pregătit și care va fi gata destul de repede. Sărățelele pătrate cu cârnați afumați și cașcaval sunt o gustare delicioasă, perfectă pentru această perioadă din an.
11:50
De ce a devenit Paula Seling vegetariană și ce mănâncă în locul alimentelor de origine animală: „Sunt foarte multe produse” # Click.ro
Paula Seling a adoptat un stil de viață vegetarian de mai bine de un deceniu. Artista nu mai consumă deloc produse de origine animală încă din anul 2011 și spune că această schimbare i-a adus nu doar echilibru fizic, ci și liniște sufletească. Într-un interviu recent, cântăreața a vorbit despre moti
11:40
Are 46 de ani, însă oamenii cred că e cu 10 ani mai tânără. Ce schimbări a făcut și la ce aliment a renunțat # Click.ro
La 43 de ani, Erin Devine se confrunta cu multe probleme de sănătate, iar pentru a face față stresului cotidian, ea apela adesea la țigări și alcool. Astăzi, după numai trei ani și câteva schimbări în dietă, Devine arată cu cel puțin un deceniu mai tânără.
11:30
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic” # Click.ro
Dacă tânăra sărutată de Adrian Pleșca va depune plângere penală pentru agresiune sexuală, solistul de la Partizan riscă ani grei de închisoare. Ce spune avocata Dalina Terzi, în exclusivitate pentru Click!
11:20
Dieta are un rol crucial pentru buna funcționare a organismului. Alimentele pe care le consumăm nu afectează numai greutatea corporală, ci chiar și aspectul părului.
11:10
În timp ce mii de oameni se adună în fața Catedralei Naționale pentru slujba de sfințire, în spatele impunătorului lăcaș de cult, lucrările continuă. În pozele oficiale, vedem turlele aurite și marmura impecabilă, dar „pe din dos”, catedrala își arată încă fața neterminată.
10:50
Câți ani de închisoare riscă Adrian Pleșca, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic” # Click.ro
Dacă tânăra sărutată de Adrian Pleșca va depune plângere penală pentru agresiune sexuală, solistul de la Partizan riscă ani grei de închisoare. Ce spune avocata Dalina Terzi, în exclusivitate pentru Click!
10:40
Cătălin Botezatu, invitat special la „Asia Express 2025”. Ce sumă a primit designerul pentru apariția sa # Click.ro
Cătălin Botezatu este una dintre cele mai cunoscute figuri din showbizul românesc. Designerul de modă a reușit, de-a lungul timpului, să se impună nu doar prin creațiile sale vestimentare, dar și prin prezența sa carismatică pe micile ecrane. Fanii îl urmăresc cu interes, iar fiecare apariție TV a s
10:30
Duminică, 26 octombrie, Catedrala Națională din București se deschide oficial pentru credincioși, iar pictura sa va fi sfințită într-o ceremonie de excepție. Este cea mai mare catedrală ortodoxă din lume, iar evenimentul reunește oficialități, preoți și sute de mii de credincioși din întreaga țară.
10:30
Ideea de afacere care i-a adus succesul unui fermier din Dolj: „Nu îmi venea să cred că la noi se cultivă” # Click.ro
Un fermier din județul Dolj a reușit să dea lovitura cu ajutorul unei idei de afaceri surprinzătoare. În timp ce cei mai mulți agricultori sunt nevoiți să aibă grijă constant de culturile lor, acesta a pus pe picioare o afacere de succes cu ajutorul unei plante modeste.
09:50
Zi istorică la Catedrala Națională. Mii de credincioși așteaptă sfințirea picturii și deschiderea oficială # Click.ro
Duminică, 26 octombrie, Catedrala Națională din București se deschide oficial pentru credincioși, iar pictura sa va fi sfințită într-o ceremonie de excepție. Este cea mai mare catedrală ortodoxă din lume, iar evenimentul reunește oficialități, preoți și sute de mii de credincioși din întreaga țară.
09:10
Mulți dintre noi avem în șifonier haine din poliester, iar dacă nu avem foarte multă experiență cu acest material, poate că nu știm precis cum trebuie spălate. Din fericire, aceste haine sunt foarte ușor de întreținut și sunt mult mai rezistente decât am putea crede.
08:10
Cele 3 zodii care ar putea să rămână singure până la finalul vieții. De ce previziunile nu sunt bune în cazul lor # Click.ro
Relațiile și compatibilitățile în astrologie sunt adesea un subiect fascinant. Unele zodii se bucură de viață amoroasă intensă, în timp ce altele par să aibă dificultăți în a-și găsi sufletul pereche.
07:10
Alimente expirate pe care românii le consumă fără teamă: „Ulei de cocos expirat de doi ani, îl folosesc la gătit”. Ce produse rămân sigure chiar și după 4 ani # Click.ro
Atunci când mergem la cumpărături, cu siguranță am observat că există două tipuri de formulare atunci când vine vorba despre termenul de valabilitate. În timp ce unele alimente trebuie consumate „de preferință înainte de”, altele sunt mult mai stricte, așa că este scris „expiră la”.
Ieri
06:10
Nu orice poveste de dragoste are un final fericit. Câteodată, despărțirea este cel mai bun lucru pentru ambii parteneri, iar atunci când se ajunge în această situație este important să știți precis care sunt bunurile care nu se vor împărți.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.