Alegerile parlamentare din Argentina, câștigate de partidul preşedintelui Javier Milei. Rezultatele scrutinului legislativ de la jumătatea mandatului contrazic sondajele
Adevarul.ro, 27 octombrie 2025 06:15
Partidul preşedintelui ultraliberal argentinian Javier Milei a câştigat cu o largă majoritate alegerile legislative de la jumătatea mandatului, duminică, obținând cu puțin peste 40% din voturi la nivel naţional, potrivit rezultatelor după numărarea a 90% din voturi.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
06:15
Medicația inhalatorie la copii. Dr. Craiu: „După 10 ani, am reușit să conving că dexametazona injectabilă nu se utilizează în aparatul de nebulizat” # Adevarul.ro
Medicul Mihai Craiu a făcut publice rezultatele unui studiu publicat recent, conform căruia părinții copiilor cu boli cronice respiratorii respectă mai mult recomandările medicale și folosesc mai riguros medicația inhalatorie. Studiul arată și ce medicamente folosesc părinții fără indicație.
06:15
Sinner nu se mai ascunde: și-a scos în lume iubita și a prezentat-o părinților. Fata a dat târcoale familiei Schumacher # Adevarul.ro
Italianul Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) a câștigat duminică turneul ATP 500 de la Viena, al 22-lea titlu al carierei.
06:15
Alegerile parlamentare din Argentina, câștigate de partidul preşedintelui Javier Milei. Rezultatele scrutinului legislativ de la jumătatea mandatului contrazic sondajele # Adevarul.ro
Partidul preşedintelui ultraliberal argentinian Javier Milei a câştigat cu o largă majoritate alegerile legislative de la jumătatea mandatului, duminică, obținând cu puțin peste 40% din voturi la nivel naţional, potrivit rezultatelor după numărarea a 90% din voturi.
Acum o oră
05:45
Mihai Viteazul nu a fost recunoscut ca domnitor al Transilvaniei. Cum îl vedea împăratul german și cum faima sa a devenit mortală # Adevarul.ro
În anul 1599, pe 1 noiembrie, Mihai Viteazul intra triumfal în Alba Iulia marcând intrarea Transilvaniei sub stăpânirea principelui Valahiei. Din punct de vedere istoric, unificarea teritoriilor locuite de români a fost efemeră și a fost considerată mai degrabă o cucerire.
Acum 2 ore
05:15
Performanțele unuia dintre cei mai buni salvatori din lume. Cum se antrenează pompierul care coordonează cea mai buna echipa de alpiniști de intervenție din România # Adevarul.ro
Un pompier din Botoșani este unul dintre cei mai buni alpiniști de intervenție din lume. Se numește Ionuț Honciuc și reușește atât individual, dar și ca membru al lotului național al IGSU să obțină locuri importante la competițiile internaționale dedicate salvatorilor.
Acum 4 ore
04:15
Inițiativele fără succes ale Opoziției împotriva Guvernului. Analist: „Nu este în măsură să negocieze, să ofere alternativă” # Adevarul.ro
AUR a depus trei moțiuni împotriva miniștrilor guvernului Bolojan, toate respinse de Parlament. Un instrument pe care opoziția îl folosește frecvent, prin care arată pozitionarea politicǎ. Totuși, atrage atenția analistul Zăbavă, orice astfel de demers trebuie sǎ fie însoțit de o alternativǎ.
03:15
Ținutul cetăților dacice, trezit de șuierul mocăniței din 1917. Georg Hocevar a restaurat o bucată din calea ferată din munți # Adevarul.ro
Stabilit în România în urmă cu două decenii, austriacul Georg Hocevar a reușit să readucă la viață mai multe trasee feroviare care păreau sortite dispariției pentru totdeauna. Cel mai recent dintre ele traversează o mică parte din valea Grădiștii, la poalele ținutului cetăților dacice.
Acum 6 ore
02:15
Hemoragie post-partum tratată în Germania. „Fiecare minut pierdut scade dramatic șansa la viață” # Adevarul.ro
Iuliu Torje, medic primar în anestezie şi terapie intensivă la ECMO Center Klinicum Kassel, Germania, a prezentat un caz în care a tratat, alături de colegii săi, o pacientă care a suferit „una dintre cele mai severe complicații obstetricale”.
01:45
Cum s-a născut mândria agriculturii socialiste românești. Utilajul de legendă pentru care tovarășii s-au dat de ceasul morții să „fure” modele din Occident # Adevarul.ro
O mândrie a industriei românești de motorizate din perioada comunistă, tractorul U 650, a ajuns un veteran respectat al agriculturii românești. A fost apreciat și la nivel internațional, fiind exportat în toată lumea. Deși era departe de a fi vârf de gamă, U 650 avea calitățile sale irezistibile.
01:15
Cancerele care pot fi depistate prin două analize simple de sânge. „Omul sănătos trebuie să se lase înțepat” # Adevarul.ro
Cancerele de sânge, care adesea în stadii incipiente nu prezintă simptome, sunt subdiagnosticate în România deși pot fi depistate prin analize simple de sânge. Există explicații și pentru faptul că cele mai multe cazuri sunt în mediul urban.
Acum 8 ore
00:15
27 octombrie, ziua în care, în 1916, s-a încheiat cea de-a doua bătălie de la Oituz. Victoria importantă a trupelor române # Adevarul.ro
Pe 27 octombrie, în anul 97, la vârsta de 44 de ani, Traian a fost adoptat de împăratul roman Nerva, iar în1492, Cristofor Columb a descoperit Cuba. În aceeași zi, dar în 1904, la New York a fost inaugurată prima linie de metrou, iar în 1916, s-a încheiat cea de-a doua bătălie de la Oituz.
00:15
Ipotezele șocante privind craniile bizare de la capătul lumii. Un expert crede că este vorba despre altă specie # Adevarul.ro
În zona peninsulei Paracas, în statul sud-american Peru, au fost descoperite cele mai bizare și fascinante rămășițe umane. Este vorba despre cranii neobișnuit de lungi, cu o capacitate mult mai mare decât a celorlalți oameni. Se vorbește inclusiv despre o specie umană diferită.
26 octombrie 2025
23:45
O filmare recentă, realizată în apropierea unei baze experimentale a companiei Lockheed Martin, a stârnit din nou valuri de speculații privind proiectele ultrasecrete ale industriei aerospațiale americane.
23:15
Calcule de Război. Este Vladimir Putin un „tigru de hârtie”? Comparație Rusia-NATO, rachetă cu rachetă, tanc cu tanc # Adevarul.ro
Războiul din Ucraina continuă să modeleze echilibrul strategic global, iar întrebarea care persistă este una simplă, dar crucială: cât de puternică este, în realitate, armata Rusiei în raport cu NATO?
22:45
Cel mai recent portavion al Chinei, Fujian, ar putea desfășura operațiuni aeriene la doar aproximativ 60% din ritmul unui portavion american de clasă Nimitz, susțin doi foști ofițeri ai marinei americane.
Acum 12 ore
22:15
Premierul Ilie Bolojan, despre zvonurile demisiei: „Dacă nu le convine Guvernul, să facă o majoritate și premierul pleacă” # Adevarul.ro
Premierul României, Ilie Bolojan, a reacționat duminică seara la speculațiile privind o posibilă demisie, generate de tensiunile din coaliția de guvernare.
22:00
Horoscop luni, 27 octombrie. O zodie are de învățat o lecție importantă, iar o alta ia o decizie radicală # Adevarul.ro
Horoscop luni, 27 octombrie. Astăzi, energia astrală aduce introspecție, nevoia de claritate și un strop de realism în planurile personale și profesionale. Unele zodii sunt provocate să-și revizuiască relațiile, altele să fie mai atente la bani sau la starea de sănătate.
21:45
Arma „joker” care va decide soarta Ucrainei, dar ar putea declanșa al Treilea Război Mondial # Adevarul.ro
Soarta Ucrainei, prinsă între impasul de pe front și riscul unei capitulări forțate, ar putea depinde de o armă care schimbă regulile jocului.
21:30
Ilie Bolojan, despre scandalul din Coaliție: „Miza mea nu este să fiu premier în orice condiții, ci să fac ceea ce trebuie” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut apel la partidele din Coaliție să lase la o parte scandalul și să facă lucrurile la care s-au angajat în urmă cu patru luni.
21:15
„Trebuie să fi fost o mână din interior”. Foști hoți de bijuterii comentează jaful de la Luvru # Adevarul.ro
A fost jaful secolului sau o dovadă de incompetență din partea celui mai celebru muzeu din lume? Câțiva foști hoți de bijuterii, cu experiență directă în astfel de fapte, au reacționat la vestea spargerii spectaculoase de la Luvru.
21:00
Carlos Alcaraz, vizionar în Real Madrid-Barcelona, 2-1. A prezis perfect scorul și marcatorii din El Clasico, cu o zi înainte # Adevarul.ro
Madrilenii s-au impus în fața catalanilor într-un meci plin de suspans.
21:00
Indignare în Slovenia, după ce un bărbat a murit agresat de un grup de romi. Doi miniștri au demisionat # Adevarul.ro
Miniştrii sloveni de Interne şi de Justiţie au demisionat duminică în urma decesului unui bărbat agresat de un grup de romi, un caz care a provocat o puternică indignare în Slovenia.
20:45
Nicuşor Dan, despre Catedrala Națională: „O construcţie născută din visul şi credinţa multor români” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a participat duminică, alături de familie, la inaugurarea Catedralei Naţionale, eveniment pe care l-a descris drept un simbol al credinţei şi unităţii românilor.
20:45
Trei persoane, cetățeni nepalezi, au fost accidentate duminică seara de un autotren condus de un cetățean turc. Accidentul a avut loc în județul Vaslui.
20:45
Fosta vicepreşedintă americană Kamala Harris a declarat într-un interviu că ar putea „în cele din urmă” să candideze din nou la preşedinţie.
20:15
Actualul primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este oficial candidatul Partidului Național Liberal în cursa pentru Primăria Capitalei. Alegerile vor avea loc în data de 7 decembrie.
20:00
Există titluri care nu denumesc o temă, ci exprimă o viziune despre lume
20:00
Premierul Ilie Bolojan, vizită la un producător român din industria alimentară. „Ei sunt coloana vertebrală a economiei româneşti!” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă, după vizita făcută la un producător român din industria alimentară, Unicarm Satu Mare, că are un mare respect pentru antreprenorii care, prin muncă şi pricepere, reuşesc să dezvolte afaceri, să ofere locuri de muncă şi să plătească „corect” taxele şi impozitele.
19:45
Radu Burnete, consilierul lui Nicușor Dan, despre Catedrala Națională: „Nu ea e motivul pentru care nu avem spitale sau autostrăzi” # Adevarul.ro
Radu Burnete, consilier al președintelui Nicușor Dan, a reacționat pe Facebook în contextul sfințirii picturii Catedralei Naționale, criticând ideea că acesta ar fi „singurul” mare proiect realizat de România în ultimii ani.
19:45
Există titluri care nu denumesc o temă, ci exprimă o viziune despre lume.
19:30
Aderarea R. Moldova la UE şi parteneriatul strategic bilateral, temele discutate de Maia Sandu și Nicuşor Dan la București # Adevarul.ro
Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu, aflată duminică la Bucureşti pentru a asista la ceremonia de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, a discutat cu Nicuşor Dan despre sprijinul României pentru aderarea R. Moldova la UE şi despre parteneriatul strategic bilateral.
19:15
Critici dinspre PSD pentru Nicușor Dan și USR, acuzați că au blocat finanțarea Catedralei, dar au ocupat primele rânduri la sfințirea ei: „Oare' om fi uitat cum își rupeau cămășile de pe ei?” # Adevarul.ro
Senatorul PSD Daniel Zamfir denunță ”ipocrizia” șefului statului și membrilor marcanți ai USR, care au participat la slujba de sfințire a Catedralei Naționale chiar dacă în trecut au încercat blocarea finanțării celui mai mare lăcaș de cult ortodox din lume.
18:45
Doi tineri din Cluj au fost arestaţi preventiv, fiind acuzați că au violat minore. Dezvăluiri din anchetă # Adevarul.ro
Poliţiştii clujeni continuă cercetările într-un dosar penal privind agresiuni sexuale comise asupra unor minore din localitatea Poieni. În cauză sunt vizaţi doi tineri, de 22 şi 18 ani, ambii aflaţi, în prezent, în arest preventiv
18:30
O tânără de 23 de ani din Bolton, Anglia, a fost găsită moartă în apartamentul ei după mai bine de un an, mumificată și înfășurată în pături. Ancheta a arătat că Charlotte Leader s-a izolat complet, iar singurele sale contacte au fost cu inteligența artificială ChatGPT.
18:15
Unul dintre bărbații morți în Munții Făgăraș era polițist și avea 35 de ani. Un supraviețuitor a povestit cum a reușit să se salveze # Adevarul.ro
Unul dintre ei avea 35 de ani, era agent şi lucra la Biroul Operaţiuni Speciale Ploieşti, iar prietenul lui, care avea 55 de ani, a lucrat şi el în cadrul poliţiei.
18:00
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I va fi decorat luni, la Palatul Cotroceni, de președintele Nicușor Dan # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, îl va primi luni seară pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, împreună cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Palatul Cotroceni.
18:00
Peste 30 de ferme de păsări din Germania au fost nevoite să sacrifice animalele după descoperirea unor focare de gripă aviară, potrivit Institutului german pentru sănătate animală (FLI). Aproximativ 400.000 de pui, raţe, gâşte şi curcani au fost eliminaţi pentru a preveni răspândirea virusului.
17:45
Donald Trump, încrezător că SUA și China vor ajunge la un consens în negocierile comerciale # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump s-a declarat încrezător că va ajunge la un acord comercial cu liderul chinez Xi Jinping, după ce echipele economice ale celor două țări au convenit asupra unui consens preliminar în cadrul negocierilor care s-au încheiat duminică la Kuala Lumpur.
17:30
Sfințirea de la Catedralei Mântuirii Neamului, dincolo de curtea lăcașului de cult. „Va fi un punct de reper pentru țară și pentru turiști” | REPORTAJ # Adevarul.ro
Dincolo de zidurile Catedralei Mântuirii Neamului, mii de credincioși s-au adunat să fie parte la momentul istoric. Au urmărit slujba pe ecrane, cu răbdare și smerenie. Unii dintre ei au aflat chiar atunci că cel mai probabil nu vor putea să se închine la Altar până seara.
17:30
O educatoare în vârstă de 34 de ani, care predă la o școală din localitatea Drăguțești, județul Gorj, a fost depistată sâmbătă noaptea conducând sub influența alcoolului.
Acum 24 ore
17:15
Competiția a fost fondată de legendarul Mihai Leu.
17:15
Mașină de poliţie, furată din curtea unui post local din Dolj. Cum a făcut hoțul rost de chei # Adevarul.ro
Un bărbat din judeţul Olt a furat o maşină de poliţie din curtea unui post de poliţie din judeţul Dolj şi a condus-o până în oraşul unde locuieşte. El a fost oprit în Balş de un echipaj de poliţie.
17:00
Gazetarul Cristian Tudor Popescu explică „la ce e bună Catedrala”: „E o clădire folositoare poporului român” # Adevarul.ro
Deși a criticat deseori alocarea fondurilor pentru Catedrala Națională, gazetarul Cristian Tudor Popescu consideră acum această clădire unică în lume folositoare poporului român.
16:45
O nouă tragedie pe munte, în Făgăraş. Un bărbat a murit după ce a căzut 500 de metri, de pe Vârful Lespezi # Adevarul.ro
Salvamontiştii din Argeş au anunţat că încă un bărbat a murit pe munte, în Făgăraş, după ce a căzut 500 de metri din Vârful Lespezi spre Căldarea Berbecilor.
16:30
Universitatea Craiova - Metaloglobus, 0-0. Oltenii au ratat șansa de a deveni lideri în clasamentul Superligii # Adevarul.ro
Oltenii lui Mirel Rădoi nu s-au putut impune în fața formației bucureștene.
16:30
Explozia din Rahova. Șase persoane din blocul afectat au fost audiate: pe cine dau vina # Adevarul.ro
Au avut loc audieri concomitente la Curtea de Apel București și percheziții informatice la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în ancheta exploziei din blocul din Rahova.
16:15
SUA adaptează arme hipersonice pentru lansatoare mobile. Ce înseamnă pentru securitatea globală # Adevarul.ro
Compania de apărare Castelion a anunțat vineri că a câștigat contracte pentru integrarea rachetei sale hipersonice de atac „Blackbeard” cu sistemele actuale ale Armatei SUA — primul pas către posibilitatea dislocării acestor arme puternice şi dificil de interceptat la nivel global.
15:45
Comisarul european pentru economie, vizită timp de două zile în România. Cu cine are întâlniri programate # Adevarul.ro
Comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis, vizitează luni și marți România. Se va întâlni cu ministrul Proiectelor Europene, cu ministrul Finanțelor, cu guvernatorul BNR, cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan.
15:30
Politicieni huiduiți la sfințirea Catedralei Naționale. Susținătorii lui Călin Georgescu au strigat numele fostului candidat la prezidențiale # Adevarul.ro
Mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu i-au huiduit duminică pe Ilie Bolojan, Marcel Ciolacu, Oana Țoiu și Victor Ponta la ieșirea acestora din Catedrala Mântuirii Neamului, imediat după slujba de sfințire.
15:15
Poliţiştii bucureşteni fac controale în trafic pentru depistarea persoanei care au tras duminică focuri de armă în Sectorul 6 din Capitală.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.