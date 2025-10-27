Bombardierele chineze H-6K au efectuat exerciţii de confruntare în apropierea Taiwanului, înaintea întâlnirii Xi–Trump
StirileProtv.ro, 27 octombrie 2025 07:20
Un grup de bombardiere chineze H-6K a zburat recent în apropierea Taiwanului cu scopul de a efectua „exerciţii de confruntare”, a anunţat, duminică seară, presa chineză.
