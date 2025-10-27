Un IT-ist a alergat dus-întors pe toată creasta Făgărașului: 166 de km, aproape 46 de ore, cu zece minute de somn / „Mă detașez de toate probleme: lucrurile sunt simple acolo”

G4Media, 27 octombrie 2025 07:20

Dani Alexandru Cruciat este sibianul care, în urmă cu o lună, a marcat o premieră în munții Făgăraș, parcurgându-le întreaga creastă în alergare, dus-întors. Mai...   © G4Media.ro.

Acum 10 minute
07:40
TVA și alte taxe nu vor crește în 2026, dă asigurări premierul Bolojan / Reforma administrației și cea a pensiilor magistrațiilor trebuie „rezolvate” în noiembrie G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara, la Digi 24, că TVA nu va creşte anul viitor şi nu vor creşte nici alte taxe şi...   © G4Media.ro.
07:40
YouTube lansează un instrument de inteligență artificială pentru detectarea deepfake-urilor cu chipul creatorilor G4Media
YouTube introduce o nouă funcție bazată pe inteligență artificială, menită să îi ajute pe creatori să identifice și să raporteze videoclipurile generate artificial care folosesc...   © G4Media.ro.
07:40
Un inginer constructor s-a reprofilat ca hornar, o ocupație tot mai rară /„Majoritatea coșurilor din comerț sunt pentru aerisire, nu pentru foc. Oamenii le cumpără că sunt mai ieftine„ / „Curățarea costă de la 150 lei. Seara, când intru în casă, mai am doar ochii și dinții albi” G4Media
Cu o mască medicală pe față, bărbatul împinge pe horn în sus o tijă la care adaugă mai multe segmente de câte un metru. Când...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:30
Ce trebuie să faci dacă te atacă un câine pe stradă. Aceste 8 sfaturi, pe care nimeni nu ți le spune, îți salvează viața G4Media
Un câine vagabond care te urmărește este o experiență înfricoșătoare. Panica e instinctul natural, însă, dacă rămâi calm și știi cum să reacționezi, poți reduce semnificativ riscul...   © G4Media.ro.
07:30
Comisia Europeană organizează la București reuniunea Grupului la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală şi de Sud-Est G4Media
Comisarul european pentru energie şi locuinţe, Dan Jorgensen, se va afla luni în România, pentru a participa la reuniunea ministerială a Grupului la nivel înalt...   © G4Media.ro.
07:30
Cutiile de metal care aduc pachete pentru unii și bani pentru cei care le găzduiesc /  Între 100 și 150 de euro lunar, chiria celor 3 metri pătrați / Cum poți găzdui un locker G4Media
Firmele de curierat își extind tot mai mult rețeaua de lockere și instalează automate de ridicare a coletelor peste tot. Acestea rezolvă problemele clienților: pachetele...   © G4Media.ro.
07:30
Volkswagen în pericol: UE este afectată de războiul cipurilor / Liniile de producție ale modelului Golf s-ar putea opri de miercuri G4Media
În cenușiul Wolfsburg, inima imperiului german Volkswagen, liniile de producție ale modelului Golf s-ar putea opri chiar de miercuri. Nu va fi vorba de o...   © G4Media.ro.
07:20
Patru mari confederaţii sindicale anunţă o acţiune de protest comună, miercuri, în faţa Guvernului G4Media
Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”, CNSLR-Frăţia şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian anunță o acţiune de protest comună ce va...   © G4Media.ro.
07:20
Acum o oră
07:10
China rezolvă un mister vechi de 50 de ani din domeniul neuroștiinței, prin intermediul unei camere nanometrice unice în lume G4Media
O echipă de oameni de știință din China a făcut un pas uriaș în neuroștiință, după ce surprins pentru prima dată momentul în care neuronii...   © G4Media.ro.
07:10
Bolojan, acuzat că a stat patru luni ilegal în fosta vilă a lui Băsescu: Nu am stat ilegal. Am fost mutat într-o casă care este disponibilă / Dacă dorea să revină acolo, mă mutam în altă parte G4Media
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că nu a stat ilegal în fosta vilă de protocol a lui Traian Băsescu şi a explicat că din considerente...   © G4Media.ro.
07:10
O comună din Arad trece pe încălzire pe bază de biogaz și biomasă / E prima comună din România care renunța la încălzirea tradițională pe bază de lemne sau cărbuni G4Media
O comună din Arad trece pe încălzire pe bază de biogaz și biomasă, în urma unui proiect de 8,6 milioane de euro, din care 85%...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
06:20
Bruschette de toamnă cu ton, ardei copți și roșii uscate / Gustarea mediteraneeană completă, cu proteine de înaltă calitate și acizi grași Omega 3 G4Media
Tonul este considerat unul dintre alimentele-vedetă ale dietei mediteraneene, un model alimentar recunoscut la nivel mondial pentru efectele sale benefice asupra sănătății inimii și longevității....   © G4Media.ro.
Acum 8 ore
00:00
Lando Norris câștigă detașat Marele Premiu al Mexicului și devine noul lider la piloți / Leclerc termină pe doi, Verstappen pe trei G4Media
Pilotul McLaren Lando Norris s-a impus duminică seară în cursa pentru puncte a Marelui Premiu al Mexicului pe circuitul Hermanos Rodriguez și devine noul lider...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:20
Cel mai bogat om din Africa vrea să transforme rafinăria sa din Nigeria în „cea mai mare din lume” G4Media
Cel mai bogat om de pe continentul african, Aliko Dangote, a anunțat duminică că cea mai mare rafinărie din Africa, situată în Nigeria, își va...   © G4Media.ro.
22:50
Dominic Fritz: Nici pentru noi nu este confortabil cu PSD la guvernare / USR s-a format ca o antiteză la PSD G4Media
Preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dominic Fritz, a afirmat că nici pentru USR nu este confortabil cu PSD la guvernare, având în vedere că partidul pe...   © G4Media.ro.
22:50
Cancelarul austriac respinge discuțiile privind interzicerea participării Israelului la Eurovision G4Media
Cancelarul austriac Christian Stocker a respins ferm orice sugestie privind interzicerea participării Israelului la Concursul Eurovision, în contextul în care țara sa se pregătește să...   © G4Media.ro.
22:40
Spectacol de eleganță canină în Moldova. Cei mai frumoși câini ai României au strălucit pe podiumul „Vrancea Dog Show” 2025 / Au participat peste 200 de câini de rasă din țară și străinătate G4Media
Județul Vrancea a fost gazda unuia dintre cele mai frumoase evenimente dedicate iubitorilor de animale: expoziția canină „Vrancea Dog Show”, ajunsă la cea de-a VIII-a...   © G4Media.ro.
22:40
Rusia acuză ‘tentative titanice’ de sabotare a dialogului ‘constructiv’ cu Washingtonul G4Media
Rusia a denunţat duminică ‘tentative’ de sabotare a dialogului său ‘constructiv’ cu Statele Unite în vederea unei reglementări a conflictului în Ucraina, la câteva zile...   © G4Media.ro.
22:30
Bolojan, despre negocierile privind pensiile magistraţilor: Am purtat un dialog, am explicat aceste lucruri, am cedat unde se poate ceda, dar în lucruri esenţiale nu poţi să cedezi / Nu există nicăieri în Europa astfel de procente G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, în legătură cu pensiile magistraţilor, că a purtat un dialog şi a explicat lucrurile, a cedat acolo unde se putea,...   © G4Media.ro.
22:20
Premier League: Tottenham bate pe Everton, în deplasare, scor 3-0, şi urcă pe podium G4Media
Echipa engleză Tottenham a dispus duminică seara, în deplasare, scor 3-0, de formaţia Everton, în etapa a 9-a din Premier League. Cu această victorie londonezii...   © G4Media.ro.
22:10
Zborurile directe între India şi China continentală s-au reluat după mai mult de cinci ani G4Media
Zborurile directe între India şi China continentală s-au reluat duminică după mai mult de cinci ani de la suspendarea lor, transmite agenția AFP, citată de...   © G4Media.ro.
21:40
Paramilitarii anunţă că au preluat controlul asupra oraşului sudanez Al Fashir, asediat de 18 luni G4Media
Paramilitarii sudanezi anunţă duminică faptul că au preluat controlul oraşului Al Fashir, după ce au cucerit cartierul general al armatei în ultimul mare oraş din...   © G4Media.ro.
21:40
Dominic Fritz, întrebat dacă Iohannis a stricat mitul neamţului în politica românească: A stricat multe, posibil şi acest mit G4Media
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că fostul preşedinte al României, Klaus Iohannis, a stricat multe şi posibil şi mitul neamţului în politica românească, transmite...   © G4Media.ro.
21:30
Ciprian Ciucu, desemnat de PNL București candidat pentru primăria Capitalei (surse) G4Media
PNL București l-a desemnat duminică seara pe Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, drept candidatul PNL la Primăria Capitalei, la alegerile din 7 decembrie, potrivit surselor...   © G4Media.ro.
21:20
VIDEO | Cele 1846 de rețete realizate de Ferran Adrià pentru meniurile de la El Bulli, restaurantul cu 3 stele Michelin desemnat de 5 ori cel mai bun restaurant din lume G4Media
Puține restaurante au reușit să schimbe pentru totdeauna modul în care omenirea înțelege bucătăria. Unul dintre acestea este El Bulli, locul unde gastronomia a devenit știință,...   © G4Media.ro.
21:10
Meta a lansat noi instrumente anti-înșelătorie pentru WhatsApp și Messenger G4Media
Marți, Meta a introdus noi funcții de detectare a înșelătoriilor pentru aplicațiile sale de mesagerie, WhatsApp și Messenger, ca parte a inițiativei sale mai ample...   © G4Media.ro.
21:00
Noi acuzaţii într-un caz de viol asupra unei adolescente de 15 ani/ Doi tineri din Cluj, arestaţi preventiv/ Unul dintre ei ar fi profitat de o altă fată de 14 ani, cu care ar fi întreţinut peste o sută de acte sexuale G4Media
Poliţiştii clujeni continuă cercetările într-un dosar penal privind agresiuni sexuale comise asupra unor minore din localitatea Poieni. În cauză sunt vizaţi doi tineri, de 22...   © G4Media.ro.
20:50
VIDEO Cum poate deveni arta o formă de protest împotriva violenței asupra femeilor și femicidelor: ”Să nu mai romantizăm violența în arta noastră” – Ilinca Băncilă, cântăreață G4Media
O dată la trei zile un bărbat încearcă să omoare o femeie în România, după cum arată publicația Snoop. 49 de femei au fost ucise...   © G4Media.ro.
20:40
Abbas a desemnat un succesor ‘în caz de vacantare’ a postului de preşedinte al Autorităţii Palestiniene G4Media
Preşedintele palestinian Mahmoud Abbas a emis un decret referitor la un plan de succesiune ‘în caz de vacantare’ a postului, a transmis duminică agenţia WAFA,...   © G4Media.ro.
20:20
Premierul Ilie Bolojan, la Digi24, de la ora 21,00 G4Media
Premierul Ilie Bolojan este invitat duminică seara, de la ora 21,00, în studioul Digi24. G4Media va transmite LIVE cele mai importante declarații ale primului ministru....   © G4Media.ro.
20:10
Nicuşor Dan, despre Catedrala Naţională: O construcţie născută din visul şi credinţa multor români, care ne aminteşte cât de importante sunt răbdarea, încrederea şi speranţa atunci când clădim împreună G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă despre Catedrala Naţională, la a cărei inaugurare a participat, duminică, alături de familie, că este „o construcţie născută din visul şi...   © G4Media.ro.
19:50
Xiaomi spune că majorarea prețurilor cipurilor de memorie determină creșterea costurilor smartphone-urilor / Prețurile pentru Redmi K90 au dezamăgit piața G4Media
Producătorul chinez de smartphone-uri Xiaomi a declarat vineri că creșterea prețurilor cipurilor de memorie a determinat creșterea costurilor de producție a telefoanelor mobile, după ce...   © G4Media.ro.
19:50
Doi miniştri sloveni au demisionat în urma decesului unui bărbat agresat de un grup de romi G4Media
Miniştrii sloveni de Interne şi de Justiţie au demisionat duminică în urma decesului unui bărbat agresat de un grup de romi, un caz care a...   © G4Media.ro.
19:30
Real Madrid o învinge pe Barcelona pe Santiago Bernabeu, scor 2-1 G4Media
Real Madrid a învins duminică după-amiază formația rivală FC Barcelona pe stadionul Santiago Bernabeu, scor 2-1. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
19:20
PKK anunţă că-şi retrage forţele din Turcia către nordul Irakului G4Media
Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) anunţă duminică că îşi retrage toate forţele din Turcia către nordul Irakului, exercitând astfel presiuni asupra Ankarei să ia ”de...   © G4Media.ro.
19:10
„Unda de teamă” după șocul exploziei din Rahova: avalanșă de apeluri la 112 care semnalează „miros de gaz” și de solicitări la firmele care se ocupă cu revizii / „Toată lumea sună” / Psiholog: „Se formează un răspuns de autoapărare față de contexte similare” G4Media
Șocul exploziei din cartierul Rahova din București a determinat o undă de șoc la nivel național. În ultima săptămână s-a înregistrat o avalanșă de apeluri...   © G4Media.ro.
Acum 24 ore
18:40
O navă de război americană a sosit pentru exerciţii în Trinidad-Tobago, foarte aproape de Venezuela / În total, Washingtonul a trimis şapte nave de război în Caraibe şi una în Golful Mexic G4Media
O navă de război americană lansatoare de rachete, USS Gravely, a sosit duminică în Trinidad-Tobago, mic arhipelag situat la circa 10 km de Venezuela, în...   © G4Media.ro.
18:30
Istoria gusturilor la români: Cum au ajuns castraveții și tomatele repere ale bucatelor autohtone G4Media
În acest episod dorim să continuăm a vă prezenta modul în care unele alimente, devenite între timp de bază, au ajuns pe mesele românilor. Pentru...   © G4Media.ro.
18:20
Un studiu afirmă că modelele de IA ar putea dezvolta propriul „instinct de supraviețuire” G4Media
Când HAL 9000, supercomputerul cu inteligență artificială din filmul lui Stanley Kubrick, 2001: A Space Odyssey, își dă seama că astronauții aflați într-o misiune pe...   © G4Media.ro.
18:10
Bucureștiul a fost capitala mondială a pisicilor. Eleganță, emoție și blănițe de campion la FIFe World Winner Show 2025: „Nu am crezut că o pisică poate fi atât de expresivă” (VIDEO) G4Media
În acest weekend, Romexpo s-a transformat în tărâmul magic al iubitorilor de pisici. Peste 700 de feline din 36 de țări au concurat la Campionatul Mondial Felin 2025...   © G4Media.ro.
17:50
Nicuşor Dan a felicitat-o pe preşedinta aleasă a Irlandei: Aştept să colaborăm G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a felicitat-o, duminică, pe preşedinta aleasă a Irlandei, menţionând comunitatea română din această ţară, transmite Agerpres. „Transmit felicitări doamnei Catherine Connolly pentru...   © G4Media.ro.
17:30
„Paradoxul fricii”: Cum pot filmele de groază să îți calmeze anxietatea G4Media
Deși poate părea ciudat, fricile, sângele și suspansul nu sunt doar instrumente de speriat spectatorii — ci pot deveni, paradoxal, o formă de terapie emoțională....   © G4Media.ro.
17:30
Maia Sandu: Nu ştim cum să ne protejăm democraţia atunci când este atacată de pe platforme / Când e vorba de manipulare pe reţele, eu cred că nu avem încă instrumente eficiente / E nevoie de reguli acceptate la nivelul lumii democratice G4Media
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că nu ştim să ne protejăm democraţia atunci când ea este atacată de pe platforme sociale şi a...   © G4Media.ro.
17:20
BREAKING SUA au ajuns la un „cadru substanțial” cu China pentru a evita tarifele, afirmă Bessent G4Media
Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat duminică, 26 octombrie, că crede că SUA au ajuns la un acord-cadru cu China pentru a evita impunerea unui...   © G4Media.ro.
17:20
Blocaj politic în Kosovo, după ce Parlamentul a respins confirmarea actualului interimar Albin Kurti în funcţia de prim-ministru G4Media
Parlamentul din Kosovo a respins confirmarea lui Albin Kurti în funcţia de prim-ministru, o decizie ce măreşte probabilitatea convocării de alegeri anticipate pentru ieşirea din...   © G4Media.ro.
17:00
X lansează o piață oficială pentru cumpărarea numelor de utilizator inactive / Sumele ar putea ajunge la milioane de dolari G4Media
X, platforma condusă de Elon Musk, a anunțat lansarea unei piețe dedicate achiziționării numelor de utilizator inactive. Noua funcționalitate le va permite abonaților Premium să...   © G4Media.ro.
17:00
Trump a semnat cu Malaezia un acord privind mineralele rare G4Media
Preşedintele american Donald Trump a semnat duminică, la Kuala Lumpur, un acord cu Malaezia pentru securizarea accesului Statelor Unite la mineralele rare ale acestei ţări...   © G4Media.ro.
16:50
Un bărbat din Balș a furat o autospecială de poliție din curtea Postului Robănești și s-a plimbat cu ea până în Balș G4Media
Potrivit IPJ Dolj, bărbatul a sustras mai întâi, dintr-o anexă, cheia maşinii, apoi a plecat cu autospeciala de poliţie parcată în curtea Postului de Poliţie,...   © G4Media.ro.
16:50
India semnează un contract de 1,2 miliarde de dolari cu Rusia pentru rachete S-400, după succesul operațional al sistemului G4Media
India se pregătește să aprofundeze parteneriatul strategic cu Rusia printr-un nou contract de 1,2 miliarde de dolari pentru achiziția de rachete S-400 Triumf, menite să...   © G4Media.ro.
