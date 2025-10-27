Patru mari confederaţii sindicale anunţă o acţiune de protest comună, miercuri, în faţa Guvernului
G4Media, 27 octombrie 2025 07:20
Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”, CNSLR-Frăţia şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian anunță o acţiune de protest comună ce va... © G4Media.ro.
Acum 10 minute
07:40
TVA și alte taxe nu vor crește în 2026, dă asigurări premierul Bolojan / Reforma administrației și cea a pensiilor magistrațiilor trebuie „rezolvate” în noiembrie # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara, la Digi 24, că TVA nu va creşte anul viitor şi nu vor creşte nici alte taxe şi... © G4Media.ro.
07:40
YouTube lansează un instrument de inteligență artificială pentru detectarea deepfake-urilor cu chipul creatorilor # G4Media
YouTube introduce o nouă funcție bazată pe inteligență artificială, menită să îi ajute pe creatori să identifice și să raporteze videoclipurile generate artificial care folosesc... © G4Media.ro.
07:40
Un inginer constructor s-a reprofilat ca hornar, o ocupație tot mai rară /„Majoritatea coșurilor din comerț sunt pentru aerisire, nu pentru foc. Oamenii le cumpără că sunt mai ieftine„ / „Curățarea costă de la 150 lei. Seara, când intru în casă, mai am doar ochii și dinții albi” # G4Media
Cu o mască medicală pe față, bărbatul împinge pe horn în sus o tijă la care adaugă mai multe segmente de câte un metru. Când... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:30
Ce trebuie să faci dacă te atacă un câine pe stradă. Aceste 8 sfaturi, pe care nimeni nu ți le spune, îți salvează viața # G4Media
Un câine vagabond care te urmărește este o experiență înfricoșătoare. Panica e instinctul natural, însă, dacă rămâi calm și știi cum să reacționezi, poți reduce semnificativ riscul... © G4Media.ro.
07:30
Comisia Europeană organizează la București reuniunea Grupului la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală şi de Sud-Est # G4Media
Comisarul european pentru energie şi locuinţe, Dan Jorgensen, se va afla luni în România, pentru a participa la reuniunea ministerială a Grupului la nivel înalt... © G4Media.ro.
07:30
Cutiile de metal care aduc pachete pentru unii și bani pentru cei care le găzduiesc / Între 100 și 150 de euro lunar, chiria celor 3 metri pătrați / Cum poți găzdui un locker # G4Media
Firmele de curierat își extind tot mai mult rețeaua de lockere și instalează automate de ridicare a coletelor peste tot. Acestea rezolvă problemele clienților: pachetele... © G4Media.ro.
07:30
Volkswagen în pericol: UE este afectată de războiul cipurilor / Liniile de producție ale modelului Golf s-ar putea opri de miercuri # G4Media
În cenușiul Wolfsburg, inima imperiului german Volkswagen, liniile de producție ale modelului Golf s-ar putea opri chiar de miercuri. Nu va fi vorba de o... © G4Media.ro.
07:20
07:20
Un IT-ist a alergat dus-întors pe toată creasta Făgărașului: 166 de km, aproape 46 de ore, cu zece minute de somn / „Mă detașez de toate probleme: lucrurile sunt simple acolo” # G4Media
Dani Alexandru Cruciat este sibianul care, în urmă cu o lună, a marcat o premieră în munții Făgăraș, parcurgându-le întreaga creastă în alergare, dus-întors. Mai... © G4Media.ro.
Acum o oră
07:10
China rezolvă un mister vechi de 50 de ani din domeniul neuroștiinței, prin intermediul unei camere nanometrice unice în lume # G4Media
O echipă de oameni de știință din China a făcut un pas uriaș în neuroștiință, după ce surprins pentru prima dată momentul în care neuronii... © G4Media.ro.
07:10
Bolojan, acuzat că a stat patru luni ilegal în fosta vilă a lui Băsescu: Nu am stat ilegal. Am fost mutat într-o casă care este disponibilă / Dacă dorea să revină acolo, mă mutam în altă parte # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că nu a stat ilegal în fosta vilă de protocol a lui Traian Băsescu şi a explicat că din considerente... © G4Media.ro.
07:10
O comună din Arad trece pe încălzire pe bază de biogaz și biomasă / E prima comună din România care renunța la încălzirea tradițională pe bază de lemne sau cărbuni # G4Media
O comună din Arad trece pe încălzire pe bază de biogaz și biomasă, în urma unui proiect de 8,6 milioane de euro, din care 85%... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
06:20
Bruschette de toamnă cu ton, ardei copți și roșii uscate / Gustarea mediteraneeană completă, cu proteine de înaltă calitate și acizi grași Omega 3 # G4Media
Tonul este considerat unul dintre alimentele-vedetă ale dietei mediteraneene, un model alimentar recunoscut la nivel mondial pentru efectele sale benefice asupra sănătății inimii și longevității.... © G4Media.ro.
Acum 8 ore
00:00
Lando Norris câștigă detașat Marele Premiu al Mexicului și devine noul lider la piloți / Leclerc termină pe doi, Verstappen pe trei # G4Media
Pilotul McLaren Lando Norris s-a impus duminică seară în cursa pentru puncte a Marelui Premiu al Mexicului pe circuitul Hermanos Rodriguez și devine noul lider... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:20
Cel mai bogat om din Africa vrea să transforme rafinăria sa din Nigeria în „cea mai mare din lume” # G4Media
Cel mai bogat om de pe continentul african, Aliko Dangote, a anunțat duminică că cea mai mare rafinărie din Africa, situată în Nigeria, își va... © G4Media.ro.
22:50
Dominic Fritz: Nici pentru noi nu este confortabil cu PSD la guvernare / USR s-a format ca o antiteză la PSD # G4Media
Preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dominic Fritz, a afirmat că nici pentru USR nu este confortabil cu PSD la guvernare, având în vedere că partidul pe... © G4Media.ro.
22:50
Cancelarul austriac respinge discuțiile privind interzicerea participării Israelului la Eurovision # G4Media
Cancelarul austriac Christian Stocker a respins ferm orice sugestie privind interzicerea participării Israelului la Concursul Eurovision, în contextul în care țara sa se pregătește să... © G4Media.ro.
22:40
Spectacol de eleganță canină în Moldova. Cei mai frumoși câini ai României au strălucit pe podiumul „Vrancea Dog Show” 2025 / Au participat peste 200 de câini de rasă din țară și străinătate # G4Media
Județul Vrancea a fost gazda unuia dintre cele mai frumoase evenimente dedicate iubitorilor de animale: expoziția canină „Vrancea Dog Show”, ajunsă la cea de-a VIII-a... © G4Media.ro.
22:40
Rusia a denunţat duminică ‘tentative’ de sabotare a dialogului său ‘constructiv’ cu Statele Unite în vederea unei reglementări a conflictului în Ucraina, la câteva zile... © G4Media.ro.
22:30
Bolojan, despre negocierile privind pensiile magistraţilor: Am purtat un dialog, am explicat aceste lucruri, am cedat unde se poate ceda, dar în lucruri esenţiale nu poţi să cedezi / Nu există nicăieri în Europa astfel de procente # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, în legătură cu pensiile magistraţilor, că a purtat un dialog şi a explicat lucrurile, a cedat acolo unde se putea,... © G4Media.ro.
22:20
Echipa engleză Tottenham a dispus duminică seara, în deplasare, scor 3-0, de formaţia Everton, în etapa a 9-a din Premier League. Cu această victorie londonezii... © G4Media.ro.
22:10
Zborurile directe între India şi China continentală s-au reluat după mai mult de cinci ani # G4Media
Zborurile directe între India şi China continentală s-au reluat duminică după mai mult de cinci ani de la suspendarea lor, transmite agenția AFP, citată de... © G4Media.ro.
21:40
Paramilitarii anunţă că au preluat controlul asupra oraşului sudanez Al Fashir, asediat de 18 luni # G4Media
Paramilitarii sudanezi anunţă duminică faptul că au preluat controlul oraşului Al Fashir, după ce au cucerit cartierul general al armatei în ultimul mare oraş din... © G4Media.ro.
21:40
Dominic Fritz, întrebat dacă Iohannis a stricat mitul neamţului în politica românească: A stricat multe, posibil şi acest mit # G4Media
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că fostul preşedinte al României, Klaus Iohannis, a stricat multe şi posibil şi mitul neamţului în politica românească, transmite... © G4Media.ro.
21:30
PNL București l-a desemnat duminică seara pe Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, drept candidatul PNL la Primăria Capitalei, la alegerile din 7 decembrie, potrivit surselor... © G4Media.ro.
21:20
VIDEO | Cele 1846 de rețete realizate de Ferran Adrià pentru meniurile de la El Bulli, restaurantul cu 3 stele Michelin desemnat de 5 ori cel mai bun restaurant din lume # G4Media
Puține restaurante au reușit să schimbe pentru totdeauna modul în care omenirea înțelege bucătăria. Unul dintre acestea este El Bulli, locul unde gastronomia a devenit știință,... © G4Media.ro.
21:10
Marți, Meta a introdus noi funcții de detectare a înșelătoriilor pentru aplicațiile sale de mesagerie, WhatsApp și Messenger, ca parte a inițiativei sale mai ample... © G4Media.ro.
21:00
Noi acuzaţii într-un caz de viol asupra unei adolescente de 15 ani/ Doi tineri din Cluj, arestaţi preventiv/ Unul dintre ei ar fi profitat de o altă fată de 14 ani, cu care ar fi întreţinut peste o sută de acte sexuale # G4Media
Poliţiştii clujeni continuă cercetările într-un dosar penal privind agresiuni sexuale comise asupra unor minore din localitatea Poieni. În cauză sunt vizaţi doi tineri, de 22... © G4Media.ro.
20:50
VIDEO Cum poate deveni arta o formă de protest împotriva violenței asupra femeilor și femicidelor: ”Să nu mai romantizăm violența în arta noastră” – Ilinca Băncilă, cântăreață # G4Media
O dată la trei zile un bărbat încearcă să omoare o femeie în România, după cum arată publicația Snoop. 49 de femei au fost ucise... © G4Media.ro.
20:40
Abbas a desemnat un succesor ‘în caz de vacantare’ a postului de preşedinte al Autorităţii Palestiniene # G4Media
Preşedintele palestinian Mahmoud Abbas a emis un decret referitor la un plan de succesiune ‘în caz de vacantare’ a postului, a transmis duminică agenţia WAFA,... © G4Media.ro.
20:20
Premierul Ilie Bolojan este invitat duminică seara, de la ora 21,00, în studioul Digi24. G4Media va transmite LIVE cele mai importante declarații ale primului ministru.... © G4Media.ro.
20:10
Nicuşor Dan, despre Catedrala Naţională: O construcţie născută din visul şi credinţa multor români, care ne aminteşte cât de importante sunt răbdarea, încrederea şi speranţa atunci când clădim împreună # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă despre Catedrala Naţională, la a cărei inaugurare a participat, duminică, alături de familie, că este „o construcţie născută din visul şi... © G4Media.ro.
19:50
Xiaomi spune că majorarea prețurilor cipurilor de memorie determină creșterea costurilor smartphone-urilor / Prețurile pentru Redmi K90 au dezamăgit piața # G4Media
Producătorul chinez de smartphone-uri Xiaomi a declarat vineri că creșterea prețurilor cipurilor de memorie a determinat creșterea costurilor de producție a telefoanelor mobile, după ce... © G4Media.ro.
19:50
Doi miniştri sloveni au demisionat în urma decesului unui bărbat agresat de un grup de romi # G4Media
Miniştrii sloveni de Interne şi de Justiţie au demisionat duminică în urma decesului unui bărbat agresat de un grup de romi, un caz care a... © G4Media.ro.
19:30
Real Madrid a învins duminică după-amiază formația rivală FC Barcelona pe stadionul Santiago Bernabeu, scor 2-1. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
19:20
Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) anunţă duminică că îşi retrage toate forţele din Turcia către nordul Irakului, exercitând astfel presiuni asupra Ankarei să ia ”de... © G4Media.ro.
19:10
„Unda de teamă” după șocul exploziei din Rahova: avalanșă de apeluri la 112 care semnalează „miros de gaz” și de solicitări la firmele care se ocupă cu revizii / „Toată lumea sună” / Psiholog: „Se formează un răspuns de autoapărare față de contexte similare” # G4Media
Șocul exploziei din cartierul Rahova din București a determinat o undă de șoc la nivel național. În ultima săptămână s-a înregistrat o avalanșă de apeluri... © G4Media.ro.
Acum 24 ore
18:40
O navă de război americană a sosit pentru exerciţii în Trinidad-Tobago, foarte aproape de Venezuela / În total, Washingtonul a trimis şapte nave de război în Caraibe şi una în Golful Mexic # G4Media
O navă de război americană lansatoare de rachete, USS Gravely, a sosit duminică în Trinidad-Tobago, mic arhipelag situat la circa 10 km de Venezuela, în... © G4Media.ro.
18:30
Istoria gusturilor la români: Cum au ajuns castraveții și tomatele repere ale bucatelor autohtone # G4Media
În acest episod dorim să continuăm a vă prezenta modul în care unele alimente, devenite între timp de bază, au ajuns pe mesele românilor. Pentru... © G4Media.ro.
18:20
Când HAL 9000, supercomputerul cu inteligență artificială din filmul lui Stanley Kubrick, 2001: A Space Odyssey, își dă seama că astronauții aflați într-o misiune pe... © G4Media.ro.
18:10
Bucureștiul a fost capitala mondială a pisicilor. Eleganță, emoție și blănițe de campion la FIFe World Winner Show 2025: „Nu am crezut că o pisică poate fi atât de expresivă” (VIDEO) # G4Media
În acest weekend, Romexpo s-a transformat în tărâmul magic al iubitorilor de pisici. Peste 700 de feline din 36 de țări au concurat la Campionatul Mondial Felin 2025... © G4Media.ro.
17:50
Preşedintele Nicuşor Dan a felicitat-o, duminică, pe preşedinta aleasă a Irlandei, menţionând comunitatea română din această ţară, transmite Agerpres. „Transmit felicitări doamnei Catherine Connolly pentru... © G4Media.ro.
17:30
Deși poate părea ciudat, fricile, sângele și suspansul nu sunt doar instrumente de speriat spectatorii — ci pot deveni, paradoxal, o formă de terapie emoțională.... © G4Media.ro.
17:30
Maia Sandu: Nu ştim cum să ne protejăm democraţia atunci când este atacată de pe platforme / Când e vorba de manipulare pe reţele, eu cred că nu avem încă instrumente eficiente / E nevoie de reguli acceptate la nivelul lumii democratice # G4Media
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că nu ştim să ne protejăm democraţia atunci când ea este atacată de pe platforme sociale şi a... © G4Media.ro.
17:20
BREAKING SUA au ajuns la un „cadru substanțial” cu China pentru a evita tarifele, afirmă Bessent # G4Media
Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat duminică, 26 octombrie, că crede că SUA au ajuns la un acord-cadru cu China pentru a evita impunerea unui... © G4Media.ro.
17:20
Blocaj politic în Kosovo, după ce Parlamentul a respins confirmarea actualului interimar Albin Kurti în funcţia de prim-ministru # G4Media
Parlamentul din Kosovo a respins confirmarea lui Albin Kurti în funcţia de prim-ministru, o decizie ce măreşte probabilitatea convocării de alegeri anticipate pentru ieşirea din... © G4Media.ro.
17:00
X lansează o piață oficială pentru cumpărarea numelor de utilizator inactive / Sumele ar putea ajunge la milioane de dolari # G4Media
X, platforma condusă de Elon Musk, a anunțat lansarea unei piețe dedicate achiziționării numelor de utilizator inactive. Noua funcționalitate le va permite abonaților Premium să... © G4Media.ro.
17:00
Preşedintele american Donald Trump a semnat duminică, la Kuala Lumpur, un acord cu Malaezia pentru securizarea accesului Statelor Unite la mineralele rare ale acestei ţări... © G4Media.ro.
16:50
Un bărbat din Balș a furat o autospecială de poliție din curtea Postului Robănești și s-a plimbat cu ea până în Balș # G4Media
Potrivit IPJ Dolj, bărbatul a sustras mai întâi, dintr-o anexă, cheia maşinii, apoi a plecat cu autospeciala de poliţie parcată în curtea Postului de Poliţie,... © G4Media.ro.
16:50
India semnează un contract de 1,2 miliarde de dolari cu Rusia pentru rachete S-400, după succesul operațional al sistemului # G4Media
India se pregătește să aprofundeze parteneriatul strategic cu Rusia printr-un nou contract de 1,2 miliarde de dolari pentru achiziția de rachete S-400 Triumf, menite să... © G4Media.ro.
