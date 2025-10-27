România nu are un medicament esenţial pentru femeile cu sarcină complicată cu hipertensiune şi preeclampsie. Deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă din UE, notificaţi de Agenţia Medicamentului, după un demers al unui medic de a-l aduce în ţară
27 octombrie 2025 07:20
Dr. Natalia Pătraşcu, medic primar cardiolog cu expertiză în domeniul sarcinilor cu risc şi bolilor cardiovasculare la femeia gravidă a iniţiat încă din luna iunie a acestui an un demers în premieră: a făcut solicitări către mai mulţi decidenţi din sitemul de sănătate pentru aducerea în ţară a unui medicament cu efecte foarte bune în hipertensiunea asociată sarcinii, cu forma ei cea mai severă, preeclampsia. În SUA, de exemplu, spune Dr. Pătraşcu, afecţiunea are o prevalenţă de 5% din totalul sarcinilor. La nivelul ţării noastre, sarcinile se complică în proporţie de 15% cu hipertensiune. În foarte multe state europene medicamentul pentru care dr Pătraşcu militează pentru a fi adus în ţară este unul de primă intenţie, folosit de ani buni şi indicat de toate ghidurile internaţionale de tratament al hipertensiunii în sarcină şi al preeclampsiei. Acesta are efecte benefice asupra tensiunii materne şi nu are efecte adverse asupra fătului, spune Dr. Pătraşcu. În ţări precum Spania sau Franţa, de exemplu, acest medicament are un cost undeva între 5 şi 8 euro, deci este un medicament relativ ieftin, acesta putând fi de altfel şi unul dintre pricipalele motive pentru lipsa sa de pe piaţa din România.
