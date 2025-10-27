Caricatura Zilei

16:30

Deși, de când s-a instalat la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan a părut că promovează austeritatea ca necesitate supremă, pentru a rezolva marea problemă a deficitului, când vine vorba despre propriul confort principiul nu s-ar mai prea aplica. Și asta pentru că, din câte s-a aflat, încă de la preluarea funcției de șef la Palatul […] The post Ce s-a aflat despre „premierul austerității”: Bolojan a locuit ilegal aproape patru luni în fosta vilă a lui Băsescu!/HG secretă pentru „reglarea” situației first appeared on Ziarul National.