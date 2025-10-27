Tatulici avertizează: „Miroase a praf de pușcă” – Oamenii vor o mișcare de stradă dură împotriva politicienilor corupți

16:50

Vlad Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a mers, luni, pentru a sta de vorbă cu bucureștenii afectați de explozia din blocul din Rahova. “Am mers și astăzi la Centrul de Comandă din incinta Liceului Dimitrie Bolintineanu, pentru a sta de vorbă cu locuitorii din blocul în care s-a produs nenorocirea de vineri. Știu că oamenii sunt disperați […] The post VIDEO Vlad Popescu PIedone a mers să vorbească cu bucureștenii efectați de explozia din Rahova: Fac absolut tot ce îmi stă în putință și intră în atribuțiile mele de primar pentru a-i ajuta first appeared on Lumea Politică.