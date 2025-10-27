Profesoara Mariana Ciupu, o voce curajoasă. Însă, este nevoie de un cor al profesorilor

12:50

Actorul Șerban Pavlu va urca miercuri, 22 octombrie, pe scena Teatrului Municipal Suceava, în spectacolul , de Yasmina Reza. A transmis acesta, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Vă rog, nu lipsiți, pentru că este pur și simplu o încîntare! Sînt în deplinitatea facultăților mintale. Mi-asum ceea ce spun: dacă cineva […] Articolul Pe 22 octombrie, actorul Șerban Pavlu va juca, la Suceava, în piesa ”Artă”: Vă rog, nu lipsiți, pentru că este pur și simplu o încîntare! Sînt în deplinitatea facultăților mintale. Mi-asum ceea ce spun: dacă cineva pleacă dezamăgit, eu, personal, am să-i returnez banii pe bilet apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.