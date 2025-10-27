Parcul Izvor, transformat într-o bucătărie uriașă. Pofticioşii au gustat din bunătățile "Toamnei la Ceaun"
ObservatorNews, 27 octombrie 2025 08:50
În weekend, centrul Capitalei s-a transformat într-o bucătărie uriașă în aer liber. Mii de oameni au mers în Parcul Izvor, atrași de mirosul irezistibil de gulaș, tocană de oaie, sarmale și pastramă la grătar. Festivalul "Toamna la Ceaun" a adus gustul copilăriei chiar în inima Bucureștiului.
Malta vrea să ne doneze cinci delfini Delfinariului din Constanţa. Contractul cu Ucraina expiră în curând # ObservatorNews
Veşti extraordinare pentru Delfinariul din Constanţa. Malta vrea să ne doneze cinci exemplare de delfini. Mamiferele sunt un cadou pentru ţara noastră, însă, cheltuielile de transport trebuie achitate de statul român. Astfel, totul depinde de o semnătură de la Consiliul Judeţean. După ce a rămas cu un singur exemplar, Delfinariul din Constanţa a încercat să mai aducă noi delfini, însă, fără succes. Între timp, se lucrează de zor la noul bazin.
Incendiu devastator în Băicoi. O persoană a fost găsită carbonizată, flăcările au cuprins o casă şi o rulotă # ObservatorNews
Tragedie în cartierul Țintea din orașul Băicoi, județul Prahova. Un incendiu puternic a cuprins o casă, o rulotă, un saivan de aproximativ 300 de metri pătrați și circa 10 tone de furaje.
Incendiu puternic în Vaslui. Casă mistuită de flăcări, din cauza unui scurtcircuit electric # ObservatorNews
Incendiu puternic, ieri, într-o locuinţă din judeţul Vaslui. 400 de metri pătraţi au fost făcuţi scrum, după ce focul a izbucnit la acoperişul casei şi s-a extins rapid la o anexă din apropiere.
Accident de groază în Harghita. Un bărbat a murit, iar trei persoane au fost rănite # ObservatorNews
Accident cumplit pe un drum naţional din judeţul Harghita. Un bărbat de 38 de ani, pasager într-un vehicul, a murit, după ce maşina condusă de o femeie de 35 de ani s-a izbit violent de un alt autoturism, condus de un cetățean străin, în vârstă de 77 de ani, care venea din sens opus.
Black Friday cu prudenţă. Românii nu mai au bani de cheltuit, retailerii nu mai au reduceri la fel de mari # ObservatorNews
Deși Black Friday rămâne unul dintre cele mai așteptate evenimente comerciale, românii sunt mai prudenți anul acesta! Conform unui sondaj recent, aceştia își reduc bugetele sau nu își vor cumpăra nimic în această perioadă.
Prima noapte de pelerinaj la Catedrala Naţională. Mii de oameni au admirat construcţia impresionantă # ObservatorNews
A fost prima noapte de pelerinaj la Catedrala Naţională. Începând cu ora 20:00, credincioşii care nu au avut invitaţie specială, au fost lăsaţi să intre în interiorul impresionantului edificiu. Mii de oameni s-au închinat în altar şi au admirat mozaicurile impresionante. Accesul continuă într-un flux neîntrerupt de pelerini veniți să se roage și să trăiască acest moment istoric până pe data de 31 octombrie.
Moscova a fost atacată de drone ucrainene la câteva ore de la testarea unor noi rachete de croazieră # ObservatorNews
Moscova a fost atacată duminică noapte cu drone ucrainene, iar două aeroporturi şi-au suspendat operaţiunile temporar. Între timp, Vladimir Putin a lăudat un test al noii rachete de croazieră cu propulsie nucleară.
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat duminică faptul că SUA și China au finalizat detaliile unui acord privind transferul versiunii americane a aplicației către noii proprietari.
Cum funcţionează sistemul de pensii: care e diferenţa între Pilonul I şi II şi ce înseamnă Pilonul III # ObservatorNews
Specialistul economic al Observator, Iancu Guda, vorbeşte în emisiunea de astăzi despre Pilonul I de pensie.
China face apel la "încheierea" războaielor comerciale, cu doar câteva zile înainte de întâlnirea Trump - Xi # ObservatorNews
Ministrul chinez de externe Wang Yi a afirmat, luni, că o lume "multipolară" este în curs de apariţie şi a făcut apel la "încheierea" războaielor comerciale, cu câteva zile înaintea unei întâlniri foarte aşteptate între Xi Jinping şi Donald Trump.
Afacerea cu care Dorina şi Claudiu au dat lovitura: câştigul e uriaş. Preţul unui kg de "aur roşu" # ObservatorNews
Şofranul, cel mai scump condiment din lume, câştigă teren şi în România. Vorbim despre o familie din judeţul Vrancea, care a pus bazele unei plantaţii de o mie de metri pătraţi, singura din sud-estul ţării. Deşi munca din spatele cultivării şofranului este una asiduă, câştigul este pe măsură. Un kilogram de "aur roşu" poate ajunge să coste până la o 100.000 de lei, iar pentru obţinerea unui singur gram de condiment, sunt necesare aproximativ 1.500 de flori.
Horoscop 28 octombrie 2025. Zi a reconectării emoționale. Echilibru în relaţie pentru unele zodii # ObservatorNews
Horoscop 28 octombrie 2025. Astrele favorizează comunicarea sinceră, introspecția și apropierea de cei dragi. Este o zi în care relațiile se pot vindeca prin dialog deschis, iar energia pozitivă sprijină schimbările benefice și evoluția personală.
Un poliţist din SUA, acuzat că s-a oprit la un bancomat şi la o pizzerie în loc să ancheteze o dublă crimă # ObservatorNews
Un ofiţer din New Jersey a fost acuzat de comportament necorespunzător după ce procurorii au afirmat că nu a răspuns rapid şi nu a investigat corespunzător sesizările privind o împuşcătură care s-a dovedit a fi o dublă crimă, oprindu-se în schimb la un bancomat şi la o pizzerie, informează news.ro.
Bombardierele chineze, manevre în apropierea Taiwanului înaintea întâlnirii dintre Trump şi Xi Jinping # ObservatorNews
Un grup de bombardiere chineze H-6K a zburat recent în apropierea Taiwanului cu scopul de a efectua "exerciţii de confruntare", a anunţat, duminică seară, presa chineză, oficializând aceste manevre cu doar câteva zile înaintea unei întâlniri prevăzute între preşedinţii chinez şi american.
Bolojan, despre fosta vilă a lui Băsescu: Nu huzuresc, nu am intrat pe geam. Stau la Guvern, acolo doar dorm # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că nu a stat ilegal în fosta vilă de protocol a lui Traian Băsescu şi a explicat că din considerente de securitate a fost mutat într-o casă care era disponibilă şi a aflat abia apoi că aceasta era fosta locuinţă a lui Băsescu. El a explicat că dacă fostul preşedinte dorea să revină acolo, s-ar fi mutat în altă parte, dar Traian Băsescu a optat pentru altă locuinţă.
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că nu îşi doreşte să fie şeful Guvernului "în orice condiţii", ci mai degrabă vrea să facă "ceea ce trebuie" cât timp deţine această funcţie.
Au plecat de la nunta nepoatei şi au murit în drum spre casă. Doi bunici au pierit într-un accident în Făget # ObservatorNews
Ultimele ore de fericire şi ultimul rămas bun. Doi bunici s-au stins într-un accident rutier în oraşul Făget, judeţul Timiş. Participaseră la nunta nepoatei lor şi au murit în drumul spre casă. Pentru ei, a fost poate cel mai frumos moment, pentru cei rămaşi în urma lor, cea mai mare durere.
Premierul Ilie Bolojan a clarificat poziția Guvernului privind taxele pentru anul viitor, spunând dumincă faptul că taxa pe valoare adăugată nu va crește și nici alte taxe, dar este nevoie în continuare de reducere de cheltuieli.
Vremea de mâine 27 octombrie. Se răceşte în aproape toată ţara. Temperaturile apropiate de normalul perioadei # ObservatorNews
Vremea se mai răceşte, dar se va apropia de normalul perioadei. Temperaturile maxime se vor încadra în marea lor majoritate între 10 şi 17 grade; minimele termice vor fi cuprinse între -1 şi 10 grade.
Fritz cere clarificări după decizia CCR: "Trebuie să vedem exact dacă problema a fost strict de procedură" # ObservatorNews
Președintele USR, Dominic Fritz, a comentat decizia Curții Constituționale privind respingerea proiectului legat de pensiile magistraților, subliniind că este necesar să se aștepte motivarea pentru a înțelege dacă obiecțiile au fost exclusiv de ordin procedural, în special legate de lipsa avizului din partea CSM. El a adăugat că rămâne un semn de întrebare, deoarece dacă problema ar fi fost doar aceasta, este posibil ca CCR să fi dat un răspuns mai rapid, conform News.ro.
Ședința PNL pentru desemnarea candidatului la Primăria Capitalei s-a desfășurat duminică. Ciprian Ciucu a fost ales candidatul partidului pentru Primăria Capitalei, după o ședință tensionată.
Daniel Băluţă, despre candidatura sa la Primăria Capitalei: "Pe mine mă recomandă rezultatele" # ObservatorNews
Primarul Sectorului 4 București, Daniel Băluță, a declarat că Partidul Social Democrat (PSD) va decide oficial, în următoarele două-trei zile, candidatura pentru Primăria Municipiului București și că reprezintă „o decizie pur formală în acest moment”.
Catedrala Naţională şi-a deschis porţile pentru credincioşi. De ce este specială vizitarea ei în zilele astea # ObservatorNews
A mai rămas mai puţin de o oră până când credincioşii care nu au avut invitaţie astăzi pot intra să se închine în altarul Catedralei Naţionale.
Katy Perry şi Justin Trudeau şi-au făcut publică relaţia. Cum au apărut cei 2 îndrăgostiți în Paris # ObservatorNews
Dragostea pluteşte în aer la Hollywood. Katy Perry şi Justin Trudeau, fostul premier al Canadei, şi-au făcut publică relaţia. După două luni de speculaţii, cei doi îndrăgostiţi au ieşit la o întâlnire în Paris, pentru a sărbători ziua de naştere a cântăreţei.
Cine sunt cei doi suspecţi prinşi în cazul jafului de la Luvru. Greşeala care i-a dat de gol # ObservatorNews
S-au făcut primele arestări în cazul jafului de la Luvru! Doi francezi au fost reţinuţi de poliţiştii care au aflat că suspecţii au primit ajutor din interiorul muzeului. Anchetatorii nu au, însă, niciun indiciu despre bijuteriile în valoare de 88 de milioane de euro. Procurorii sunt convinşi că a fost jaf la comandă, iar obiectele de valoare au ajuns deja pe piaţa neagră.
Dâmbovița, de la obstacol la atracție turistică. Cum ar putea arăta viitorul râului care taie Capitala # ObservatorNews
De la râu uitat la râu redescoperit. ONG-uri și arhitecți lansează un concurs internațional de idei pentru reamenajarea Dâmboviței, în speranța că Bucureștiul va avea, într-o zi, un râu turistic așa cum au orașe precum Seoul, Amsterdam sau Budapesta. Cristi Popovici a fost la locul faptei şi a văzut cum se împart apele, mai întâi în Coreea de Sud, apoi pe malul Dâmboviței, ca să vedem cum ar putea arăta viitorul apei care taie capitala.
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte # ObservatorNews
Tot mai mulți români își doresc ca vacanțele lor să spună o poveste. Vor să trăiască experiențe inedite, iar cazarea e prima pe listă. Tot mai des, în ultimii ani, confortul clasic al unui hotel e înlocuit de cazări neconvenţionale, cu priveliști instagramabile. De la grote până la case plutitoare.
Au murit pentru pasiunea lor. Trei turişti au căzut de la sute de metri în Munţii Făgăraş în faţa prietenilor # ObservatorNews
Şir de tragedii în Munţii Făgăraş! Trei turişti au murit în condiţii dramatice, la interval de câteva ore. Au căzut în prăpăstii adânci de sute de metri. Salvamontiştii puteau să ajungă la ei doar cu elicopterul, dar, din cauza vântului puternic, operaţiunile de salvare au fost amânate ore în şir.
Operaţiune de salvare cu final tragic la Râmnicu Vâlcea! Un bărbat care ameninţa că se sinucide s-a aruncat de la etajul patru al unui bloc înainte ca pompierii să reuşească să umfle salteaua de protecţie. Omul a căzut în perna gonflabilă, dar aceasta nu a reuşit să amortizeze suficient de mult impactul cu asfaltul.
Inteligența artificială, sub semnul întrebării. Elevii se tem că își pot pierde creativitatea # ObservatorNews
Inteligența artificială începe să fie văzută cu mai multă prudență de către elevi. Un studiu arată că mai mult de jumătate dintre adolescenţii care folosesc AI recunosc că se tem de posibilele efecte negative. Profesorii și specialiștii în educație consideră că această schimbare de percepție e un pas important, iar tinerii încep să înţeleagă cât de periculos este să lase inteligenţa artificială să gândească în locul lor.
România prinde culoare. Dovleci pictaţi, baloţi de paie şi ghirlande de frunze în culoarea toamnei împodobesc curţile caselor, florăriile şi cafenelele. În aşteptarea zilei de Halloween, pasionaţii de decoraţiuni se întrec în decoruri instagramabile.
Oktoberfest ajunge pentru prima dată la București. Cât costă porțiile de cârnați, mici și bere # ObservatorNews
Celebrul Oktoberfest a ajuns în premieră şi la Bucureşti. La festivalul bavarez din Capitală atmosfera e ca la Munchen. Cârnaţi nemţeşti, mici tradiţionali şi zeci de sortimente de bere rece din Germania. Obligatoriu, la pachet e şi muzica tradţională.
Sondaj Avangarde: Luptă strânsă între Băluţă şi Ciucu pentru PMB. Cum explică sociologii intențiile de vot # ObservatorNews
Bucureştenii sunt nerăbdători să îşi aleagă primarul general, pe locul lăsat liber de Nicuşor Dan. Majoritatea cred că oraşul nu merge în direcţia bună. Un sondaj de opinie prezentat astăzi arată că lupta este strânsă. Primii doi candidaţi sunt despărţiţi de numai două procente.
Catedrala Naţională, între intimidare, credinţă şi artă. Reacţia turiştilor străini în faţa măreţiei româneşti # ObservatorNews
Moment istoric în Capitală. Picturile Catedralei Naţionale, cel mai mare lăcaş de cult ortodox din lume, au fost sfinţite. Zeci de preoţi, mii de invitaţi oficiali şi pelerini au luat parte la slujba emoţionantă. Impresionaţi până la lacrimi, oamenii au aşteptat în linişte, într-un gest profund de solidaritate spirituală. Catedrala, care intimidează prin recorduri, e privită ca o punte între istorie, credinţă şi artă. Între Răsărit și Apus și între trecut și viitor.
Noua președintă a Irlandei, felicitată de Nicuşor Dan. Mesajul liderului de la București # ObservatorNews
Într-un mesaj transmis duminică, președintele Nicușor Dan a felicitat-o pe noua președintă aleasă a Irlandei, subliniind totodată importanța comunității române din această țară.
O tânără de 23 de ani, găsită moartă în casă după un an. Ultimul ei mesaj a fost pentru ChatGpt: "Ajută-mă" # ObservatorNews
Să mori la 23 de ani într-o singurătate apăsătoare, fără ca nimeni să nu te caute. Este sfârşitul tragic al unei tinere din Bolton, Anglia. Charlotte Leader a fost găsită moartă, după un an de zile, în pat. Era mumificată în momentul în care a fost descoperită. Ancheta a stabilit că se izolase și că singurul ei contact a fost cu ChatGPT, căruia îi ceruse ajutor în ultimul ei mesaj.
Kosovo, în blocaj politic. Albin Kurti, propunerea de prim-ministru, a fost respins în parlament # ObservatorNews
Parlamentul din Kosovo a respins nominalizarea lui Albin Kurti pentru funcția de prim-ministru, ceea ce crește șansele organizării unor alegeri anticipate, menite să deblocheze impasul politic apărut după alegerile indecise din februarie, transmite Reuters, conform Agerpres.
Un fermier din Dolj a dat lovitura cu o plantă aparent banală. Doru vinde cu 50 lei kilogramul # ObservatorNews
În timp ce multe culturi tradiționale dau bătăi de cap agricultorilor, un fermier din Dolj a descoperit rețeta succesului cu o plantă aparent modestă.
Chemat la locul unui accident, un pompier a descoperit că victima era chiar fiul său. Tragedie în Italia # ObservatorNews
Fericirea s-a transformat în lacrimi în doar câteva clipe pentru câţiva tineri din Sardinia, Italia. Participaseră la petrecerea de absolvire, erau visători şi mulţumiţi de ce oportunităţi li se deschideau în faţă.
Și-a ucis soția și copiii, crezând că îi salvează de apocalipsă. Apoi a dat vina pe femeia care zăcea în pat # ObservatorNews
Un bărbat a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a măcelărit întreaga familie într-o casă din Florida, lăsând în urmă șoc, durere și o comunitate întreagă îngrozită, potrivit revistei People.
Catedrala Națională a fost ridicată pe Dealul Arsenalului, lângă Parlament, nu întâmplător. Locul a fost ales în 2005 de Patriarhul Teoctist ca simbol al renașterii spirituale într-un spațiu marcat de distrugerile comuniste.
A furat o mașină de poliție și a plecat cu ea spre casă, în alt judeţ. Suspectul, un bărbat de 58 de ani # ObservatorNews
Un bărbat din Olt a furat o autospecială de poliție din curtea unui post din Dolj și a condus-o până în orașul său. A fost oprit în Balș de un echipaj, care a stabilit că nu are nicio legătură cu Ministerul Afacerilor Interne. IPJ Dolj a deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs incidentul.
Femeie sechestrată de iubit la Botoşani. După ce a lovit-o, i-a furat telefonul şi bijuteriile # ObservatorNews
Un bărbat de 46 de ani din județul Botoșani a fost reținut pentru 24 de ore, după ce și-a ținut partenera împotriva voinței ei într-o locuință și a agresat-o fizic, femeia având nevoie de îngrijiri medicale, informează News.ro.
Ziua inaugurării Catedralei Naționale, sub semnul emoţiei, credinţei, dar şi al huiduielilor # ObservatorNews
Catedrala Națională din București a fost sfințită duminică în prezența Patriarhului Daniel și a Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului. Ceremonia fastuoasă a avut loc la șapte ani de la inaugurarea parțială a edificiului și marchează împlinirea unuia dintre cele mai ambițioase proiecte ale Bisericii Ortodoxe Române. La eveniment au fost așteptați zeci de mii de credincioși din toată țara.
O altă țară europeană vrea să găzduiască summitul Putin-Trump: "Suntem prieteni cu toate părțile" # ObservatorNews
Ministrul de Externe al Serbiei, Marko Djuric, a declarat într-un interviu exclusiv pentru Fox News Digital că Belgradul este dispus să găzduiască negocieri de pace între Ucraina și Rusia.
Mai mult de 30 de ferme avicole din Germania au fost nevoite să își sacrifice păsările după confirmarea unor focare de gripă aviară, a anunțat duminică Institutul Federal pentru Sănătatea Animalelor (FLI), potrivit DPA, informează Agerpres.
O persoană a tras cu un pistol de tip Airsoft pe o stradă în Sectorul 6. Luneta unei maşini a fost spartă # ObservatorNews
O persoană a tras cu un pistol de tip airsoft pe o stradă din Sectorul 6, după care a fugit. Din fericire, nu au fost răniţi, însp luneta unei maşini a fost spartă. Polițiștii îl caută acum pe vinovat.
