Parcul Izvor, transformat într-o bucătărie uriașă. Pofticioşii au gustat din bunătățile "Toamnei la Ceaun"

Şofranul, cel mai scump condiment din lume, câştigă teren şi în România. Vorbim despre o familie din judeţul Vrancea, care a pus bazele unei plantaţii de o mie de metri pătraţi, singura din sud-estul ţării. Deşi munca din spatele cultivării şofranului este una asiduă, câştigul este pe măsură. Un kilogram de "aur roşu" poate ajunge să coste până la o 100.000 de lei, iar pentru obţinerea unui singur gram de condiment, sunt necesare aproximativ 1.500 de flori.