SUA lovite de o bomba nucleară. Filmul cu scenariu șocant lansat de Netflix la care Pentagonul a reacționat imediat

10:40

Cătălin Botezatu este una dintre cele mai cunoscute figuri din showbizul românesc. Designerul de modă a reușit, de-a lungul timpului, să se impună nu doar prin creațiile sale vestimentare, dar și prin prezența sa carismatică pe micile ecrane. Fanii îl urmăresc cu interes, iar fiecare apariție TV a s