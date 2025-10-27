Bolojan respinge noi creșteri de taxe în România: „TVA nu va crește și nici alte taxe în 2026”

Newsweek.ro, 27 octombrie 2025 08:50

Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Digi24, că taxa pe valoare adăugată (TVA) și celelalte taxe nu...

Acum 10 minute
09:10
Operațiune ucraineană de geniu. Sistemul „indestructibil” rusesc BukM3, spulberat. Costă 45.000.000$ Newsweek.ro
Forțele ucrainene au anunțat că au distrus un sistem rar de apărare aeriană rusesc Buk-M3, în valoar...
Acum 30 minute
08:50
Bolojan respinge noi creșteri de taxe în România: „TVA nu va crește și nici alte taxe în 2026” Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Digi24, că taxa pe valoare adăugată (TVA) și celelalte taxe nu...
Acum o oră
08:40
USR nu este confortabil cu PSD la guvernare. Fritz: Acelaşi premier ne va susţine Newsweek.ro
Preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dominic Fritz, a afirmat că nici pentru USR nu este confortabi...
08:20
SONDAJ Alegeri Primărie: Băluță - 25%, Ciucu - 23%, Drulă - 18%. Cât are Anca Alexandrescu? Newsweek.ro
Luna viitoare vom avea alegeri pentru primăria București. Băluță - 25%, Ciucu - 23%, Drulă - 18%. C...
08:20
Un medicament esențial pentru gravidele cu sarcină complicată lipsește din stocuri. Un medic anunță Newsweek.ro
România nu are un medicament esenţial pentru femeile cu sarcină complicată cu hipertensiune şi preec...
Acum 2 ore
08:10
Criza bugetară a României atinge cote îngrijorătoare: 55 miliarde de lei doar dobânzi Newsweek.ro
Criza bugetară a României atinge cote îngrijorătoare, avertizează premierul Ilie Bolojan.
07:50
Tensiuni în coaliție pe posibila plecare a lui Bolojan; „Pot face o majoritate și premierul pleacă” Newsweek.ro
Premierul României, Ilie Bolojan, a reacționat, duminică seara, într-o emisiune televizată, la zvonu...
07:40
Cum se pregătește și se face un transplant de păr? Când pot apărea dureri și sângerări? Cât costă? Newsweek.ro
Transplantul de păr este o procedură chirurgicală utilizată pentru persoanele care suferă de căderea...
07:40
SUA nu mai dau 40.000.000 tichete de masă. ce se întâmplă în România? Le crește valoarea? Newsweek.ro
Ajutorul alimentar de care beneficiază peste 40 de milioane de americani nu va mai fi distribuit înc...
07:30
Este benefic să oprești accesul tinerilor la rețelele de socializare? Ce spune un psiholog Newsweek.ro
Pe adolescenții îi așteaptă vremuri grele, cu un acces restricționat pe rețelele sociale. Mai multe ...
07:20
Horoscop 28 octombrie. Luna în Capricorn le face fermecătoare pe Balanțe. Fecioarele sunt sincere Newsweek.ro
Horoscop 28 octombrie. Luna în Capricorn le face fermecătoare pe Balanțe. Fecioarele sunt sincere. G...
Acum 4 ore
07:10
DOCUMENT Casa de Pensii respinge adeverințele de la Mica Recalculare. Ce motiv incredibil a găsit? Newsweek.ro
Pensionarii au început să primească deciziile de la mica recalculare a pensiilor. Însă, surpriză. Nu...
Acum 12 ore
21:30
Vânătoarele de monștri Newsweek.ro
Regizorii filmului KPop Demon Hunters  dezvăluie ce urmează pentru filmul  de succes al Netflix....
21:30
Bolojan anunță că nu ține de scaunul de premier: Dacă au soluții mai bune, să spună Newsweek.ro
Premierul Ilil Bolojan oferă un amplu interviu la postul Digi24 la câteva zile după un schimb dur de...
21:10
Republica Moldova, lecţii pentru democraţiile lumii. Cum i-a învis Maia Sandu pe ruși? Newsweek.ro
Un câmp de luptă. Aceasta a fost Republica Moldova în ultimele luni. Țara a reușit să facă față răzb...
20:50
România aruncă tone de alge în timp ce alte țări le folosesc pentru gastronomie sau cosmetică Newsweek.ro
România aruncă anual peste 6.000 de tone de alge care ajung să putrezească pe plaje în loc să le fol...
20:40
Maia Sandu s-a văzut cu președintele Nicușor Dan la București. Au discutat despre aderarea la UE Newsweek.ro
Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu, aflată duminică la Bucureşti pentru a asista la ceremoni...
20:20
Legea și ordinea mondială. Trump lasă diplomația deoparte și aplică forța brută în conflicte Newsweek.ro
Intervenția președintelui Donald Trump în conflictele dintre Cambodgia și Thailanda, precum și în al...
Acum 24 ore
20:10
Clasa COVID-19. Milioane de copiii născuți în pandemie merg la grădiniță. Ce spun părinții? Newsweek.ro
Milioane de copii născuți în timpul pandemiei intră în sălile de clasă pentru prima dată în această ...
19:50
Un pompier a fost chemat la intervenția vieții: victima accidentului era chiar fiul său Newsweek.ro
Fericirea s-a transformat în lacrimi în doar câteva clipe pentru câţiva tineri din Sardinia, Italia....
19:40
Rezultate Loto 6/49 din 26 octombrie: mii de câștiguri și premii uriașe la Noroc și Joker Newsweek.ro
Duminică 26 octombrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Sup...
19:20
Doi tineri au furat cupru din componente de locomotive de 500.000 lei. Au fost prinși de Poliție Newsweek.ro
Doi tineri acuzaţi că au furat componente din cupru de la locomotive garate în Depoul Dej-Triaj, cau...
19:10
TikTok dictează ce cumpărăm? Tot ce e viral se epuizează rapid din magazine: cosmetice și haine Newsweek.ro
Fie că este vorba de produse de înfrumusețare, modă sau mâncare: ceea ce devine viral pe TikTok este...
18:50
„Vulcanul zombie” este din nou activ – după 700.000 de ani. Activitatea este amenințătoare Newsweek.ro
Vulcanul Taftan din Iran era considerat anterior inofensiv. Acum prezintă o activitate amenințătoare...
18:40
Comoara Goonies ajunge pe rafturi: LEGO lansează set dedicat filmului cult. Colecționarii, în alertă Newsweek.ro
Filmul de aventuri din 1985 despre șapte adolescenți și comoara unui pirat a dobândit de atunci stat...
18:20
Ninsori și viscole în Europa. Ce țară se bucură de un strat generos de zăpadă? Când vine în România? Newsweek.ro
Luni, vremea va fi din ce în ce mai umedă, în principal în vest și nord-vest. Ce țară se bucură de o...
18:10
Cele mai lungi scrisori din lume pentru Moș Crăciun au fost scrie de niște copii români. Sunt primii Newsweek.ro
Cea mai lungă scrisoare din lume pentru Moș Crăciun a fost scrisă de peste două mii de elevi, cu vâr...
17:50
Avionul „Global Hawk” al SUA, misiune în Marea Neagră. De ce Rusia mută echipament militar pe coastă Newsweek.ro
După o activitate redusă în ultimul timp, un avion RQ-4B „Global Hawk” (indicativ FORTE10, înmatricu...
17:40
Trebuie să scoți încărcătorul de telefon mobil din priză când nu îl folosești? Îți crește factura? Newsweek.ro
Multă lumea și-a pus întrebarea - Trebuie să scoți încărcătorul de telefon mobil din priză când nu î...
17:20
„Mâncarea săracului” la români este aur pentru sănătate. Întărește inima, ajută digestia Newsweek.ro
Fasolea verde, un aliment accesibil și iubit de români, contribuie la sănătatea inimii, întărește oa...
17:10
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Newsweek.ro
Susținătorii lui Căin Georgescu au făcut scandal la Sfințirea Catedralei. I-au huduit pe mai mulți p...
17:00
Protest, miercuri, pentru pensii mai mari. 4 sindicate alături de pensionari. Ce nemulțumiri sunt? Newsweek.ro
Protest fără precedent în București în care sunt implicați și pensionarii. Patru federații sindicale...
16:40
VIDEo Rusia spionează navele NATO din locul celui mai mare dezastru maritim al Europei Newsweek.ro
Serviciile de informații ale Rusiei au transformat feribotul scufundat MS Estonia într-o platformă d...
16:10
Ce îți poate spune un robot. Sistemele de AI conversaționale sunt din ce în ce mai utilizate Newsweek.ro
Sistemele de AI conversaționale sunt din ce în ce mai utilizate, iar cuvintele cheie sugerate frecve...
16:10
Amendă de 1.500 lei dacă speli rufe la bloc. Ce reguli trebuie să respecți pentru a evita sancțiunea Newsweek.ro
Amendă de 1.500 lei dacă speli rufe la bloc. Ce reguli trebuie să respecți pentru a evita sancțiunea...
15:50
Simona Halep ar fi pierdut 18.000.000 de dolari. Cu cât a rămas Newsweek.ro
Averea Simonei Halep ar fi înregistrat o scădere de 18 milioane de dolari, susțin jurnaliștii de la ...
15:40
Eliberarea păsării Newsweek.ro
Elon Musk a declarat că a cumpărat Twitter pentru a promova libertatea de exprimare, dar acest fragm...
15:30
Din peste 900.000 de firme existente în România, doar 2,9% fac export Newsweek.ro
Numai 2,9% din persoanele juridice române fac export, adică 26.979 de firme. Anul trecut exportul Ro...
15:20
Tehnologie cu un pas înainte. China ia fața Europe și SUA în materie de autoturisme electrice Newsweek.ro
China este în frunte când vine vorba de tehnologia vehiculelor electrice - ceea ce are implicații en...
15:10
COMPARAȚIE Franța: Pensii înghețate și taxe noi pentru bogați. România anulează și indexarea în 2026 Newsweek.ro
Franța se pregătește să înghețe pensiile și să ajusteze fiscalitatea pentru 2026, introducând noi ta...
15:00
Focuri de armă pe o stradă în București. O persoană a tras spre o mașină parcată Newsweek.ro
Un incident s-a produs pe o stradă din București, duminică după-amiază. O persoană a tras cu o armă ...
14:30
De ce nu avem niciun mare lanț românesc de supermarket-uri? Trăim traumele CAP-urilor: ăia mă fură! Newsweek.ro
La nivel național nu avem niciun mare lanț românesc de supermarket-uri deși există toate condițiile ...
14:10
Bucureștiul, una dintre cele mai calde capitale europene. Temperaturi comparabile cu cele din Atena Newsweek.ro
Temperatura medie anuală, în orașele României, a crescut constant, depășind 12 grade Celsius, în per...
14:10
CALENDAR - OCTOMBRIE-NOIEMBRIE -10 ani de la tragedia din clubul Colectiv Newsweek.ro
30 octombrie 2015. 65 de tineri și-au pierdut viața și peste 184 de oameni au fost răniți în incendi...
13:50
Distrigaz a început reluarea etapizată a alimentării cu gaze a clienților din zona Calea Rahovei Newsweek.ro
Distrigaz Sud Rețele a început, sâmbătă, reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale a clienți...
13:30
Un șofer din Iași a intrat în șase mașini parcate și apoi a plonjat într-un râu Newsweek.ro
Un șofer care ar fi pierdut controlul direcției a intrat sâmbătă seara cu mașina în șase mașini parc...
13:10
Peste 50.000 de persoane au protestat în Valencia, la un an de la inundaţiile catastrofale Newsweek.ro
Peste 50.000 de persoane au protestat în Valencia, la un an de la inundaţiile catastrofale, care au ...
12:50
Peste 2.700 de arme de foc deținute ilegal, confiscate de polițiști în primele nouă luni ale anului Newsweek.ro
Peste 2.700 de arme de foc și peste 330.000 de cartușe deținute ilegal au confiscat polițiștii în pr...
12:40
În București se trăiește mai bine ca în Budapesta. Ce e mai ieftin? Ce costă mai mult? Newsweek.ro
În București, capitala României, se trăiește mai bine decât în Budapesta, capitala Ungariei. Ce e ma...
12:20
Escrocherie în numele OLX România. Ți se fură datele și banii. Avertismentul autorităților Newsweek.ro
Specialiștii Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrag sâmbătă atenția asupra u...
