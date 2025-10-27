Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 27 octombrie
27 octombrie 2025
Cele mai importante evenimente petrecute pe 27 octombrie
Două aeronave ale Marinei SUA s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud. Incidentele s-au petrecut la 30 de minute distanță # Digi24.ro
Un elicopter şi un avion de luptă ale Marinei SUA s-au prăbuşit duminică în Marea Chinei de Sud, în două accidente separate care nu s-au soldat cu victime, informează luni AFP, preluat de Agerpres.
Rețeaua de interese din jurul spitalului privat din Constanța, unde o tânără a murit după naștere. Legăturile politice ale acționarilor # Digi24.ro
Clinica privată din Constanța, unde o femeie a murit la scurt timp după naștere, este condusă de doi medici cu putere și conexiuni politice. Maternitatea unde neregulile grave erau mușamalizate, cu complicitatea autorităților, a fost mai mult o mașinărie de făcut bani decât spital. O moașă care a lucrat acolo poveștește cum, în loc de respectarea protocoalelor medicale, medicilor li se cerea „creativitate”. Asta în timp ce acționarii aveau legături cu politicieni locali pe care îi onorau prin evenimente publice organizate cu susținerea spitalului. Urmăriți o anchetă realizată de Pacient în România și Digi24.ro.
Ministrul chinez de externe Wang Yi a afirmat, luni, că o lume „multipolară” este în curs de apariţie şi a făcut apel la „încheierea” războaielor comerciale, cu câteva zile înaintea unei întâlniri foarte aşteptate între Xi Jinping şi Donald Trump.
Dronele ucrainene au vizat Moscova într-un atac nocturn, afirmă primarul. Două aeroporturi și-au suspendat temporar operațiunile # Digi24.ro
Zeci de drone au vizat orașul Moscova în noaptea de 26-27 octombrie, potrivit primarului Serghei Sobianin. Primarul a început să raporteze atacurile asupra capitalei ruse în seara zilei de 26 octombrie și a postat actualizări pe tot parcursul nopții. Forțele ruse ar fi doborât 34 de drone ucrainene care zburau spre Moscova în timpul atacului, a afirmat el, potrivit Kyiv Independent.
Bombardiere chineze au făcut „exerciţii simulate de confruntare” în apropierea Taiwanului # Digi24.ro
Un grup de bombardiere chineze H-6K a zburat recent în apropierea Taiwanului cu scopul de a efectua „exerciţii de confruntare”, a anunţat presa chineză duminică seară. Manevrele au avut loc cu doar câteva zile înaintea unei întâlniri prevăzute între preşedinţii chinez şi american.
Avertismentul lui Donald Tusk pentru Europa: „Rusia ar putea ajunge în orice capitală europeană, inclusiv Londra, cu rachete balistice” # Digi24.ro
Premierul polonez Donald Tusk nu se așteaptă la o pace durabilă în Ucraina atât timp cât președintele rus Vladimir Putin este la putere, conform unui interviu pentru ziarul britanic The Sunday Times. În plus, el este destul de prudent când vine vorba despre Donald Trump și inițiativele sale de politică externă. El crede că Ucraina este pregătită să continue lupta împotriva Rusiei timp de doi sau trei ani, dar se teme că războiul se va prelungi pe o perioadă de zece ani. Mai mult, dacă Moscova ar desfășura noile sale rachete balistice hipersonice Oreșnik în Belarus sau Kaliningrad, o exclavă rusă situată lângă Polonia, ar putea cu ușurință să lanseze o rachetă nucleară asupra oricărei capitale europene, inclusiv Londra, având în vedere raza de acțiune a rachetelor. „Amenințarea este globală și universală, mai ales din cauza tehnologiei”, a spus Tusk.
Partidul preşedintelui Javier Milei a câştigat detaşat alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului în Argentina # Digi24.ro
Partidul preşedintelui ultraliberal argentinian Javier Milei a câştigat duminică, cu o largă majoritate, alegerile legislative de la jumătatea mandatului. Partidul La Libertad Avanza a înregistrat puţin peste 40% din voturi la nivel naţional, potrivit rezultatelor după numărarea a 90% din voturi.
Președintele Nicușor Dan îl va decora luni pe patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu I # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan îl decorează, luni, pe Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, informează Administraţia Prezidenţială.
Un tablou monocrom de Yves Klein, vândut la licitaţie pentru o sumă uriașă, un record în Franţa pentru artist # Digi24.ro
Un tablou monocrom de Yves Klein a fost vândut la licitaţie joi la Paris contra sumei de 18,4 milioane de euro, sumă care include şi taxele, „un record în Franţa pentru acest artist”, a precizat casa de licitaţii Christie's, potrivit AFP.
Sfântul Dimitrie cel Nou, Basarabov, ocrotitorul Bucureștilor. Care sunt cele mai importante tradiții pentru ziua de 27 octombrie 2025 # Digi24.ro
În fiecare an, pe 27 octombrie, credincioșii ortodocși din întreaga țară îl sărbătoresc pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou Basarabov, ocrotitorul Bucureștiului. Pelerinajul la racla cu sfintele sale moaște rămâne una dintre cele mai impresionante și emoționante manifestări religioase din România.
Cadouri de neînțeles și „umor ciudat”. Cartea de memorii publicată de fostul președinte finlandez, detalii despre gândirea lui Putin # Digi24.ro
O carte de memorii publicată de fostul președinte al Finlandei, Sauli Niinistö, oferă câteva perspective neobișnuite asupra mentalității liderului rus, Vladimir Putin.
„Calul este rege”: Insula din „capitala mondială a mașinilor” care a interzis automobilele încă de când au fost inventate # Digi24.ro
În nordul statului american Michigan, cunoscut drept „capitala mondială a mașinilor”, există o insulă cu 600 de locuitori, 600 de cai și un stil de viață dintr-o eră de mult apusă, care a interzis mașinile imediat după ce au fost inventate.
Danemarca și Suedia, doi vecini care trăiesc în lumi diferite. Cum arată cel mai dramatic experiment privind migrația din Europa # Digi24.ro
Peste arcul grațios al podului care traversează strâmtoarea Øresund și valurile sale bătute de vânt, Copenhaga se află la doar 8 kilometri de Suedia și de orașul portuar Malmö. În multe zile, vârful celei mai înalte clădiri din Malmö este vizibil din capitala daneză, minunea arhitecturală întortocheată ridicându-se ca un obiect al fanteziei deasupra straturilor învăluitoare de ceață marină. Însă, din 2015, cele două orașe trăiesc în lumi foarte diferite.
Afaceriștii ruși, sub birul taxelor impuse de Kremlin. Firmele critică majorarea dărilor la stat pentru finanţarea economiei de război # Digi24.ro
Cel mai recent val de creşteri de impozite din Rusia, conceput pentru a consolida finanţele statului în contextul continuării războiul din Ucraina, va afecta puternic o zecime dintre firmele mici. Mulţi dintre patroni ruși spun că nu vor avea de ales decât să închidă sau să treacă în zona gri a economiei, transmite Reuters.
Legea „agenților străini”: cum a îngenuncheat regimul lui Vladimir Putin libertatea și a împins disidenții în exil # Digi24.ro
Legea rusă privind „agenții străini” a fost din nou înăsprită, permițând urmărirea penală după o singură amendă administrativă. Anterior, o cauză penală putea fi precedată de două încălcări administrative. Aceasta nu este nici pe departe prima și probabil nici ultima modificare a acestei legi controversate, relatează The Moscow Times.
Un milion de hectare au ars în Ucraina. Rusia, acuzată că alimentează în mod deliberat flăcările. „Nu există bombardamente accidentale” # Digi24.ro
În 2024, aproape un milion de hectare de teren din Ucraina au ars. Căldura, minele și bombardamentele au contribuit la acest lucru, dar imaginile cu drone care ținteau pompierii au ridicat problema crimelor de război. „În 50% dintre cazuri, în timp ce luptăm cu focul, o dronă zboară până la camionul nostru de pompieri și trebuie să ne oprim pentru a o neutraliza”, a povestit directorul unui parc natural din Ucraina, citat de The Guardian.
De ce timpul pare să treacă mai repede odată cu vârsta. Un nou studiu oferă o posibilă explicație # Digi24.ro
Un nou studiu sugerează că schimbările care au loc în creierul nostru odată cu înaintarea în vârstă ar putea explica de ce avem impresia că timpul zboară tot mai repede pe măsură ce trec anii, relatează LiveScience.
Serghei Lavrov, despre întâlnirea Donald Trump - Vladimir Putin: „Americanii au spus că «anularea» înseamnă «amânare»” # Digi24.ro
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a spus într-un interviu acordat canalului maghiar de YouTube „Ultrahang” că discuția sa cu secretarul de stat american Marco Rubio din 20 octombrie a decurs „foarte bine”, chiar dacă Statele Unite nu au considerat necesară o întâlnire personală în urma acesteia., relatează UNN.
26 octombrie 2025
Un polițist aflat în timpul liber a fost salvator pentru victimele unui accident din Mehedinți. Momentul, surprins de o cameră de bord # Digi24.ro
Un polițist aflat în timpul liber a fost salvator pentru victimele unui accident din județul Mehedinți. Agentul a acordat imediat primul ajutor și a sunat la 112. Momentul a fost surprins de o cameră de bord.
Fortăreață egipteană veche de 3.500 de ani, descoperită pe un drum militar din deșertul Sinai. Ce au găsit arheologii în interior # Digi24.ro
Arheologii egipteni au descoperit o fortăreață militară veche de 3.500 de ani pe un vechi drum militar din nordul deșertului Sinai, într-o zonă care lega Egiptul de estul Mediteranei. Construită, cel mai probabil, în timpul domniei faraonului Thutmose I, fortificația este remarcabil de bine conservată. În interior au fost găsite cuptoare antice, 11 turnuri de apărare și chiar o bucată de aluat pietrificat, rămasă neatinsă de soldații care o pregătiseră în urmă cu milenii.
Ilie Bolojan, despre vila în care stă: „Nu am intrat pe geam în această casă. A fost o chestiune publică” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit duminică, la Digi 24, despre vila în care locuiește, după ce au apărut informații că a stat timp de patru luni ilegal în locuința pe care anterior o primise Traian Băsescu.
Ilie Bolojan: Avem plăţi doar pentru dobânzi de 11 miliarde de euro. Aceste cheltuieli vor creşte şi vor ajunge la 3% din PIB # Digi24.ro
România plăteşte dobânzi de 11 miliarde de euro, a declarat pentru Digi24 Ilie Bolojan. Aceste cheltuieli vor creşte şi vor ajunge la 3% din PIB, avertizează premierul.
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au mărit indemnizațiile cu 40-50%. Trei exemple din zona de transporturi # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a dezvăluit că au crescut cu 40-50% indemnizaţiile unor directori de companii din zona de transporturi şi a nominalizat trei astfel de instituţii, şi anume aeroporturile Mihail Kogălniceanu şi Otopeni, dar şi Romatsa. El a precizat că dacă legea nu îi poate forţa să îşi scadă acele indemnizaţii, poate bunul simţ face-o sau ministerul să pună presiune pe ei pentru că „îi sfidează pe oameni”.
Ilie Bolojan: Cât timp calculele electorale domină agenda unui guvern, nu poți să faci reforme # Digi24.ro
Ilie Bolojan a comentat pentru Digi24 rezultatele sondajului Avangarde publicat duminică și a declarat că atât timp cât calculele electorale domină agenda unui Guvern, nu poți să faci reforme.
Prim-ministrul Ilie Bolojan a afirmat duminică, la Digi24, că taxa pe valoare adaugată (TVA) nu va crește în 2026 și nici alte taxe, precizând că este un „om corect față de români”.
Ilie Bolojan, despre legea pensiilor magistraților: „Nu știu ce surse are Grindeanu, proiectul a respectat practica CCR” # Digi24.ro
Ilie Bolojan, despre legea pensiilor magistraților: „Nu știu ce surse are Grindeanu, proiectul a respectat practica CCR”
Bolojan: Miza mea nu e să fiu premier în orice condiţii, ci să fac ceea ce trebuie. Dacă oameni politici au soluţii mai bune, să spună # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seară, la Digi24, că miza nu este să fie prim-ministru în orice condiţii, ci să facă ceea ce trebuie pentru ţară. El a precizat că dacă oameni politici din coaliţie au soluţii mai bune, să le spună, pot iniţia moţiuni de cenzură şi pot face o majoritate aşa cum doresc. El a adăugat că dacă aveau aceste idei, atunci ar fi trebuit să le pună în aplicare cât timp au fost la guvernare.
Viktor Orban se va afla luni la Vatican și Roma, iar prim-ministrul ungar va fi primit în audiență privată de papa Leon al XIV-lea, relatează MTI, conform News.ro
Premierul Ilie Bolojan, în studioul Digi24. Răspunsuri după o săptămână politică plină de turbulențe # Digi24.ro
În studioul Digi24, premierul Ilie Bolojan răspunde întrebărilor venite din partea lui Cosmin Prelipceanu, dar și ale telespectatorilor, după o săptămână politică plină de turbulențe. Legea pensiilor magistraților, relația cu PSD, mersul reformei, alegerile la Primăria Capitalei – toate acestea se vor afla în discuție.
De la trosnitul degetelor la guma de mestecat care rămâne în stomac: experții demontează cele mai întâlnite mituri despre sănătate # Digi24.ro
Există numeroase mituri despre sănătate. Într-un sondaj recent realizat pe un eșantion de 1.000 de medici, peste 85% dintre aceștia au declarat că au întâlnit informații eronate din partea pacienților în ultimii cinci ani, relatează Independent.
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a fost desemnat drept candidatul PNL la Primăria Capitalei. Candidatura a fost validată după ce a primit un număr de voturi covârșitor în fața lui Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, potrivit unor surse Digi24.
O întrerupere a serviciilor Amazon a zguduit internetul. Un informatician explică de ce „cloud-ul” trebuie să se schimbe # Digi24.ro
Cea mai mare platformă de cloud computing din lume, Amazon Web Services (AWS), a suferit o întrerupere majoră care a afectat mii de organizații, inclusiv bănci, platforme software financiare precum Xero și platforme de socializare precum Snapchat. Pana a vut loc luni, 20 octombrie și a fost cauzată de o defecțiune la unul dintre centrele de date AWS situate în Virginia de Nord, în Statele Unite. Acest incident evidențiază vulnerabilitățile dependenței excesive de cloud computing – sau „cloud”, cum este adesea numit. Există însă modalități de a atenua unele dintre riscuri, scrie The Conversation.
Actorul Michael J. Fox compară boala Parkinson cu un agresor: „Totul ține de felul în care te ridici împotriva lui” # Digi24.ro
Actorul Michael J. Fox, un simbol al rezilienței și al optimismului, a vorbit din nou despre lupta sa cu boala Parkinson, pe care o compară cu un „agresor” nevăzut. Într-un interviu recent acordat revistei Empire, starul din „Back to the Future” a reflectat atât asupra propriei experiențe cu boala, cât și asupra modului în care societatea de astăzi se confruntă cu o „cultură a agresiunii”.
Un celebru chef elvețian și-a pierdut steaua Michelin, după 40 de ani. „Sunt devastat, nu am nicio explicație” # Digi24.ro
Bucătarul preferat al Tinei Turner, elvețianul Rico Zandonella și-a pierdut steaua Michelin, la 40 de ani după ce a primit-o. La 64 de ani, el s-a declarat „devastat” în urma acestui eveniment.
După Kamala Harris, Gavin Newsom a anunțat că ia în calcul o candidatură la președinția SUA: „Da, altfel aș minți” # Digi24.ro
Gavin Newsom, guvernatorul democrat al Californiei, a anunțat duminică dimineață, în cadrul emisiunii CBS News Sunday Morning, că intenționează să se decidă dacă va candida la președinție în 2028, după încheierea alegerilor intermediare din 2026, relatează The Guardian.
SUA și China au pus la punct detaliile unui „acord final” privind vânzarea TikTok, susține șeful Trezoreriei SUA # Digi24.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat că Statele Unite și China au pus la punct detaliile unui acord privind transferul versiunii americane a TikTok către noii proprietari, relatează The Guardian.
Dezvăluiri din discuția dintre Donald Trump și Mike Pence din ziua asaltului asupra Capitoliului SUA: „Asculți de oamenii greșiți” # Digi24.ro
În ziua în care susținătorii săi au atacat Capitoliul SUA din cauza înfrângerii sale în alegerile prezidențiale din 2020, Donald Trump l-a sunat pe vicepreședintele său de la acea vreme, Mike Pence, și i-a spus că va rămâne în istorie ca un „laș” dacă va certifica rezultatul scrutinului, potrivit unei noi cărți, relatează The Guardian.
Furie în Slovenia, după ce un bărbat a fost ucis în bătaie de un grup de romi. Doi miniştri au demisionat # Digi24.ro
Miniştrii sloveni de Interne şi de Justiţie au demisionat duminică în urma decesului unui bărbat agresat de un grup de romi, un caz care a provocat o puternică indignare în Slovenia, transmit HINA şi AFP.
Cel mai bogat om de pe continentul african, nigerianul Aliko Dangote, şi-a anunţat duminică intenţia de a dubla capacitatea de producţie a rafinăriei sale, până la 1,4 milioane de barili pe zi, ceea ce ar face din această rafinărie „cea mai mare din lume”, informează AFP, scre Agerpres.
Ciocniri în apropierea frontierei cu Afganistanul, anunță Pakistanul. Cinci soldați pakistanezi și 25 de militanți au murit # Digi24.ro
Cinci soldați pakistanezi și 25 de militanți au murit în confruntările din apropierea frontierei cu Afganistanul, a anunțat duminică armata, în timp ce delegații din ambele țări s-au întâlnit pentru a încerca să calmeze tensiunile după cele mai sângeroase lupte din ultimii ani, relatează Reuters.
Slovacia nu va participa la niciun program al UE pentru finanţarea ajutorului militar al Ucrainei, anunță Robert Fico # Digi24.ro
Slovacia nu va participa la niciun program al Uniunii Europene care vizează finanţarea ajutorului militar pentru Ucraina în lupta sa împotriva invaziei Rusiei, a declarat duminică premierul Robert Fico, conform Reuters.
Premierul polonez Donald Tusk a dezvăluit într-un interviu pentru The Sunday Times că președintele Volodimir Zelenski a declarat în ultima lor conversație că Ucraina este pregătită să continue să reziste invaziei rusești încă câțiva ani.
CIA și Departamentul de Stat au avut opinii diferite cu privire la dorința lui Putin de a încheia pacea (Wall Street Journal) # Digi24.ro
Serviciul intern de informații al Departamentului de Stat al SUA a pus la îndoială, la începutul anului 2025, dorința liderului rus Vladimir Putin de a negocia încetarea războiului din Ucraina, în timp ce Agenția Centrală de Informații (CIA) a avut o evaluare mai optimistă.
Gripa aviară face ravagii în Germania: Peste 400.000 de animale au fost sacrificate. „E imposibil de prezis cum va evolua situaţia” # Digi24.ro
Peste 30 de ferme de păsări din Germania au fost forţate să îşi sacrifice animalele în urma descoperii unor focare de gripă aviară, a anunţat duminică Institutul german pentru sănătate animală (FLI), transmite DPA.
O altă navă de război americană, USS Gravely, a sosit pentru exerciţii în Trinidad-Tobago, foarte aproape de Venezuela # Digi24.ro
O navă de război americană lansatoare de rachete, USS Gravely, a sosit duminică în Trinidad-Tobago, mic arhipelag situat la circa 10 km de Venezuela, în contextul în care preşedintele american Donald Trump accentuează presiunea asupra omologului său venezuelean Nicolas Maduro, transmite AFP, scrie Agerpress.
Nicușor Dan, mesaj de felicitare pentru Catherine Connolly, câștigătoarea alegerilor prezidențiale din Irlanda # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis duminică, 26 octombrie 2025, un mesaj de felicitare pentru Catherine Connolly, câștigătoarea alegerilor prezidențiale din Irlanda.
Netanyahu susține că Israelul nu are nevoie de aprobări pentru a lansa atacuri: „Politica de securitate este în mâinile noastre” # Digi24.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a susținut că nu are nevoie de aprobare pentru a lansa atacuri asupra inamicilor Israelului, care este un „stat independent”, relatează AFP, conform News.ro.
Vladimir Putin se teme de o altă lovitură de stat. Panica a cuprins Kremlinul, întrucât președintele „a rămas fără cărți de jucat” # Digi24.ro
De când Vladimir Putin a ajuns la putere, Rusia s-a transformat într-un stat totalitar. Liderul rus și-a apărat meticulos regimul de orice amenințări. Acum, se pare că se teme că o lovitură de stat ar putea fi iminentă.
Kremlinul, despre un summit Vladimir Putin - Donald Trump: „Nu pot pur și simplu să-și piardă timpul și sunt deschiși în privința asta” # Digi24.ro
Kremlinul a susținut că este greșit să se vorbească despre anularea întâlnirii dintre Vladimir Putin și Donald Trump, însă a adăugat că este necesară pregătirea acesteia, a raportat televiziunea de stat Vesti pe canalul său Telegram, relatează Reuters.
