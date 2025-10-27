Mesajul Custodelui Coroanei, la sărbătorile Bisericii Ortodoxe Române: "Sunt mândră de prezentul românesc, în care legătura dintre Coroană şi Biserică este tot atât de statornică precum oricând"
,
27 octombrie 2025 09:10
"Regele Mihai, tatăl meu, a avut parte de o lungă viaţă, în care a putut conlucra cu patru Patriarhi ai României, în ani nu tocmai uşori, Patriarhii Miron, Nicodim, Teoctist şi Daniel. Sunt mândră de prezentul românesc, în care legătura dintre Coroană şi Biserică este tot atât de statornică precum oricând. Sunt, de asemenea, plină de speranţă pentru viitor, în care societatea românească va găsi dreapta balanţă între modernitate şi credinţă, între prosperitate, libertate şi păstrarea identităţii naţionale", este mesajul Majestăţi Sale Custodele Coroanei la 140 de ani de la recunoaşterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie şi sfinţirea picturii în mozaic a Catedralei Naţionale.
09:20
Preşedintele american Donald Trump cataloghează luni drept ”nepotrivit” anunţul făcut luni de către omologul său rus Vladimir Putin al unuitest reuşit al rachetei de croazieră ruse cu propulsie nucleară de tip Burevestnik, relatează AFP.
09:20
George Clooney, aflat la avanpremiera filmului "Jay Kelly, a răspuns la întrebările revistei americane Variety şi a reacţionat în special la jaful de la Luvru comis în 19 octombrie. Întrebat despre "Ocean's 14", noul film la care lucrează în prezent, actorul a revenit asupra jafului care le-a permis hoţilor să plece cu o pradă estimată la aproape 88 de milioane de euro. Un scenariu care ar fi putut foarte bine să se întâmple într-unul dintre filmele seriei. „Cred că ar trebui să jefuim Luvrul. Dar cineva a făcut-o deja, la naiba”, a declarat el cu ironie.
09:20
Forul european de volei (CEV) a anunţat, luni, că echipa Steaua Bucureşti va evolua în turul I al Challenge Cup, în urma câştigării Cupei Balcanice, iar adversară va fi formaţia azeră Khilasedichi Baku, în turul preliminar.
09:10
08:50
Cercetătorii de la Universitatea din Carolina de Nord (UNC) au dezvoltat microstructuri construite din ADN şi materiale anorganice, capabile să-şi schimbe forma în funcţie de mediul în care se află. Aceşti micro-roboţi naturali, botezaţi „flori de ADN”, se comportă ca nişte organisme vii în miniatură, putând să se închidă şi să se deschidă complet în doar câteva secunde, asemenea petalelor unei flori reale. Inovaţia deschide calea către o nouă generaţie de materiale inteligente, cu aplicaţii promiţătoare în medicină şi tehnologie.
08:50
Regizorul Guillermo del Toro a afirmat pentru NPR că „mai degrabă ar muri” decât să folosească inteligenţa artificială, „în special AI generativă”, în vreunul dintre filmele sale viitoare. El a comparat fascinaţia culturală crescândă în jurul acestei tehnologii controversate cu „aroganţa” afişată de personajul literar nebun din adaptarea sa Netflix a romanului „Frankenstein”, conform Variety.
08:30
Fostul campion mondial la şah Vladimir Kramnik a solicitat autorităţilor elveţiene să investigheze mesajele ameninţătoare postate online după moartea marelui maestru american Daniel Naroditsky, potrivit unei copii a documentului consultat duminică de Reuters.
08:30
Muncitorii aflaţi în grevă la Boeing Defense, în zona St. Louis, au respins duminică ultima propunere de contract de muncă din partea conducerii, prelungind protestul care durează de aproape trei luni şi care a întârziat livrarea mai multor programe de avioane de luptă şi echipamente militare, relatează Reuters.
08:00
Preţurile de revânzare ale popularilor monştri Labubu, creaţi de compania chineză Pop Mart, au început să scadă semnificativ, însă analiştii spun că fenomenul are mai mult legătură cu creşterea ofertei decât cu o diminuare a cererii, relatează Reuters.
08:00
În România, în acest moment, acţionează concertat patru tipuri de populism: cel politic, mediatic, intelectual şi religios. Fie că sunt concertate şi organizate de cineva, fie că nu, acestea au creat un impact major la nivelul societăţii, aducându-ne la paradoxul de a fi în pericol iminent la alegerile următoare, din 2028, deşi România trăieşte în acest moment cea mai prosperă perioadă din istorie. Analiza este făcută de politologul Daniel Şandru, directorul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER), într-un interviu acordat News.ro. Interlocutorul afirmă că România trăieşte deja o democraţie mimată, iar principalele partide aflate la guvernare, PSD şi PNL, comit nişte erori majore de strategie care nu fac decât să le împingă spre sinuciderea politică. În loc să pornească de la ideea că trebuie să-şi păstreze electoratul pro-european, să analizeze rapid situaţia şi să rezolve sursele nemulţumirilor, PSD şi PNL au ales efectul de imitaţie, alunecând spre conservatorism în ideea de a recupera electoratul extremiştilor. Este o eroare majoră, o naivitate care ne va costa foarte scump la alegerile din 2028, atrage atenţia Daniel Şandru.
07:50
„Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc”, cea mai recentă producţie a Sony Crunchyroll, a ocupat locul întâi în box office, cu încasări de 17,2 milioane de dolari din 3.003 cinematografe din America de Nord. Este al doilea succes consecutiv pentru Crunchyroll, după cel neaşteptat din septembrie, „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle”, care a stabilit un record în genul său, cu încasări de 70 de milioane de dolari la debut, potrivit Variety.
07:40
Ministrul chinez de externe Wang Yi a afirmat, luni, că o lume „multipolară” este în curs de apariţie şi a făcut apel la „încheierea” războaielor comerciale, cu câteva zile înaintea unei întâlniri foarte aşteptate între Xi Jinping şi Donald Trump.
07:20
Netflix a decis să închidă studioul Boss Fight Entertainment, responsabil pentru dezvoltarea jocului mobil ”Squid Game: Unleashed”, în contextul unei schimbări de strategie pentru divizia sa de jocuri video, transmite Reuters.
07:20
Dr. Natalia Pătraşcu, medic primar cardiolog cu expertiză în domeniul sarcinilor cu risc şi bolilor cardiovasculare la femeia gravidă a iniţiat încă din luna iunie a acestui an un demers în premieră: a făcut solicitări către mai mulţi decidenţi din sitemul de sănătate pentru aducerea în ţară a unui medicament cu efecte foarte bune în hipertensiunea asociată sarcinii, cu forma ei cea mai severă, preeclampsia. În SUA, de exemplu, spune Dr. Pătraşcu, afecţiunea are o prevalenţă de 5% din totalul sarcinilor. La nivelul ţării noastre, sarcinile se complică în proporţie de 15% cu hipertensiune. În foarte multe state europene medicamentul pentru care dr Pătraşcu militează pentru a fi adus în ţară este unul de primă intenţie, folosit de ani buni şi indicat de toate ghidurile internaţionale de tratament al hipertensiunii în sarcină şi al preeclampsiei. Acesta are efecte benefice asupra tensiunii materne şi nu are efecte adverse asupra fătului, spune Dr. Pătraşcu. În ţări precum Spania sau Franţa, de exemplu, acest medicament are un cost undeva între 5 şi 8 euro, deci este un medicament relativ ieftin, acesta putând fi de altfel şi unul dintre pricipalele motive pentru lipsa sa de pe piaţa din România.
07:10
Katy Perry şi Justin Trudeau şi-au făcut publică relaţia sâmbătă seara, atunci când îndrăgostiţii au ieşit la o întâlnire în Paris, pentru a sărbători cea de-a 41-a aniversare a cântăreţei.
06:50
Gigantul american Microsoft a fost dat în judecată de autorităţile australiene pe motiv că ar fi păcălit milioane de clienţi să plătească abonamente mai scumpe.
06:50
Sistemele ruseşti de apărare aeriană au doborât 34 de drone ucrainene care au vizat Moscova în timpul unei serii de atacuri nocturne, au anunţat, luni dimineaţă, autorităţile ruse, adăugând că două dintre cele patru aeroporturi ale capitalei ruse au fost închise temporar din motive de securitate.
06:40
Producătorul de biscuiţi Oreo, Mondelez International, va implementa un nou instrument de inteligenţă artificială generativă care ar putea reduce costurile de producţie pentru conţinutul de marketing cu 30% până la 50%, a declarat un director al companiei pentru Reuters.
06:20
Un ofiţer din New Jersey a fost acuzat de comportament necorespunzător după ce procurorii au afirmat că nu a răspuns rapid şi nu a investigat corespunzător sesizările privind o împuşcătură care s-a dovedit a fi o dublă crimă, oprindu-se în schimb la un bancomat şi la o pizzerie.
06:00
Partidul preşedintelui ultraliberal argentinian Javier Milei a câştigat cu o largă majoritate alegerile legislative de la jumătatea mandatului, duminică, cu puţin peste 40% din voturi la nivel naţional, potrivit rezultatelor după numărarea a 90% din voturi.
05:50
Grupul japonez SoftBank a aprobat a doua tranşă, în valoare de 22,5 miliarde de dolari, pentru a finaliza investiţia totală de 30 de miliarde de dolari în OpenAI, potrivit publicaţiei The Information.
05:40
Un grup de bombardiere chineze H-6K a zburat recent în apropierea Taiwanului cu scopul de a efectua „exerciţii de confruntare”, a anunţat, duminică seară, presa chineză, oficializând aceste manevre cu doar câteva zile înaintea unei întâlniri prevăzute între preşedinţii chinez şi american.
05:20
Compania farmaceutică elveţiană Novartis a anunţat duminică semnarea unui acord pentru preluarea firmei americane de biotehnologie Avidity Biosciences, într-o tranzacţie evaluată la aproximativ 12 miliarde de dolari în numerar, transmite Reuters.
05:20
Donald Trump îşi continuă, luni, în Japonia turneul asiatic, al cărui mare obiectiv va fi găsirea unui compromis comercial cu China în cadrul unei întâlniri joi cu omologul său Xi Jinping, relatează AFP.
00:20
Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ilie Bolojan, a anunţat că PNL Bucureşti l-a votat pe primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, drept candidat al partidului la Primăria Capitalei, dar a precizat că mai sunt încă două etape de parcurs şi a menţionat că în câteva zile aceată procedură va fi închisă.
00:10
Lando Norris (McLaren) a câştigat, duminică, Marele Premiu al Mexicului, a 20-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1.
00:00
Echipa spaniolă Rayo Vallecano, cu Andrei Raţiu titular, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Alaves, în etapa a 10-a din La Liga.
23:50
Echipa italiană Lazio Roma a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea torineză Juventus, în etapa a opta din Serie A.
23:40
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că nu a stat ilegal în fosta vilă de protocol a lui Traian Băsescu şi a explicat că din considerente de securitate a fost mutat într-o casă care era disponibilă şi a aflat abia apoi că aceasta era fosta locuinţă a lui Băsescu. El a explicat că dacă fostul preşedinte dorea să revină acolo, s-ar fi mutat în altă parte, dar Traian Băsescu a optat pentru altă locuinţă.
23:30
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că atunci când eşti în guvernare într-o situaţie dificilă, aşa cum se găseşte astăzi România, nu trebuie să primeze calculele electorale şi a explicat că nu poţi face reforme dacă ”te gândeşti la un concurs de frumuseţe electorală şi îţi faci zilnic sondaje de opinie”.
23:10
Adrian Mihalcea, antrenorul echipei UTA Arad, a părut duminică seară total dezorientat de ceea ce se întâmplă la formaţia pe care o pregăteşte şi spune că e vital ca arădenii să câştige următoarele meciuri.
23:10
Lituania a închis duminică aeroportul din Vilnius şi punctele de trecere a frontierei cu Belarus, după ce mai multe obiecte, identificate ca fiind probabil baloane cu heliu, au pătruns în spaţiul său aerian, a declarat Centrul Naţional de Gestionare a Crizelor. Este al patrulea incident de acest gen din această săptămână, relatează Reuters.
23:00
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că, dacă în luna noiembrie nu va fi adoptată legislaţia care să facă reforma în administraţia centrală şi locală, atunci aceasta nu mai poate fi pusă în practică înainte de adoptarea bugetului. El a explicat că România nu mai are ce împărţi, deoarece banii sunt împrumutaţi şi a amintit că ţara noastră ia într-un an credite de 150 de miliarde de lei, adică valoarea tuturor salariilor din sectorul public.
23:00
22:40
Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia UTA Arad, în etapa a 14-a din Superligă.
22:30
Premierul Ilie Bolojan a dezvăluit că au crescut cu 40-50% indemnizaţiile unor directori de companii din zona de transporturi şi a nominalizat trei astfel de instituţii, şi anume aeroporturile Mihail Kogălniceanu şi Otopeni, dar şi Romatsa. El a precizat că dacă legea nu îi poate forţa să îşi scadă acele indemnizaţii, poate bunul simţ face-o sau ministerul să pună presiune pe ei pentru că ”îi sfidează pe oameni”.
22:20
Premierul Ilie Bolojan a declarat, în legătură cu pensiile magistraţilor, că a purtat un dialog şi a explicat lucrurile, a cedat acolo unde se putea, dar a menţionat că în lucrurile esenţiale nu se poate ceda. El a precizat că nicăieri în Europa nu există astfel de procente, menţionând că în unele ţări pensiile în cazul magistraţilor sunt contributive, iar în altele sunt legate de media salariului pe mai mulţi ani.
22:00
Zborurile către Aeroportul Internaţional din Los Angeles (LAX) au fost suspendate duminică, FAA invocând deficitul de controlori de trafic aerian cauzat de shutdown-ul administraţiei federale, relatează AP.
21:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seară, la Digi24, că miza nu este să fie prim-ministru în orice condiţii, ci să facă ceea ce trebuie pentru ţară. El a precizat că dacă oameni politici din coaliţie au soluţii mai bune, să le spună, pot iniţia moţiuni de cenzură şi pot face o majoritate aşa cum doresc. El a adăugat că dacă aveau aceste idei, atunci ar fi trebuit să le pună în aplicare cât timp au fost la guvernare.
21:40
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a învins duminică, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea Volos, în etapa a 8-a din campionatul Greciei, Super League.
21:40
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că fostul preşedinte al României, Klaus Iohannis, a stricat multe şi posibil şi mitul neamţului în politica românească.
21:40
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu portarul român Ionuţ Radu titular, a dispus duminică seara, în deplasare, scor 3-2, de formaţia Osasuna, în etapa a 10-a din La Liga.
21:30
Preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dominic Fritz, a afirmat că nici pentru USR nu este confortabil cu PSD la guvernare, având în vedere că partidul pe care îl conduce s-a format ca alternativă la acest sistem de partide clientelare, dar a adăugat că atunci când porneşti pe un drum este bine să nu te întrebi deja în a doua zi dacă nu cumva ar trebui să te întorci sau dacă trebuie să îţi iei alt partener de drum.
21:20
Echipa italiană Bologna a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia AC Fiorentina, în etapa a 8-a din Serie A.
21:10
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, va vizita luni Vaticanul şi Roma, informează MTI. Orban va fi primit în audienţă privată de papa Leon al XIV-lea.
21:10
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, în legătură cu proiectul privind pensiile magistraţilor respins de Curtea Constituţională a României, că trebuie aşteptată motivarea pentru a se vedea dacă problema a fost strict legată de procedură, respectiv lipsa acelui aviz de la CSM. El a precizat că există un semn de întrebare, şi anume dacă CCR s-ar fi legat doar de acest lucru, atunci poate nu ar fi aşteptat chiar atâta timp să spună acest lucru.
21:00
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a reacţionat în urma publicării rezultatelor unui proiect de cercetare în şcoli privind consumul de alcool şi droguri care arată că în România 6% dintre elevi au consumat cel puţin o dată droguri, iar 81% dintre adolescenţii români au recunoscut că au consumat alcool şi a anunţat mai multe măsuri, printre care dezvoltarea programelor educaţionale de prevenire a factorilor de risc în şcoli, cu accent pe acţiuni de impact, nu doar pe campanii de conştientizare. De asemenea, ministrul Educaţiei are în vedere includerea temelor privind combaterea violenţei şi a consumului de droguri în orele curriculare de orientare şi consiliere.
20:50
Spitalul Orăşenesc Sinaia, din judeţul Prahova, se confruntă cu noi acuzaţii de malpraxis, la şapte ani de la acuzaţii similare, după ce familia unei paciente în vârstă de 34 de ani a reclamat că femeia a ajuns în stare critică la Spitalul Fundeni din Capitală, la câtva timp de la o intervenţie de rutină făcută în unitatea din Sinaia. Conducerea acestui spital a informat că face o anchetă internă pentru a afla „toate circumstanţele acordării serviciilor medicale”, dar a precizat că la Fundeni au fost declarate „în plus şi alte diagnostice, nemenţionate la Sinaia” nici la prezentarea în UPU, nici la internare şi nici la consultul preanestezic. Duminică seară, soţul femeii a anunţat, pe pagina sa de Facebook, că aceasta a murit în cursul după-amiezii. Părerile unor foşti pacienţi sau rude ale acestora în privinţa medicului acuzat sunt împărţite, unii considerându-l un „foarte bun chirurg”, în timp ce alţii îl blamează.
20:40
Jucătorul italian Jannik Sinner, cap de serie numărul unu, l-a învins duminică pe germanul Alexander Zverev, scor 3-6, 6-3, 7-5, în finala turneului de la Viena, câştigând astfel al patrulea titlu ATP al sezonului şi reuşind al doilea triumf în capitala Austriei.
20:40
Echipa engleză Tottenham a dispus duminică seara, în deplasare, scor 3-0, de formaţia Everton, în etapa a 9-a din Premier League. Cu această victorie londonezii sunt pe locul al treilea în clasament.