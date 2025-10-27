Bolojan: Miza mea nu e să fiu premier în orice condiții, ci să fac ceea ce trebuie
Euractiv.ro, 27 octombrie 2025 09:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seară, la Digi24, că miza nu este să fie prim-ministru în orice condiții, ci să facă ceea ce trebuie pentru țară.
Acum 30 minute
09:10
Acum o oră
08:40
Ce părere are conducerea chineză despre America (sau ce dorește să creadă poporul chinez..)? Că este un „stat eșuat”. Un diagnostic teribil, chiar jignitor. Însă este exact ceea ce se poate citi într-un ziar important al guvernului de la Beijing.
08:40
H.E. Ion JINGA, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Permanent Representative Council of Europe.
Acum 2 ore
08:30
Precedând o întâlnire Trump – Xi, oficiali americani și chinezi au conturat un nou acord comercial # Euractiv.ro
Duminică, negociatorii americani și chinezi din sectorul comerțului au anunțat că, înaintea apropiatei întrevederi din această săptămână, programată între liderii celor două țări, au convenit asupra unui format de acord pe tema taxelor vamale.
08:20
Tunelul Putin-Trump: percepția greșită asupra distanței geografice care separă Rusia de SUA # Euractiv.ro
Noi, europenii, tindem să avem o percepție greșită asupra distanței geografice care separă Rusia de Statele Unite, scrie editorialistul „20 Minutos” (Spania), Carmelo Encinas.
08:10
„Într-o lume în care alții se mișcă rapid, Europa trebuie să țină pasul: acesta este cel mai important mesaj de astăzi”, a declarat Ursula von der Leyen la Forumul Dialogului Global de la Berlin 2025, informează ANSA (Italia).
08:10
În cenușiul Wolfsburg, inima imperiului german Volkswagen, liniile de producție ale modelului Golf s-ar putea opri chiar de miercuri, scrie „Avvenire” (Italia).
08:00
Secretarul de Interne al SUA: Grecia contribuie la reducerea dependenței Europei de gazul rusesc # Euractiv.ro
Secretarul de Interne al SUA și șeful Consiliului pentru Suveranitate Energetică al SUA, Doug Burgum, a subliniat rolul Greciei pentru reducerea dependenței Europei de gazul rusesc, scrie „Trud” (Bulgaria).
07:50
Prim-ministrul belgian a emis avertismente repetate cu privire la planul Uniunii Europene de a utiliza active rusești înghețate pentru a finanța Ucraina. Comisia trebuie să găsească o soluție înainte de decembrie, scrie „Le Point” (Belgia).
07:40
Președintele rus Vladimir Putin a ovaționat Burevestink, o rachetă nucleară singulară, după ce armata a efectuat noi teste legate de această rachetă cu rază lungă de acțiune, precum și de alte câteva dintre cele mai distrugătoare arme ale Moscovei.
Acum 4 ore
07:30
O nouă amenințare la adresa Ucrainei: Rusia finalizează producția în masă a unor bombe sovietice modernizate, acum autopropulsate și capabile să lovească ținte aflate la o distanță de până la 200 de kilometri, notează „La Razon” (Spania).
07:20
Zelenski insistă și cere membrilor Coaliției Voinței: „Dați-ne arme cu rază lungă de acțiune” # Euractiv.ro
Volodimir Zelenski continuă să insiste cerându-le liderilor europeni să ofere Ucrainei arme cu rază lungă de acțiune pentru a ataca ținte militare și rafinării de petrol de pe teritoriul rusesc, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
07:10
Sancționarea principalilor producători de petrol i-a scumpit Moscovei prețul războiului pe care-l poartă în Ucraina, scrie editorialistul „The Financial Times” (Marea Britanie).
Mai mult de 2 zile în urmă
22:30
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat din nou vineri seară, la Iași, de ce a spus în campania electorală că nu va crește TVA-ul, dar el totuși a crescut și ce a intervenit, astfel încât nu s-a ținut de promisiune.
22:10
Ministrul Apărării, Ionuț Mosteanu, a anunțat vineri seară că o nouă escadrilă de F-16 Fighting Falcon intră în misiune sub comandă NATO.
22:00
O firmă din Suedia a cumpărat proiectul pentru cea mai mare unitate de stocare a energiei din Europa de Est. Proiectul de stocare a energiei în baterii (BESS) are o capacitate de 202 MW/404 MWh.
17:50
Președintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul său chinez Xi Jinping în Coreea de Sud pe 30 octombrie, în marja unui summit din Asia, a confirmat vineri Casa Albă.
16:40
Deși Black Friday este de obicei un moment așteptat de consumatori pentru cumpărături la reducere, instabilitatea economică și scăderea puterii de cumpărare îi determină pe mulți să fie mai prudenți în acest an.
13:00
MAE îi informează pe românii care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Jamaica asupra faptului că autoritățile naționale au emis avertismente referitoare la uraganul Melissa și au activat procedurile de urgență
12:50
Alexandru Munteanu, desemnat candidat la funcția de prim-ministru în Republica Moldova # Euractiv.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri decretul prin care îl desemnează pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova.
09:10
Ilie Bolojan, cu diplomele pe Facebook: Pauza dintre liceu și facultate, pentru că am făcut armata # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan și-a publicat joi pe Facebook diplomele de absolvire, după ce informații apărute în spațiul public referitoare la studiile sale arătau niște nereguli in CV.
09:00
Bolojan, către Grindeanu: Eu pot să plec mâine. PSD să depună moțiune și să facă Guvern cu AUR # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a răspuns joi seară atacurilor venite din partea șefului interimar al PSD, Sorin Grindeanu
08:40
Răbdarea Parlamentului European cu schimbarea orei a expirat la șase ani după ce propunerea a fost blocată, iar acum cere explicații din partea Comisiei și a Consiliului pentru o paralizie fără sfârșit, scrie „La Razon” (Spania).
08:30
Răsturnare de situație în est: la ce va duce apropierea Uzbekistanului de Uniunea Europeană # Euractiv.ro
Președintele Uzbekistanului, Șavkat Mirziyoev, va vizita pe 24 octombrie Bruxellesul, unde va semna un acord privind cooperarea extinsă cu UE. Autoritățile de la Tașkent cred că după aceasta relațiile republicii cu uniunea vor trece la un nou nivel.
08:20
Regatul Unit: trei bărbați arestați sub suspiciunea de a fi ajutat serviciile de informații rusești # Euractiv.ro
Aceste persoane, în vârstă de 48, 45 și 44 de ani, „au fost arestate sub suspiciunea de a fi ajutat un serviciu de informații străin, încălcând articolului 3 din Legea privind securitatea națională”, potrivit poliției, citată de „Le Figaro” (Franța).
08:10
Trump critică din nou Spania în fața lui Rutte: „Nu este un jucător de echipă” în NATO # Euractiv.ro
Secretarul general al NATO consideră că Spania nu poate îndeplini obiectivele Alianței investind mai puțin de 3,5% din PIB în apărare, scrie „Cadena SER” (Spania).
08:00
Soldații francezi trebuie să se pregătească pentru un șoc „în termen de trei până la patru ani” # Euractiv.ro
Noul șef al Statului Major al Forțelor Armate, generalul Fabien Mandon, a fost audiat pe 22 octombrie de Comisia de Apărare a Adunării Naționale cu privire la proiectul de lege al finanțelor pentru 2026, notează „Le Point” (Franța).
07:50
A treia rafinărie care procesează țiței rusesc a luat foc. Incidente în România, Ungaria și Slovacia # Euractiv.ro
O a treia uzină în Europa care procesează petrol rusesc a luat foc în ultimele două zile. Un incendiu a izbucnit la rafinăria de petrol din Bratislava, deținută de compania maghiară MOL Group, care procesează țiței din conducta Drujba.
07:40
Statele Unite ale Americii își consolidează poziția energetică în Europa de Est, transformând Grecia într-un nod strategic pentru exportul de gaze naturale lichefiate (LNG) americane către regiune, scrie „Money Review” (Grecia).
07:20
Putin: „Sancțiunile sunt un act ostil”. „Răspunsul la atacurile Tomahawk ar fi copleșitor” # Euractiv.ro
„Noile sancțiuni împotriva Rusiei anunțate de Donald Trump reprezintă un act ostil și nu consolidează relațiile ruso-americane”, declară președintele rus Vladimir Putin, citat de Tass și preluat de ANSA (Italia).
07:10
Orbán: Nu vom merge la război și nu vom muri pentru Ucraina, ci vom trăi pentru Ungaria # Euractiv.ro
Nu vom merge la război și nu vom muri pentru Ucraina, ci vom trăi pentru Ungaria, a declarat premierul la ceremonia de comemorare care a avut loc joi, la Budapesta, cu ocazia aniversării Revoluției și luptei pentru libertate din 1956.
07:00
Szijjártó: Pregătirile pentru summitul de la Budapesta continuă, în pofida informațiilor false # Euractiv.ro
Statele Unite nu au renunțat la summitul de pace cu Rusia, planificat la Budapesta, doar data când va avea loc acest summit este discutabil, însă pregătirile sunt în desfășurare, în pofida informațiilor false, scrie Hirado.hu (Ungaria).
06:50
Poate pentru că liderii democrați le expun toate defectele, uneori monstruoase, tindem în mod reflexiv să supraestimăm dictatorii, scrie „Corriere della Sera” (Italia).
06:50
UE și SUA impun noi sancțiuni Moscovei, iar întâlnirea dintre Trump și Putin a fost anulată # Euractiv.ro
Uniunea Europeană și Statele Unite au impus noi sancțiuni împotriva Rusiei, în încercarea de a forța Kremlinul să accepte un armistițiu imediat în Ucraina, notează „Euronews” (Italia).
23 octombrie 2025
18:30
Președintele american Donald Trump se află, potrivit lui Dmitri Medvedev, "pe o traiectorie a războiului" cu Rusia.
18:00
Giganții petrolieri de stat din China suspendă achizițiile de petrol rusesc din cauza sancțiunilor # Euractiv.ro
Marile companii petroliere de stat chineze suspendă achizițiile de petrol rusesc transportat pe mare după ce SUA au impus sancțiuni Rosneft și Lukoil, cele mai mari două companii petroliere ale Moscovei, au declarat pentru Reuters mai multe surse.
16:30
Consiliul de Administrație al SALROM a fost demis, iar neregulile identificate au fost transmise DNA # Euractiv.ro
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, a anunțat joi concluziile rapoartelor oficiale întocmite de Corpul de Control al prim-ministrului și de Corpul de Control al a Ministerului.
15:20
UE intenționează să cheltuire 1,1 miliarde de euro pentru renovarea unuia dintre principalele sale centre de putere din Bruxelles, dezvăluie Euractiv.com.
13:50
Guvernul a aprobat noua schemă de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră # Euractiv.ro
Guvernul a adoptat o Hotărâre privind stabilirea noii scheme naționale de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în conformitate cu politicile climatice europene pentru perioada 2026–2030.
13:40
Hotărârea privind organizarea alegerilor în București pe 7 decembrie, aprobată de Guvern # Euractiv.ro
Guvernul a aprobat în ședința de joi Hotărârea privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru președintele Consiliului Județean Buzău, primarul general al municipiului București și pentru primari în unele circumscripții electoral.
11:50
Președintele Nicușor Dan participă joi la reuniunea Consiliului European, de la Bruxelles.
10:10
Discuții privind folosirea de către Ucraina a activelor înghețate rusești pentru a cumpăra arme # Euractiv.ro
Șefii de start și de guvern din UE se întâlnesc joi la Bruxelles pentru a discuta diverse subiecte, precum războiul din Ucraina, apărarea europeană șl situația din Orientul Mijlociu.
09:50
Președintele Nicușor Dan participă joi la reuniunea Consiliului European, de la Bruxelles.
07:40
Pentru premierul Italiei, abordarea ideologică a problemei climatice „a impus obiective care dăunează structurii noastre economice și industriale și slăbesc națiunile europene”, scrie „Avvenire” (Italia).
07:30
Ursula von der Leyen a anunțat luni șefii de stat și de guvern că Wopke Hoekstra, comisarul pentru Mediu, va prezenta o serie de propuneri, după ce mai multe state membre și-au exprimat îngrijorarea în această privință, notează „Le Soir” (Belgia).
07:20
Tucia este îngrijorată pentru aviația sa și face presiuni pentru a obține avioane de luptă # Euractiv.ro
Având ca prioritate maximă consolidarea forțelor sale aeriene, Turcia a transmis o serie de propuneri aliaților săi europeni și SUA cu privire la modul în care ar putea achiziționa rapid avioane de vânătoare moderne, scrie „Proto Thema” (Grecia).
07:10
Coreea de Sud are un plan ambițios de a se transforma în principalul furnizor de arme al Europei, scrie „Politico” (Belgia) sub semnătura lui Joe Gould.
07:00
Este posibil ca informații confidențiale să fi fost transmise companiilor de apărare pentru a facilita atribuirea contractelor publice de armament, scrie „L'Express” (Franța).
06:50
Cu 100.000 de persoane amputate, Ucraina devenit cea mai mare piață de proteze din lume # Euractiv.ro
Pentru a găsi o cifră comparabilă, trebuie să ne întoarcem cu un secol în urmă, când în timpul Primului Război Mondial, 41.000 de soldați britanici și 67.000 de soldați germani și-au pierdut un membru, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
06:40
Fost ofițer CIA dezvăluie adevăratul obiectiv al lui Putin: „Nu se va opri până nu va fi obligat” # Euractiv.ro
Rusia respinge din nou un armistițiu în Ucraina, dezvăluind că acesta ar încălca acordul încheiat între Trump și Putin, scrie „La Razon” (Spania).
