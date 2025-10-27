Familie întregită: Dezvăluirea din culisele redacției BIHOREANUL care a stârnit lacrimi la Gala aniversară (FOTO / VIDEO)

17:20

Doi bărbați din localitatea Tăuteu, județul Bihor, au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii de la Protecția Animalelor, după ce unul dintre ei ar fi împușcat mortal un câine, la instigarea celuilalt. Cei doi sunt cercetați pentru uciderea animalelor cu intenție, fără drept, uz de armă fără drept, respectiv instigare la comiterea acestor infracțiuni.