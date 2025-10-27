China face apel la „încheierea” războaielor comerciale

15:10

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democraţii nu au discutat despre o eventuală alianţă cu AUR, aşa cum se vehiculează în spaţiul public, şi a explicat că, pentru a face aşa ceva, PSD ar trebui să iasă din coaliţia actuală ceea ce nu îşi doreşte. Grindeanu a adăugat că PSD nu are … Articolul Grindeanu: Eu nu am cunoştinţă de vreo coaliţie PSD – AUR. Nici nu am discutat aşa ceva / Ca să intrăm într-o treabă de acest tip, ar trebui să ieşim din coaliţia actuală, ceea ce nu ne dorim apare prima dată în Main News.