Cinci întrebări pentru BCE; Piețele pariază pe o reducere a dobânzii cheie anul viitor

Financial Intelligence, 27 octombrie 2025 09:10

Este aproape sigur că Banca Centrală Europeană va menține din nou rata dobânzii cheie joi, iar traderii au […] The post Cinci întrebări pentru BCE; Piețele pariază pe o reducere a dobânzii cheie anul viitor appeared first on Financial Intelligence.

Acum 5 minute
09:30
Un elicopter și un avion de luptă ale Marinei SUA s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud; Toate persoanele implicate sunt în siguranță și în stare stabilă Financial Intelligence
Un elicopter și un avion de luptă ale Marinei SUA s-au prăbușit duminică în Marea Chinei de Sud, […] The post Un elicopter și un avion de luptă ale Marinei SUA s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud; Toate persoanele implicate sunt în siguranță și în stare stabilă appeared first on Financial Intelligence.
Acum 15 minute
09:20
Analiștii CFA semnalează o posibilă intrare în recesiune a economiei românești Financial Intelligence
Analiștii CFA semnalează o posibilă intrare în recesiune a economiei românești, reiese din sondajul lunar Indicatorul de Încredere […] The post Analiștii CFA semnalează o posibilă intrare în recesiune a economiei românești appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Viteza convergenței economice europene în deteriorare în Europa Centrală și de Est (Andrei Rădulescu) Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Țările din Europa Centrală și de Est au înregistrat în ultimele decenii un ritm ridicat […] The post Viteza convergenței economice europene în deteriorare în Europa Centrală și de Est (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
09:10
Acum o oră
08:40
Dolarul atinge un maxim al ultimelor două săptămâni față de yen, pe fondul negocierilor comerciale și a ședinței Fed Financial Intelligence
Dolarul american a crescut luni la un maxim al ultimelor două săptămâni față de yen, la începutul unei […] The post Dolarul atinge un maxim al ultimelor două săptămâni față de yen, pe fondul negocierilor comerciale și a ședinței Fed appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
08:30
Indicele Nikkei 225 din Japonia depășește pentru prima dată pragul de 50.000 de puncte, înaintea întâlnirii dintre Takaichi și Trump Financial Intelligence
Indicele de referință Nikkei 225 din Japonia a crescut cu peste 2%, depășind pentru prima dată pragul de […] The post Indicele Nikkei 225 din Japonia depășește pentru prima dată pragul de 50.000 de puncte, înaintea întâlnirii dintre Takaichi și Trump appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Bolojan: Dacă nu vom adopta reforma în administraţie în noiembrie, nu o mai putem pune în practică înainte de buget Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a subliniat, duminică, urgenţa adoptării legislaţiei privind reforma administraţiei centrale şi locale. “Când un sistem […] The post Bolojan: Dacă nu vom adopta reforma în administraţie în noiembrie, nu o mai putem pune în practică înainte de buget appeared first on Financial Intelligence.
08:20
HSBC va suporta pierderi de 1,1 miliarde de dolari în urma unei hotărâri judecătorești din Luxemburg, în cazul Madoff Financial Intelligence
HSBC afirmă că impactul financiar final ar putea fi foarte diferit de estimări Rezultatele financiare pentru trimestrul al […] The post HSBC va suporta pierderi de 1,1 miliarde de dolari în urma unei hotărâri judecătorești din Luxemburg, în cazul Madoff appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Patru confederaţii sindicale anunţă o acţiune de protest comună pentru miercuri în faţa Guvernului Financial Intelligence
Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederaţia Naţională Sindicală “Cartel ALFA”, CNSLR-Frăţia şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian organizează, […] The post Patru confederaţii sindicale anunţă o acţiune de protest comună pentru miercuri în faţa Guvernului appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Contractele futures pe acțiuni cresc înaintea raportărilor companiilor Big Tech; o reducere a ratei dobânzii de către Fed, așteptată pe scară largă Financial Intelligence
Contractele futures pe acțiuni au crescut duminică seara, pe măsură ce investitorii așteptau cu nerăbdare o reducere a […] The post Contractele futures pe acțiuni cresc înaintea raportărilor companiilor Big Tech; o reducere a ratei dobânzii de către Fed, așteptată pe scară largă appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Ce este racheta rusă Burevestnik? Financial Intelligence
Președintele Vladimir Putin a declarat duminică că Rusia a testat racheta de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik. Iată […] The post Ce este racheta rusă Burevestnik? appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Venezuela condamnă „provocarea militară” din partea CIA și Trinidad și Tobago Financial Intelligence
Duminică, Venezuela a condamnat ceea ce a numit o provocare militară din partea vecinului Trinidad și Tobago, în […] The post Venezuela condamnă „provocarea militară” din partea CIA și Trinidad și Tobago appeared first on Financial Intelligence.
08:00
Liderii mondiali caută să construiască relații economice și comerciale după plecarea lui Trump de la summitul ASEAN Financial Intelligence
Trump și Rubio au părăsit summitul luni Summitul RCEP susținut de China domină evenimentele zilei Lula spune că […] The post Liderii mondiali caută să construiască relații economice și comerciale după plecarea lui Trump de la summitul ASEAN appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
07:30
Bolojan: Avem plăţi doar pentru dobânzi de 11 miliarde de euro Financial Intelligence
România plăteşte dobânzi de 11 miliarde de euro, a afirmat, duminică, premierul Ilie Bolojan. El a fost prezent […] The post Bolojan: Avem plăţi doar pentru dobânzi de 11 miliarde de euro appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Preşedintele Nicuşor Dan îl decorează, luni, pe Patriarhul Constantinopolului Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan îl decorează, luni, pe Patriarhul Constantinopolului, informează Administraţia Prezidenţială. Potrivit sursei citate, la ora 18:00 […] The post Preşedintele Nicuşor Dan îl decorează, luni, pe Patriarhul Constantinopolului appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Bolojan: TVA nu va creşte şi nici alte taxe în 2026 Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara, la Digi 24, că TVA nu va creşte anul viitor şi […] The post Bolojan: TVA nu va creşte şi nici alte taxe în 2026 appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
18:20
Bessent anunță că s-a ajuns la un „cadru” comercial între SUA și China; acordul privind pământurile rare a fost amânat Financial Intelligence
Duminică, înalți oficiali economici chinezi și americani au discutat cadrul unui acord comercial pe care președintele american Donald […] The post Bessent anunță că s-a ajuns la un „cadru” comercial între SUA și China; acordul privind pământurile rare a fost amânat appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Cetățeni chinezi arestați în Georgia pentru încercarea de a cumpăra uraniu de pe piața neagră Financial Intelligence
Într-o poveste cu totul bizară și alarmantă care a ieșit la iveală în Republica Georgia, Serviciul de Securitate […] The post Cetățeni chinezi arestați în Georgia pentru încercarea de a cumpăra uraniu de pe piața neagră appeared first on Financial Intelligence.
16:10
CEO-ul JPMorgan Chase, Jamie Dimon, are o „mică lecție de management” legată de conducerea ședințelor Financial Intelligence
CEO-ul JPMorgan Chase, Jamie Dimon, are o „mică lecție de management” pentru profesioniști când vine vorba de conducerea […] The post CEO-ul JPMorgan Chase, Jamie Dimon, are o „mică lecție de management” legată de conducerea ședințelor appeared first on Financial Intelligence.
15:50
Trump a semnat cu Malaezia un acord privind mineralele rare Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a semnat duminică, la Kuala Lumpur, un acord cu Malaezia pentru securizarea accesului Statelor […] The post Trump a semnat cu Malaezia un acord privind mineralele rare appeared first on Financial Intelligence.
15:00
Kremlinul susţine că este greşit să se vorbească despre anularea summitului Putin-Trump Financial Intelligence
Kremlinul susţine că este greşit să se vorbească despre anularea unei întâlniri între preşedintele rus Vladimir Putin şi […] The post Kremlinul susţine că este greşit să se vorbească despre anularea summitului Putin-Trump appeared first on Financial Intelligence.
15:00
Exxon Mobil dă în judecată statul California pentru legile privind divulgarea informațiilor referitoare la climă Financial Intelligence
Exxon Mobil dă în judecată statul California pentru două legi privind divulgarea informațiilor climatice din 2023, care, potrivit […] The post Exxon Mobil dă în judecată statul California pentru legile privind divulgarea informațiilor referitoare la climă appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Volkswagen nu are probleme cu cipurile, deocamdată, spune directorul general Financial Intelligence
Grupul Volkswagen are suficiente cipuri pentru moment, a declarat directorul general Oliver Blume pentru un săptămânal german, într-un […] The post Volkswagen nu are probleme cu cipurile, deocamdată, spune directorul general appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Slovacia nu va participa la niciun program al UE pentru nevoile militare al Ucrainei, spune premierul Robert Fico Financial Intelligence
Slovacia nu va participa la niciun program al Uniunii Europene care vizează finanţarea ajutorului militar pentru Ucraina în […] The post Slovacia nu va participa la niciun program al UE pentru nevoile militare al Ucrainei, spune premierul Robert Fico appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Comisarul european economie vine la Bucureşti pentru discuţii cu privire evoluţiile bugetare şi PNRR Financial Intelligence
Comisarul european pentru economie şi productivitate, implementare şi simplificare, Valdis Dombrovskis va efectua în perioada 27-28 octombrie o […] The post Comisarul european economie vine la Bucureşti pentru discuţii cu privire evoluţiile bugetare şi PNRR appeared first on Financial Intelligence.
12:20
SUA: Kamala Harris ar putea candida din nou pentru Casa Albă Financial Intelligence
Fosta vicepreşedintă americană Kamala Harris a declarat într-un interviu televizat difuzat în Marea Britanie sâmbătă că ar putea […] The post SUA: Kamala Harris ar putea candida din nou pentru Casa Albă appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Sondaj Avangarde – Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu, la diferenţă de două procente în cursa pentru Primăria Capitalei Financial Intelligence
Potenţialul candidat al PSD la Primăria Capitalei Daniel Băluţă se situează pe primul loc în intenţiile de vot, […] The post Sondaj Avangarde – Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu, la diferenţă de două procente în cursa pentru Primăria Capitalei appeared first on Financial Intelligence.
12:10
Rusia: Putin anunţă succesul testului final al unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat duminică un test final reuşit al unei rachete ruseşti de croazieră cu […] The post Rusia: Putin anunţă succesul testului final al unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
19:30
Ministrul norvegian al apărării: Rusia concentrează flota nucleară în Cercul Polar Arctic „pentru războiul cu NATO” (The Telegraph) Financial Intelligence
Rusia adună arme nucleare și submarine de atac în Cercul Polar Arctic, pregătindu-se pentru război cu NATO, a […] The post Ministrul norvegian al apărării: Rusia concentrează flota nucleară în Cercul Polar Arctic „pentru războiul cu NATO” (The Telegraph) appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Ucraina închide 16 din cele 20 de licee cu predare în limba română din Cernăuţi; Reacţia MAE: “Anunțul nu răspunde principiilor discutate” Financial Intelligence
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a reacţionat sâmbătă la decizia Ucrainei de a închide 16 din cele 20 de […] The post Ucraina închide 16 din cele 20 de licee cu predare în limba română din Cernăuţi; Reacţia MAE: “Anunțul nu răspunde principiilor discutate” appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Cel mai influent bancher american, Jamie Dimon, avertizează asupra „gândacilor” din economia americană Financial Intelligence
Mulți americani au ignorat implozia a două fonduri speculative Bear Stearns supraîndatorate în 2007. La urma urmei, acțiunile […] The post Cel mai influent bancher american, Jamie Dimon, avertizează asupra „gândacilor” din economia americană appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Sorin Grindeanu: Loialitatea într-o coaliţie nu exclude criticile; nu suntem în Coreea de Nord Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a declarat, sâmbătă, în contextul tensiunilor pe subiectul legii pensiilor speciale, că […] The post Sorin Grindeanu: Loialitatea într-o coaliţie nu exclude criticile; nu suntem în Coreea de Nord appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Ministrul german al economiei, Katherina Reiche, s-a adăpostit într-un buncăr în timpul atacurilor ruse asupra Kievului Financial Intelligence
Ministrul german al economiei, Katherina Reiche, aflată în vizită la Kiev, a declarat sâmbătă că a trebuit să […] The post Ministrul german al economiei, Katherina Reiche, s-a adăpostit într-un buncăr în timpul atacurilor ruse asupra Kievului appeared first on Financial Intelligence.
14:10
Ciolacu, după ce a fost desemnat oficial candidatul PSD la şefia CJ Buzău: Nu este sub nicio formă un pas înapoi, dimpotrivă Financial Intelligence
Fostul preşedinte al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat sâmbătă, după ce a devenit oficial candidatul PSD la şefi […] The post Ciolacu, după ce a fost desemnat oficial candidatul PSD la şefia CJ Buzău: Nu este sub nicio formă un pas înapoi, dimpotrivă appeared first on Financial Intelligence.
14:10
Bolojan: Pacea nu mai este un fapt; apărarea nu mai ţine doar de soldaţi şi echipamente, ci de întreaga societate Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că trăim într-o perioadă complicată, în care pacea nu mai este un […] The post Bolojan: Pacea nu mai este un fapt; apărarea nu mai ţine doar de soldaţi şi echipamente, ci de întreaga societate appeared first on Financial Intelligence.
14:10
Gabriela Firea anunţă că nu candidează la Primăria Capitalei: Doresc să-mi continui mandatul de europarlamentar Financial Intelligence
Europarlamentarul PSD Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, anunţă că nu va candida la Primăria Bucureştiului şi că […] The post Gabriela Firea anunţă că nu candidează la Primăria Capitalei: Doresc să-mi continui mandatul de europarlamentar appeared first on Financial Intelligence.
10:00
Cosmin Marinescu: “Modernizarea plăților trebuie să meargă mână în mână cu o supraveghere prudentă, o securitate cibernetică robustă și pregătirea pentru situații de criză” Financial Intelligence
Modernizarea plăților trebuie să meargă mână în mână cu o supraveghere prudentă, o securitate cibernetică robustă și pregătirea […] The post Cosmin Marinescu: “Modernizarea plăților trebuie să meargă mână în mână cu o supraveghere prudentă, o securitate cibernetică robustă și pregătirea pentru situații de criză” appeared first on Financial Intelligence.
10:00
Kirill Dmitriev, trimisul lui Putin, afirmă că SUA, Ucraina și Rusia sunt aproape de o „soluție diplomatică” în conflictul armat Financial Intelligence
Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică, a declarat vineri că, […] The post Kirill Dmitriev, trimisul lui Putin, afirmă că SUA, Ucraina și Rusia sunt aproape de o „soluție diplomatică” în conflictul armat appeared first on Financial Intelligence.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Pentagonul va folosi o donaţie de 130 de milioane de dolari de la un „prieten” anonim al lui Trump pentru a plăti armata – CNN Financial Intelligence
Administraţia Trump plănuieşte să direcţioneze o donaţie de 130 de milioane de dolari, provenită de la un aliat […] The post Pentagonul va folosi o donaţie de 130 de milioane de dolari de la un „prieten” anonim al lui Trump pentru a plăti armata – CNN appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Creierul bărbaţilor se micşorează mai rapid decât al femeilor, arată un nou studiu despre Alzheimer Financial Intelligence
Oamenii de ştiinţă au constatat că îmbătrânirea cerebrală este mai accelerată la bărbaţi decât la femei. Într-un recent […] The post Creierul bărbaţilor se micşorează mai rapid decât al femeilor, arată un nou studiu despre Alzheimer appeared first on Financial Intelligence.
09:10
SUA impun sancţiuni împotriva preşedintelui Columbiei Financial Intelligence
Departamentul american al Trezoreriei a anunţat vineri într-un comunicat că impune sancţiuni împotriva preşedintelui columbian Gustavo Petro, a […] The post SUA impun sancţiuni împotriva preşedintelui Columbiei appeared first on Financial Intelligence.
09:00
O întâlnire Trump-Kim “nu se află pe ordinea de zi” a turneului în Asia (responsabil american) Financial Intelligence
În ciuda speculaţiilor, o întâlnire între Donald Trump şi liderul nord-coreean Kim Jong Un “nu se află pe […] The post O întâlnire Trump-Kim “nu se află pe ordinea de zi” a turneului în Asia (responsabil american) appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Sancţiunile SUA blochează livrările de petrol pentru compania rusă NIS; Serbia riscă oprirea singurei sale rafinării Financial Intelligence
Sancţiunile impuse de Statele Unite companiei petroliere ruse NIS au împiedicat livrarea unui transport de ţiţei esenţial pentru […] The post Sancţiunile SUA blochează livrările de petrol pentru compania rusă NIS; Serbia riscă oprirea singurei sale rafinării appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Venezuela: “Ei inventează un război”, acuză Maduro în faţa desfăşurării americane Financial Intelligence
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat vineri Statele Unite că “inventează un război” cu ţara sa, denunţând desfăşurarea […] The post Venezuela: “Ei inventează un război”, acuză Maduro în faţa desfăşurării americane appeared first on Financial Intelligence.
08:00
Moody’s menţine ratingul Franţei la Aa3, dar a schimbat perspectiva de la stabilă la negativă Financial Intelligence
Agenţia de evaluare financiară Moody’s a menţinut vineri ratingul de credit al Franţei, modificând în acelaşi timp perspectiva […] The post Moody’s menţine ratingul Franţei la Aa3, dar a schimbat perspectiva de la stabilă la negativă appeared first on Financial Intelligence.
08:00
Nicuşor Dan: E posibil ca forţând un salariu minim prea mare, anumite activităţi să devină necompetitive Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, că este posibil ca, “forţând un salariu minim prea mare, anumite activităţi […] The post Nicuşor Dan: E posibil ca forţând un salariu minim prea mare, anumite activităţi să devină necompetitive appeared first on Financial Intelligence.
24 octombrie 2025
20:40
Comisia Europeană acuză Facebook, Instagram şi TikTok de încălcarea reglementărilor UE Financial Intelligence
Un raport preliminar publicat vineri de Comisia Europeană consemnează că platformele online Facebook, Instagram şi TikTok încalcă reglementările […] The post Comisia Europeană acuză Facebook, Instagram şi TikTok de încălcarea reglementărilor UE appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Macron anunţă că Franţa va livra Ucrainei noi rachete Aster şi avioane de luptă Mirage Financial Intelligence
Franţa va livra Ucrainei noi rachete antiaeriene Aster în “zilele următoare”, precum şi avioane de luptă Mirage, a […] The post Macron anunţă că Franţa va livra Ucrainei noi rachete Aster şi avioane de luptă Mirage appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Volodimir Zelenski, primit de regele Charles al III-lea, înaintea unei reuniuni a aliaţilor Kievului Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost primit vineri dimineaţă de regele Marii Britanii, Charles al III-lea, la castelul […] The post Volodimir Zelenski, primit de regele Charles al III-lea, înaintea unei reuniuni a aliaţilor Kievului appeared first on Financial Intelligence.
18:40
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat la funcția de premier, speră să ajute Republica Moldova să adere la UE până 2028 Financial Intelligence
Alexandru Munteanu, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), desemnat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, are la […] The post Alexandru Munteanu, candidatul desemnat la funcția de premier, speră să ajute Republica Moldova să adere la UE până 2028 appeared first on Financial Intelligence.
