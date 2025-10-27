Donează sânge și obține un abonament Timpark
Timis Online, 27 octombrie 2025 10:20
În baza inițiativei implementate începând cu luna aprilie 2022, Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara (TIMPARK) oferă posibilitatea obținerii unui abonament gratuit, de tip COMBINAT, valabil pentru o perioadă de o lună, destinat staționării autovehiculelor în zonele tarifare roșie, galbenă și albastră, persoanelor care donează sânge.
Acum 5 minute
10:50
Din cauza unor lucrări la infrastructura rutieră, la un proiect imobiliar și la rețeaua de gaz, circulația pe trei străzi din Timișoara va suferi modificări. Comisia de circulație le-a aprobat deja, primele aplicându-se chiar de luni.
Acum o oră
10:20
10:20
Prins când fura o bicicletă din Piața Victoriei, un tânăr de 18 ani a ajuns pe mâna polițiștilor # Timis Online
Un tânăr „harnic” a fost depistat de polițiștii locali din Timișoara. Duminică, dis de dimineață, în jurul orei 6.00, acesta încerca să fure o bicicletă din Piața Victoriei.
10:00
Ecograf ultraperformant pentru pacienții Asociației OncoHelp, achiziționat cu ajutorul donațiilor de la Timotion 2025 # Timis Online
Pacienții oncologici ai Asociației OncoHelp – Centrul de Oncologie OncoHelp Timișoara beneficiază, din această lună, de un nou ecograf portabil ultraperformant. Achiziția echipamentului a fost posibilă datorită fondurilor strânse în cadrul evenimentului sportiv și caritabil Timotion 2025, unde mai mulți alergători au ales să susțină proiectul OncoHelp.
10:00
Polițiștii locali au descoperit un tânăr sub influența drogurilor, rezemat de peretele unei clădiri din zona Iosefin # Timis Online
Un tânăr în vârstă de 28 de ani, aflat sub influența substanțelor interzise, a fost găsit de polițiștii locali sprijinit de zidul unei clădiri aflate pe strada Văcărescu din Iosefin.
Acum 2 ore
09:10
Informații utile despre psoriazis, la Ziua Porților Deschise la Clinica de Dermatologie a Spitalului Municipal Timișoara # Timis Online
Cu prilejul Zilei Mondiale a Psoriazisului, Clinica de Dermatologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara organizează, miercuri, 29 octombrie, de la ora 10:00, un eveniment de tip „Ziua Porților Deschise”.
09:00
Abel Aioanei, IT-ist și consultant în Danemarca: „Dacă nu creșteam la Giulvăz, sigur nu ajungeam unde sunt azi” # Timis Online
După ani de studiu și muncă, Abel Aioanei a ajuns departe la propriu. De la Giulvăz, comună aflată la 30 de kilometri de Timișoara, tânărul a ajuns la Copenhaga. În capitala Danemarcei, acesta lucrează ca IT-ist și consultant și face voluntariat.
09:00
Luni, 27 octombrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Acum 4 ore
07:20
Reprezentanții Aquatim transmit că în perioada 27 - 31 octombrie, se va întrerupe apa în Deta și Ianova pentru spălarea rețelei de distribuție.
07:10
Află ce îți rezervă astrele în această săptămână:
07:10
Întreruperile de curent din Timișoara și județ, în săptămâna 27 octombrie - 2 noiembrie # Timis Online
Sunt programate întreruperi ale energiei electrice atât în Timișoara, cât și în localitățile din Timiș, în săptămâna 27 octombrie - 2 noiembrie.
Acum 12 ore
00:10
Luni puteți merge la expoziții și spectacole.
Acum 24 ore
20:10
Duminică seara, în jurul orei 19:35, echipajele de intervenție de la ISU Timiș au fost solicitate să intervină pentru acordarea primului ajutor, în urma unui accident rutier ce a avut loc în orașul Făget.
18:00
Un bărbat de 74 de ani din Recaș a fost dat dispărut după ce a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru găsirea sa. Informațiile pot fi transmise la 112.
16:30
Doi bărbați suspectați că ar fi fost implicați în spectaculosul furt de bijuterii de la Muzeul Luvru din Paris, comis pe 19 octombrie, au fost reținuți sâmbătă seara și plasați în arest, au declarat duminică două surse apropiate anchetei, confirmând informațiile apărute anterior în presa franceză, transmite AFP, citată de Agerpres.
16:30
O nouă lecție de la Babeș: Vitaminele și mineralele esențiale pentru imunitate în sezonul rece # Timis Online
Flavia Crișan, farmacist-șef la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara, transmite că pentru perioada de toamna-iarnă organismul nostru are nevoie de un sprijin suplimentar. Imunitatea este mai solicitată, energia se epuizează mai repede, iar lipsa luminii naturale influențează negativ starea generală și sinteză unor vitamine esențiale.
16:20
Intră în istorie! Timișoreanul Radu Benea este campion în două discipline diferite, în același sezon # Timis Online
Timișoreanul Radu Benea a obținut punctele necesare în etapa finală de la București și a devenit campion în divizia turismelor din Super Rally, pentru al doilea an consecutiv. Performanța vine la numai două săptămâni după ce și-a adjudecat și titlul la Viteză în Coastă. Este un rezultat unic pentru automobilismul sportiv din județul Timiș.
16:20
O nouă lecție de la Babeș: Vitaminele pentru întărirea organismului înaintea perioadei de iarnă # Timis Online
Flavia Crișan, farmacist șef la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara, transmite că pentru perioada de toamna-iarnă organismul nostru are nevoie de un sprijin suplimentar. Imunitatea este mai solicitată, energia se epuizează mai repede, iar lipsa luminii naturale influențează negativ starea generală și sinteză unor vitamine esențiale.
14:20
Se apropie de final sezonul de transport public cu vaporașele pe Bega. Ambarcațiunile societății de transport public vor fi andocate, sâmbătă, pe platforma special amenajată în depoul Dâmbovița, iar în perioada următoare vor intra în revizie tehnică.
Ieri
10:20
Pictura Catedralei Naționale, sfințită duminică. Peste 100.000 de oameni sunt așteptați la ceremonie # Timis Online
Pictura Catedralei Naționale va fi sfințită duminică de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel, în prezența a peste 100.000 de credincioși și numeroși oficiali. Evenimentul marchează Centenarul Patriarhiei Române și 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei BOR. După slujbă, credincioșii se vor putea închina în Sfântul Altar până la 31 octombrie, relatează Agerpres.
10:00
Necaz pentru o familie în zi de sărbătoare. Duminică dimineața, de Sf. Dumitru, în jurul orei 06:45, pompierii de la ISU Timiș au fost chemați să stingă un incendiu izbucnit la o anexă din comuna Giarmata.
10:00
Cămin de bătrâni din Timișoara dotat cu mobilier și echipamente noi în valoare de aproape 65.000 de euro # Timis Online
A fost finalizat primul set de dotări la Căminul pentru persoane vârstnice „Inocențiu Micu Klein”. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara a transmis că investițiile au fost realizate prin proiectul European HEARTS: HEalthyAging – ResourcesandpracTiceS (Resurse și practici de îngrijire pentru îmbătrânirea sănătoasă).
09:10
La marginea orășelului Uyuni, în sud-vestul Boliviei, sute de locomotive și vagoane ruginite zac abandonate în bătaia vântului și nisipului, formând un tablou metalic întins pe câteva hectare. A fost un vis industrial care a vrut să transforme Bolivia într-un centru de transport și comerț, dar care s-a prăbușit sub propria greutate. Azi, locul e vizitat de mii de turiști anual – un paradox al unui eșec care a devenit sursă de fascinație.
08:10
26 octombrie, prăznuirea Sfântului Dimitrie, tânărul guvernator care L-a mărturisit pe Hristos până la moarte # Timis Online
În fiecare an, la data de 26 octombrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, unul dintre cei mai iubiți și cinstiți sfinți ai creștinătății. El este considerat ocrotitorul Tesalonicului și un neobosit făcător de minuni, care a adus mângâiere și vindecare celor care s-au rugat cu credință la el.
00:10
Duminică puteți merge la mai multe proiecții, ateliere, expoziții și spectacole.
25 octombrie 2025
20:50
Din nefericire, se înmulțesc cazurile de violență domestică în Timiș. O tânără a trăit o spaimă greu de descris în cuvinte după ce fostul iubit a pălmuit-o, i-a lovit mașina cu piciorul, apoi s-a urcat la volan și i-a acroșat autoturismul. Femeia a chemat în sprijin oamenii legii, care vor cerceta cazul.
18:10
Maria Callas – La Divina, interpretată de Oana Pellea, într-un spectacol-eveniment la Timișoara # Timis Online
O experiență teatrală unică la granița dintre teatru și operă, având în prim-plan fascinanta personalitate a legendarei Maria Callas, La Divina! Astfel este descris spectacolul-eveniment care o readuce la Timișoara, pe scena Operei Naționale Române, pe ilustra actriță Oana Pellea.
17:30
În Fârdea și Gladna Română, aproape de Lacul Surduc, vor fi construite două spații dedicate turiștilor # Timis Online
Consiliul Județean mai face încă un pas înainte pentru a transforma zona de est a Timișului. Vicepreședintele Alexandru Iovescu a anunțat, sâmbătă, că în Fârdea și Gladna Română vor fi construite două spații dedicate turiștilor și pasionaților de aventură. Localitățile se află în preajma Lacului Surduc, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din județul Timiș.
17:20
O premieră arheologică și editorială: repertoriul movilelor funerare de pământ din județul Timiș # Timis Online
Movilă, Gomilă, Humka, Halom sau Hügel? Sensul acestei întrebări și răspunsurile la ea citind cartea scrisă de arheologii Dragoș Diaconescu și Victor Bunoiu după ce timp de 7 ani au cercetat, fotografiat, analizat și repertoriat peste 200 de tumuli din județului Timiș.
16:10
Muzeul Național de Artă Timișoara dedică expoziția intitulată „Ethosul unei epoci” comemorării a două figuri emblematice ale artei spațiului bănățean: Károly Brocky (1807, Timișoara - 1855, Londra) și József Ferenczy (1866, Târgu-Mureș –1925, Timișoara), „artiști ale căror opere reflectă identitatea culturală maghiară a regiunii într-o perioadă de mari transformări”, subliniază organizatorii.
15:50
Un bărbat din comuna Biled, care fugea de pedeapsa cu închisoarea, a fost depistat pe aeroportul din Málaga, în sudul Spaniei.
15:30
Un weekend plin de energie la Iulius Town: Kendama Open Contest, competiție de șah și teatru interactiv pentru copii # Timis Online
În acest weekend, tinerii pasionați de kendama sunt invitați la Iulius Town pentru a-i întâlni pe membrii Echipei Kendama România și pentru a-și perfecționa mișcările în cadrul unui concurs special. În același timp, va avea loc și tradiționala competiție de șah, iar cei mai mici vizitatori se vor bucura de un spectacol de teatru interactiv.
15:10
FOTO. Sanctuarul neolitic de la Parța și Muzeul Traian Vuia vor putea fi explorate în tururi 3D interactive # Timis Online
Sanctuarul neolitic de la Parța și Muzeul Traian Vuia din comuna cu același nume vor putea fi „vizitate” de la distanță.
12:20
Gimnasta Sabrina Maneca-Voinea s-a clasat pe locul 7 la bârnă la Campionatul Mondial din Indonezia, după o cădere de pe aparat (12.533 puncte), ea urmând să concureze și în finala de la sol, alături de Denisa Golgotă, potrivit News.ro.
12:20
Nelly Furtado, în vârstă de 46 de ani, cunoscută pentru hitul „Maneater”, a anunțat că își suspendă activitatea artistică pe termen nedeterminat, pentru a se dedica unor proiecte personale și creative „mai potrivite noii etape din viață”, potrivit News.ro.
12:20
FOTO. Simonis, de pe șantierul Centrului de Recuperare Medicală Lovrin: „Lucrările avansează într-un ritm bun” # Timis Online
Centrul de Recuperare Medicală Ortopedie și Traumatologie pe care administrația județeană îl construiește în Lovrin este în plin șantier, iar lucrările avansează într-un „ritm bun". Locul a fost ales datorită apelor termale. De altfel, Lovrin este prima localitate rurală din România care folosește apa geotermală pentru încălzirea locuințelor, printr-un sistem cu finanțare europeană.
12:10
În noaptea de sâmbătă, 25 octombrie 2025, spre duminică, 26 octombrie, România revine la Timpul Legal Român (UTC+2). Astfel, ora 4.00 devine ora 3.00, iar vom dormi cu o oră în plus — ziua de 26 octombrie având 25 de ore, relatează Agerpres.
12:10
Ziua Armatei Române, celebrată la 25 octombrie, marchează eliberarea orașelor Carei și Satu Mare în 1944, ultimul act al luptei pentru eliberarea Ardealului. Instituită prin Decretul nr. 381/1959, sărbătoarea este omagiată anual prin ceremonii militare și comemorative în țară și în străinătate, relatează Agerpres.
11:00
FOTO. ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, a devenit Cetățean de Onoare al comunei Gavojdia # Timis Online
Sub genericul „Gala Gratitudinii”, biserica parohiei din comuna Gavojdia a găzduit joi, un eveniment organizat de Asociația Primarilor din Banatul Istoric, în parteneriat cu Primăria Gavojdia și Uniunea Ziariștilor din Banatul Istoric. Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Mitropolit al Banatului, ÎPS Ioan Selejan, a primit titlul de Cetățean de Onoare al comunei Gavojdia.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
VIDEO. Elevi din Timișoara, pe podium la Olimpiada Internaţională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori # Timis Online
Elevii români au obținut șapte medalii de aur, două de argint și una de bronz la Olimpiada Internaţională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori 2025. Doi elevi sunt din Timișoara.
00:10
Sâmbătă puteți merge la mai multe proiecții, ateliere, expoziții și spectacole.
24 octombrie 2025
18:40
Filmul săptămânii: „Springsteen: Deliver Me from Nowhere”, o privire în culisele albumului „Nebraska” # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „Springsteen: Deliver Me from Nowhere”, o dramă muzicală biografică ce îl aduce pe Jeremy Allen White în pielea legendarului Bruce Springsteen.
18:10
Majoritatea românilor, aproape 8 din 10, cred că norocul este important în viață, indiferent de vârstă, nivel de educație, mediu de viață sau opțiuni politice, arată sondajul INSCOP „România între magie și ezoterie”, publicat în această săptămână.
17:40
Peste un milion de oameni din lume sunt diagnosticați anual cu cancere de sânge, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. În România, se raportează aproximativ 900 de cazuri noi de leucemie limfocitară cronică (LLC) în fiecare an, însă specialiștii estimează că numărul real ar putea depăși 2.000–10.000 de cazuri, multe rămânând nediagnosticate.
17:10
Mituri și adevăruri despre cancerul de sân. Ce trebuie să știe femeile despre prevenție și diagnostic # Timis Online
Deși tot mai multe campanii vorbesc despre prevenția cancerului de sân, multe femei din România încă se lasă influențate de mituri și informații greșite. Medicii atrag atenția că informarea corectă și controalele regulate pot face diferența dintre un diagnostic timpuriu și unul tardiv, care reduce șansele de tratament eficient.
17:10
Adolescenții români, tot mai dependenți de mediul digital și mai expuși la consumul de alcool și tutun # Timis Online
Aproape jumătate dintre adolescenții din România se confruntă cu un risc ridicat de dependență digitală, potrivit Raportului European ESPAD 2024, realizat de Agenția Uniunii Europene privind Drogurile (EUDA) și citat de Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA). Fetele sunt mai afectate de utilizarea excesivă a rețelelor sociale (58%), în timp ce băieții manifestă mai frecvent comportamente problematice legate de jocurile video (16% față de 6% la fete).
16:40
„Insula de Apă Vie”: un laborator creativ pentru familii, inspirat de fluiditatea apei # Timis Online
Proiectul de cercetare artistică „Colegi de lume”, inițiat de platforma culturală Indie Box, aduce la Timișoara o experiență interactivă dedicată părinților și copiilor, intitulată „Insula de Apă Vie: Unde Vacanța Învăță și Școala Se Joacă”.
16:30
„Timişoara City Marathon” aduce restricții de trafic în zona centrală a orașului. Devieri și din alte cauze # Timis Online
Din cauza evenimentului sportiv „Timișoara City Marathon”, comisia de circulație a aprobat mai multe restricții de trafic care se vor aplica în zona centrală a orașului. Vor fi devieri inclusiv pe rutele a mai multe mijloace de transport în comun.
16:10
Vindecare mai rapidă acasă. Cum asistenții medicali comunitari sprijină pacienții vulnerabili # Timis Online
Asistenții medicali comunitari joacă un rol esențial în sprijinirea persoanelor care nu se pot îngriji singure, contribuind la reducerea numărului și duratei spitalizărilor. Potrivit Ministerului Sănătății, implicarea acestora îmbunătățește procesul de vindecare și recuperare, oferind o alternativă la serviciile medicale clasice furnizate de unitățile sanitare.
15:20
O tânără din Timișoara a cerut ajutorul poliției după ce a fost atacată de fostul partener # Timis Online
La începutul lunii septembrie, polițiștii timișoreni au fost sesizați de o tânără de 23 de ani că fostul iubit i-ar fi sustras portofelul, după care ar fi amenințat-o și agresat-o fizic.
