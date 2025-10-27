Donează sânge și obține un abonament Timpark

17:10

Aproape jumătate dintre adolescenții din România se confruntă cu un risc ridicat de dependență digitală, potrivit Raportului European ESPAD 2024, realizat de Agenția Uniunii Europene privind Drogurile (EUDA) și citat de Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA). Fetele sunt mai afectate de utilizarea excesivă a rețelelor sociale (58%), în timp ce băieții manifestă mai frecvent comportamente problematice legate de jocurile video (16% față de 6% la fete).