Netflix închide un studio de jocuri video

Guvernul Bolojan este de acord cu ”legea majoratului online”, proiect legislativ care propune ca până la împlinirea vârstei de 16 ani să fie interzise mai multe servicii online, fără acord parental, minorului cu vârsta mai mică de 16 ani. Astfel, minorul nu va putea crea conturi personale pe platforme de social media, servicii de streaming, site-uri de comerț electronic, de jocuri online, servicii bancare sau la alte aplicații mobile, în nume propriu, decât cu acordul părinților, prevede proiectul inițiat de actuala putere.