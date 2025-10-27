Milei răstoarnă toate pronosticurile. Victoria din alegerile de la jumătatea mandatului îi oferă o majoritate istorică în Parlament

Primanews.ro, 27 octombrie 2025 10:50

Milei răstoarnă toate pronosticurile. Victoria din alegerile de la jumătatea mandatului îi oferă o majoritate istorică în Parlament

Acum 5 minute
11:00
Ciprian Ciucu îşi anunţă oficial candidatura la Primăria Capitalei: „Vreau un Bucureşti pus la punct!”
Acum 15 minute
10:50
Milei răstoarnă toate pronosticurile. Victoria din alegerile de la jumătatea mandatului îi oferă o majoritate istorică în Parlament
Acum 12 ore
23:00
Maia Sandu, mesaj tranşant la Bucureşti: „Nu avem încă instrumente eficiente pentru a ne proteja democraţia în faţa manipulării online”
23:00
Ciprian Ciucu, desemnat oficial candidat al PNL pentru Primăria Bucureşti. Daniel Băluţă: „Candidatura mea din partea PSD este o formalitate”
22:50
Ilie Bolojan: „Miza mea nu este să fiu premier în orice condiţii, ci să fac ceea ce trebuie pentru ţară”
Acum 24 ore
19:50
SUA şi China au anunţat o veste bună înainte de întâlnirea Trump - Xi
15:50
Catedrala Naţională, sfinţită în prezenţa a mii de pelerini şi oficialităţi. Când pot intra credincioşii în lăcaş
Ieri
20:00
România trece în această noapte la ”ora de iarnă”. Ceasurile se dau înapoi cu o oră / Cum se modifică circulaţia trenurilor
19:30
Ciolacu, desemnat oficial candidatul PSD la şefia CJ Buzău: Nu este sub nicio formă un pas înapoi, dimpotrivă / Grindeanu: Ciolacu este cel mai pregătit om pe care Buzăul îl are în acest moment
13:00
VIDEO. Nicuşor Dan, de Ziua Armatei: „Modernizarea Armatei Române este o prioritate. Ca să ai pace, trebuie să te pregăteşti pentru război”
13:00
Informaţii esenţiale pentru pelerinii care participă duminică la sfinţirea Catedralei Naţionale: fără act de identitate nu pot intra
12:50
VIDEO. Ministrul Sănătăţii: „Cel mai scandalos fenomen din sistemul medical este transferul nejustificat al pacienţilor de la public la privat. Peste 90% nu sunt transferaţi la spitale private, ci la cabinete personale"
12:40
VIDEO. Rogobete: „În mentalul colectiv s-a creat ideea că la spitalul de stat te duci să mori, iar la spitalul privat totul este roz, dacă ai bani. Avem un singur sistem de sănătate”
12:30
VIDEO. Rogobete, despre explozia din sectorul 5: „Eram în SUA, am coordonat intervenţia de la distanţă, pe Zoom şi două telefoane” / "Aflu mereu primul când e o astfel de tragedie"
12:20
VIDEO. Ministrul Sănătăţii: România are doar 35 de paturi pentru arşi medii. Pe cei cu arsuri grave îi trimitem în străinătate
12:10
Gabriela Firea anunţă că nu va candida la Primăria Capitalei: „Cine mi-a săpat groapa politică a căzut în ea”
12:10
Nicuşor Dan, de Ziua Armatei: „Modernizarea Armatei Române este o prioritate. Ca să ai pace, trebuie să te pregăteşti pentru război”
Mai mult de 2 zile în urmă
23:10
VIDEO. Hari Bucur Marcu, analist politică externă, analizează la Prima News strategia de apărare a Uniunii Europene şi diferenţa de mesaje dintre statele membre
22:50
NATO discută trimiterea rachetelor Tomahawk în Ucraina. Mark Rutte: „Decizia aparţine Statelor Unite”
22:40
Nicuşor Dan, despre creşterea salariului minim: „E nevoie de prudenţă. Unele activităţi ar putea deveni necompetitive”
21:40
Reacţie neaşteptată a liderilor UE după anunţul privind acordul care va crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume
21:00
Cum au decurs consultările Maiei Sandu cu opoziţia parlamentară pentru desemnarea premierului
21:00
Grindeanu anunţă când va desemna PSD candidatul la Primăria Capitalei
20:50
Maia Sandu vine la Bucureşti pentru Catedrala Mântuirii Neamului
16:00
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, vine la Insider politic, sâmbătă, de la ora 12:00
15:50
România, soluţia pe termen lung a Serbiei
15:50
Ministrul Bogdan Ivan: O să prezint în CSAT o radiografie a situaţiei actuale din sistemul energetic, cu riscuri şi soluţii
15:30
Grindeanu: Exclud total o alianţă cu AUR
15:20
Romgaz şi-a înfiinţat trader de gaze naturale în Republica Moldova. Ţinteşte până la 30% din piaţa de peste Prut
15:10
SURSE. PSD acceptă cererile magistraţilor privind pensiile şi vârsta de pensionare
15:10
Patriarhul Bartolomeu a sosit la Bucureşti pentru aniversările Bisericii Ortodoxe Române
15:00
SURSE. PSD cedează la presiunea magistraţilor. Vrea să majoreze pensia specială la 75% din salariul net şi să crească la 15 ani perioada de tranziţie privind vârsta de pensionare
15:00
Statele membre nu vor să cedeze Uniunii Europene dreptul de a decide vârsta minimă pentru reţele sociale
14:40
BNR prezintă documente de arhivă despre Tezaurul de la Moscova
14:40
Prima Sport 1, în topul audienţelor cu FCSB - Bologna
14:30
Ghinea, atac dur la sistemul judiciar: Am vrut justiţie europeană şi am ajuns la o oligarhie mai oribilă decât orice politician ales
14:30
Concluziile lui Nicuşor Dan după Consiliul European: România s-a aliniat poziţiei europene privind competitivitatea, tranziţia verde şi sprijinul pentru Ucraina şi Moldova
14:00
Nicuşor Dan nu consideră oportun un referendum în chestiunea pensiilor magistraţilor
13:00
Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu candidat la funcţia de prim-ministru
12:00
Eşec la summitul UE. Liderii nu au ajuns la o înţelegere şi amână planul de îngheţare a activelor ruseşti destinate finanţării Kievului
11:00
Bruxellesul consideră că a venit timpul să se pună capăt schimbării orei
10:00
Bolojan: Am căzut cu toţii de acord, hai să încercăm să ţinem salariul minim la acelaşi nivel
09:00
Nicuşor Dan, despre alegerile de la Primăria Capitalei: Am o preferinţă
07:30
Bolojan: „Foarte probabil, Ciprian Ciucu va fi candidatul PNL la Primăria Capitalei”
00:10
Casa Albă: Trump ar putea avea o nouă întâlnire cu Putin, dacă Moscova face paşi reali spre încetarea războiului
23 octombrie 2025
22:30
VIDEO. Constantin Toma, primarul Buzăului, întrebat la Prima News dacă îl va vota pe Ciolacu: "Sunt membru PSD. Sincer nu trebuia să candideze"
22:30
Bolojan anunţă reluarea reformei pensiilor magistraţilor: „E anormal să te pensionezi la 48 de ani. Nu îţi poţi bate joc de cetăţeni”
19:10
VIDEO. Nicuşor Dan, la Bruxelles, despre un atac al Rusiei: Suntem mult mai puternici economic
17:40
Liderii UE vor să confişte activele îngheţate ale Moscovei. Rusia ameninţă cu un răspuns „dureros”.
15:50
Ucigaşul lui John Lennon, la 45 de ani de la crimă, în faţa comisiei de eliberare condiţionată: Am făcut-o ca să fiu cineva
