Patru bărbați, reținuți după incidentul cu focuri de armă din Sectorul 6. Arma neletală a fost găsită și va fi expertizată

15:10

Fostul preşedinte al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat sâmbătă, după ce a devenit oficial candidatul PSD la şefi CJ Buzău, că prin candidatura sa la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău nu face un pas înapoi, ci dimpotrivă, explicând că este un pas pe care îl face din suflet. Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că Marcel Ciolacu este cel mai bine pregătit om pe care Buzăul îl are pentru a ocupa această funcţie şi că poate face multe lucruri pozitive pentru acest judeţ.