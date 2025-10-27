Compania farmaceutică AC HELCOR aniversează 35 de ani de inovație farmaceutică și progres tehnlogic
27 octombrie 2025
Compania farmaceutică românească AC HELCOR, aniversează 35 de ani de inovație, producție farmaceutică și expansiune internațională. HELCOR este un exemplu de integrare între tradiția antreprenorială locală și cele mai exigente standarde farmaceutice internationale în context european.
Un pompier chemat la o intervenție a descoperit că victima era chiar fiul său. Tânărul murise într-un accident rutier # Adevarul.ro
Un pompier din Italia a fost traumatizat după ce și-a găsit fiul mort la locul unui accident rutier la care fusese chemat să intervină. Tânărul, de 25 de ani, se întorcea acasă de la o petrecere.
Dennis Man s-a întors în tunel din care părea că ieșise. Internaționalul român este pus la colț de olandezi # Adevarul.ro
Zilele cenușii s-au întors în viața internaționalului Dennis Man (27 de ani).
Cum gimnastica rusă a revenit pe scena internațională sub umbrela Alinei Kabaeva, la AEON Cup Tokyo 2025 # Adevarul.ro
La AEON Cup 2025, desfășurată la Tokyo între 10 și 13 octombrie, pe tabelele oficiale totul părea în regulă. Echipa câștigătoare apărea sub numele „AIN2” — acronimul FIG pentru Authorized Neutral Individual Athletes, un detaliu rece, birocratic.
Ciprian Ciucu intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Ilie Bolojan: „Este un candidat care poate pune la punct Bucureștiul” # Adevarul.ro
Ciprian Ciucu și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei. Decizia vine după ce PNL București l-a votat drept candidat al partidului, potrivit președintelui Ilie Bolojan, care spune că edilul Sectorului 6 „poate pune la punct foarte multe lucruri în București”.
La Moscova, panica crește. Kremlinul a rămas fără cărți de jucat tocmai când presiunea externă se amplifică, iar aliații tradiționali încep să întoarcă spatele, scrie The Telegraph.
Este diferența de opinii dintre Palatul Cotroceni și Palatul Victoria o problemă pentru Guvernul Bolojan? „E normal ca ambii să aibă păreri diferite” # Adevarul.ro
Executivul se confruntă adesea cu diferențe de opinie pe teme majore, iar discuțiile în contradictoriu se remarcă mai ales între PNL și PSD. În unele cazuri, poziția președintelui Nicușor Dan merge însă pe aceeași direcție cu cea a PSD.
Economiștii explică motivul retragerii Carrefour din România: „România a intrat în recesiune din cauza măsurilor de austeritate. Va urma o perioadă foarte complicată” # Adevarul.ro
Doi economiști români au vorbit despre motivul pentru care grupul francez de retail Carrefour ia în calcul posibilitatea de a-și retrage operațiunile din România.
Economia României, la limită: recesiune sau creștere cu frâna trasă. Ce scenarii sunt luate în calcul pentru cursul valutar # Adevarul.ro
Indicatorul de Încredere Macroeconomică calculat de Asociația CFA România a stagnat în septembrie 2025, menținându-se la un nivel asociat cu condiții de recesiune, explică economistul Adrian Codirlașu, președintele Asociației.
Prognoza meteo luni, 27 octombrie. Ploi în mai multe regiuni și maxime de până la 17 grade # Adevarul.ro
Meteorologii au anunțat că luni, 27 octombrie, temperaturile din toată țara se vor apropia de cele specifice perioadei.
Un avion de luptă și un elicopter ale Marinei SUA s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud # Adevarul.ro
Două incidente separate au avut loc duminică, 26 octombrie, în Marea Chinei de Sud, unde un elicopter şi un avion de luptă ale Marinei SUA s-au prăbuşit. Evenimentele nu s-au soldat cu victime.
Directoarea DSP Brașov, plasată sub control judiciar. Ar fi anunțat conducerea Spitalului Județean când urmau controale. Ce primea în schimb # Adevarul.ro
DNA - Serviciul Teritorial Brașov a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar față de inculpata Ancuța Ofelia Blănaru, director executiv al Direcției de Sănătate Publică Brașov, cercetată într-un dosar de corupție.
Un muncitor în vârstă de 56 de ani a fost rănit grav, vineri, într-o pădure din județul Mehedinți. Omul a fost salvat după ore întregi de un echipaj de intervenție, însă a murit la spitalul din Craiova.
S-a schimbat puterea în Formula 1: Lando Norris (McLaren) a câștigat Marele Premiu al Mexicului și e noul lider mondial # Adevarul.ro
Un britanic conduce în clasamentul piloților.
„Dacă nu are loc o dezescaladare între SUA și Rusia, războiul ne va bate la ușă”. Avertismentul sumbru al fostul premier bulgar # Adevarul.ro
Boiko Borisov, fostul premier al Bulgariei, a declarat sâmbătă, 25 octombrie, că „dacă luna aceasta nu va exista o dezescaladare între Statele Unite și Rusia, războiul ne va bate la ușă”.
Candidatul la șefia Guvernului de la Chișinău și-a completat echipa guvernamentală cu trei noi persoane. Cine sunt ele # Adevarul.ro
Candidatul la șefia Guvernului Republicii Moldova și-a completat echipa guvernamentală cu persoane propuse la conducerea Ministerelor Dezvoltării Economice și Digitalizării, Finanțelor, precum și la funcția de viceprim-ministru pentru Reintegrare.
Poliția Capitalei a identificat patru persoane implicate în incidentul cu focuri de armă, produs duminică, pe o stradă din Capitală. Indivizii au fost reținuți.
Apelul făcut de China înaintea întâlnirii dintre Xi Jinping și Donald Trump. „Sensul istoriei nu poate fi inversat” # Adevarul.ro
Ministrul chinez de externe Wang Yi a declarat, luni, 27 octombrie, că o lume „multipolară” este în curs de apariţie şi a făcut apel la „încheierea” războaielor comerciale, cu câteva zile înaintea unei întâlniri foarte aşteptate între Xi Jinping şi Donald Trump, potrivit AFP
Credincioșii au stat și noaptea la coadă pentru a intra în Catedrala Națională: „Mă dor picioarele, mamă, am 85 de ani” # Adevarul.ro
Catedrala Națională a fost deschisă duminică seara, la ora 20, și pentru public, iar credincioșii au stat ore întregi la rând, pentru a pătrunde în lăcaș și în altar. Așteptarea s-a prelungit în noapte.
Cadourile bizare ale lui Putin și reacția la aderarea Finlandei la NATO: dezvăluirile fostului președinte finlandez # Adevarul.ro
Fostul președinte al Finlandei, Sauli Niinistö, a lansat o carte miercurea trecută, 22 octombrie, în care a scris, printre altele, despre cadourile oferite de președintele Vladimir Putin și decizia Finlandei de a adera la NATO.
Katy Perry și Justin Trudeau și-au oficializat relația. Au sărbătorit ziua artistei la Paris # Adevarul.ro
Katy Perry și fostul premier al Canadei, Justin Trudeau, şi-au făcut publică relaţia sâmbătă seara, 25 octombrie, atunci când cei doi au ieșit la o întâlnire în Paris, pentru a sărbători cea de-a 41-a aniversare a cântăreţei.
Capitala Federației Ruse și întreaga regiune au fost atacate de zeci de drone în noaptea duminică spre luni. Sistemele ruseşti de apărare aeriană au doborât 34 de astfel de aparate, au anunțat autoritățile de la Moscova.
FCSB a bătut-o și pe UTA, și pe soțul Steluței. Campioana, cea mai clară victorie a sezonului # Adevarul.ro
FCSB s-a impus lejer în etapa a 14-a.
Bolojan, despre vila de protocol în care a fost acuzat că a stat ilegal: „Nu huzuresc, nu am intrat pe geam, doar dorm” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a adus clarificări, duminică seara, în legătură cu vila de protocol în care a fost acuzat că a stat ilegal.
Pentru România, provocarea următorului deceniu nu va fi să aleagă între America și Europa, ci să devină indispensabilă ambelor.
Patru confederaţii sindicale anunţă o acţiune de protest comună pentru miercuri, 29 octombrie, în faţa Guvernului României.
BNR lansează o monedă din tombac cuprat cu tema „Lucian Blaga - 130 de ani de la naştere”. Ce valoare nominală are și care e prețul de vânzare # Adevarul.ro
Banca Naţională a României (BNR) lansează luni, 27 octombrie, în circuitul numismatic o monedă din tombac cuprat cu tema „Lucian Blaga - 130 de ani de la naştere", precizează banca într-un comunicat.
S-a rupt lanțul de iubire dintre Rădoi și Baiaram: fotbalistul a vrut să înapoieze cadoul primit de la antrenor. Patronul Craiovei pune paie pe foc # Adevarul.ro
Internaționalul Ștefan Baiaram (22 de ani) n-a fost folosit joi în Conference League, iar relația cu antrenorul său, Mirel Rădoi (44 de ani), s-a erodat.
Un grup de bombardiere chineze H-6K a zburat recent în apropierea Taiwanului cu scopul de a efectua „exerciţii de confruntare”, a anunţat, duminică seară, presa chineză.
Medicația inhalatorie la copii. Dr. Craiu: „După 10 ani, am reușit să conving că dexametazona injectabilă nu se utilizează în aparatul de nebulizat” # Adevarul.ro
Medicul Mihai Craiu a făcut publice rezultatele unui studiu publicat recent, conform căruia părinții copiilor cu boli cronice respiratorii respectă mai mult recomandările medicale și folosesc mai riguros medicația inhalatorie. Studiul arată și ce medicamente folosesc părinții fără indicație.
Sinner nu se mai ascunde: și-a scos în lume iubita și a prezentat-o părinților. Fata a dat târcoale familiei Schumacher # Adevarul.ro
Italianul Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) a câștigat duminică turneul ATP 500 de la Viena, al 22-lea titlu al carierei.
Alegerile parlamentare din Argentina, câștigate de partidul preşedintelui Javier Milei. Rezultatele scrutinului legislativ de la jumătatea mandatului contrazic sondajele # Adevarul.ro
Partidul preşedintelui ultraliberal argentinian Javier Milei a câştigat cu o largă majoritate alegerile legislative de la jumătatea mandatului, duminică, obținând cu puțin peste 40% din voturi la nivel naţional, potrivit rezultatelor după numărarea a 90% din voturi.
Mihai Viteazul nu a fost recunoscut ca domnitor al Transilvaniei. Cum îl vedea împăratul german și cum faima sa a devenit mortală # Adevarul.ro
În anul 1599, pe 1 noiembrie, Mihai Viteazul intra triumfal în Alba Iulia marcând intrarea Transilvaniei sub stăpânirea principelui Valahiei. Din punct de vedere istoric, unificarea teritoriilor locuite de români a fost efemeră și a fost considerată mai degrabă o cucerire.
Performanțele unuia dintre cei mai buni salvatori din lume. Cum se antrenează pompierul care coordonează cea mai buna echipa de alpiniști de intervenție din România # Adevarul.ro
Un pompier din Botoșani este unul dintre cei mai buni alpiniști de intervenție din lume. Se numește Ionuț Honciuc și reușește atât individual, dar și ca membru al lotului național al IGSU să obțină locuri importante la competițiile internaționale dedicate salvatorilor.
Inițiativele fără succes ale Opoziției împotriva Guvernului. Analist: „Nu este în măsură să negocieze, să ofere alternativă” # Adevarul.ro
AUR a depus trei moțiuni împotriva miniștrilor guvernului Bolojan, toate respinse de Parlament. Un instrument pe care opoziția îl folosește frecvent, prin care arată pozitionarea politicǎ. Totuși, atrage atenția analistul Zăbavă, orice astfel de demers trebuie sǎ fie însoțit de o alternativǎ.
Ținutul cetăților dacice, trezit de șuierul mocăniței din 1917. Georg Hocevar a restaurat o bucată din calea ferată din munți # Adevarul.ro
Stabilit în România în urmă cu două decenii, austriacul Georg Hocevar a reușit să readucă la viață mai multe trasee feroviare care păreau sortite dispariției pentru totdeauna. Cel mai recent dintre ele traversează o mică parte din valea Grădiștii, la poalele ținutului cetăților dacice.
Hemoragie post-partum tratată în Germania. „Fiecare minut pierdut scade dramatic șansa la viață” # Adevarul.ro
Iuliu Torje, medic primar în anestezie şi terapie intensivă la ECMO Center Klinicum Kassel, Germania, a prezentat un caz în care a tratat, alături de colegii săi, o pacientă care a suferit „una dintre cele mai severe complicații obstetricale”.
Cum s-a născut mândria agriculturii socialiste românești. Utilajul de legendă pentru care tovarășii s-au dat de ceasul morții să „fure” modele din Occident # Adevarul.ro
O mândrie a industriei românești de motorizate din perioada comunistă, tractorul U 650, a ajuns un veteran respectat al agriculturii românești. A fost apreciat și la nivel internațional, fiind exportat în toată lumea. Deși era departe de a fi vârf de gamă, U 650 avea calitățile sale irezistibile.
Cancerele care pot fi depistate prin două analize simple de sânge. „Omul sănătos trebuie să se lase înțepat” # Adevarul.ro
Cancerele de sânge, care adesea în stadii incipiente nu prezintă simptome, sunt subdiagnosticate în România deși pot fi depistate prin analize simple de sânge. Există explicații și pentru faptul că cele mai multe cazuri sunt în mediul urban.
27 octombrie, ziua în care, în 1916, s-a încheiat cea de-a doua bătălie de la Oituz. Victoria importantă a trupelor române # Adevarul.ro
Pe 27 octombrie, în anul 97, la vârsta de 44 de ani, Traian a fost adoptat de împăratul roman Nerva, iar în1492, Cristofor Columb a descoperit Cuba. În aceeași zi, dar în 1904, la New York a fost inaugurată prima linie de metrou, iar în 1916, s-a încheiat cea de-a doua bătălie de la Oituz.
Ipotezele șocante privind craniile bizare de la capătul lumii. Un expert crede că este vorba despre altă specie # Adevarul.ro
În zona peninsulei Paracas, în statul sud-american Peru, au fost descoperite cele mai bizare și fascinante rămășițe umane. Este vorba despre cranii neobișnuit de lungi, cu o capacitate mult mai mare decât a celorlalți oameni. Se vorbește inclusiv despre o specie umană diferită.
26 octombrie 2025
O filmare recentă, realizată în apropierea unei baze experimentale a companiei Lockheed Martin, a stârnit din nou valuri de speculații privind proiectele ultrasecrete ale industriei aerospațiale americane.
Calcule de Război. Este Vladimir Putin un „tigru de hârtie”? Comparație Rusia-NATO, rachetă cu rachetă, tanc cu tanc # Adevarul.ro
Războiul din Ucraina continuă să modeleze echilibrul strategic global, iar întrebarea care persistă este una simplă, dar crucială: cât de puternică este, în realitate, armata Rusiei în raport cu NATO?
Cel mai recent portavion al Chinei, Fujian, ar putea desfășura operațiuni aeriene la doar aproximativ 60% din ritmul unui portavion american de clasă Nimitz, susțin doi foști ofițeri ai marinei americane.
Premierul Ilie Bolojan, despre zvonurile demisiei: „Dacă nu le convine Guvernul, să facă o majoritate și premierul pleacă” # Adevarul.ro
Premierul României, Ilie Bolojan, a reacționat duminică seara la speculațiile privind o posibilă demisie, generate de tensiunile din coaliția de guvernare.
Horoscop luni, 27 octombrie. O zodie are de învățat o lecție importantă, iar o alta ia o decizie radicală # Adevarul.ro
Horoscop luni, 27 octombrie. Astăzi, energia astrală aduce introspecție, nevoia de claritate și un strop de realism în planurile personale și profesionale. Unele zodii sunt provocate să-și revizuiască relațiile, altele să fie mai atente la bani sau la starea de sănătate.
Arma „joker” care va decide soarta Ucrainei, dar ar putea declanșa al Treilea Război Mondial # Adevarul.ro
Soarta Ucrainei, prinsă între impasul de pe front și riscul unei capitulări forțate, ar putea depinde de o armă care schimbă regulile jocului.
Ilie Bolojan, despre scandalul din Coaliție: „Miza mea nu este să fiu premier în orice condiții, ci să fac ceea ce trebuie” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut apel la partidele din Coaliție să lase la o parte scandalul și să facă lucrurile la care s-au angajat în urmă cu patru luni.
„Trebuie să fi fost o mână din interior”. Foști hoți de bijuterii comentează jaful de la Luvru # Adevarul.ro
A fost jaful secolului sau o dovadă de incompetență din partea celui mai celebru muzeu din lume? Câțiva foști hoți de bijuterii, cu experiență directă în astfel de fapte, au reacționat la vestea spargerii spectaculoase de la Luvru.
Carlos Alcaraz, vizionar în Real Madrid-Barcelona, 2-1. A prezis perfect scorul și marcatorii din El Clasico, cu o zi înainte # Adevarul.ro
Madrilenii s-au impus în fața catalanilor într-un meci plin de suspans.
