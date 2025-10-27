Șumudică, acid cu Rădoi: “Când schimbi mereu primul 11, rupi echipa în două!”
Fanatik, 27 octombrie 2025 12:00
Universitatea Craiova se află pe o pantă descendentă în ultima perioadă. Marius Șumudică a analizat situația oltenilor și a descoperit marea problemă a lui Mirel Rădoi.
• • •
Scandalul de la Craiova, dezbatere încinsă: “Rădoi a divizat vestiarul cu ceasul cadou de 18.000 euro dat lui Baiaram!” Rotaru: “Eu nu am fost de acord!” # Fanatik
Scandalul momentului de la Universitatea Craiova a generat dezbateri aprinse. Cum a „reușit” Mirel Rădoi să divizeze vestiarul oltenilor, din cauza ceasului oferit cadou lui Ștefan Baiaram.
Sportiva celebră care a avut probleme cu greutatea. A slăbit 40 de kilograme și a ajuns de nerecunoscut. Foto # Fanatik
O sportivă celebră recunoaște că a avut probleme cu greutatea și că a fost nevoită să dea jos nu mai puțin de 40 de kilograme. Despre cine este vorba însă?
Cifre dureroase: “Craiova e singura echipă care nu a marcat împotriva lui Metaloglobus din toată SuperLiga” # Fanatik
Universitatea Craiova, statistică de coșmar. Cifrele pe care oltenii nu vor să le vadă în fața ochilor. Ce s-a întâmplat, de fapt, la meciul cu Metaloglobus.
E ”război” total între Inter și Antonio Conte în Serie A. Ce scrie Gazzetta dello Sport despre scandalul momentului în Italia. Cristi Chivu, lăudat # Fanatik
Napoli a învins Inter în Serie A și între cele două cluburi s-a pornit un adevărat ”război”. Antonio Conte a fost cel care a deschis iureșul împotriva formației lui Cristi Chivu.
Nu a văzut că e filmat! Rămas pe bancă în FCSB – UTA 4-0, Dennis Politic a avut un mesaj genial pentru Gigi Becali: „De acum numai asta o să fac!” # Fanatik
FCSB a învins UTA cu 4-0 duminică seară, iar Dennis Politic a rămas pe banca de rezerve până la final. Ce replică a oferit jucătorul, de fapt, după meci.
Marius Şumudică, întâlnire de cinci stele cu Erdogan în Turcia: „A venit cu patru avioane!” # Fanatik
Marius Șumudică a vorbit despre o întâlnire fabuloasă pe care a avut-o cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Tehnicianul a numit și o diferență importantă între fotbalul românesc și cel din Turcia.
Atacantul român de 36 ani rupe plasele în străinătate! A ajuns la al șaptelea meci consecutiv cu gol marcat # Fanatik
Fotbalistul român de 36 de ani marchează pe bandă rulantă în străinătate. E golgheterul all-time al echipei și a ajuns la al 7-lea meci consecutiv în care înscrie.
Video. Cum se contrazice Mirel Rădoi. Iulie, după 10 transferuri: „Mai am nevoie de atacant!”. Octombrie: „Prefer mai puțini jucători” # Fanatik
După Metaloglobus - Universitatea Craiova 0-0, Mirel Rădoi s-a declarat nemulțumit de numărul mare de jucători pe care îi are în lot. Cu trei luni în urmă cerea transferuri în conferință.
Românca celebră care l-a impresionat până și pe David Beckham. Ce mesaj i-a transmis starul din fotbal acesteia: ”Sunt mândru de tine” # Fanatik
O româncă faimoasă chiar și peste hotare a ajuns să îl impresioneze până și pe David Beckham cu afacerea, dar și cu ideile sale. Despre cine este vorba?
Lamine Yamal vrea să cumpere casa în care au locuit Shakira și Piqué. Ce planuri are sportivul cu vila de lux # Fanatik
Lamine Yamal se pregătește să cumpere casa în care au locuit Shakira și Piqué pe când erau împreună. Ce vrea să facă mai departe fotbalistul cu vila de lux?
Marian Aioani, sezon de excepţie cu Rapid: „Îmi doresc titlul, nu există alt obiectiv!”. De ce a căzut transferul exotic în Iran, ce sfat a primit de la Hagi şi ce relaţie are cu Şumudică. Video exclusiv # Fanatik
Marian Aioani este unul dintre jucătorii cheie ai Rapidului în acest sezon. Într-un interviu pentru FANATIK, portarul giuleştenilor a vorbit despre transferul ratat în vară în Iran, sezonul excelent şi sfatul primit de la Gheorghe Hagi.
Cât valorează coeficientul UEFA al Universității Craiova după egalul cu Noah. Oltenii, aproape de zona roșie în Conference League # Fanatik
Universitatea Craiova are unul dintre cele mai mici coeficiente UEFA din Conference League. Vezi cum arată noul sistem de calcul al UEFA, care influențează direct banii din competițiile europene
Cristina Neagu stă departe de România. Cu ce se ocupă fosta cea mai bună handbalistă a lumii # Fanatik
Neagu a abandonat activitatea competițională, în această vară, la 37 de ani, și face tot ceea ce nu a putut să facă în timpul carierei sportive, care a fost încununată cu multe trofee
Finalul partidei dintre FCSB și UTA a adus în prim-plan un moment deosebit. Un copil s-a ales cu tricoul lui Risto Radunovic după ce a „driblat” mai mulți agenți de pază.
Când s-a produs singurul blackout din istoria României. „Pagubele au fost duble faţă de cele provocate de cutremurul din 1977” # Fanatik
Singurul blackout din istoria României a fost cauzat de o îneînțelegere între dispeceri. Cinci ore fără energie au generat pierderi uriașe, duble față de cele provocate de cutremurul din martie 1977.
De unde a văzut Mihai Stoica FCSB – UTA 4-0. I-a găsit lui Gigi Becali fotbalistul dorit: „E extraordinar!” # Fanatik
Mihai Stoica, președintele de la FCSB, a văzut victoria echipei sale în fața celor de la UTA din Portugalia. Postarea făcută de managerul campioanei României.
Uluitor! Pilotul din Formula 1, aproape să lovească doi stewarzi, chiar pe circuitul din Mexic: „Puteam să-i omor!”. Video # Fanatik
Marele Premiu al Mexicului a avut parte de un moment înfricoșător. Un pilot a fost aproape de a lovi doi comisari de cursă. Cum a reacționat după ce a evitat impactul.
Daniel Bîrligea și Darius Olaru au dezvăluit secretul victoriei lui FCSB cu 4-0 împotriva lui UTA: „Ne-am distrat” # Fanatik
Victoria lui FCSB împotriva celor de la UTA cu 4-0 a venit ca o mare gură de oxigen pentru echipa campioană. Ce au declarat jucătorii după prima victorie la scor din acest sezon
Adrian Mihalcea a oferit primele declarații după FCSB - UTA 4-0. Antrenorul arădenilor a mărturisit că este umilitor modul în care elevii săi au pierdut duelul în fața campioanei.
Florin Tănase, atac nuclear la Giovanni Becali: „Mi-e milă de el, săracul, a decăzut atât de mult! Trebuie să mai faci și matematică, nu doar școala vieții” # Fanatik
Florin Tănase l-a mitraliat pe Giovanni Becali după FCSB - UTA Arad 4-0. Ce a spus fotbalistul lui FCSB după ce celebrul impresar l-a numit „sifonul lui Gigi Becali”
”Cea mai fierbinte nevastă de fotbalist” povestește prin ce e nevoită să treacă aproape zilnic. Soția lui Gabi Enache recunoaște că s-a obișnuit deja cu astfel de situații # Fanatik
Soția lui Gabi Enache recunoaște că e nevoită să treacă aproape zilnic prin niște situații nu tocmai plăcute, însă în mare parte s-a obișnuit deja cu astfel de momente.
Gigi Becali a dezvăluit suma incrediblă pe care a plătit-o pentru transferul mult dorit! 400.000 de euro a virat doar săptămâna trecută # Fanatik
Detalii financiare neștiute legate de transferul făcut de Gigi Becali la FCSB! Cât a plătit, de fapt, pentru vedeta echipei. „Atât am dat pe el”. Sfatul primit de la Mihai Pintilii.
Pontul zilei de luni, 27 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.30 la Superbet pentru Rapid – Unirea Slobozia # Fanatik
Cu pontul zilei de luni, 27 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.30 la meciul Rapid - Unirea Slobozia
Singurul jucător pe care Gigi Becali l-a certat după FCSB – UTA 4-0: „Azi te-ai cam pitit, te-am văzut!” # Fanatik
Gigi Becali a certat un singur jucător după FCSB - UTA 4-0. Ce spune patronul campioanei despre succes și când vor reveni elevii lui Elias Charalambous în fruntea SuperLigii.
„Veți face mai târziu schimbările de acum?”. Gigi Becali, răspuns tranșant după FCSB – UTA 4-0 # Fanatik
Gigi Becali a oferit prima reacție după ce FCSB a câștigat la scor în fața echipei UTA. Ce a transmis patronul roș-albaștrilor vizavi de momentul în care se vor face schimbările pe viitor.
Thiam, primul gol la FCSB în meciul cu UTA! De câte minute a avut nevoie atacantul pentru a înscrie # Fanatik
Thiam a spart gheața la FCSB! Atacantul adus în această vară de la U Cluj a marcat primul său gol pentru campioana României. A avut nevoie de doar câteva minute pentru a se face remarcat.
Biletul zilei la pariuri de luni, 27 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 237 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Spania și Portugalia.
Gigi Becali, ironizat în direct de vărul Giovanni! Ce legătură au Iftime și FC Botoșani: „Și-a găsit gâște” # Fanatik
Giovanni Becali a dat un verdict clar cu privire la lupta pentru titlu din SuperLiga și a avut un mesaj prin care l-a înțepat pe vărul său, Gigi Becali.
Jude Bellingham l-a pus la punct pe Lamine Yamal imediat după Real Madrid – Barcelona 2-1: „Mai puțină vorbăraie” # Fanatik
Jude Bellingham a înscris golul decisiv din „El Clasico”, iar la final nu putea să uite să îl mustreze pe adversarul de la Barcelona, Lamine Yamal. Ce i-a transmis starul lui Real Madrid pe Instagram
FCSB a făcut o repriză excelentă împotriva celor de la UTA Arad. Însă, în finalul primei părți unul dintre jucătorii de bază ai campioanei s-a accidentat și a fost schimbat.
O echipă din România a câștigat „Champions League” la şah! Campionul mondial a jucat pentru Superchess! # Fanatik
O nouă performanţă fabuloasă pentru şahul românesc, după ce Superchess, campioana României, a câştigat Campionatul European al Cluburilor.
Laura Vicol a venit la FCSB – UTA pentru a-i da ultima șansă lui Gigi Becali. Foto exclusiv # Fanatik
Laura Vicol s-a ținut de cuvânt și a venit la FCSB - UTA. Ce mesaj i-a transmis fosta deputată PSD lui Gigi Becali după înfrângerea cu Metaloglobus din SuperLiga.
Reacția lui Xabi Alonso după ce Vinicius s-a enervat și nu l-a salutat la schimbare în Real Madrid – Barcelona 2-1 # Fanatik
Xabi Alonso a reacționat după Real Madrid - Barcelona 2-1. Ce a spus, de fapt, despre ieșirea nervoasă a lui Vinicius, dar și cum a catalogat victoria în fața rivalei.
Cea mai ciudată negociere de contract la Dinamo: “Eu eram în şorţ şi cămaşă roz, domnul Voicu era la costum” # Fanatik
Cea mai neobișnuită negociere din istoria recentă a lui Dinamo. Vestimentație neobișnuită pentru actualul angajat al „câinilor” în momentul semnării contractului.
Strategia lui Imad Kassas de a salva Metaloglobus de la retrogradare: „Eu n-am metehnele românilor!” # Fanatik
Imad Kassas crede în continuare că echipa lui nu va retrograda la finalul sezonului. Ce plan are, de fapt, omul cu banii de la Metaloglobus.
Lumea sportului a fost lovită de o veste tragică. Un fost jucător de fotbal american a pierdut lupta cu viața prematur, la vârsta de doar 41 de ani, după o boală cruntă.
Viitoarea adversară din Europa League a FCSB-ului, umilită în deplasare! Scor de neprezentare încă de la pauză # Fanatik
Ce umilință! Viitoarea adversară a FCSB-ului a suferit o înfrângere zdrobitoare în campionat. Ce s-a întâmplat, de fapt, la meciul din weekend.
Scandal la Real Madrid – Barcelona 2-1! Yamal și Raphinha au sărit la bătaie după fluierul final. Video # Fanatik
Finalul partidei dintre Real Madrid și Barcelona a adus un moment inedit. Jucătorii rivali au sărit la bătaie, iar Lamine Yamal și Raphinha au fost cei care au ieșit în evidență.
Fanatik Superliga, luni, 27 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici face spectacol cu super invitați după Metaloglobus – Universitatea Craiova și FCSB – UTA # Fanatik
Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție de colecție luni, 27 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici îi are alături pe Marius Mitran, Eugen Trică și Marian Aliuță.
Scene incredibile în El Clasico! Vinicius, scos din minți de decizia lui Xabi Alonso. Ce a făcut atacantul brazilian după ce a fost scos de pe teren în Real Madrid - Barceona.
Cât costă ofsaidul semi-automat şi când va fi el implementat în SuperLiga! Ce spun cei de la LPF şi deţinătorii drepturilor tv de aceste investiţii # Fanatik
Meciul Oţelul - U Cluj a fost întrerupt 18 minute pentru două decizii VAR. Alternativa este ofsaidul semi-automat, dar cât costă această tehnologie şi ce spun cei de la LPF şi eAD despre implementarea acestui sistem.
Ce se întâmplă cu Craiova lui Rădoi!? Colapsul oltenilor, explicat în cifre. Raportul Wyscout scoate la iveală dezastrul din ultimele etape # Fanatik
Cum s-a prăbușit Craiova lui Mirel Rădoi după calificarea în cupele europene. Statistici îngrijorătoare pentru echipa din Bănie. Mai au motive oltenii să viseze la un titlu istoric!?
Verdictul specialistului la penalty-ul anulat de VAR în Real Madrid – Barcelona: „Lamine Yamal nu atinge mingea!” # Fanatik
Arbitrul Soto Grado a dictat penalty pentru Real Madrid încă din minutul al doilea, însă a întors decizia după analiza VAR. Care este părerea unui celebru arbitru din Spania
Valentina Pelinel și cei trei copii, vacanță de vis în America. Unde a mers soția lui Cristi Borcea # Fanatik
Valentina Pelinel și cei trei copii ai săi sunt în vacanță în America. Aceștia au decis să viziteze un loc aparte, care a încântat-o până și pe vedetă.
Doi titulari de la Metaloglobus au încurcat FCSB și Craiova, dar nu au luat probele în liga a patra din Spania! ”Au făcut plajă și au plecat cu 2.500 de euro!”. Exclusiv # Fanatik
Doi dintre titularii de la Metaloglobus au o poveste fantastică. Agentul Giovanni Becali a povestit ce li s-a întâmplat acestora când i-a dus în probe în liga a patra din Spania.
Dănuț Lupu la ”Fanatik Dinamo”, luni, 27 octombrie, ora 13:30! Cristi Coste, show alături de jucătorul de legendă al „câinilor” # Fanatik
”FANATIK Dinamo” revine cu un nou episod de colecție. Cristi Coste va face show alături de Dănuț Lupu, fostul mare jucător al echipei din „Ștefan cel Mare”.
Mirel Rădoi, atac direct la Mihai Rotaru: „Toți antrenorii sunt nebuni? Și Neagoe, și Gâlcă?” # Fanatik
Mirel Rădoi a oferit primele declarații după ce Universitatea Craiova a remizat în deplasare cu Metaloglobus, scor 0-0. Ce l-a nemulțumit pe antrenorul oltenilor.
Fază magică în Premier League! A marcat direct din corner și a avut o celebrare de zile mari. Video # Fanatik
Show total în Premier League. Un fotbalist a deschis scorul cu un gol înscris direct din corner. Execuția l-a lăsat mască pe portarul advers. Cum a sărbătorit reușita.
Mirel Rădoi, băgat în ședință de galeria Craiovei: “Poate atât ne e valoarea”. Rotaru a plătit 4,5 milioane de euro pe transferurile din vară # Fanatik
Universitatea Craiova a făcut doar un rezultat de egalitate cu Metaloglobus și fanii au fost extrem de furioși. Ce discurs a avut Mirel Rădoi în fața galeriei.
