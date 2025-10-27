Lituania anunță că va doborî baloanele suspecte care intră din Belarus. Aeroportul Vilnius, închis de patru ori într-o săptămână din cauza lor
HotNews.ro, 27 octombrie 2025 12:00
66 de obiecte zburătoare detectate de radare în timpul nopții au dus la a patra închidere a aeroportului Vilnius într-o săptămână. Drept urmare, premierul litunian Inga Ruginiene a anunțat luni că a decis închiderea graniței…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
12:20
Două partide de centru vor să revină la putere în Olanda, după ce guvernul condus de partidul de extremă-dreapta al lui Geert Wilders a eșuat # HotNews.ro
Creștin-democrații și stânga din Olanda se bat în prezent pentru locul doi la alegerile legislative anticipate de miercuri, iar ambele grupări speră să construiască o coaliție de guvernare care va ocoli dreapta extremă, scriu Financial…
12:20
LIVE VIDEO Daniel Băluță, propunerea PSD de candidat în alegerile pentru București. Votul final, marți, în Comitetul politic Național # HotNews.ro
Daniel Băluță, primar al sectorului 4, este propunerea PSD București pentru a candida în alegerile locale din 7 decembrie pentru Primăria București, a anunțat președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu. Decizia urmează să fie validată…
Acum 15 minute
12:10
Cum arată clasamentul național al salariilor directorilor și indemnizațiilor membrilor CA pentru 143 de companii, regii și instituții de stat / Puteți căuta instituțiile și numele persoanelor # HotNews.ro
Romatsa plătește 70.000 de lei brut lunar fiecărui membru al CA, Compania Națională de Aeroporturi București dă 69.000 de lei pe lună, iar Monitorul Oficial oferă 47.000 de lei oferă pe lună membrilor din Consiliul…
12:10
VIDEO Daniel Băluță, favorit în PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei: : Sunt convins că nu va fi afectată coaliția de guvernare de campania electorală / Cu ce slogan vrea să candideze # HotNews.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 şi principalul favorit al PSD pentru a fi candidatul partidului la alegerile pentru Primăria Capitalei, consideră că actuala coaliţie nu va fi afectată de campania electorală în care trei dintre…
12:10
Compania susținută de fondul suveran al Arabiei Saudite anunță lansarea unui sistem de operare care să rivalizeze cu Windows # HotNews.ro
Startup-ul saudit de inteligență artificială Humain, înființat de fondul suveran de investiții al regatului, intenționează să lanseze săptămâna aceasta un sistem de operare pentru calculatoare care le permite utilizatorilor să vorbească cu computerul pentru a-i…
Acum 30 minute
12:00
Lituania anunță că va doborî baloanele suspecte care intră din Belarus. Aeroportul Vilnius, închis de patru ori într-o săptămână din cauza lor # HotNews.ro
66 de obiecte zburătoare detectate de radare în timpul nopții au dus la a patra închidere a aeroportului Vilnius într-o săptămână. Drept urmare, premierul litunian Inga Ruginiene a anunțat luni că a decis închiderea graniței…
12:00
Festivalul internațional de film documentar Astra Film Festival a premiat sâmbătă seara cele mai bune filme, pe lista de onoare a ediției 2025 aflându-se valoaroase, așa cum sunt de exemplu „Spre Vest, în Zapata” (r.…
Acum o oră
11:40
Viața sub ocupație rusească povestită de o adolescentă: „Dacă spui ceva împotrivă, devine periculos. Poți fi reținut și torturat – ceea ce localnicii numesc «a fi invitat în subsol»” # HotNews.ro
Alieksandra Luchaieva (Alexa) avea 14 ani când Ucraina a fost invadată de trupele rusești, pe 24 februarie 2022. Și-a petrecut adolescența fugind din calea războiului, schimbând orașe și „regimuri”. S-a născut în Melitopol, oraș pe…
11:40
Plata pensiilor private: Administratorii fondurilor de pensii apără la CCR legea prin care, la pensie, se vor putea retrage maxim 30% din bani # HotNews.ro
Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) a depus la Curtea Constituțională a României (CCR) un memoriu „amicus curiae” pentru a furniza Curții elemente de analiză juridică, tehnică și economică pentru aprecierea constituționalității Legii…
11:30
Directoarea DSP Brașov, pusă sub control judiciar. Este acuzată de DNA că informa spitalele înainte să meargă în control # HotNews.ro
Ancuța-Ofelia Blănaru, director executiv al Direcției de Sănătate Publică Brașov, este acuzată de procurorii anticorupție de trei infracțiuni de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului…
11:30
Un bancher de top de la Moscova afirmă că Rusia poartă lupta economică greșită: „Nu va exista nimic” # HotNews.ro
Factorii de decizie din Rusia sunt atât de preocupați de inflație încât pierd din vedere imaginea de ansamblu privind economia, afirmă unul dintre cei mai influenți bancheri ruși, German Gref, citat luni de Business Insider.…
11:30
Un nou episod de vreme caldă, cu temperaturi de până la 22 de grade. Anunțul meteorologilor # HotNews.ro
Temperaturile vor fi în creștere de la jumătatea acestei săptămâni și vor ajunge la 21-22 de grade în zonele de sud și sud-est ale României, inclusiv în București, a declarat, luni, directoarea Administrației Naționale de…
Acum 2 ore
11:20
Ciprian Ciucu confirmă că intră în cursa pentru Primăria Capitalei. Liberalul și-a ales sloganul campaniei # HotNews.ro
Edilul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat luni că a decis să candideze pentru Primăria Capitalei după ce a analizat unde ar putea avea „un impact pozitiv mai mare” și a explicat de ce s-a…
11:10
MedLife a reunit la Sibiu specialiști de top din Europa, România și Statele Unite pentru a dezbate progresele în neuro-oncologie # HotNews.ro
MedLife, în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Medicină și Colegiul Medicilor din România, au organizat cea de-a treia ediție a conferinței internaționale „Comprehensive Advancements in Research and Exchanges for Neuro-Oncology”…
11:00
De la minciuni nevinovate la secrete periculoase: cum evoluează minciuna copiilor și 5 replici recomandate pentru părinți # HotNews.ro
Minciunile copiilor nu sunt mereu semn de obrăznicie. Adesea, copiii apelează la ele de frică, din dorința de aprobare sau sunt rodul unei imaginații debordante. În toate cazurile, reacția părintelui contează decisiv pentru ce se…
11:00
Bartolomeu I, decorat astăzi de Nicușor Dan. Patriarh Ecumenic de peste 30 de ani, el nu a ezitat să-l critice public pe Kirill pentru susținerea războiului din Ucraina # HotNews.ro
Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, va primi o distincție din partea președintelui Nicușor Dan într-o ceremonie care va avea loc la Palatul Cotroceni de la ora 18.30, a anunțat Administrația Prezidențială. Bartolomeu a sosit…
10:50
Focuri de armă în Sectorul 6. Patru bărbați care s-au bătut și au avariat două mașini, reținuți de polițiști # HotNews.ro
Patru persoane au fost reținute pentru 24 de ore, luni, de polițiștii bucureșteni în cazul incidentului care a avut loc cu o zi în urmă pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei. Cei patru…
10:40
Pensia a fost, este și va fi un subiect de interes major în România, indiferent de perioada în care ne-am afla, de condițiile socio-economice, de contextul politic sau de modul de trai. Ce reprezintă pensia,…
10:40
Peste 8.000 de curse aeriene au suferit întârzieri în doar o zi în SUA din cauza problemelor cu plata controlorilor de trafic aerian # HotNews.ro
Peste 8.000 de zboruri au suferit întârzieri duminică în Statele Unite, pe fondul absențelor continue ale controlorilor de trafic aerian în contextul în care blocajul bugetar al guvernului american a ajuns la a 26-a zi,…
10:30
Intervenția armatei, luată în considerare pentru urșii care au atacat mortal un număr record de persoane, în Japonia. Ce arată un studiu recent # HotNews.ro
Numărul persoanelor care au fost ucise de urși de la începutul luni aprilie și până acum, în Japonia, a ajuns la nouă, cea mai mară cifră înregistrată vreodată într-un singur an, notează The Guardian. Dacă…
Acum 4 ore
10:20
StartupCafe.ro: HP și Quartz Matrix – soluții digitale sigure pentru companiile românești # HotNews.ro
Într-o lume digitală, unde informațiile circulă rapid, securitatea și eficiența sunt priorități. Companiile care aleg digitalizarea au nevoie de soluții care nu doar simplifică procesele, ci și protejează datele. Digitalizarea – mai mult decât tehnologieTransformarea…
09:50
Chinezii sunt îngrijorați că încălzirea vremii pune în pericol o delicatesă apreciată: „Nu putem face nimic” # HotNews.ro
Ultimii trei ani au fost cei mai grei pentru Xie Dandan și familia ei în condițiile în care cultivă de mai bine de un deceniu una dintre cele mai apreciate delicatese culinare din China: crabul…
09:50
Economia intră în zona de alertă: stagnare prelungită, inflație persistentă, deficite mari și încredere redusă # HotNews.ro
Indicatorul de Încredere Macroeconomică calculat de Asociația CFA România a stagnat în septembrie 2025, menținându-se la un nivel asociat cu condiții de recesiune, explică Adrian Codirlașu, președintele Asociației. El mai avertizează că atât nivelul indicatorului,…
09:30
„Asta ar trebui să facă, în loc să testeze rachete”. Mesajul dur al lui Trump pentru Putin, după ce Moscova a testat „Cernobîlul zburător”, noua rachetă nucleară # HotNews.ro
Relația dintre Vladimir Putin și Donald Trump pare să se fi răcit din nou. Liderul de la Casa Albă l-a îndemnat pe omologul său rus să pună capăt războiului din Ucraina, în loc să testeze…
09:00
Incident neobișnuit: Un elicopter și un avion de luptă ale marinei americane s-au prăbușit în decurs de jumătate de oră în timpul unor „operațiuni de rutină” # HotNews.ro
Cele două aeronave militare s-au prăbușit duminică în Marea Chinei de Sud, în două accidente separate care nu s-au soldat cu victime, transmite AFP, citată de Agerpres. Un elicopter MH-60R Sea Hawk efectua „operațiuni de…
09:00
Fostul primar al Istanbulului denunță acuzații care „nu i-ar trece prin minte nici măcar diavolului” după ce a fost inculpat într-un nou dosar # HotNews.ro
Un tribunal turc a emis un nou ordin oficial de arestare pentru primarul încarcerat al Istanbulului, Ekrem Imamoglu, sub suspiciunea de „spionaj politic”, a relatat luni agenția de presă de stat Anadolu, citată de Reuters.…
08:40
Katy Perry și Justin Trudeau își oficializează relația cu prima lor apariție publică de ziua cântăreței, la Paris # HotNews.ro
Artista americană Katy Perry şi fostul premierul canadian Justin Trudeau şi-au făcut publică relaţia în weekend, atunci când au ieşit la o întâlnire în Paris, pentru a sărbători ziua de naștere a cântâreței, care a…
08:30
Javier Milei sfidează sondajele de opinie și obține o victorie răsunătoare pentru agenda sa liberală la alegerile parlamentare # HotNews.ro
Partidul președintelui argentinian Javier Milei a obținut o victorie categorică în alegerile legislative de la jumătatea mandatului, alegătorii oferindu-i un mandat clar pentru a continua restructurarea radicală a economiei, în pofida nemulțumirilor provocate de măsurile…
Acum 6 ore
08:20
Câini roboți și roiuri de drone cu inteligență artificială: Cum poate China să folosească DeepSeek într-o eră a războiului # HotNews.ro
Gigantul chinez de stat din domeniul apărării, Norinco, a prezentat în februarie un vehicul militar capabil să desfășoare autonom operațiuni de sprijin în luptă la o viteză de 50 de kilometri pe oră. Acesta era…
07:20
Guvernul SUA anunță că va înceta să plătească ajutoarele alimentare de săptămâna viitoare. „Fântâna a secat!” # HotNews.ro
Ajutorul alimentar utilizat de peste 40 de milioane de americani nu va fi distribuit începând din noiembrie din cauza închiderii guvernului american, potrivit Departamentului pentru Agricultură al SUA, notează BBC. „Concluzia este că fântâna a…
07:20
ULTIMA ORĂ Revoltă și amenințări fizice. România poate ajunge într-un litigiu de milioane de euro pentru zăcăminte de țiței și gaze din vestul țării, concesionate de anglo-australieni # HotNews.ro
Statul român poate ajunge într-un litigiu de milioane de euro cu o companie controlată de investitori britanici și australieni, care deține concesiunea unui perimetru de explorare de zăcăminte de țiței și gaze naturale din vestul…
07:20
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării # HotNews.ro
Sistemele rusești de apărare aeriană au distrus în timpul nopții 193 de drone ucrainene, dintre care 34 au vizat Moscova și 47 regiunea Briansk, unde o persoană a fost ucisă și alte cinci au fost…
07:10
Radiografia la zi a PNL. Un episod straniu cu Bolojan și Thuma în plină criză în Coaliție, liderul începe să fie izolat # HotNews.ro
Ilie Bolojan s-a instalat de trei luni în fruntea PNL și de patru luni la Palatul Victoria, cu misiunea de a ridica partidul și de a salva finanțele. Combativ, dar marcat de un soi de…
Acum 24 ore
23:00
Premierul Bolojan spune că directori de companii de stat și-au majorat indemnizațiile: „Efectiv îi sfidează pe oameni” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a dezvăluit, la Digi24, că au crescut cu 40-50% indemnizaţiile unor directori de companii din zona de transporturi şi a nominalizat trei astfel de instituţii, şi anume aeroporturile Mihail Kogălniceanu şi Otopeni,…
23:00
Moscova denunţă „tentative titanice” de sabotare a dialogului său „constructiv” cu Washingtonul # HotNews.ro
Rusia a denunţat duminică „tentative” de sabotare a dialogului său „constructiv” cu Statele Unite în vederea unei reglementări a conflictului din Ucraina, la câteva zile după amânarea unei noi întâlniri între Vladimir Putin şi Donald…
22:30
Bolojan, despre vila în care locuiește: „Nu am intrat pe geam în această locuință. Totul este în regulă”/ În vila din str. Gogol a stat Traian Băsescu # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus că locuiește în vila din strada Gogol, pe care anterior a primit-o Traian Băsescu, în calitate de fost președinte, precizând că folosește locuința în mod legal, după ce Băsescu a…
22:30
SuperLiga: FCSB câștigă meciul cu UTA Arad, scor 4-0, și se apropie de locurile de play-off # HotNews.ro
FCSB s-a impus în fața echipei UTA Arad, scor 4-0, într-un meci disputat duminică, pe Arena Națională din București, în etapa a 14-a din SuperLiga. FCSB – UTA Arad 4-0 Campioana en-titre a României a…
22:20
Detensionare a relaţiilor: zborurile directe între India şi China continentală, reluate după mai bine de cinci ani # HotNews.ro
Zborurile directe între India şi China continentală s-au reluat duminică, după mai mult de cinci ani de la suspendarea lor, relatează AFP și Agerpres. Reluarea curselor aeriene este importantă pentru relaţiile comerciale bilaterale şi constituie…
22:00
Dominic Fritz, întrebat dacă Iohannis a stricat mitul neamţului în politica românească: A stricat multe # HotNews.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că fostul preşedinte al României, Klaus Iohannis, a „stricat multe” şi, posibil, chiar şi mitul neamţului în politica românească. Dominic Fritz a fost întrebat duminică, la Antena 3, dacă…
21:40
Cel mai bogat om din Africa vrea ca rafinăria sa din Nigeria să devină „cea mai mare din lume” # HotNews.ro
Cel mai bogat om de pe continentul african, Aliko Dangote, a anunțat că rafinăria pe care o deține în Nigeria, și care e cea mai mare din Africa, își va dubla în următorii trei ani…
21:30
Ilie Bolojan, despre tensiunile cu PSD: „Orice coaliție va ajunge cu spatele la zid dacă nu ia aceste decizii/ Miza mea nu este să fiu premier în orice condiții” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, la Digi24, că „oameni din coaliție” care au soluții mai bune la problemele României ar trebui să le spună și chiar să inițieze moțiuni de cenzură pentru formarea unei alte…
21:00
VIDEO Val de indignare în Slovenia după moartea unui bărbat agresat de un grup de romi. Doi miniștri au demisionat # HotNews.ro
Miniștrii sloveni de Interne și de Justiție au demisionat duminică în urma decesului unui bărbat agresat de un grup de romi, un caz care a provocat o puternică indignare în Slovenia, transmit agențiile de presă…
20:50
Șeful Autorității Palestinieni și-a desemnat succesorul „în caz de vacantare”. Mahmoud Abbas are 89 de ani # HotNews.ro
Preşedintele palestinian Mahmoud Abbas a emis un decret referitor la un plan de succesiune ‘în caz de vacantare’ a postului, a transmis duminică agenţia WAFA, transmite Agerpres. Măsura deschide calea pentru asumarea temporară a puterii…
20:30
Într-o postare pe Facebook intitulată „La ce e bună Catedrala”, jurnalistul Cristian Tudor Popescu vorbește despre Catedrala Națională, a cărei pictură a fost sfințită sâmbătă, precum și despre credincioșii care au venit să asiste la…
20:00
Kamala Harris ar putea candida din nou pentru Casa Albă. „Ele vor vedea o femeie preşedinte în Biroul Oval, asta e sigur” # HotNews.ro
Fosta vicepreşedintă americană Kamala Harris a declarat într-un interviu că ar putea „în cele din urmă” să candideze din nou la preşedinţie, relatează Agerpres citând France Presse. Kamala Harris, care l-a înlocuit pe Joe Biden…
19:50
Ciprian Ciucu, desemnat candidat al PNL la Primăria Generală. Oficializarea candidaturii mai trebuie să treacă de o singură etapă # HotNews.ro
Filiala PNL București l-a desemnat duminică seara pe Ciprian Ciucu drept candidatul partidului pentru Primăria București, conform surselor HotNews. Decizia a fost luată în urma unui vot secret. Mai departe, decizia va fi înaintată Biroului…
19:30
FOTO Imaginile din interiorul Catedralei Naționale în timpul slujbei de sfințire. Au fost prezenți 3.000 de invitați # HotNews.ro
Pictura Catedralei Naționale a fost sfințită, duminică, în prezența patriarhului Daniel al Bisericii Ortodoxe Române și a patriarhului ecumenic Bartolomeu al Constantinopolelui. În interior au fost primiți în jur de 3.000 de invitați, iar în…
18:50
Netanyahu afirmă că nu are nevoie de nicio undă verde pentru a ataca inamicii Israelului # HotNews.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu afirmă că nu are nevoie de nicio undă verde pentru a-i ataca pe inamicii Israelului, care este un „stat independent”, relatează AFP. „Politica noastră de securitate este în mâinile noastre”, a…
18:30
Președintele SUA Donald Trump și președintele Chinei urmează să se întâlnească în cadrul turneului asiatic al liderului american, întâlnire în care urmează să fie discutată soluționarea diferendelor comerciale dintre cele două state. Negociatorii chinezi și…
18:30
REPORTAJ printre credincioșii care au stat toată ziua la porțile Catedralei Naționale: „Cum s-au făcut invitațiile? Eu n-am știut să cer la preotul meu” / „Pentru suflet nu e prea scump” # HotNews.ro
După mai bine de 15 ani de lucrări, Catedrala Națională a fost sfințită duminică, 26 octombrie 2025, într-o slujbă condusă de Patriarhul Daniel și de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I. Aproximativ 25.000 de oameni au au…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.