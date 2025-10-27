Gigi Becali a criticat un singur jucător de la FCSB după victoria cu UTA: „Azi te-ai cam pitit, te-am văzut!” | EXCLUSIV
Primasport.ro, 27 octombrie 2025 12:00
• • •
Acum 30 minute
12:00
Acum o oră
11:50
Gigi Becali a criticat un singur jucător de la FCSB după victoria cu UTA: „Azi te-ai cam pitit, te-am văzut!”
11:30
Victor Becali a dat de pământ cu Florin Tănase: „Obraznic! Nu puteam să îl transferăm că marca doar din penalty” # Primasport.ro
Victor Becali a dat de pământ cu Florin Tănase: „Obraznic! Nu puteam să îl transferăm că marca doar din penalty”
Acum 2 ore
11:10
Scandal de proporţii la Real Madrid, după El Clasico! Vinicius a trecut la ameninţări şi l-a înjurat pe Xabi Alonso! Tehnicianul spaniol nu s-a lăsat mai prejos şi i-a dat replica starului brazilian # Primasport.ro
Scandal de proporţii la Real Madrid, după El Clasico! Vinicius a trecut la ameninţări şi l-a înjurat pe Xabi Alonso! Tehnicianul spaniol nu s-a lăsat mai prejos şi i-a dat replica starului brazilian
10:40
Clasamentul WTA: Jaqueline Cristian a înregistrat cea mai bună clasare din cariera sa. Pe ce loc se află Sorana Cîrstea # Primasport.ro
Clasamentul WTA: Jaqueline Cristian a înregistrat cea mai bună clasare din cariera sa. Pe ce loc se află Sorana Cîrstea
10:40
Dennis Politic, replică de milioane pentru Gigi Becali, după ce patronul l-a uitat din nou pe bancă: „De acum numai asta o să fac” # Primasport.ro
Dennis Politic, replică de milioane pentru Gigi Becali, după ce patronul l-a uitat din nou pe bancă: „De acum numai asta o să fac”
Acum 4 ore
10:00
LIVE VIDEO | FC Botoşani - FC Hermannstadt, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Moldovenii sunt pe val în SuperLiga # Primasport.ro
LIVE VIDEO | FC Botoşani - FC Hermannstadt, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Moldovenii sunt pe val în SuperLiga
10:00
LIVE VIDEO | Rapid - Unirea Slobozia, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Giuleştenii sunt în căutarea unei noi victorii # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Rapid - Unirea Slobozia, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Giuleştenii sunt în căutarea unei noi victorii
09:50
Lovitură de proporţii pregătită de FCSB! MM Stoica i-a găsit fundaş lui Gigi Becali: „Ceva extraordinar! Vine din iarnă” # Primasport.ro
Lovitură de proporţii pregătită de FCSB! MM Stoica i-a găsit fundaş lui Gigi Becali: „Ceva extraordinar! Vine din iarnă”
09:40
Volei masculin: Adversară din Azerbaidjan pentru Steaua Bucureşti în Challenge Cup, după câştigarea Cupei Balcanice # Primasport.ro
Volei masculin: Adversară din Azerbaidjan pentru Steaua Bucureşti în Challenge Cup, după câştigarea Cupei Balcanice
09:20
FCSB a ajuns la un acord cu CFR Cluj! Gigi Becali, anunţul momentului în fotbalul românesc: „Ştiţi cât m-a costat? 3 milioane de euro!" # Primasport.ro
FCSB a ajuns la un acord cu CFR Cluj! Gigi Becali, anunţul momentului în fotbalul românesc: „Ştiţi cât m-a costat? 3 milioane de euro!"
Acum 12 ore
00:10
VIDEO | Rayo Vallecano - Alaves 1-0. Trupa lui Andrei Raţiu dă lovitura în prelungiri # Primasport.ro
VIDEO | Rayo Vallecano - Alaves 1-0. Trupa lui Andrei Raţiu dă lovitura în prelungiri
00:10
Lando Norris a câştigat GP-ul Mexicului şi a urcat pe primul loc în clasamentul general # Primasport.ro
Lando Norris a câştigat GP-ul Mexicului şi a urcat pe primul loc în clasamentul general
26 octombrie 2025
23:50
VIDEO | Lazio - Juventus 1-0. Torinezii pierd contactul cu primele locuri
23:30
VIDEO | Florin Tănase a ieşit la atac şi a reacţionat la declaraţiile lui Giovanni Becali. ”Îmi e milă de el! A decăzut atât de mult” # Primasport.ro
VIDEO | Florin Tănase a ieşit la atac şi a reacţionat la declaraţiile lui Giovanni Becali. ”Îmi e milă de el! A decăzut atât de mult”
Acum 24 ore
23:10
Gigi Becali a luat decizia finală în privinţa lui Denis Alibec, după ce atacantul nu s-a dus să salute galeria: „Ce să-i facem?” | EXCLUSIV # Primasport.ro
Gigi Becali a luat decizia finală în privinţa lui Denis Alibec, după ce atacantul nu s-a dus să salute galeria: „Ce să-i facem?” | EXCLUSIV
23:10
”E umilitor”. Adrian Mihalcea, iureş după eşecul dur suferit cu FCSB
23:00
Gigi Becali, laude la scenă deschisă pentru trei jucători de la FCSB după victoria la scor cu UTA: „Când ai jucători ca ei, fotbalul este foarte uşor” | EXCLUSIV # Primasport.ro
Gigi Becali, laude la scenă deschisă pentru trei jucători de la FCSB după victoria la scor cu UTA: „Când ai jucători ca ei, fotbalul este foarte uşor” | EXCLUSIV
22:40
VIDEO | FCSB – UTA Arad 4-0. Campioana a făcut unul din cele mai bune meciuri ale sezonului # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – UTA Arad 4-0. Campioana a făcut unul din cele mai bune meciuri ale sezonului
22:20
VIDEO | FCSB – UTA Arad 3-0. Campioana a făcut unul din cele mai bune meciuri ale sezonului # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – UTA Arad 3-0. Campioana a făcut unul din cele mai bune meciuri ale sezonului
22:00
VIDEO | Osasuna - Celta Vigo 2-3. Ionuţ Radu a greşit la unul din golurile gazdelor
21:50
Succes fără emoţii pentru Răzvan Lucescu în Grecia! PAOK rămâne lider
21:30
Decizia a fost luată! Cine va fi noul antrenor de la CFR Cluj! Anunţul de ultimă oră făcut de Nelu Varga după eşecul cu Farul # Primasport.ro
Decizia a fost luată! Cine va fi noul antrenor de la CFR Cluj! Anunţul de ultimă oră făcut de Nelu Varga după eşecul cu Farul
21:20
VIDEO | Fiorentina-Bologna 2-2. ”Derby dell’Appennino” cu spectacol şi momente tensionate # Primasport.ro
VIDEO | Fiorentina-Bologna 2-2. ”Derby dell’Appennino” cu spectacol şi momente tensionate
21:00
VIDEO | FCSB – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de vis pentru campioană # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de vis pentru campioană
20:50
VIDEO | FCSB – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bîrligea, gol superb de la distanţă # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bîrligea, gol superb de la distanţă
20:40
Tottenham o bate pe Everton şi urcă pe podium în Premier League
20:40
VIDEO | FCSB – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:30
Elveţianul Marco Odermatt a început sezonul din Cupa Mondială de schi alpin în stil mare, cu o victorie la slalomul uriaş de la Solden # Primasport.ro
Elveţianul Marco Odermatt a început sezonul din Cupa Mondială de schi alpin în stil mare, cu o victorie la slalomul uriaş de la Solden
19:30
VIDEO | Real Madrid - Barcelona 2-1. Încă un episod demn de numele ”El Clasico”
19:10
Etapa surprizelor în Premier League! Aston Villa o bate pe Manchester City
18:50
La presiunea suporterilor, Bayern München renunţă la revenirea lui Jerome Boateng, condamnat pentru violenţă domestică # Primasport.ro
La presiunea suporterilor, Bayern München renunţă la revenirea lui Jerome Boateng, condamnat pentru violenţă domestică
18:50
Sergiu Pîrvulescu şi-a găsit echipă după ce sezonul trecut a jucat la defuncta Gloria Buzău # Primasport.ro
Sergiu Pîrvulescu şi-a găsit echipă după ce sezonul trecut a jucat la defuncta Gloria Buzău
18:40
Decizia a fost luată! Cine va fi noul antrenor de la CFR Cluj! Anunţul de ultimă oră făcută de Nelu Varga după eşecul cu Farul # Primasport.ro
Decizia a fost luată! Cine va fi noul antrenor de la CFR Cluj! Anunţul de ultimă oră făcută de Nelu Varga după eşecul cu Farul
18:40
VIDEO | Real Madrid - Barcelona, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Szczesny apără penalty-ul executat de Mbappe # Primasport.ro
VIDEO | Real Madrid - Barcelona, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Szczesny apără penalty-ul executat de Mbappe
18:30
Mihai Teja mai produce o mare surpriză. ”Ne-am organizat foarte bine în apărare”
18:20
Nota primită de Dennis Man după ce a fost titular în derby-ul cu Feyenoord
18:20
VIDEO | Feyenoord - PSV 2-3. Dennis Man, titular în derby-ul din Eredivisie
18:20
Cagliari a revenit de la 0-2 şi a făcut egal cu Verona
18:10
VIDEO | Real Madrid - Barcelona, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bellingham îi readuce pe ”galactici” în avantaj # Primasport.ro
VIDEO | Real Madrid - Barcelona, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bellingham îi readuce pe ”galactici” în avantaj
18:00
Hidroterapia în lapte, remediul ideal pentru o piele mai catifelată
17:50
Americanca Ann Li a câştigat turneul WTA de la Guangzhou
17:50
VIDEO | Real Madrid - Barcelona, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Mbappe deschide scorul # Primasport.ro
VIDEO | Real Madrid - Barcelona, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Mbappe deschide scorul
17:40
VIDEO | Real Madrid - Barcelona, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Penalty şi gol anulat pentru ”galactici” # Primasport.ro
VIDEO | Real Madrid - Barcelona, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Penalty şi gol anulat pentru ”galactici”
17:30
Accident teribil la cursa Moto3 de la Sepang. Doi piloţi au fost transportaţi la spital # Primasport.ro
Accident teribil la cursa Moto3 de la Sepang. Doi piloţi au fost transportaţi la spital
17:30
Goana după o cifră colosală! Cristiano Ronaldo a marcat golul 950 al carierei
17:30
Trei noi recorduri mondiale la nataţie stabilite la Toronto de Kate Douglass, Hubert Kos şi Caspar Corbeau # Primasport.ro
Trei noi recorduri mondiale la nataţie stabilite la Toronto de Kate Douglass, Hubert Kos şi Caspar Corbeau
17:30
Meciul dintre francezul Ciryl Gane şi englezul Tom Aspinall, oprit după prima rundă. Care este motivul # Primasport.ro
Meciul dintre francezul Ciryl Gane şi englezul Tom Aspinall, oprit după prima rundă. Care este motivul
17:30
VIDEO | Real Madrid - Barcelona, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb reuşita de Mbappe # Primasport.ro
VIDEO | Real Madrid - Barcelona, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb reuşita de Mbappe
17:00
VIDEO | Mirel Rădoi şi-a strigat nemulţumirea după remiza cu Metaloglobus! Ce l-a deranjat la elevii săi: „Este frustrant când pe teren vezi altceva” # Primasport.ro
VIDEO | Mirel Rădoi şi-a strigat nemulţumirea după remiza cu Metaloglobus! Ce l-a deranjat la elevii săi: „Este frustrant când pe teren vezi altceva”
