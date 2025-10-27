10:30

Un bucureștean vrea să taie un copac care e pe proprietatea lui, dar la limită cu stradă. Pentru asta are nevoie de aviz de la administrația locală. Pe lângă informațiile pentru depunere, mai are nevoi […] Articolul De ce e nevoie ca să tai un copac care stă să cadă pe tine sau pe casa ta: cerere la PMB, poze cu pomul și multă răbdare. Bucureșteancă: De trei ani aștept răspuns de la Direcția de Mediu apare prima dată în B365.