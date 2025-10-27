VIDEO | Robert Negoiță, azi dl. „Trebuie, s-a dus dimineață în Piața Alba Iulia să anunțe alte lucrări de reorganizare. Zice că asfaltul va fi spart și înlocuit cu verdeață
B365.ro, 27 octombrie 2025 12:00
Negoiță a mers la Piața Alba Iulia, iar de aici a ținut să anunțe că asfaltul arată foarte rău și că va fi spart și înlocuit cu spațiu verde. Bonus: Vor fi refăcute și pistele
• • •
Acum 5 minute
12:20
Articol susținut de Kaufland Militariul ăsta de la capăt, cel de la metroul Păcii, e o lume aparte. E marginea orașului și totuși buricul lui. Aici găsești un mix din vreo două lumi: rulote cu
Acum 15 minute
12:10
Bucureștenii din blocul distrus de explozia din Rahova pot rămâne fără case, dar cu rate la bancă. Dacă imobilul va fi demolat, dreptul la proprietate va dispărea # B365.ro
După explozia devastatoare din blocul de pe Calea Rahovei din București, proprietarii care încă plătesc rate la creditele luate pentru apartamentele afectate pot rămâne datori la bancă, în cazul în care cerințele din asigurare nu
Acum 30 minute
12:00
Acum o oră
11:50
ESENȚIAL | Avarii majore în rețeaua de termoficare din București, sute de blocuri rămân fără apă caldă și căldură. Termoenergetica anunță lista zonelor afectate # B365.ro
Termoenergetica anunță că vor fi mai multe lucrări la conductele din rețea, în această săptămână. Aceste șantiere vor aduce probleme cu apa caldă și căldura pentru circa 500 de blocuri și Spitalul Universitar din București.
11:40
Residentialist.ro: Terenuri București și Ilfov – oportunități pentru dezvoltatori și investitori (P) # B365.ro
Piața imobiliară din zona Capitalei rămâne una dintre cele mai dinamice din România, iar terenurile disponibile reprezintă oportunități strategice pentru dezvoltatori și investitori. Platforma Residentialist.ro facilitează accesul rapid la cele mai bune oferte și oferă
Acum 2 ore
11:20
Deznodământul scandalului cu împușcături de ieri, din București, din S6, unde un bărbat a tras cu arma în niște mașini, apoi a fost bătut de alți doi: 4 persoane reținute # B365.ro
În cursul zilei de ieri, au fost mai multe focuri de armă trase în Sectorul 6. Acestea au provocatt daune la două mașini parcate în zona respectivă. Polițiștii au reținut cei patru bărbați implicați în
10:50
Copleșit de greutatea deciziei, dl. Ciucu ne anunță oficial că dorește să fie primar general, deci va candida. Crede că a pus la punct S6, acum trebuie să se ocupe de tot Bucureștiul # B365.ro
Domnul Ciprian Ciucu a început săptămâna cu un anunț important pentru bucureștenii din Sectorul 6, după ce PNL l-a desemnat candidatul partidului pentru funcția de Primar General al Capitalei. În scrisoarea sa pentru cetățeni, edilul
10:50
Unde poți ieși cu prietenele în oraș, dacă ai 40+ de ani. 10 locuri din București unde puteți mânca, dansa sau sta la povești # B365.ro
După 40 de ani, nu mai cauți cel mai cool loc din oraș, ci locul unde te simți tu bine. Ieșirile cu prietenele nu mai sunt despre gălăgie și distracție zbuciumată, ci despre conversații reale,
10:30
De ce e nevoie ca să tai un copac care stă să cadă pe tine sau pe casa ta: cerere la PMB, poze cu pomul și multă răbdare. Bucureșteancă: De trei ani aștept răspuns de la Direcția de Mediu # B365.ro
Un bucureștean vrea să taie un copac care e pe proprietatea lui, dar la limită cu stradă. Pentru asta are nevoie de aviz de la administrația locală. Pe lângă informațiile pentru depunere, mai are nevoi
Acum 4 ore
10:10
ALERTĂ | Urgență medicală în tramvai: Liniile 1, 7 și 25 sunt blocate pe Șoseaua Viilor. STB: Un călător are nevoie de îngrijiri medicale # B365.ro
În urmă cu puțin timp, STB a transmis călătorilor că liniile 1, 7 și 25 sunt blocate pe Șoseaua Viilor, până la intersecția cu Calea Șerban Vodă, pe sensul CFR Progresul. S-au luat măsuri de
09:30
Surpriza de dimineață a câtorva sute de București în mai multe stații STB: Tramvaiul 17, suspendat din cauza lucrărilor și înlocuit de autobuzul 636 # B365.ro
O postare pe Facebook a readus în atenție haosul creat de suspendarea liniei 17 din Sectorul 2 al Capitalei. Locuitorii reclamă lipsa de informare a STB, după modificările cauzate de lucrările la rețeaua de termoficare.
09:20
Două teatre din București vor fi comasate. Unul dintre ele e Teatrul de Operetă „Ion dacian”. Ministrul Culturii anunță că mai urmează măsuri similare # B365.ro
În perioada următoare, două teatre din București vor fi comasate. Cele două instituții culturale sunt Teatrul de operetă „Ion Dacian" și Teatrul Muzical „Ambasadorii". Ministrul Culturii a precizat că vor continua astefel de măsuri în
08:50
FOTO | Prima monedă colorată din istoria României, lansată azi de BNR. E cu portretul lui Lucian Blaga și va putea fi cumpărată din București și alte orașe din țară # B365.ro
Banca Națională a României (BNR) lansează azi, 27 octombrie, prima monedă colorată din istoria României. Pasionații știu că este o premieră și mai trebuie să știe că pe reversul monedei este portretul lui Lucian Blaga.
Acum 6 ore
08:10
Ajutorul pentru încălzirea locuinței în 2025. Unde se depun solicitările în București. Condiții și acte necesare # B365.ro
Condiții pentru cei care vor să solicite ajutor de încălzire Pentru a beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2025-2026 în București, solicitantul trebuie să se încadreze în categoria „consumator vulnerabil" și să
08:00
Soarta frumoaselor clădiri neoromânești care au adăpostit Căminele de Ucenici din Bucureștiul interbelic. Unde și cum învățau adolescenții o meserie # B365.ro
Puțini știu că unele din cele mai impozante clădiri neoromânești din București, în care funcționează azi Școala Gimnazială Ferdinand, Muzeul Național al Literaturii și unul din sediile S.N.S.P.A, au fost ridicate special ca să devină
Acum 24 ore
21:20
Băluță și Ciucu intră în cursa pentru Primaria Capitalei. Partidele vor face anunțul oficial în curând # B365.ro
În această seară, filiala PNL București l-a desemnat pe Ciprian Ciucu, candidatul partidului pentru Primăria București. Decizia a fost luată în urma unui vot secret, conform surselor HotNews. Ciprian Ciucu, candidatul partidului pentru alegerile la
17:40
13 cățeluși de la ASPA și-au găsit familii iubitoare în acest weekend. Târgul de adopții a avut loc la Hornbach Balotești # B365.ro
Sâmbăta aceasta a avut loc un târg de adopții ASPA la Hornbach Balotești. În cadrul acestuia au fost prezenți 25 de blănoși. Se pare că, dintre aceștia 13 și-au găsit familii iubitoare. 13 cățeluși de
16:50
FOTO | Colecție de gunoaie în Sectorul 1. Deșeuri menajere cât și piese de mobilier abandonate pe străzile Paharnicului 4 și Radu Boiangiu # B365.ro
În Capitală în ulștima vreme străzile și bulevardele s-au umplut de gunoaie. De la un sector la altul străzile arată din ce în ce mai rău. Unii bucureșteni refuză pur și simplu să respecte legea
15:40
Au fost trase focuri de armă în Sectorul 6 al Capitalei. Polițiștii au descoperit un autoturism avariat, cu luneta spartă. Nu sunt victime. Un bărbat a tras cu arma pe o stradă din Sectorul 6
15:20
VIDEO | Pisoi reunit cu stăpânul lui la o săptămână de la explozia din Rahova. Asociațiile din București oferă sprijin pentru salvarea animalelor de companie pierdute # B365.ro
Bucureștenii care locuiau în blocul din Rahova din Capitală nu au pierdut doar apartamentele în care locuiau. În urma exploziei și animalel lor de companie au disărut. Aceștia au postat anunțuri pe rețelele de socializare
14:40
VIDEO | Nicușor Dan a participat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului alături de familia sa. Fiul președintelui a fost fermecat de mulțimea de oameni # B365.ro
Președintele României, Nicușor Dan a fost prezent la sfințirea Catedralei Naționale alături de familia sa. Fiul cel mic a fost fermecat de mulțimea de oameni. Slujba de sfințire a Catedralei Naționale, cunoscută și sub numele
14:00
FOTO | Un motan cu ochi fermecători s-a rătăcit prin Bucureștii Noi. Bucureșteanca care l-a găsit speră ca micuțul să se reunească cât de curând cu stăpânii lui # B365.ro
Un motănel drățuț, cu blănița albă ușor tărcat a fost găsit de o bucureșteancă rătăcind pe strada Sfântul Gheorghe colț cu Betonierei, din Bucureștii Noi. Femeia care l-a găsit speră să îi găsească stăpânii cât
13:00
Primăria Capitalei vrea să pună decorațiuni de Crăciun de aproape 8 milioane de lei. Licitație pentru închiriere lansată în SEAP # B365.ro
Compania Municipală Iluminat Public București a publicat în SEAP licitația pentru cumpărarea decorațiunilor pentru iluminatul festiv în perioada sărbătorilor de iarnă de anul acesta. Valoarea totală estimată la aproximativ opt milioane de lei. Firmele pot
Ieri
12:20
Băluță și Ciucu, în fruntea preferințelor bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, între-un nou sondaj. Amândoi sunt favoriții partidelor din care fac parte # B365.ro
Un nou sondaj Avangarde îi clasează pe Daniel Băluță, primar Sector 4, și Ciprian Ciucu, primar Sector 6, ca cei mai bine potiviți pentru alegerile de la Primăria Capitalei. Potențialul candidat al PSD la Primăria
11:40
VIDEO | Cerul de deasupra festivalului West Side Hallo Fest a fost invadat de fantome, dovleci și vrăjitoare. 250 de drone au făcut spectacol # B365.ro
De vineri, 24 octombrie, în Sectorul 6 al Capitalei, se desfășoară cel mai mare festival de Hallowen din țară. Organizatorii au pregătit pentru bcuureșteni zeci de surprize cu ocazia acestei celebrării acestei sărbători la West
11:00
Alimentarea cu gaze naturale pe Calea Rahovei, în zona unde a avut loc explozia, se reia. Distrigaz a identificat 225 de clienți cu pierderi # B365.ro
Distrigaz Sud Rețele a început sâmbătă, 25 octombrie, reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale pentru clienții din zona blocului de pe Calea Rahovei unde a avut loc explozia. Compania a anunțat că pentru 206
10:40
VIDEO | Mii de credincioși prezenți astăzi la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Sunt veniți pelerini din toate colțurile țării # B365.ro
Astăzi, 26 octombrie, Catedrala Națională, cunoscută și drept Catedrala Mântuirii Neamului. La slujba de sfinșire participă Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului României Daniel. La acest eveniment sunt prezenți perelini veniți de peste tot
10:40
Cât a costat, până la urmă, Catedrala Mântuirii Neamului. Este mai înaltă decât Domul din Milano și decât celebra Notre Dame de Paris # B365.ro
După mai bine de 15 ani de la începerea lucrărilor, astăzi, 26 octombrie 2025, are loc sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. La finalul unui proiect anevoios, cu bani proveniți atât din buzunarul statului cât și ale
06:00
Detaliile numerologice de la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului care ridică semne de întrebare # B365.ro
Îmi va fi foarte greu să nu judec deloc și nimic în acest articol despre sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, mai ales pentru că Biserica este un subiect foarte sensibil, la fel de sensibil ca și
03:00
FOTO | Marea problemă de la orice Easybox pe care o ignorăm până o pățim cum a pățit-o dimineață o bucureșteancă, la un Mega Image de lângă Lacul Morii # B365.ro
Lockerele de tip Easybox, FANbox, dulăpioarele acelea de pe peste tot prin București (desigur, nu numai de pe la noi) au, în caz că n-ați sesizat sau pățit marea problemă la care nici nu te
25 octombrie 2025
17:50
Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu au loc în perioada 27-31 octombrie. Rețele Electrice anunță lista străzilor afectate # B365.ro
asdfradd Rețele Electrice a transmis clienților că va avea loc o nouă serie de întruperi de curent săptămâna viitoare, de pe 27 până pe 31 octombrie. Noile întreruperi de curent vor fi în București, Ilfov
17:20
Daniel Băluță tot mai aproape să fie candidatul PSD pentru Primăria Capitalei. Grindeanu: Pe sondajele noastre este fruntaș # B365.ro
Sorin Grindeanu, liderul interimar PSD, a declarat astăzi, 25 octombrie, că Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4, este favorit în sondaje și are cele mai mari șanse să fie desemnat candidatul PSD pentru scaunul
16:30
Buletinul, permisul de acces al pelerinilor la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Ce reguli trebuie să respecte cei care participă la slujbă # B365.ro
Mâine, 26 octombrie, va avea loc sfințirea Catedrala Mântuirii Neamului. Iar pelerinii care vor să participe la sfințirea Catedralei trebuie să aibă asupra lor un act de identitate. Dar și să respecte un set de
16:00
Peste 100 de documente false depistate pe Aeroportul Otopeni în luna septembrie. Ce metode foloseau bucureștenii și nu numai # B365.ro
În primele nouă luni ale anului 2025, polițiștii de frontieră români au constatat 789 de infracțiuni de fals și uz de fals, în care au fost implicate persoane de diferite cetățenii. Iar peste 100 de
15:00
ESENȚIAL | Noi scurgeri de gaze descoperite în zona blocului din Rahova unde a avut loc explozia. Distrigaz suspendă realimentarea cu gaze naturale # B365.ro
Noi scurgeri de gaze au fost descoperite în zona blocului din Rahova unde a avut loc explozia. Compania Distrigaz anunțase că alimentarea cu gaze va fi reluată astăzi. Dar date fiin aceste condiții a fost
14:50
Noi amenzi pentru trotuarul ilegal din Parcul IOR. Ce sume se adaugă celor 50.000 de lei de la Garda de Mediu # B365.ro
Lucrările ilegale din Parcul IOR și pe strada Lotrioara din Sectorul 3 au fost sancționate atât de Garda de Mediu, cât și de Poliția Locală. Au fost aplicate trei amenzi amenzi, una de 50.000 de
13:20
FOTO | Cu greu se ajunge la Piața Delfinului din cauza treptelor distruse. Bucureșteancă: Încercați să cărați în brațe un cărucior cu copil și niște cumpărături pe scările astea # B365.ro
În Sectorul 2 al Capitalei, în zona Pieței Delfinului treptele sunt un pericol pentru bucureștenii cu cărucioare și nu numai. O bucureșteancă a semnalat că acestea se află într-o stare delicată. Iar rampa lipsește cu
12:30
Liniile STB 86, 90, 104 și 143 vor avea traseul modificat dumincă. Va avea loc meciul dintre FCSB și UTA Arad pe Arena Națională # B365.ro
Duminică, 26 octombrie, va avea loc meciul dintre FCSB și UTA Arad pe Arena Națională. STB a informat bucureștenii că traseele unor linii de transport care converg în zona stadionului Arena Națională vor fi modificate.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Gabriela Firea nu va candida pentru un nou mandat la PMB. „Îl voi susține pe colegul meu social democrat care va intra în cursă” # B365.ro
Gabriela Firea a declarat că nu va candida pentru un nou mandat la PMB pentru un nou mandat la Primăria București. Firea a precizat că își dorește să-și continue mandatul în Parlamentul European. Ea a
11:00
Drumurile ilegale ale lui Negoiță construite deasupra magistralelor de gaz din S3 nu pot fi închise de Transgaz. „Se face numai cu aprobarea autorităților rutiere competente” # B365.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță a declarat recent că Transgaz ar trebui să închidă drumurile din Sectorul 3 construite în ultimii ani peste magistralele de gaz. Răspunsul edilului a venit în urma inestigației Recorder unde
10:20
Distrigaz reia treptat alimentarea cu gaze naturale în zona afectată de explozia din cartierul Rahova. Lista imobilelor # B365.ro
Distrigaz Sud Reţele a anunțat că de astăzi, 25 octombrie, va relua alimentarea cu gaze naturale în zona afectată de explozia din cartierul Rahova. Acest lucru se va aplica doar pentru consumatorii care îndeplinesc condițiile
05:50
Top 9 cele mai bune brutării artizanale din București. Unde poți găsi o pâine cu maia excelentă # B365.ro
La început poate a fost privită ca un moft zona brutăriilor artizanale, însă în prezent din ce în ce mai mulți bucureșteni le calcă pragul și chiar le devin clienți fideli, fiind atrași atât de
03:10
FOTO I Vitan, ultimul cartier ridicat în comunism. Blocurile n-aveau magazine la parter, toată lumea urma să mănânce la Circul Foamei, devenit primul mall din București # B365.ro
În decembrie 1989, la căderea regimului Nicolae Ceaușescu, Vitan avea imaginea deprimantă a unui cartier socialist neterminat, ridicat în mare grabă, pe ultima sută de metri de dictatură. În Vitan, Epoca de Aur s-a sfârșit
24 octombrie 2025
19:30
VIDEO | Imagini spectaculoase cu Autostrada Moldovei A7: Kilometrul 0, văzut din avion pe ruta București – Iași. Bucureștean: „Coada de pe A1 și până la Lujerului se vede?” # B365.ro
Secretarul de stat al MT, Irinel Ionel Scrioșteanu, a publicat o imagine din avion cu kilometrul 0 al Autostrăzii Moldovei A7. Recent s-a deschis circulația pe Lotul 2 Mizil-Pietroasele din Autostrada Moldovei, iar autoritățile promit
19:20
FOTO | S-au reluat lucrările la Linia 5 de tramvai: se lucrează la peroane și se montează adăposturile. „Gradul de execuție este de 96%”, anunță Bujduveanu # B365.ro
Din lipsă de bani din partea municipalității, lucrările la Linia 5 de tramvai au fost sistate, însă acum s-au reluat, anunță primarul general interimar al Capitalei. Stelian Bujduveanu spune că, în prezent, se lucrează la
18:40
FOTO | ANPC a închis brutăria de pe Bd. Basarabia, după ce un șobolan a fost filmat cum se plimba în voie printre rafturi. Au fost date amenzi de 12.000 de lei # B365.ro
După ce în mediul online au apărut imagini cu un șobolan care se plimba în voie printre pâinile
18:40
Experiența înfiorătoare a unei bucureștence. Un bărbat a atacat-o, iar polițiștii au umilit-o și au dat vina pe ea. Au trecut 10 ani, cazul nu a fost rezolvat, agresorul e liber # B365.ro
Un bărbat a atacat o femeie, iar ea a sună la poliție, dar agenții o fac pe ea vinovată de întreaga situație. Este cazul multor femei care sunt victime ale violențelor pe stradă, în casă […] Articolul Experiența înfiorătoare a unei bucureștence. Un bărbat a atacat-o, iar polițiștii au umilit-o și au dat vina pe ea. Au trecut 10 ani, cazul nu a fost rezolvat, agresorul e liber apare prima dată în B365.
17:50
Inspector ANAF din București, prins cu mita-n buzunar. Primea 3.000 de lei de la administratorul unei firme, iar fix atunci au apărut procurorii DNA # B365.ro
Un inspector de la ANAF din București a fost prins de procurorii DNA în momentul în care lua mită, 3.000 de lei, de la administratorul unei firme. Inspectorul tocmai ce terminase controlul la firma respectivă, […] Articolul Inspector ANAF din București, prins cu mita-n buzunar. Primea 3.000 de lei de la administratorul unei firme, iar fix atunci au apărut procurorii DNA apare prima dată în B365.
17:40
Cursa de mașini „Trofeul București” deviază 9 linii STB, sâmbătă. Modificările sunt valabile în anumite intervale orare # B365.ro
STB transmite călătorilor că nouă linii de circulaţie vor avea trasee modificate mâine. Schimbările sunt aplicate pentru buna desfăşurare a evenimentului „Trofeul București 2025”. Modificările sunt valabile în anumite intervale orare În acest weekend, sunt […] Articolul Cursa de mașini „Trofeul București” deviază 9 linii STB, sâmbătă. Modificările sunt valabile în anumite intervale orare apare prima dată în B365.
16:40
Angajat de la ADP Sector 6, pus sub control judiciar: Este cercetat pentru delapidare și uz de las. Prejudiciul este de peste 330 de mii de lei # B365.ro
Un funcționar public de la ADP Sector 6 a fost pus sub control judiciar. El este cercetat într-un dosar de delapidare, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals, toate în formă continuată. Autoritățile […] Articolul Angajat de la ADP Sector 6, pus sub control judiciar: Este cercetat pentru delapidare și uz de las. Prejudiciul este de peste 330 de mii de lei apare prima dată în B365.
