Daniel Băluță despre candidatura la Primăria Capitalei: „Firea mă susține 100%”
Buletin de București, 27 octombrie 2025 12:00
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, susține că Gabriela Firea este de partea sa în candidatura pe care și-o va asuma pentru Primăria Generală. „Firea mă susține 100%", a declarat edilul. Daniel Băluță este hotărât să candideze pentru Primăria Generală și așteaptă nominalizarea oficială din partea PSD. „Firea mă susține 100%" Întrebat de jurnaliști dacă are […]
• • •
Acum 30 minute
12:00
Acum o oră
11:50
TERMOFICARE | Lucrări de remediere a avariilor în patru sectoare din București. Peste 300 de blocuri rămân fără apă caldă și căldură # Buletin de București
Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat lucrări de remediere a unor avarii pe conductele rețelei termice, în patru sectoare din București. Mai multe blocuri vor rămâne fără apă caldă și căldură. În funcție de complexitatea fiecărei lucrări, intervențiile vor avea durate diferite de realizare, a anunțat compania luni, 27 octombrie 2025. „Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica București […]
Acum 2 ore
11:00
Primăria Capitalei încearcă, din nou, să restaureze Fântâna Cantacuzino din Parcul Carol. Lucrările ar trebui să dureze doi ani # Buletin de București
După două licitații anulate, Primăria Capitalei încearcă din nou să restaureze Fântâna Cantacuzino din Parcul Carol. Noii indicatori tehnico-economici sunt supuși la vot în ședința de joi, 30 octombrie, a consilierilor generali. Fântâna Cantacuzino din Parcul Carol ar putea fi restaurată Monumentul a fost construit în anul 1870, din inițiativa primarului Gheorghe Grigore Cantacuzino, căruia […]
Acum 4 ore
10:00
Oficial | Ciprian Ciucu candidează la Primăria Capitalei. „Nu-mi schimb buletinul. Doar că mă duc la un alt nivel” # Buletin de București
Să știți că nu a fost o decizie ușoară. Am stat mult și am cântărit: unde pot avea un impact pozitiv mai mare. La Primăria Capitalei sau la Primăria Sectorului 6? Am întrors decizia aceasta pe toate fețele. Acum ați aflat, nu de la mine, dar ați aflat că voi candida. De aceea vă scriu […]
Acum 6 ore
08:10
Dosarul de corupție al primarului de la Otopeni, opt amânări pentru judecarea sechestrului. Tribunalul București refuză să transmită când se vor prescriere faptele # Buletin de București
Dosarul penal al primarului din Otopeni, Silviu Constantin Gheorghe, acuzat de DNA de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, este marcat de o serie de amânări succesive la Tribunalul București. Pe rolul instanței, dosarul DNA în care este acuzat că a deturnat șapte milioane de euro are acum ca obiect verificarea măsurilor asiguratorii, […]
Acum 12 ore
04:10
Noi pierderi de gaz, detectate la imobilele din Rahova. Distrigaz anunță că reluarea alimentării cu gaz a fost posibilă doar pentru o treime din consumatorii programați # Buletin de București
Tragedia din 17 octombrie a scos la iveală probleme la mai multe instalații de gaz din Rahova. În timpul verificărilor pentru reluarea alimentării, echipele Distrigaz Sud Rețele au identificat pierderi de gaz pe instalațiile comune sau individuale pentru peste 400 clienți, anunță compania printr-un comunicat de presă. Distrigaz Sud: Au fost detectate pierderi de gaz […]
26 octombrie 2025
23:40
Două teatre din București ar putea fi comasate. Este vorba despre Teatrul de Operetă „Ion Dacian" și Teatrul Muzical „Ambasadorii". Mai mult, ministrul Culturii Demeter András István a susținut că propunerea sa este „începutul, nu a sfârșitului, ci a unor măsuri similare", vorbind inclusiv despre fuziunea Centrului Național de Artă „Tinerimea Română" cu Filarmonica George […]
23:30
Două teatre din București ar putea fi comasate. Ministrul Culturii: Este începutul, nu sfârșitul, unor măsuri similare | TVR Info # Buletin de București
Două teatre din București ar putea fi comasate. Este vorba despre Teatrul de Operetă „Ion Dacian” și Teatrul Muzical „Ambasadorii”. Mai mult, ministrul Culturii Demeter András István a susținut că propunerea sa este „începutul, nu sfârșitul, unor măsuri similare”, vorbind inclusiv despre fuziunea Centrului Național de Artă „Tinerimea Română” cu Filarmonica George Enescu, potrivit TVR […] The post Două teatre din București ar putea fi comasate. Ministrul Culturii: Este începutul, nu sfârșitul, unor măsuri similare | TVR Info appeared first on Buletin de București.
Acum 24 ore
20:30
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a fost desemnat candidatul Partitului Național Liberal (PNL) la Primăria București, în urma unui vot secret, potrivit surselor HotNews.ro. Pentru oficializarea candidaturii, decizia trebuie validată de Biroul Permanent Național al PNL, ultimul pas procedural prevăzut de statutul partidului. O ședință în acest sens va avea loc cel mai probabil zilele […]
19:40
Cafeneaua BdB | Actrița Katia Pascariu: „Sunt foarte bucureșteancă și foarte urbană”. De ce Teatrul Replika, „casa” ei, e mai mult decât un teatru # Buletin de București
Actrița Katia Pascariu, bucureșteancă „foarte urbană", a crescut între blocurile din centru, în parcurile, teatrele și cinematografele orașului și e convinsă că în București e loc de mai bine. A debutat pe scena Teatrului Luni de la Green Hours, într-o perioadă în care teatrul independent abia se năștea, și a continuat apoi cu Teatrul Foarte […]
18:10
Funky Citizens | Explozia din Rahova, de la tragedie la dezinformare. Cum s-au răspândit narațiunile false pe Internet # Buletin de București
Explozia din Rahova, în urma căreia trei persoane au murit și zeci de familii și-au pierdut căminul, a fost rapid transformată în prilej de dezinformare pe rețelele de socializare. Cu toate că numărul postărilor cu conținut înșelător a fost scăzut, impactul teoriilor conspiraționiste, precum presupusa moarte a fiului directorului SRI sau așa-zisele urme de material […]
15:50
Distrigaz Sud, despre reluarea alimentării cu gaze din Rahova: Au fost detectate pierderi de gaz pentru 225 clienţi # Buletin de București
În urma verificărilor pentru reluarea alimentării cu gaze în zona exploziei din Rahova, au fost detectate pierderi de gaz pe instalațiile comune sau individuale pentru 225 consumatori, anunță Distrigaz Sud Rețele. Din această cauză, repornirea gazului în condiții de siguranță a fost posibilă pentru doar 174 clienți din cei 451 programați sâmbătă, a transmis compania […]
14:00
Imagini cu tăierile ilegale din IOR, proiectate în zona retrocedată. Programul evenimentului artistic din 26 octombrie # Buletin de București
Mai multe activități artistice și ecologice au loc sâmbătă, 26 octombrie, în zona retrocedată din Parcul IOR, în cadrul evenimentului intitulat „Intervenții IN-SITU". Programul include un tur ghidat, un picnic comunitar, dar și proiectarea imaginilor cu tăierile ilegale ale arborilor de pe terenul retrocedat. Parcul IOR, marcat de tăieri abuzive și incendii, devine astfel un […]
Ieri
12:10
Sondaj Avangarde | Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, în topul preferințelor bucureștenilor pentru Primăria Capitalei # Buletin de București
Primarii de sector Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL) s-ar clasa în topul preferințelor bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, la o diferență de doar două procente, potrivit unui sondaj Avangarde. Cercetarea a fost realizată în perioada 19-25 octombrie 2025, pe un eșantion de 1.000 de persoane, dintre care 81% înclină spre a se prezenta la […]
10:40
Statul român a alocat peste 315 milioane euro pentru Catedrala Mântuirii Neamului. Discrepanțe majore între documentele oficiale și comunicările BOR | Să fie Lumină # Buletin de București
„Biserica Ortodoxă Română nu se bizuie pe sprijinul statului, pentru acordarea unor subvenții de la guvern, deci din bani publici", declara Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul în 2010, anul în care au demarat lucrările pentru Catedrala Mântuirii Neamului. 15 ani mai târziu, complexul religios „înghițise" peste 315 milioane euro, bani publici, potrivit unui bilanț al alocărilor bugetare, […]
08:50
Sector 3 | Încă 20.000 euro pentru Biserica Sfânta Vineri – Herasca. Parohia a mai primit 100.000 euro în perioada 2024-2025 # Buletin de București
Încă 20.000 euro vor pleca din bugetul local al Sectorului 3 pentru Biserica Sfânta Vineri Herasca, dacă proiectul de hotărâre în acest sens va trece de votul consilierilor locali în ședința de miercuri, 29 august. Banii vor fi utilizați pentru continuarea lucrărilor de conservare-restaurare a catapetesmei, pentru care Primăria Sectorului 3 mai acordase 100.000 euro […]
08:30
Apa Nova | Zonele din București care rămân fără apă rece între 27 octombrie-2 noiembrie # Buletin de București
Mai multe zone din București rămân fără apă rece între 27 octombrie-2 noiembrie. Furnizarea se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție, potrivit APA NOVA. Zonele din București care rămân fără apă rece între 13-19 octombrie Sector 1 27 octombrie-lipsă apă în intervalul orar 09:00 – 13:00 Sector 3 29 octombrie-Lipsă apă în intervalul orar 09:00 […]
08:10
Se întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate # Buletin de București
Se întrerupe curentul electric în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie, în mai multe zone din București, Giurgiu și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia precizează că măsura este necesară din cauza lucrărilor de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Unde se întrerupe curentul electric în București Luni, 27.10.2025 Marți, 28.10.2025 Miercuri, 29.10.2025 Joi, 30.10.2025 CITEȘTE ȘI: Autostrada Moldovei […]
07:50
METEO | Ploaie slabă, la început de săptămână, în Capitală. Temperaturile cresc miercuri, până la 18 grade # Buletin de București
Săptămâna 27 octombrie‑2 noiembrie începe cu ploaie slabă, la București. În cea de-a doua jumătate intervalului, temperaturile maxime cresc și ajung până la 18 grade. Luni, 27 octombrie, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această dată. Cerul va fi variabil, cu înnorări la începutul și sfârșitul intervalului, iar în prima parte a zilei, […]
25 octombrie 2025
17:10
Noi scurgeri de gaz în Rahova. Echipele Distrigaz au pus din nou sigiliu. Locatarii de pe Strada Oltina solicită debranșarea totală # Buletin de București
Noi scurgeri de gaz au fost descoperite sâmbătă, 25 octombrie, în zona blocului din Rahova unde a avut loc explozia care a ucis trei persoane. Deși alimentarea cu gaze ar fi trebuit reluată treptat în cursul zilei, echipele Distrigaz au decis să pună, din nou, sigiliu, notează jurnaliștii Antena 3. Aproximativ 1.000 de oameni […]
14:00
EDITORIAL | La școala groazei, din Rahova, un pictor ratat îndeamnă la răzmeriță. Van Gogh pleacă la război # Buletin de București
Van Gogh pleacă la război. Școala online a lovit, din nou! De data asta, doar o mână de copii din cartierul Rahova. Vreo 600 de suflete au fost țintuite, iar, în fața calculatoarelor. Nu din cauza vreunei pandemii, ci din cauza exploziei, de lângă școala devenită, într-o dimineață, una a groazei: Liceul Bolintineanu. Că școala […]
12:50
Gabriela Firea anunţă că nu va candida la alegerile pentru Primăria Capitalei: „Nu am trădat și nu voi trăda” # Buletin de București
Președinta PSD București Gabriela Firea anunță că nu va candida la alegerile pentru noul primar al Capitalei, din 7 decembrie. Declarația vine la scurt timp după ce colegul său Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a susținut că cel mai probabil va candida, dacă PSD îl va susține în acest demers. Gabriela Firea nu va candida […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Manualul neoficial al primarilor „gospodari” care confundă natura cu mobilierul urban | Republica.ro # Buletin de București
Un text publicat pe platforma Republica.ro de către Dan Bărbulescu, director al Asociației Parcul Natural Văcărești și contributor al publicației, expune într-o notă realistă modul în care edilii locali reușesc să distrugă spațiile verzi din oraș, sub pretextul reabilitării sau extinderii. Materialul, structurat ca un „manual neoficial" cu pași simpli, descrie o serie de tactici […]
11:30
Explozia din Rahova | Distrigaz Sud anunță că reia treptat alimentarea cu gaze. Lista imobilelor vizate # Buletin de București
Alimentarea cu gaze naturale se va reluat treptat, începând de sâmbătă, 25 octombrie, pentru consumatorii din Rahova care îndeplinesc condițiile tehnice și de siguranță, a anunțat Distrigaz Sud Rețele. Pentru blocurile de pe Strada Vicina și Calea Rahovei, în zona afectată de explozia din 17 octombrie, repornirea gazelor se va face numai după finalizarea cercetărilor […]
10:30
Ziua Armatei Române. Programul ceremoniilor militare și religioase din București # Buletin de București
Ceremonii militare și religioase au loc sâmbătă, 25 octombrie, în Capitală, pentru a celebra Ziua Armatei Române. Pentru buna desfășurare a evenimentelor, vor fi impuse și restricții de circulație. Ziua Armatei Române. Manifestații în București În Capitală, Ministerul Apărării Naționale organizează mai multe evenimente, după cum urmează: Pentru buna desfășurare a evenimentelor, traficul rutier se […]
10:10
Autostrada Moldovei | Când va fi gata „podul turcilor” pentru E85 de la Buzău. Structura, parte a unui lot care costă 15,4 milioane de euro per kilometru # Buletin de București
Lotul 3 Pietroasele – Buzău (13,9 km) din Autostrada A7 Ploiești – Buzău este următorul tronson care ar urma să fie dat în trafic și care va completa astfel legătura rutieră de mare viteză de la București până la Focșani, ocolind complet Buzăul. Acesta include două lucrări de infrastructură majoră: un pod pentru E85(DN2) care […]
07:20
DGASPC Sector 2 nu vede o problemă: 47.000€ pentru o firmă de burghie cu un angajat. „Nu a subminat dezvoltarea infrastructurii dedicată seniorilor” # Buletin de București
La începutul lunii octombrie, Buletin de București a dezvăluit cum Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 2 a contractat o firmă „specializată" în vânzarea de burghie, cu un singur angajat declarat anul trecut, pentru organizarea, din bani publici, a unui eveniment pentru aproximativ 1.200 seniori. Intitulat „Octombrie, Luna Seniorilor", „serbarea-umbrelă" presupune […]
06:00
În weekendul 25 – 26 octombrie are loc Campionatul Mondial de Frumusețe Felină 2025 la Romexpo, Pavilionul Central, evenimentul fiind dedicat iubitorilor de pisici. La eveniment, vor participa peste 1000 de feline, din 200 de rase, arbitrate de peste 20 de experți internaționali. Acestea vor concura pe scena de la București. Tarifele pentru Campionatul Mondial […]
05:20
Pe 25 octombrie, în intervalul orar 06:00-18:00, banda de circulație centrală de pe Bulevardul Regele Mihai I, va fi restricționată pentru amenajarea platformelor stațiilor de autobuz. Este vorba despre sensul de deplasare dinspre Piața Arcul de Triumf, către Piața Presei Libere. În acest context, circulația vehiculelor pe sensul de mers dinspre Piața Arcul de Triumf […]
05:10
Patru linii STB ar putea
24 octombrie 2025
17:30
„Big Brother Negoiță“ | Primăria Sectorului 3 vrea să cumpere camere de supraveghere de aproape 800.000 de euro # Buletin de București
Primăria Sectorului 3 a lansat o procedură de achiziție publică pentru cumpărarea unor camere de supraveghere video cu alimentare solară pentru monitorizarea punctelor de colectare selectivă a deșeurilor. Valoarea estimată a contractului se ridică la aproximativ 800.000 de euro, potrivit documentației de atribuire consultată de BdB. Procedura a fost lansată pe 8 octombrie, iar ofertele […] The post „Big Brother Negoiță“ | Primăria Sectorului 3 vrea să cumpere camere de supraveghere de aproape 800.000 de euro appeared first on Buletin de București.
16:50
Greenpeace: costurile reale ale poluării, estimate la aproape 5 trilioane de euro. „Factura climatică”, expusă în mai multe zone din București # Buletin de București
Greenpeace România a organizat vineri dimineață, 24 octombrie, acțiuni simultane în mai multe puncte din București, pentru a expune costurile de aproape 5 trilioane de euro generate de marile companii de petrol și gaze. Organizația de mediu a acoperit spații publicitare din stațiile de autobuz de la Petrom City, Universitate, Piața Romană și Piața Victoriei […] The post Greenpeace: costurile reale ale poluării, estimate la aproape 5 trilioane de euro. „Factura climatică”, expusă în mai multe zone din București appeared first on Buletin de București.
15:40
Liniile 619 și 627 vor opri la noul terminal „METROU NICOLAE TECLU”, începând de sâmbătă # Buletin de București
Liniile 619 și 627 își schimba capătul de traseu, de sâmbătă. Începând din 25 octombrie, nu vor mai opri la locația actuală din incinta AUTOBAZEI TITAN. Mașinile vor merge la noul terminal „METROU NICOLAE TECLU”. Liniile 619 și 627 vor funcționa pe următorul traseu: Linia 619 Linia 627 Liniile 619 și 627 vor opri în […] The post Liniile 619 și 627 vor opri la noul terminal „METROU NICOLAE TECLU”, începând de sâmbătă appeared first on Buletin de București.
14:30
Sector 1 | Primăria vrea să reamenajeze Parcul Bazilescu. Subiectul spațiilor verzi a fost evitat, spun activiștii # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 a prezentat, într-o dezbatere publică organizată pe 20 octombrie, proiectul de reamenajare a Parcului Bazilescu, însă fără să atingă un subiect esențial: viitorul spațiilor verzi, după cum au semnalat activiștii, într-un comunicat. Discuția dintre primăria condusă de George Tuță și societatea civilă a fost inițiată de Grupul Civic Parc Bazilescu și au […] The post Sector 1 | Primăria vrea să reamenajeze Parcul Bazilescu. Subiectul spațiilor verzi a fost evitat, spun activiștii appeared first on Buletin de București.
14:20
O serie de evenimente restricționează traficul rutier, în weekend. Șoferii trebuie să evite zonele și să aleagă rute ocolitoare. Pe 25 octombrie, Ministerul Apărării Naționale va desfășura o serie de ceremonii militare și religioase, cu ocazia sărbătoririi Zilei Armatei Române după cum urmează: -între orele 08:00-16:00, ceremonie militară și religioasă cu depuneri de coroane și […] The post Mai multe evenimente restricționează traficul rutier, în weekend appeared first on Buletin de București.
14:00
„Întâlniri. Sau cum se naște o lume nouă”. Expoziție-eveniment la Mița Biciclista # Buletin de București
O nouă expoziție intitulată „Întâlniri. Sau cum se naște o lume nouă” va avea loc la Mița Biciclista, începând cu 31 octombrie. Evenimentul își propune o explorare a relațiilor autentice, prietenii, iubiri și legături umane care au rezistat războiului, dictaturii și trecerii timpului, printr-o combinație de instalații audio-vizuale, reconstituiri scenografice și obiecte de arhivă. Expoziția […] The post „Întâlniri. Sau cum se naște o lume nouă”. Expoziție-eveniment la Mița Biciclista appeared first on Buletin de București.
13:40
METEO | Cod galben de vânt, în Capitală. Temperaturile rămân ridicate, pentru această perioadă # Buletin de București
Capitala se află sub cod galben de vânt, până în această seară, la ora 21:00. Meteorologii avertizează că vântul va bate cu 50… 70 km/h. Codul galben de vânt va afecta următoarele zone: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și centrul Munteniei, Dobrogea și în zonele de munte. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul […] The post METEO | Cod galben de vânt, în Capitală. Temperaturile rămân ridicate, pentru această perioadă appeared first on Buletin de București.
13:40
Proiect pentru îmbunătățirea calității aerului în Sectorul 2. Inițiativa a reunit peste 1.000 de cetățeni și elevi din 10 școli # Buletin de București
În perioada august-octombrie, Asociația Ecopolis a derulat, cu sprijinul Primăriei Sectorului 2, un proiect pentru îmbunătățirea calității aerului. Acesta s-a numit „Împreună pentru aer curat în Sectorul 2” și a urmărit conștientizarea și implicarea comunității locale în privința combaterii poluării, precum și promovarea unui stil de viață sustenabil. Proiectul a început cu Festivalul de Stradă […] The post Proiect pentru îmbunătățirea calității aerului în Sectorul 2. Inițiativa a reunit peste 1.000 de cetățeni și elevi din 10 școli appeared first on Buletin de București.
13:20
Ciprian Ciucu, amenințări la adresa redacției BdB: „Partea proastă este că astfel de articole vi se vor întoarce în față și vă vor expune” # Buletin de București
Libertatea presei, deși un pilon fundamental al democrației, a ajuns un simplu moft pentru primarul PNL al Sectorului 6. Cel mai recent exemplu este reacția lui Ciprian Ciucu, la un articol de opinie despre potențialii candidați la Primăria Generală și la dezvăluirile privind eșecul proiectului Trenului Metropolitan din cauza investițiilor la Parcul Liniei, care încurajează […] The post Ciprian Ciucu, amenințări la adresa redacției BdB: „Partea proastă este că astfel de articole vi se vor întoarce în față și vă vor expune” appeared first on Buletin de București.
12:00
Primăria Capitalei: „Lucrăm la un program de refacere a Bucureștiului în caz de dezastre care nu au legătură cu evenimente naturale” # Buletin de București
Municipalitatea are în vedere crearea unui cadru legislativ nou care să reglementeze reconstrucția Bucureștiului în urma unor calamități care nu sunt evenimente naturale, precum incendiile sau exploziile. Declarația a fost făcută de primarul general interimar Stelian Bujduveanu în deschiderea ședinței de îndată a Consiliului General al Municipiului București (CGMB), convocată vineri, 24 octombrie și care […] The post Primăria Capitalei: „Lucrăm la un program de refacere a Bucureștiului în caz de dezastre care nu au legătură cu evenimente naturale” appeared first on Buletin de București.
11:40
Trei linii STB modificate duminică, 26 octombrie, pentru evenimentul dedicat Sfințirii Catedralei Naționale # Buletin de București
Duminică, 26 octombrie, trei linii STB vor circula pe trasee modificate în contextul desfășurării evenimentului dedicat Sfințirii Catedralei Naționale, care vine cu restricții de trafic în centrul Capitalei. Pe 26 octombrie 2025, în intervalul 00:00 – 22:00, traficul rutier va fi restricționat, în ambele sensuri, pe: În intervalul menționat, troleibuzele liniei 63 și autobuzele liniilor […] The post Trei linii STB modificate duminică, 26 octombrie, pentru evenimentul dedicat Sfințirii Catedralei Naționale appeared first on Buletin de București.
08:10
TBPI confirmă că trenul metropolitan „a deraiat” în Parcul Liniei. Reabilitarea drumului de fier, „extrem de dificilă și aproape irealizabilă” din cauza investițiilor asumate de Ciprian Ciucu # Buletin de București
Un tronson-cheie al viitorului tren metropolitan din Sud-Vestul Capitalei a fost oficial „scos din joc” de investițiile publice în amenajările adiacente fostei linii industriale, de-a lungul noilor proiecte imobiliare din Sectorul 6. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov (TPBI) a confirmat oficial ceea ce Buletin de București a arătat în urmă cu două […] The post TBPI confirmă că trenul metropolitan „a deraiat” în Parcul Liniei. Reabilitarea drumului de fier, „extrem de dificilă și aproape irealizabilă” din cauza investițiilor asumate de Ciprian Ciucu appeared first on Buletin de București.
23 octombrie 2025
22:00
Slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului va fi oficiată de Patriarhul Constantinopolului # Buletin de București
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului ajunge vineri la București pentru a oficia, duminică, împreună cu Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, slujba de sfințire a picturii în mozaic a Catedralei Mântuirii Neamului. Evenimentul sosirii în România a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, se va desfășura, vineri, de la ora 11:00, în Salonul Prezidențial […] The post Slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului va fi oficiată de Patriarhul Constantinopolului appeared first on Buletin de București.
21:20
Candidatul PSD la Primăria Capitalei va fi decis săptămâna viitoare, a anunțat Sorin Grindeanu # Buletin de București
Candidatul PSD la Primăria Capitalei va fi decis săptămâna viitoare, a anunțat joi președintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu. Decizia va fi luată de Biroul Permanent Național. „Îmi propun să câștigăm Primăria Capitalei, fiindcă avem, în acest moment, primari de sector, trei chiar, foarte buni, și Daniel Băluță și Rareș Hopincă și Robert […] The post Candidatul PSD la Primăria Capitalei va fi decis săptămâna viitoare, a anunțat Sorin Grindeanu appeared first on Buletin de București.
21:00
Bujduveanu vrea ca Primăria Capitalei să reconstruiască blocul din Rahova și să-l doneze locatarilor. Guvernul a menționat că statul nu poate oferi pe gratis apartamentele refăcute # Buletin de București
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat joi că dorește ca Primăria Capitalei să reconstruiască blocul din Rahova care a explodat, apoi să-l doneze locatarilor sinistrați. Cu o zi înainte, Ministerul Dezvoltării a făcut un anunț similar, că statul se oferă să refacă imobilul, de la zero, dar a precizat că legea nu-i permite […] The post Bujduveanu vrea ca Primăria Capitalei să reconstruiască blocul din Rahova și să-l doneze locatarilor. Guvernul a menționat că statul nu poate oferi pe gratis apartamentele refăcute appeared first on Buletin de București.
17:20
TPBI | Liniile de tramvai 17 și 36 vor circula pe un traseu comun în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025. Schimbări și pentru linia navetă 636 # Buletin de București
În perioada 25 octombrie – 2 noiembrie, liniile de tramvai 17 și 36 vor circula pe un traseu comun. Vor fi schimbări de circulație și pentru linia navetă 636. Cele două linii de tramvai vor fi deviate în contextul lucrărilor de intervenție la rețeaua de termoficare de pe Bulevardul Lacul Tei, în zona intersecției cu […] The post TPBI | Liniile de tramvai 17 și 36 vor circula pe un traseu comun în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025. Schimbări și pentru linia navetă 636 appeared first on Buletin de București.
15:40
Începând de sâmbătă, 25.10.2025, autobuzele liniei 312 vor întoarce la „Piața de Gros”, în loc de „Arcade Berceni”, ca până acum. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a dispus această măsură pentru asigurarea unei conexiuni între linia 312 și linia de troleibuz 73. Astfel, de sâmbătă, 25 octombrie, autobuzele liniei 312 va fi următorul: – pe sensul spre […] The post TPBI: Autobuzele liniei 312 vor întoarce la „Piața de Gros”, de sâmbătă appeared first on Buletin de București.
15:30
Compania Flyone introduce șapte noi rute din București începând cu 2026. Care sunt tarifele # Buletin de București
Compania aeriană Flyone Airlines introduce șapte noi rute de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, începând cu primăvara anului 2026. Vor fi operate zboruri către mari orașe din Europa, precum Paris, Dublin, Frankfurt și Londra. În prezent, compania deja operează zboruri către alte țări europene. Flyone introduce șapte noi rute din București către orașe mari din […] The post Compania Flyone introduce șapte noi rute din București începând cu 2026. Care sunt tarifele appeared first on Buletin de București.
15:00
Șoferii mai câștigă 5 kilometri de autostradă pe A7. Breteaua de descărcare în DN2, la Buzău, gata în câteva zile # Buletin de București
Nodul rutier care face legătura dintre autostrada A7 și drumul național 2 va fi deschis circulației în câteva zile, a anunțat Ministerul Transporturilor. Breteaua de descărcare în DN2 în dreptul localității Spătaru este aproape gata. „Așa cum am promis, la momentul deschideri circulatiei pe lotul 2, antreprenorul a lucrat la finalizarea bretelei de descărcare a […] The post Șoferii mai câștigă 5 kilometri de autostradă pe A7. Breteaua de descărcare în DN2, la Buzău, gata în câteva zile appeared first on Buletin de București.
14:50
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” organizează în perioada 24 octombrie – 26 octombrie 2025, un târg de Sfântul Dumitru. Prăznuirea Sfântului Dumitru marchează ultima şi cea mai însemnată sărbătoare a toamnei. De asemenea, sâmbătă 25 octombrie, va avea loc prima ediție a Conferinței Naționale de Muzeologie „Etnomuzeologica – Georgeta Stoica”. Meşteri din întreaga ţară […] The post Târg de Sfântul Dumitru, la Muzeul Naţional al Satului appeared first on Buletin de București.
