Victor Becali, fratele lui Giovanni Becali, a sărit în apărarea lui în conflictul apărut în ultimele zile cu Florin Tănase. Impresarul de 64 de ani a catalogat declarațiile date de jucător după FCSB – UTA drept unele care denotă obrăznicie, după care l-a făcut praf pe fotbalistul de 30 de ani, despre care a spus
Acum 30 minute
12:00
Victor Becali a intervenit în scandalul Florin Tănase – Giovanni Becali: “Nu mi s-a întâmplat niciodată asta” # Antena Sport
Victor Becali, fratele lui Giovanni Becali, a sărit în apărarea lui în conflictul apărut în ultimele zile cu Florin Tănase. Impresarul de 64 de ani a catalogat declarațiile date de jucător după FCSB – UTA drept unele care denotă obrăznicie, după care l-a făcut praf pe fotbalistul de 30 de ani, despre care a spus
Acum o oră
11:50
Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare din carieră după semifinalele de la Osaka # Antena Sport
Jaqueline Cristian continuă să fie jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea fiind pe locul 39, după o urcare de trei poziţii, cu 1.324 puncte. Jaqueline înregistrează astfel cea mai bună clasare din carieră, după ce săptămâna trecută a ajuns până în semifinale la Osaka. Jaqueline Cristian, la cea mai bună
11:40
Gigi Becali, verdict despre Dennis Politic: “N-ai ce să-i faci”. Patronul, convins că “Dinamo a ieșit în câștig” # Antena Sport
Gigi Becali a vorbit după meciul dintre FCSB și UTA, câștigat de roș-albaștri cu scorul de 4-0, despre zvonurile care spuneau că patronul l-ar dori înapoi la echipă pe Alexandru Musi. Finanțatorul a infirmat total informația respectivă, însă nu s-a ferit să spună că Dinamo a câștigat în momentul în care l-a primit pe tânărul
11:30
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului # Antena Sport
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase. După ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului, imediat după victoria campioanei cu UTA, scor 4-0, impresarul a oferit o reacţie scurtă. Concret, Giovanni Becali nu a vrut să comenteze prea mult declaraţiile oferite de Florin Tănase. El s-a rezumat să-l îndemne pe acesta să joace
Acum 2 ore
11:20
Victor Wembanyama o conduce pe San Antonio Spurs spre o nouă victorie. Cele mai importante rezultate ale nopții # Antena Sport
San Antonio Spurs, cu vedeta Victor Wembanyama din nou în mare formă, a obţinut a treia victorie în tot atâtea meciuri disputate în noul sezon al ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), impunându-se duminică pe propriul teren, cu 118-107, în faţa lui Brooklyn Nets. În cursul serii în care Spurs s-au impus pe parchetul din
11:20
Nicolai Tand, la SuperFAZE, diseară, după Asia Express. Ce imn de la World Cup ascultă și azi și povești cu Messi și Ronaldinho # Antena Sport
Nu rata o nouă ediție SuperFAZE, diseară, după Asia Express! Invitat special: Chef Nicolai Tand, un prieten al marilor fotbaliști și pasionat de fotbalul romantic al anilor '90. „Notti Magiche" – imnul care încă îl emoționează „Deja numai genericul… când începea, era gata! Notti Magiche — și acum, când ascult piesa și văd cum era
11:10
Marius Şumudică a intervenit în scandalul ceasului dat de Mirel Rădoi lui Ştefan Baiaram: “Când faci diferenţe, e o problemă” # Antena Sport
Marius Şumudică a intervenit în scandalul ceasului dat de Mirel Rădoi lui Ştefan Baiaram. Antrenorul a transmis că tehnicianul Universităţii Craiova a greşit atunci când i-a făcut cadoul jucătorului său, cadou care costă aproximativ 15.000 de euro. Săptămâna trecută, Ştefan Baiaram şi Mirel Rădoi s-au aflat într-un mare scandal, după ce mijlocaşul a fost lăsat
11:00
“Aș fi putut să-i omor!”. Momentul șocant care putea marca o tragedie în Marele Premiu al Mexicului # Antena Sport
Pilotul neozeelandez Liam Lawson, care a abandonat în turul al 30-lea din Marele Premiu al Mexicului, a fost la un pas de a acroşa comisarii de cursă care traversau pista în cursa de duminică, scrie DPA. Comisarii de cursă au pătruns pe pistă pentru a strânge nişte resturi de pe pistă în timp ce Lawson
10:50
“Mi-a fost teamă”. Răzvan Lucescu a răsuflat uşurat după ce PAOK a dat recital în Grecia. Trupa românului, pe primul loc # Antena Sport
Răzvan Lucescu a răsuflat uşurat după ce PAOK a dat recital în Grecia şi a învins-o cu 3-0 pe Volos. Toate cele trei goluri ale formaţiei din Salonic au fost marcate în repriza secundă, în minutele 49, 73 şi 80. Răzvan Lucescu nu s-a ferit să recunoască faptul că se temea de partida cu Volos,
10:50
“Aș fi putut să-i omor!”. Pilotul care a fost la un pas să producă o tragedie în Marele Premiu al Mexicului # Antena Sport
Pilotul neozeelandez Liam Lawson, care a abandonat în turul al 30-lea din Marele Premiu al Mexicului, a fost la un pas de a acroşa comisarii de cursă care traversau pista în cursa de duminică, scrie DPA. Comisarii de cursă au pătruns pe pistă pentru a strânge nişte resturi de pe pistă în timp ce Lawson
Acum 4 ore
10:20
Florin Prunea nu s-a ferit când a auzit ce a spus un jucător după FCSB – UTA: “Asta e cel mai periculos” # Antena Sport
Florin Prunea s-a arătat îngrijorat de declarațiile făcute de Valentin Costache, după ce FCSB a surclasat-o pe UTA pe Arena Națională și s-a impus cu 4-0. Fostul goalkeeper e de părere că vestiarul lui Adrian Mihalcea este resemnat în acest moment după ultimele rezultate slabe și că echipei îi lipsește un lider care să pună
10:10
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă” # Antena Sport
Un scandal uriaş s-a declanşat în gimnastica feminină, după Mondialele de la Jakarta. Denisa Golgotă a dezvăluit, la revenirea în ţară, că a depus plângere la Federaţie pentru hărţuire fizică, plângere care însă a fost ignorată total. Denisa Golgotă a avut un discurs ferm şi a transmis că este favorizată o anumită gimnastă din lotul
10:00
Interul lui Cristi Chivu, subiect de dezbatere aprinsă în Italia: “Respectă ce spun.” / “Nu e cea mai bună.” # Antena Sport
Inter Milano a devenit un subiect de discuție în platoul celor de la Sky Calcio Club, unde două legende ale fotbalului din "cizmă", Alessandro Del Piero și Giuseppe Bergomi, s-au contrat. Echipa antrentă în prezent de Cristi Chivu a fost analizată pentru prestațiile din ultimii patru ani de cei doi mari jucători, care au ajuns
09:40
Ce le-a spus Dennis Politic suporterilor, în faţa autocarului, după ce n-a jucat niciun minut în FCSB – UTA 4-0 # Antena Sport
Dennis Politic a oferit o declaraţie scurtă, în faţa suporterilor, după ce n-a jucat niciun minut în partida câştigată de FCSB cu UTA, scor 4-0, în etapa a 14-a din Liga 1. Mijlocaşul de 25 de ani a fost din nou "uitat" pe bancă de Gigi Becali. Dennis Politic s-a oprit să le ofere autografe
09:30
Mihai Stoica, reacție din Portugalia după FCSB – UTA 4-0. Ce a scris după ce Gigi Becali l-a făcut scouter # Antena Sport
Mihai Stoica a urmărit din Portugalia meciul câștigat de FCSB contra celor de la UTA, scor 4-0. După eșecul roș-albaștrilor contra Bolgonei din Europa League, Gigi Becali anunța că președintele Consiliului de Administrație al clubului va prelua atribuțiile unui scouter și va pleca în străinătate pentru a găsi trei jucători care să fie aduși în
09:10
Ultimele 5 Mari Premii ale Mexicului au fost câștigate de pilotul care a pornit în cursă din pole-position. De aceea, nu e greu de înțeles în care am avut încă una în care liderul cursei, odată scăpat nevătămat din primul viraj, fuge ca racheta, lăsându-le celor din urmă grija "aerului murdar", a ieșirilor pe iarbă
09:00
“M-a bufnit plânsul şi am plecat”. Momentul în care Gigi Becali a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului # Antena Sport
Gigi Becali a dezvăluit care a fost momentul în care a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului. Patronul FCSB-ului a transmis că nu s-a mai putut stăpâni şi a început să plângă în timpul slujbei desfăşurate duminică, 26 octombrie. Becali a dezvăluit că a luat decizia de a se împăca cu George Simion, liderul partidului
08:50
“E umilitor”. Valentin Costache, semnal de alarmă uriaş după eşecul usturător cu FCSB: “Când nu poţi da o pasă…” # Antena Sport
Valentin Costache a oferit o reacţie dură după ce FCSB a învins-o pe UTA cu 4-0, în etapa a 14-a din Liga 1. Mijlocaşul arădenilor a transmis că eşecul suferit e unul "umilitor" pentru echipa lui. Costache a tras un semnal de alarmă şi a transmis că UTA trebuie să se trezească după înfrângerea dureroasă
08:50
“Mai bine plec de la echipă!”. Vinicius, declarație “explozivă” în timpul crizei de nervi din Real – Barcelona # Antena Sport
Vinicius a fost un "car de nervi" atunci când Xabi Alonso a ales să îl schimbe în minutul 72 al derby-ului dintre Real Madrid și Barcelona, iar brazilianul nu s-a ferit să arunce cuvinte dure. Camerele celor de la DAZN au surprins câteva replici care arată frustrarea imensă a sud-americanului. Extrema de pe Santiago Bernabeu
08:30
Gigi Becali nu l-a “clintit” pe Șut. Dezvăluirea jucătorului: “Cel mai dificil moment din viața mea ăsta a fost” # Antena Sport
Adrian Șut a vorbit la finalul victoriei FCSB-ului contra celor de la UTA Arad despre prestația făcută de el și de colegii săi, dar și despre perioada mai puțin bună a roș-albaștrilor. Mijlocașul de 26 de ani a recunoscut că ce se întâmplă pe teren nu îl poate afecta mai mult decât un eveniment tragic
08:30
“Noi ce să mai zicem, nu ne e greu?” Darius Olaru, discurs ferm după ce FCSB a făcut spectacol cu UTA # Antena Sport
Darius Olaru a avut un discurs ferm după ce FCSB a făcut spectacol cu UTA şi s-a impus cu un categoric 4-0, în etapa a 14-a din Liga 1. Căpitanul campioanei, care a marcat un gol împotriva arădenilor, a transmis că s-a resimţit presiune asupra jucătorilor campioanei după ultimele rezultate. Olaru a transmis că în
Acum 6 ore
08:20
Fundaş central pentru FCSB. Anunţul lui Gigi Becali după victoria cu UTA: “Am plătit 900.000 de euro” # Antena Sport
Gigi Becali a găsit fundaş central pentru FCSB. Patronul campioanei s-a declarat foarte mulţumit de evoluţia lui Ionuţ Cercel, din meciul câştigat de campioană cu UTA, scor 4-0, în etapa a 14-a din Liga 1. Patronul campioanei a dezvăluit că tânărul fundaş şi-a exprimat dorinţa de a evolua în centrul apărării. Cercel a jucat, până
Acum 12 ore
00:10
Lando Norris, prima reacție după succesul din Marele Premiu al Mexicului: „O cursă simplă, așa cum îmi doresc” # Antena Sport
Lando Norris a oferit prima reacție după succesul din Marele Premiu al Mexicului. Britanicul de la McLaren a obținut a șasea victorie a sezonului, după ce tot el a luat startul din pole position. Lando Norris a urcat și pe primul loc în clasamentul general al piloților, după succesul din Mexic. El are un punct avans față de coechipierul
00:00
FCSB s-a impus într-un mod categoric în fața celor de la UTA Arad, scor 4-0, în etapa cu numărul 14 din Liga 1. Evoluția echipei a fost lăudată de patronul Gigi Becali, care i-a remarcat în mod special pe Daniel Bîrligea, Florin Tănase și Darius Olaru. Mai mult decât atât, finanțatorul formației roș-albastre a confirmat
26 octombrie 2025
23:30
Florin Tănase, discurs devastator la adresa lui Giovanni Becali: „Mi-e milă de el, săracul. A decăzut” # Antena Sport
FCSB a obținut o victorie clară în fața celor de la UTA Arad, în etapa cu numărul 14 din Liga 1. Campioana României a controlat disputa de pe Arena Națională, având și superioritate numerică din finalul primei reprize. Florin Tănase a fost întrebat la finalul partidei despre declarațiile lui Giovanni Becali, iar răspunsul fotbalistului de
23:30
Adrian Mihalcea a răbufnit după umilința cu FCSB: “E ca un vis urât din care nu ne trezim. A fost un meci școală” # Antena Sport
Adrian Mihalcea, antrenorul echipei UTA Arad, a părut duminică seară total dezorientat de ceea ce se întâmplă la formaţia pe care o pregăteşte şi a spus că e vital ca arădenii să câştige următoarele meciuri. Alb-roșiii au fost învinși fără drept de apel de FCSB pe Arena Națională cu scorul de 4-0. Discursul lui Adrian
Acum 24 ore
23:20
Gestul lui Denis Alibec care arată ruptura lui de FCSB. Gigi Becali: “Îl bag acolo, măcar cu ei să dai gol” # Antena Sport
Denis Alibec continuă să fie nemulțumit la FCSB, după ce în runda trecută a intrat într-un conflict aprins cu suporterii echipei la finalul meciului cu Metaloglobus. Acum, atacantul de 34 de ani a fost introdus pe teren în minutul 85 la partida cu UTA și și-a manifestat din nou frustrarea, iar Elias Charalambous nu a
23:10
Singurul jucător criticat de Gigi Becali după ce FCSB a dat recital cu UTA: „S-a cam pitit. Dacă nu era 2-0 la pauză…” # Antena Sport
Gigi Becali a oferit prima reacție după ce FCSB a învins-o cu 4-0 pe UTA. Campioana a dat recital în duelul din etapa a 14-a din Liga 1 și s-a apropiat la trei puncte de play-off, acumulând 16 puncte. Daniel Bîrligea, Florin Tănase, Darius Olaru și Mamadou Thiam au marcat în duelul cu UTA. Arădenii
23:00
Gigi Becali și-a făcut calculele pentru play-off după FCSB – UTA: “Crezi că Dinamo nu poate să scape de acolo?” # Antena Sport
Gigi Becali a avut o intervenție TV după victoria răsunătoare a FCSB-ului contra celor de la UTA Arad, scor 4-0. Patronul campioanei en-titre a vorbit și despre calculele pentru play-off, unde roș
23:00
Daniel Bîrligea, dezvăluiri despre momentul care l-a deblocat: „Aveam o frustrare interioară” # Antena Sport
FCSB a obținut un succes categoric împotriva celor de la UTA, scor 4-0, în etapa cu numărul 14 din Liga 1. Campioana României a controlat partida în totalitate, profitând din plin de superioritatea numerică, din finalul primei reprize. Cu această victorie, gruparea antrenată de Elias Charalambous s-a apropiat la doar trei puncte de primul loc […] The post Daniel Bîrligea, dezvăluiri despre momentul care l-a deblocat: „Aveam o frustrare interioară” appeared first on Antena Sport.
22:50
FCSB a obținut cea mai categorică victorie din acest sezon de Liga 1. Campioana en-titre a defilat în fața celor de la UTA, având și superioritate numerică din finalul primei reprize. A fost și jocul în care Mamadou Thiam a marcat primul său gol în tricoul roș-albastru. Gruparea antrenată de Elias Charalambous s-a apropiat la […] The post Jucătorii lăudați de Gigi Becali, după FCSB – UTA 4-0: „Fotbalul e foarte ușor” appeared first on Antena Sport.
22:50
Internaționalul român care marchează pe bandă rulantă în străinătate. 7 goluri în 7 meciuri consecutive # Antena Sport
Atacantul român Liviu Antal a marcat golul prin care Zalgiris Vilnius a învins-o pe Siauliai FA cu scorul de 1-0, duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 33-a a campionatului de fotbal al Lituaniei. Antal a marcat în minutul 26 şi a fost înlocuit în minutul 71. Liviu Antal, serie formidabilă de […] The post Internaționalul român care marchează pe bandă rulantă în străinătate. 7 goluri în 7 meciuri consecutive appeared first on Antena Sport.
22:30
Urmările dure ale scandalului de la Real Madrid – Barcelona: O eliminare și un “val” de cartonașe galbene # Antena Sport
Derby-ul dintre Real Madrid și Barcelona, câștigat de formația lui Xabi Alonso cu scorul de 2-1, a fost marcat de un scandal în ultimele minute, care a continuat după fluierul final. Pe transmisiunea TV nu s-a văzut câți jucători au fost sancționați, însă raportul de joc a lămurit totul. Cesar Soto Grado, cel care a […] The post Urmările dure ale scandalului de la Real Madrid – Barcelona: O eliminare și un “val” de cartonașe galbene appeared first on Antena Sport.
21:50
Lamine Yamal, apărat de un coechipier, după scandalul cu jucătorii Realului: „Este puțin exagerat” # Antena Sport
Barcelona a pierdut primul ”El Clasico” din acest sezon, fiind învinsă cu scorul de 2-1 de formația antrenată de Xabi Alonso. Lamine Yamal a fost ținta suporterilor Realului, dar și a jucătorilor „los blancos”. Starul catalanilor a intrat într-un conflict cu Dani Carvajal și Vinicius Junior, asta după ce a făcut mai multe declarații controversate […] The post Lamine Yamal, apărat de un coechipier, după scandalul cu jucătorii Realului: „Este puțin exagerat” appeared first on Antena Sport.
21:40
Lovitură pentru FCSB în meciul cu UTA. Juri Cisotti, înlocuit după ce s-a accidentat în prima repriză # Antena Sport
FCSB a primit o lovitură în meciul cu UTA, din etapa a 14-a din Liga 1. Juri Cisotti s-a accidentat pe finalul primei reprize și a fost nevoit să părăsească terenul. Italianul a acuzat probleme la nivelul genunchiului drept după golul de 2-0 marcat de Florin Tănase, din penalty, în minutul 38. Lovitură pentru FCSB în meciul […] The post Lovitură pentru FCSB în meciul cu UTA. Juri Cisotti, înlocuit după ce s-a accidentat în prima repriză appeared first on Antena Sport.
21:40
Cartonaș roșu rarisim în FCSB – UTA. Portarul arădenilor a făcut henț și a fost eliminat după consultarea VAR # Antena Sport
Duelul dintre FCSB și UTA Arad a oferit un moment care se vede destul de rar în fotbal. Portarul echipei lui Adrian Mihalcea, Dejan Iliev, a fost eliminat chiar înainte de finalul primei reprize, după ce a comis un henț, mai exact a atins mingea cu mâna în afara spațiului în care îi era permis, […] The post Cartonaș roșu rarisim în FCSB – UTA. Portarul arădenilor a făcut henț și a fost eliminat după consultarea VAR appeared first on Antena Sport.
21:10
Real Madrid a câștigat primul ”Clasico” al sezonului contra Barcelonei, dar lupte grele au avut loc în cele 99 de minute pe ”Bernabeu”. Lamine Yamal a fost taxat pe teren pentru declarațiile provocatoarea dinaintea meciului. Vinicius Junior și Dani Carvajal l-au luat la țintă pe decarul catalanilor după fluierul final. Starul „blaugrana” a avut cifre […] The post Vinicius Jr, atac la Lamine Yamal după victoria din ”El Clasico”: „Vorbește acum!” appeared first on Antena Sport.
21:00
Neluțu Varga s-a decis după primul meci al CFR-ului de la plecarea lui Mandorlini. Ce face cu postul de antrenor # Antena Sport
Plecarea lui Andrea Mandorlini de la CFR Cluj nu a rezolvat momentan problemele din Gruia, ardelenii suferind un nou eșec în Liga 1 contra Farului, scor 0-2. Cu Ovidiu Hoban și Laurențiu Rus interimari, formația lui Neluțu Varga e în continuare în criză, însă patronul nu vrea să se abată de la planul său, și […] The post Neluțu Varga s-a decis după primul meci al CFR-ului de la plecarea lui Mandorlini. Ce face cu postul de antrenor appeared first on Antena Sport.
21:00
Daniel Bîrligea, două goluri într-o săptămână la FCSB. Reușită de senzație în meciul cu UTA # Antena Sport
Daniel Bîrligea a marcat spectaculos în duelul dintre FCSB și UTA, din etapa a 14-a din Liga 1. Atacantul de 25 de ani a ajuns la două goluri înscrie într-o săptămână, după reușita din eșecul cu Bologna, scor 1-2, din grupa de E. Daniel Bîrligea a punctat în minutul 14 al partidei de pe Arena Națională, cu UTA. Atacantul […] The post Daniel Bîrligea, două goluri într-o săptămână la FCSB. Reușită de senzație în meciul cu UTA appeared first on Antena Sport.
20:20
Xabi Alonso exultă după debutul cu victorie în ”El Clasico”: „Această echipă poate câștiga meciuri mari” # Antena Sport
La primul ”El Clasico” din postura de antrenor principal, Xabi Alonso a obținut un succes cu Real Madrid în fața rivalei Barcelona. Formația madrilenă s-a desprins la cinci puncte în fruntea clasamentului din La Liga. Tehnicianul Realului a tras concluziile după fluierul final și a scos în evidență anumite aspecte care l-au încântat în jocul […] The post Xabi Alonso exultă după debutul cu victorie în ”El Clasico”: „Această echipă poate câștiga meciuri mari” appeared first on Antena Sport.
20:00
Scandal pe final la Real Madrid – Barcelona. Pedri a fost eliminat și Lamine Yamal a devenit “ținta” rivalilor # Antena Sport
Finalul meciului dintre Real Madrid și Barcelona a oferit momente extrem de tensionate, petrecute cu mai puțin de un minut înainte de expirarea prelungirilor. Pedri a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat, iar jucătorii de pe băncile celor două rivale au provocat tensiuni imense. Primul El Clasico din acest sezon a fost […] The post Scandal pe final la Real Madrid – Barcelona. Pedri a fost eliminat și Lamine Yamal a devenit “ținta” rivalilor appeared first on Antena Sport.
20:00
„Alege drumul lui Neymar”. Lamine Yamal, făcut praf după Real Madrid – Barcelona 2-1. Nota umilitoare primită # Antena Sport
Lamine Yamal a fost făcut praf în Spania după ce Real Madrid a învins-o cu 2-1 pe Barcelona, în etapa a 10-a din La Liga. Starul catalanilor a avut o prestație modestă în El Clasico, fiind criticat și în contextul declarațiilor făcute înainte de marele meci de pe „Bernabeu”. „Fură, se plâng mereu”, au fost declarațiile cu care Lamine Yamal a […] The post „Alege drumul lui Neymar”. Lamine Yamal, făcut praf după Real Madrid – Barcelona 2-1. Nota umilitoare primită appeared first on Antena Sport.
19:20
Surpriza din primul 11 al FCSB-ului pentru meciul cu UTA. Gigi Becali nu s-a ținut de cuvânt # Antena Sport
S-a aflat surpriza din primul 11 al FCSB-ului pentru meciul cu UTA. În lipsa suspendatului Siyabonga Ngezana, pe postul de fundaș central a fost titularizat în premieră tânărul Ionuț Cercel. Fundașul de 18 ani al campioanei a evoluat în acest sezon în flancul drept al apărării. La duelul cu UTA din această seară, pe postul de fundaș […] The post Surpriza din primul 11 al FCSB-ului pentru meciul cu UTA. Gigi Becali nu s-a ținut de cuvânt appeared first on Antena Sport.
19:20
Manchester City, învinsă la limită de Aston Villa. Arsenal câștigă și se îndepărtează de rivale # Antena Sport
Manchester City a suferit primul său eşec începând din luna august, înclinându-se la limită pe terenul formaţiei Aston Villa, scor 0-1, într-un meci din etapa a noua a campionatului de fotbal al Angliei. Unicul gol al întâlnirii de pe stadionul Villa Park din Birmingham a fost marcat de Matty Cash, în minutul 19. City, eșec […] The post Manchester City, învinsă la limită de Aston Villa. Arsenal câștigă și se îndepărtează de rivale appeared first on Antena Sport.
19:10
Wesley Sneijder, dezvăluire fabuloasă. Ce cuvinte a învățat în română datorită lui Cristi Chivu # Antena Sport
Wesley Sneijder a vorbit despre Cristi Chivu în cadrul unui eveniment la care a participat în România, de unde a văzut marele derby dintre Real Madrid și Barcelona. Olandezul și-a lăudat fostul coleg de la Inter Milano și Ajax și și-a adus aminte și ce cuvinte a învățat în limba română datorită lui. Sneijder a […] The post Wesley Sneijder, dezvăluire fabuloasă. Ce cuvinte a învățat în română datorită lui Cristi Chivu appeared first on Antena Sport.
19:10
Vinicius Jr, un car de nervi după ce a fost scos în Real Madrid – Barcelona! S-a dus direct la vestiare # Antena Sport
Real Madrid a primit vizita Barcelonei în capul de afiș al etapei a zecea din La Liga. Jocul de pe ”Bernabeu” a fost unul plin de tensiune și de reacții bizare din ambele tabere. Vinicius Junior a fost protagonistul unei situații ciudate în minutul 72 al partidei, când a fost înlocuit de conaționalul Rodrygo. Reacția […] The post Vinicius Jr, un car de nervi după ce a fost scos în Real Madrid – Barcelona! S-a dus direct la vestiare appeared first on Antena Sport.
18:40
Verdictul specialistului după controversa din Real Madrid – Barcelona. Ce s-a întâmplat la golul marcat de Jude Bellingham # Antena Sport
A apărut verdictul specialistului în arbitraj, după faza controversată din Real Madrid – Barcelona, duelul din etapa a 10-a din La Liga. Catalanii au cerut un fault în atac în momentul în care Jude Bellingham a marcat pentru 2-1, în minutul 43. „Galacticii” au reușit să preia conducerea din nou, înainte de pauză, după golul marcat de […] The post Verdictul specialistului după controversa din Real Madrid – Barcelona. Ce s-a întâmplat la golul marcat de Jude Bellingham appeared first on Antena Sport.
18:30
Kylian Mbappe este uriaș! Francezul, într-un top select alături de Ronaldinho și Cristiano Ronaldo # Antena Sport
Kylian Mbappe a început din primul minut duminică în duelul cu FC Barcelona, capul de afiș al etapei cu numărul 10 din La Liga. Starul francezul a reușit o primă repriză de excepție și a fost cel care a deschis scorul pe ”Bernabeu”. Grație acestei reușite, atacantul celor de la Real Madrid a pătruns într-un […] The post Kylian Mbappe este uriaș! Francezul, într-un top select alături de Ronaldinho și Cristiano Ronaldo appeared first on Antena Sport.
18:20
Jannik Sinner a câștigat turneul de la Viena. Succes în trei seturi în finala cu Alexander Zverev # Antena Sport
Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul 2 mondial, a câştigat duminică turneul ATP 500 de la Viena, dotat cu premii totale de 2.736.875 de euro, în finala căruia l-a învins în trei seturi, 3-6, 6-3, 7-5, pe germanul Alexander Zverev. Sinner (24 ani), principalul favorit al competiţiei din capitala austriacă, pe care a mai câştigat-o în 2023, s-a impus după două ore şi jumătate de joc în faţa lui Zverev, […] The post Jannik Sinner a câștigat turneul de la Viena. Succes în trei seturi în finala cu Alexander Zverev appeared first on Antena Sport.
18:20
Moment superb și controversat în Premier League. Gol direct dintr-un corner care nu trebuia acordat # Antena Sport
Meciul din Anglia dintre Bournemouth și Nottingham Forest a oferit o fază fabuloasă, dar care nu ar fi trebuit să existe. Marcus Tavernier, jucătorul “cireșelor”, a înscris direct din corner, doar că arbitrul ar fi trebuit de fapt să acorde un out de poartă. Echipa lui Andoni Iraola s-a impus în partida din etapa a […] The post Moment superb și controversat în Premier League. Gol direct dintr-un corner care nu trebuia acordat appeared first on Antena Sport.
