Noul motor termic dezvoltat de Omoda&Jaecoo, campion la eficiență
Automarket.ro, 27 octombrie 2025 12:00
Chinezii de la Omoda&Jaecoo, deținuți de gigantul Chery Group, au investit mult în electrificare și, mai ales, în încercarea de a cuceri continentul european cu mașinile lor. În tot acest timp, constructorul asiatic nu a uitat de perfecționarea motorului termic.Cu ocazia International User Summit 2025, Omoda&Jaecoo a prezentat un nou motor termic care impresionează cu o eficiență termică de 48%. Asta în timp ce media industriei se situează...
Alte ştiri de Automarket.ro
Acum 30 minute
12:00
Acum 2 ore
11:10
Constructorul francez de mașini sport s-ar fi răzgândit în privința motorizărilor viitoarei generații a modelului A110. Alpine anunțase inițial că noua generație A110 va fi un model de performanță exclusiv electric. Acum însă, se pare că viitorul model ar putea avea și versiuni cu motoare termice, potrivit unor declarații noi dezvăluite de publicația britanică Evo.Într-un interviu pentru această publicație, Philippe Krief, CEO-ul Alpine, a precizat...
10:30
După multe insistențe din partea fanilor, Toyota a cedat, într-un final, și a prezentat o nouă generație Supra în 2019. Cârcotașii s-au legat de faptul că noua Supra era dezvoltată pe aceeași platformă cu BMW Z4, cu care și împărțea foarte multe componente, inclusiv propulsoarele.Ambele modele sunt produse, încă, la uzina Magna Steyr din Austria. De ce "încă"? Pentru că atât Toyota cât și BMW a vorbit recent despre momentul...
Acum 4 ore
Acum 24 ore
12:40
Ieri
10:40
Această abordare hibridă are scopul de a crea o conexiune emoțională cu utilizatorii, făcând interacțiunea mai personală și captivantă.Eporo este poziționat ca un „agent” AI generativ pentru automobile, capabil să joace rolul unui asistent digital. Acesta poate sugera rute, oferi informații despre mediul înconjurător sau condițiile meteo și purta conversații în limbaj natural.Sistemul este activat prin așezarea unei figurine speciale pe bordul...
25 octombrie 2025
13:20
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Schimbarea de strategie costă scump: Porsche înregistrează pierderi de un miliard de euro # Automarket.ro
Porsche a raportat o pierdere operațională mai mare decât se aștepta în al treilea trimestru. Acest lucru subliniază criza prin care trece producătorul din Stuttgart în timp ce își schimbă strategia privind vehiculele electrice și încearcă să oprească scăderea vânzărilor din China, principala sa piață.Pierderea operațională a companiei a fost de 967 milioane de euro, comparativ cu un profit de 974 milioane de euro în aceeași...
24 octombrie 2025
16:00
La finalul anului trecut, Carlos Tavares și-a dat demisia de la conducerea Stellantis. Portughezul, care a condus grupul de la înființarea sa în ianuarie 2021 până în decembrie 2024, a plecat de la conducerea Stellantis după prăbușirea vânzărilor pe piețele cheie din Statele Unite și Europa.Acum, la aproape un an de la plecarea sa de la Stellantis, Tavares a publicat o carte în care precizează că grupul ar putea să se destrame în viitorul...
13:50
Chinezii de la Leapmotor comercializează mai multe modele pe Bătrânul Continent, inclusiv SUV-ul B10. Numai că, la fel ca toate mașinile produse în China, modelele Leapmotor sunt afectate de noile tarife crescute impuse de Uniunea Europeană.Grupul Stellantis, care deține parțial marca Leapmotor, ia acum în calcul să comercializeze modelul B10, în Europa, sub sigla Opel. Această transformare ar urma să aibă loc de anul viitor, dar reprezentanții companiei...
12:50
Berlin: referendum pentru restricționarea circulației de mașini în centrul capitalei # Automarket.ro
Centrul Berlinului ar putea deveni în curând o zonă pietonală pentru o mare parte din an. „Berlinul fără mașini”, o mișcare ecologistă din Germania, propune un referendum pentru restricționarea circulației de mașini în centrul capitalei. Conform noului proiect al grupării ecologiste, circulația de mașini va fi limitată la numai 12 zile pe an pentru fiecare persoană în interiorul S-Bahn-Ring, centura feroviară care delimitează centrul...
11:50
Înainte, toate aceste versiuni M, dar care nu sunt M pur-sânge, aveau și sufixul "i". De exemplu, M235i. Nu mai este cazul, pentru că BMW a ales să păstreze această literă numai pentru modelele pur electrice. Așadar, de aici numele M235. Cea mai puternică versiune a Seriei 2 Gran Coupe este printre ultimele care nu integrează nicio formă de electrificare. Nici măcar un sistem mild-hybrid. Sub capotă ai un motor de 2.0 litri turbo, pe benzină, care oferă 300 de cai putere între 5.750 și 6.500 de...
11:00
Bentley a lansat o colecție dedicată Ateneului Român: toate cele 4 exemplare au fost vândute # Automarket.ro
România este din ce în ce mai vizibilă pentru marii producători de automobile. Așa cum bine știi, Porsche a dezvoltat ediția limitată Tribute to Transfăgărășan pentru noul 911 Carrera 4 GTS, atunci când celebrul drum montan a împlinit 50 de ani.Acum, Bentley anunță lansarea unei colecții Mulliner dedicată Ateneului Român. Este prima astfel de colecție realizată de divizia Mulliner în Uniunea Europeană, iar numele său oficial este Mulliner...
10:40
Porsche Cayenne va primi foarte curând o versiune pur electrică. Marca germană continuă campania de promovare a noului model cu detalii tehnice noi care scot în evidență câteva dintre tehnologiile noi pe care le va avea Cayenne Electric. Anterior, am vorbit despre un nou sistem de încărcare wireless, despre care poți afla mai multe detalii aici.Acum, Porsche a publicat o serie de informații tehnice importante despre noul model. În primul rând,...
23 octombrie 2025
16:30
Ediție aniversară pentru Rolls-Royce Phantom: marchează 100 de ani de la debutul modelului # Automarket.ro
În urmă cu exact un secol, Rolls-Royce a lansat primul Phantom din istorie. Pentru a marca acest moment special, marca britanică de mașini de lux a dezvăluit o ediție specială nouă pentru actualul Phantom, limuzina de lux a mărcii.Noua ediție specială poartă numele Centenary Private Collection și aduce câteva detalii vizuale și accesorii noi comparativ cu un Phantom obișnuit. În primul rând, noua ediție este vopsită într-o nuanță specială de...
16:00
Constructorul de la Mioveni a vândut 521.387 de mașini noi la nivel mondial în ultimele 9 luni. Asta înseamnă o creștere de 4.1% față de același interval din 2024. Dintre numărul total de mașini vândute, 449.634 de vehicule au fost comercializate în Europa, fiind o creștere de 5.3% pe această piață față de primele 9 luni din 2024. Cu aceste rezultate, Dacia se află pe locul 9 în clasamentul mărcilor la nivel european și este pe locul 2...
15:10
În anii '60, mai exact în 1966, cehii de la Skoda prezentau coupe-ul 1000 MBX, un model derivat din sedanul 1000 MB. Cu portiere fără ramă și fără montant B, Skoda 1000 MBX a fost echipată inițial cu un motor de 988 cmc care oferea 42 de cai putere.Doi ani mai târziu a debutat o versiune ceva mai puternică. În cazul său, cilindreea motorului a crescut la 1.107 cmc, iar puterea la 52 de cai putere. Producția s-a încheiat în 1969, după ce au fost...
14:50
Mașina record este un Superb de serie, cu excepția anvelopelor cu rezistență redusă la rulare și a arcurilor de suspensie preluate de la versiunea Sportline. Garda la sol a fost redusă cu 15 milimetri pentru o aerodinamică mai bună, dar în rest mașina a rămas nemodificată.Pentru a-și maximiza șansele de a stabili recordul, Marczyk a umplut până la refuz rezervorul de 66 de litri al mașinii sale personale. Traseul său a început în Łódź,...
14:20
Numită TM-B, bicicleta electrică de clasa 3 (care nu necesită permis de conducere), va fi lansată în primăvara anului 2026, oferind asistență la pedalare de până la 45 km/h. Edițiile Launch și Performance, ambele la prețul de 4.500 de dolari, vor împărți aceleași caracteristici, în timp ce o versiune standard mai ieftină, cu un preț sub 4.000 de dolari, va fi lansată mai târziu anul viitor.Also a fost desprinsă din Rivian în martie, cu o...
14:20
Marele Premiu al Statelor Unite va rămâne în calendar pentru mai multă vreme. Formula 1 a prelungit contractul cu organizatorul cursei, astfel încât cursa găzduită pe Circuit of The Americas va rămâne în calendarul competițional până în sezonul 2034. Circuitul din statul Texas a găzduit prima cursă de Formula 1 în 2012, atunci când campionatul a revenit în Statele Unite pentru prima dată din 2007. Pe acest circuit au...
14:00
Alexandre Malval este noul director de design al mărcii Renault. Vine de la Mercedes-Benz # Automarket.ro
Noul an vine cu schimbări la Renault. Începând cu 2 ianuarie, marca franceză va avea un nou director de design, care îi va raporta lui Laurens van den Acker, Chief Design Officer.Numele său este Alexandre Malval, absolvent al Royal College of Art din Londra. Acum în vârstă de 55 de ani, Malval și-a început cariera la Renault în 1994, în cadrul Departamentului de Design Avansat.Apoi s-a alăturat Grupului Volkswagen, acolo unde a conceput...
12:30
BYD Seal U DM-i este cel mai vândut model plug-in hybrid pe mai multe piețe europene. Acum, constructorul chinez de automobile vrea să profite de acest moment și să introducă o versiune plug-in hybrid pentru alt model pe Bătrânul Continent.Este vorba despre Atto 2. Noul BYD Atto 2 DM-i va fi disponibil în două versiuni si, potrivit reprezentanților companiei, va putea acoperi 90 de kilometri în modul pur electric. Cu bateria încărcată și cu rezervorul...
12:00
Noul DS N°8 sau, cu alte cuvinte, etalonul mărcii franceze a debutat la finalul anului trecut. Mulțumită unei caroserii aerodinamice, cu un coeficient Cd de 0.24, și a unei baterii de 97.2 kWh, noul DS N°8 promite o autonomie de până la 750 de kilometri.În urmă cu ceva timp, constructorul francez a demonstrat că noul N°8 poate acoperi 500 de kilometri pe autostradă, fără reîncărcare, efectuând o serie de teste în mai multe țări europene....
11:50
În luna septembrie, cea mai vândută mașină în Europa a fost Tesla Model Y. Modelul electric al mărcii americane a fost vândut în 25.938 de exemplare, potrivit noilor date preliminare furnizate de cei de la Data Force. Este pentru prima dată din ianuarie când Tesla Model Y ocupă prima poziție în clasamentul european. Totuși, modelul electric a avut vânzări mai mici cu 9% comparativ cu septembrie 2024. După Tesla Model Y în...
10:50
Producția lui Volkswagen Golf va fi oprită temporar începând din 29 octombrie, a anunțat oficial marca germană. Potrivit informațiilor inițiale, această oprire ar fi cauzată de criza de semiconductori prin care trece compania Nexperia, care produce cipuri pentru mașini. Un comunicat oficial al celor de la Volkswagen precizează, însă, că această informație este doar o simplă speculație.Vestea opririi producției lui Volkswagen Golf pentru o perioadă apare la...
22 octombrie 2025
17:20
Motoarele cu 18 cilindri sunt foarte rar întâlnite la mașini, însă nu sunt o invenție nouă. Ferrari a vrut să construiască un motor W18 spre sfârșitul anilor ’60 pentru a fi folosit pe monoposturile sale de Formula 1, însă a renunțat la această idee. Mercedes-Benz și-a dorit ca versiunea etalon a celei de-a treia generații a Clasei S să aibă sub capotă un motor W18. Într-un final, cea mai puternică versiune a acestui model a primit un...
15:40
Piața auto din România tocmai s-a extins cu două mărci noi venite din China. Jaecoo și Omoda, două mărci deținute de către chinezii de la Chery, au fost lansate oficial pe piața noastră. Gama de lansare include 3 modele. Două dintre acestea vor fi vândute sub sigla Omoda, iar celălalt model rămas va purta emblema Jaecoo.Astfel, Omoda va oferi pe piață două modele: Omoda 5 și Omoda 9 SHS. Primul model este un SUV de dimensiuni compacte disponibil în...
15:30
13:40
Dacia Sandero este în continuare în topul modelelor vândute pe piața europeană după primele 9 luni ale lui 2025. De la începutul anului până la finalul lui septembrie, modelul mărcii de la Mioveni a fost vândut în 185.947 exemplare pe Bătrânul Continent. Comparativ cu aceeași perioadă din 2024, Dacia a vândut mai puține exemplare în Europa cu aproximativ 17.000 de unități. Pe locul 2 este Renault Clio, cu 170.256 de...
12:10
Modelele chinezești nu atacă doar mașinile obișnuite ci și segmentul mașinilor de înaltă performanță. Cel mai bun exemplu este Yangwang U9 Xtreme care, în urmă cu scurt timp, a stabilit un record mondial de viteză după ce a atins 496.22 km/h.Ca orice mașină de performanță care se respectă, Yangwang U9 Xtreme a fost testată și dezvoltată, din vara anului trecut, pe legendarul circuit Nurburgring Nordschleife.După recordul mondial de viteză, modelul...
12:00
Volkswagen nevoită să oprească producția lui ID. Buzz și Multivan la fabrica din Germania # Automarket.ro
Compania a declarat pentru agenția de presă germană DPA că această decizie îi va permite să adapteze flexibil procesele de producție la condițiile schimbate ale pieței.Când ID. Buzz a fost lansat, Volkswagen susținea că fabrica din Hanovra ar putea produce până la 130.000 de unități anual, însă realitatea a fost departe de această țintă. În ultimii doi ani, modelul a reușit să atingă doar aproximativ 30.000 de vânzări globale pe an....
11:10
Potrivit statisticilor, pe teritoriul Uniunii Europene se înregistrează anual circa 20.000 de decese din cauza accidentelor rutiere. Pentru a reduce acest număr și, mai ales, pentru a crește siguranța rutieră, Parlamentul European tocmai a adoptat o revizuire a normelor UE privind permisele de conducere.Legislația europeană spune că aceste norme vor intra în vigoare în a 20-a zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al UE. Chiar și așa, țările membre vor...
10:40
Constructorul german a îmbogățit gama lui Macan electric cu noua versiune GTS. Această versiune este cea mai puternică a lui Macan, alături de versiunea Macan Turbo. Ambele versiuni împărtășesc același motor electric de 571 cai putere și 955 Nm.Cu acest motor, noul Macan GTS accelerează de la 0 la 100 km/h în 3.8 secunde și atinge o viteză maximă de 250 km/h, limitată electronic. Bateria are o capacitate de 100 kWh și asigură o autonomie de 586 kilometri...
21 octombrie 2025
16:20
Alfa Romeo își propusese inițial ca următoarele generații ale modelelor Giulia și Stelvio să fie exclusiv electrice. Însă, din cauza cererii mai mici pentru mașinile electrice la nivel mondial, constructorul italian este nevoit să reproiecteze cele două mașini pentru a putea avea și motorizări termice și hibride.Tocmai de aceea, Alfa Romeo a decis să prelungească producția actualelor generații Giulia și Stelvio până în 2027. Cele două modele...
15:30
Compania românească Bitdefender prelungește parteneriatul cu echipa de Formula 1 Ferrari # Automarket.ro
În septembrie 2022, Bitdefender a devenit prima companie românească partener al echipei de Formula 1 Scuderia Ferrari. Un an mai târziu, parteneriatul a fost extins pentru integrarea soluțiilor de securitate cibernetică în operațiunile de securitate ale mărcii italiene.Acum, compania românească anunță că parteneriatul cu Scuderia de la Maranello a fost prelungit. Mai mult, Bitdefender anunță că își va consolida rolul printr-o implicare...
14:20
BMW: Cererea pentru noul iX3 a depășit orice așteptări. 3.000 de comenzi în 6 săptămâni # Automarket.ro
Constructorul din Munchen are multe motive de bucurie. De pildă, a înregistrat vânzări record de modele echipate cu motoare V8, iar noul iX3 (primul model din noua eră Neue Klasse) se anunță a fi un succes răsunător.Mai exact, BMW anunță că cererea pentru noul iX3 a depășit orice așteptări și este chiar mai mare decât cererea pentru X3. În primele șase săptămâni, de la debutul care a avut loc în cadrul Salonului Auto de la Munchen, au fost...
14:10
Prin această performanță, Toyota și-a menținut poziția de a doua cea mai vândută marcă auto din Europa, în timp ce gama sa electrificată a continuat să câștige teren. Portofoliul electrificat rămâne coloana vertebrală a succesului companiei, cu 716.990 de vehicule electrificate vândute, o creștere de 5% față de aceeași perioadă a anului anterior.Segmentul hibrid electric continuă să domine, însă creșterea puternică a modelelor 100%...
13:50
Sezonul 2026 al Campionatului Mondial de Rally-Raid se anunță a fi mult mai interensant. Pentru viitorul an de competiție al celui mai important campionat de rally-raid din lume, Dacia Sandriders tocmai l-a semnat pe noul campion mondial al competiției, Lucas Moraes. Pilotul brazilian a fost recent încoronat drept noul campion mondial în W2RC, fiind al doilea campion al seriei după Nasser Al-Attiyah, pe care îl va avea acum drept coechipier. Brazilianul în...
13:20
Transfăgărășanul și Transalpina sunt, fără îndoială, cele mai cunoscute drumuri montane din România, vizitate în fiecare an de zeci de mii de turiști atât din țară cât și din străinătate. Chiar și așa, ele nu sunt deschise pe toată durata anului, deși există promisiuni în acest sens.CNAIR anunță acum că circulația rutieră pe cele două drumuri montane a fost închisă din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Totodată, există...
12:40
De 26 de ani încoace, firma de consulanță Interband realizează topul Best Global Brands. Printre mărcile incluse în acest top se regăsesc, desigur, și cele din industria auto.Așadar, topul aferent anului 2025 relevă faptul că Toyota este cel mai valoros brand auto din lume, cu o valoarea de 74.2 miliarde de dolari, o creștere de 2% comparativ cu anul trecut. Ca o curiozitate, Apple este cel mai valoros brand din lume, cu o valoare de 470.9 miliarde de dolari (-4%)....
11:50
Lansată în 2014 odată cu a doua generație a Volvo XC90, platforma SPA a revoluționat producția Volvo, permițând fabricarea mai multor modele, motorizări și tehnologii pe o singură structură flexibilă. Această abordare a îmbunătățit semnificativ eficiența și a oferit companiei posibilitatea de a-și extinde oferta de vehicule hibride și electrificate.Vehiculul care marchează această bornă importantă, un Volvo XC90, a ieșit recent de pe linia...
11:50
11:10
Constructorul japonez a prezentat noul Land Cruiser FJ, o variantă mai mică a modelului de teren. Cel mai nou model Toyota va fi disponibil doar în Japonia pentru moment, cu lansarea pe piață programată la jumătatea lui 2026.Noul model al mărcii japoneze are un design aproape identic cu actuala generație Land Cruiser Prado, lansată anul trecut. Caroseria are o formă pătrățoasă, care aduce aminte de vechile generații Land Cruiser din anii '80 și '90. Toyota spune că...
20 octombrie 2025
16:30
Spyker are o poveste foarte captivantă în istoria industriei auto. Marca olandeză a fost fondată pentru prima dată în 1880 de către frații Spijker, Jacobus și Hendrik-Jan. Inițial, compania a produs trăsuri, iar în 1899 a lansat prima sa mașină.Câțiva ani mai târziu, mai exact în 1903, a fost lansat Spyker 60 HP, o mașină de curse cu un motor cu 6 cilindri. Aceasta este prima mașină din istorie cu tracțiune integrală. Mai apoi, în...
15:50
În luna septembrie, germanii de la Audi au prezentat noul Concept C la Milano, iar mai apoi în cadrul Salonului Auto de la Munchen. Prototipul a fost descris ca fiind viitorul mărcii din Ingolstadt, în contextul în care anunță un nou model sport, 100% electric, dar și un limbaj nou de design.Audi Concept C este creația lui Massimo Frascella, noul designer șef al mărcii din Ingolstadt.De obicei, aceste concepte sunt simple studii de design și, nu tot timpul,...
15:00
Cu ocazia Chery User Summit din China, constructorul asiatic de automobile a prezentat noul Omoda 4. Este vorba despre un SUV de segment B, gândit special pentru mediul urban.Pentru moment, a fost confirmat faptul că noul Omoda 4 va fi disponibil pe piața din Marea Britanie în 2026.SUV-ul respectă limbajul de design Cyber Mecha și mizează pe linii drepte și finisaje metalice. Habitaclul poate găzdui până la 5 pasageri, iar ecranul central al sistemului multimedia...
13:30
A 19-a etapă a sezonului 2025 de Formula 1 a readus echipele și piloții în Statele Unite pentru a doua din cele 3 curse programate în această țară. Marele Premiu al Statelor Unite s-a încheiat cu o nouă reușită pentru Max Verstappen, care se apropie și mai mult în clasament de piloții McLaren. Cu doar 5 curse rămase până la final, olandezul de la Red Bull este acum la 40 de puncte în spatele liderului clasamentului, Oscar Piastri.STRATEGIE...
12:10
Două BMW M4 CS Edition VR46 livrate în România: producție limitată la 92 de exemplare # Automarket.ro
Când spui MotoGP te gândești la Valentino Rossi. Pilotul italian are în palmares nouă titluri mondiale (nu toate la clasa mare) și 115 victorii de Grand Prix, fiind considerat unul dintre cei mai mari piloți moto din istorie.Il Dottore a renunțat la cariera pe două roți, dar nu a putut sta prea mult departe de circuit având în vedere că acum este pilot oficial BMW Motorsport.La începutul acestui an, pentru a marca cei 46 de ani împliniți...
12:00
Deși au trecut 38 de ani de la debutul lui Ferrari F40, modelul exotic continuă să fie o sursă de inspirație și în zilele noastre. Acest model, ultimul aprobat personal de către fondatorul Enzo Ferrari, tocmai a fost reinterpretat sub forma unui exemplar unicat, creat la cerere de către un client al mărcii italiene.Cel mai nou exemplar unicat Ferrari se numește SC40 și este o creație semnată de divizia de mașini unicate Ferrari Special Projects. Deși la prima vedere...
