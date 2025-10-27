Tensiuni uriașe între ONU și armata lui Netanyahu. Armata Israelului ar fi tras cu tancul către căștile albastre

08:20

Premierul polonez Donald Tusk nu se așteaptă la o pace durabilă în Ucraina atât timp cât președintele rus Vladimir Putin este la putere, conform unui interviu pentru ziarul britanic The Sunday Times. În plus, el este destul de prudent când vine vorba despre Donald Trump și inițiativele sale de politică externă. El crede că Ucraina este pregătită să continue lupta împotriva Rusiei timp de doi sau trei ani, dar se teme că războiul se va prelungi pe o perioadă de zece ani. Mai mult, dacă Moscova ar desfășura noile sale rachete balistice hipersonice Oreșnik în Belarus sau Kaliningrad, o exclavă rusă situată lângă Polonia, ar putea cu ușurință să lanseze o rachetă nucleară asupra oricărei capitale europene, inclusiv Londra, având în vedere raza de acțiune a rachetelor. „Amenințarea este globală și universală, mai ales din cauza tehnologiei”, a spus Tusk.