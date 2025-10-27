Ședință extraordinară la Guvern pentru modificarea OUG 52, care a supărat primarii
Digi24.ro, 27 octombrie 2025 12:20
Guvernul a anunțat o ședință extraordinară de Guvern, de la ora 16:00. Potrivit informațiilor Digi24.ro, miniștrii se reunesc pentru a modifica Ordonanța 52, care a nemulțumit primarii pentru că le-ar fi blocat cheltuielile până la finalul anului.
• • •
Acum 10 minute
12:30
Doi ucraineni au fost arestați, sub suspiciunea de spionaj, în Polonia. Vizau potențialul militar și infrastructura critică # Digi24.ro
Doi ucraineni au fost arestați în sudul Poloniei, acuzați că au strâns informații despre armata și infrastructura poloneză pentru un serviciu de informații străin nenumit. Suspecții, un bărbat de 32 de ani și o femeie de 34 de ani, au fost reținuți la Katowice pe 14 octombrie și arestați preventiv pentru trei luni, potrivit RMF24.
12:30
Arhitectul Catedralei Naționale confirmă că zona exterioară va fi „cu acces public nelimitat”. Când vor fi gata lucrările # Digi24.ro
Arhitectul Constantin Amâiei, care a coordonat proiectarea Catedralei Naționale din București, a vorbit la Digi24 despre provocările ridicării celui mai mare edificiu ortodox din România și despre planurile de finalizare a ansamblului. El a explicat că procesul de construcție a fost unul complex și că lucrările continuă, urmând ca zona să devină în viitor un spațiu deschis publicului, legat de Parcul Izvor și Palatul Parlamentului.
12:30
Rusia atacă Ucraina cu rachete făcute cu piese din import. Cel puțin 68 de componente ale rachetelor provin din Occident # Digi24.ro
Serviciul de Informații al Apărării din Ucraina (DIU) a publicat informații despre 68 de componente fabricate în străinătate, găsite în rachetele și dronele utilizate de forțele ruse împotriva Ucrainei.
Acum 30 minute
12:20
Guvernul a anunțat o ședință extraordinară de Guvern, de la ora 16:00. Potrivit informațiilor Digi24.ro, miniștrii se reunesc pentru a modifica Ordonanța 52, care a nemulțumit primarii pentru că le-ar fi blocat cheltuielile până la finalul anului.
12:20
Tensiuni uriașe între ONU și armata lui Netanyahu. Armata Israelului ar fi tras cu tancul către căștile albastre # Digi24.ro
Armata israeliană acuză luni Forţa Interimară ONU în Liban (FINUL) de faptul că i-a doborât una dintre dronele de spionaj în sudul Libanului.
12:10
„Vânătoarea de submarine”. Marea Britanie și Germania vor acționa împreună pentru a prinde navele subacvatice ale rușilor # Digi24.ro
Miniștrii apărării britanic și german au anunțat că țările lor își vor uni forțele pentru a monitoriza activitatea submarinelor rusești în Oceanul Atlantic de Nord și Marea Baltică.
Acum o oră
12:00
Daniel Băluță, posibilul candidat al PSD la Primăria Capitalei, are deja slogan de campanie. Ce discuții a avut cu Gabriela Firea # Digi24.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și posibil candidat al PSD la Primăria Capitalei, își pregătește deja campania. Cu sloganul „Hai că se poate!”, acesta susține că are sprijinul total al Gabrielei Firea, care fusese vehiculată pentru o eventuală candidatură din partea social-democraților.
11:50
Un jurnalist britanic, care a criticat Israelul, a fost reținut pe aeroportul din San Francisco # Digi24.ro
Jurnalistul britanic Sami Hamdi a fost reținut duminică dimineață de autoritățile americane pentru imigrație (ICE) pe aeroportul internațional din San Francisco, iar Consiliul pentru Relații Americano-Islamice (CAIR) spune că acțiunea reprezintă represalii pentru criticile pe care comentatorul politic musulman le-a adus Israelului în timpul turneului din SUA, potrivit The Guardian.
11:50
Apeluri false în numele unor instituţii sau autorităţi: DNSC avertizează asupra unei tentative de fraudă pe WhatsApp # Digi24.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei tentative de fraudă prin apeluri false în numele unor instituţii sau autorităţi. Autorii acestui tip de înşelătorie digitală se folosesc de identitatea fostului CERT-RO pentru a fura date personale şi financiare, potrivit DNSC.
11:50
Melissa devine uragan de categoria a cincea. Avertizări de furtuni și inundații catastrofale pentru Jamaica și Cuba # Digi24.ro
Uraganul Melissa a crescut în intensitate până la categoria a 5-a, maximă, ameninţând Jamaica, pe parcursul zilei şi al nopţii, cu vânturi distructive, valuri de furtună şi inundaţii catastrofale, a anunţat luni Centrul Naţional pentru Uragane (NHC) din Statele Unite.
11:40
Traficul de droguri transformă Belgia într-un stat narco, iar statul de drept este amenințat, a scris un judecător din Anvers într-o scrisoare anonimă publicată luni, în care solicita ajutor urgent din partea guvernului federal, transmite Politico.
Acum 2 ore
11:30
Reacția lui Donald Trump, după ce mai mulți susținători au sugerat că ar trebui să rămână la putere și după 2028 # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump exclude să candideze pentru postul de vicepreşedinte în alegerile prezidenţiale din 2028 - o manevră evocată de către susţinătorii săi, care să-i permită să ocolească limita constituţională de două mandate.
11:30
Reacția cinică a lui Lavrov la întrebarea dacă Rusia a încălcat Memorandumul din 1994 prin care se angaja să nu atace Ucraina # Digi24.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova nu consideră agresiunea sa împotriva Ucrainei ca fiind o încălcare a Memorandumului de la Budapesta.
11:20
Piciorul plat este o afecțiune frecvent întâlnită la adult, dar adesea ignorată, cu toate că poate afecta semnificativ postura și mersul, cauzând dureri și oboseală la nivelul picioarelor. Aflăm mai mult despre manifestările afecțiunii și despre opțiunile moderne de tratament de la Dr. Codrin Huszar, medic primar ortopedie și traumatologie
11:20
„O manifestare a naturii trecătoare”. Noile sancțiuni ale SUA, ironizate de către oficialii de la Moscova # Digi24.ro
Sancțiunile anti-rusești sunt un semn al „naturii trecătoare” a dominației occidentale în politica și economia mondială. Cel puțin asta susține Maria Zaharova într-un interviu acordat TASS.
11:10
Donald Trump este gata să facă o concesie fără precedent pentru a se întâlni cu dictatorul Kim Jong Un. Când s-ar putea vedea cei doi # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a repetat luni că i-ar ”plăcea mult” să se întâlnească cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un în timpul turneului în curs în Asia, într-o discuţie cu jurnalişti la bordul aeronavei prezidenţiale Air Force One.
11:10
În dimineața zilei de 27 octombrie, au fost introduse întreruperi de curent electric de urgență în orașul Kiev, precum și în Kiev, Sumî, Dnipropetrovsk și alte regiuni.
11:00
Venezuela acuză SUA că ar căuta „un incident pentru a justifica o agresiune militară”. Ministrul Apărării: Armata rămâne în alertă # Digi24.ro
Ministrul apărării venezuelean, Vladimir Padrino Lopez, a acuzat SUA, duminică seara, că ar cauta „un incident pentru a justifica o agresiune militară” împotriva Venezuelei. El a reiterat o acuzaţie anterioară a guvernului lui Nicolas Maduro, potrivit căreia Statele Unite ar planifica un „atac sub steag fals”, pe fondul tensiunilor dintre cele două ţări exacerbate de desfăşurarea flotei navale americane în Marea Caraibelor.
11:00
Ședință de urgență în Lituania din cauza baloanelor care au dus la închiderea principalului aeroport de mai multe ori # Digi24.ro
După o serie de incursiuni misterioase ale unor baloane în spațiul aerian al NATO, prim-ministrul Lituaniei, Inga Ruginienė, a convocat o ședință de urgență pe tema securității.
11:00
Directoarea DSP Brașov, pusă sub control judiciar. Ea anunța spitalele despre controale în schimbul analizelor gratuite, spune DNA # Digi24.ro
Directoarea executivă a Direcției de Sănătate Publică Braşov Ancuţa Ofelia Blănaru a fost plasată sub control judiciar, într-un dosar în care este acuzată că a permis accesul unor persoane neautorizate la informații care nu erau publice. Ea i-a prevenit pe reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov în legătură cu controale pe care le va face DSP și a beneficiat în schimb de analize medicale gratuite pentru apropiați, mai spun procurorii.
10:50
„Diella este însărcinată cu 83 de copii”. Metoda inedită prin care Albania vrea să combată corupția cu ajutorul IA # Digi24.ro
Diella (care înseamnă „Soare”) a fost numită în septembrie pentru a face sistemul de achiziții publice din Albania complet transparent și lipsit de corupție. Premierul Rama a anunțat acum că aceasta este „însărcinată cu 83 de copii”.
Acum 4 ore
10:30
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară „invincibilă” Burevestnik # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a catalogat, luni, drept „nepotrivit” anunţul omologului său rus Vladimir Putin privind un test reuşit al rachetei de croazieră ruse cu propulsie nucleară de tip Burevestnik.
10:30
Controalele de rutină pot ajuta la depistarea din timp a unor afecțiuni severe, care netratate pot duce la complicații sau chiar pot pune viața în pericol. Așa a aflat și Corneliu, acum în vârstă de 73 de ani, că suferea de cancer de colon, pentru care avea nevoie de tratament în cel mai scurt timp.
10:30
Tragedie în Argentina: cel puțin nouă oameni au murit după ce autocarul în care se aflau a căzut de pe un pod # Digi24.ro
Cel puţin nouă persoane au murit, iar alte 29 au fost rănite, în provincia argentiniană Misiones (nord-est), după ce un autocar cu etaj a căzut, de la câţiva metri înălţime, de pe un pod, în urma unei coliziuni cu alt vehicul, potrivit unui bilanţ provizoriu anunţat de către autorităţi.
10:20
Ciprian Ciucu a anunțat oficial că va candida la Primăria Capitalei. Ce slogan de campanie va avea liberalul # Digi24.ro
Primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu a anunțat, luni, că va candida pentru funcția de primar general. Liberalul a adăugat că sloganul său va fi „Bucureștiul pus la punct!”.
09:50
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt pe lista neagră # Digi24.ro
Membrii radicali și activiștii criminali ai grupării teroriste islamice Hamas trăiesc în prezent în pericol. Imediat după masacrul din 7 octombrie 2023, soldat cu peste 1.200 de morți și 251 de ostatici, statul Israel a înființat o escadrilă secretă a morții, care vânează și lichidează teroriști în Orientul Mijlociu. Cercurile de securitate din Berlin consideră posibil ca unitatea specială să descopere și să distrugă rețelele clandestine ale Hamas și în Germania și în țările vecine, precum Franța, scrie focus.de.
09:50
Patru persoane au fost reținute după ce au tras focuri de armă pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei. Ce ar fi declanșat incidentul # Digi24.ro
Indivizii care s-au bătut și au tras cu o armă airsoft, duminică, pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei, au fost identificați și reținuți. Incidentul, semnalat de locatari după ce s-au auzit focuri de armă, s-a soldat cu avarii la două mașini parcate.
09:40
Tancuri, drone, rachete și sateliți: Cum vrea Merz să transforme armata Germaniei într-o superputere militară europeană # Digi24.ro
Germania se pregătește pentru cea mai amplă modernizare militară de la Războiul Rece încoace. Friedrich Merz vrea să transforme Bundeswehr-ul într-o forță de elită europeană, cu un plan de achiziții în valoare de 377 de miliarde de euro ce include tancuri, drone, sateliți și sisteme de apărare de ultimă generație.
09:10
Două aeronave ale Marinei SUA s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud. Incidentele s-au petrecut la 30 de minute distanță # Digi24.ro
Un elicopter şi un avion de luptă ale Marinei SUA s-au prăbuşit duminică în Marea Chinei de Sud, în două accidente separate care nu s-au soldat cu victime, informează luni AFP, preluat de Agerpres.
08:50
Rețeaua de interese din jurul spitalului privat din Constanța, unde o tânără a murit după naștere. Legăturile politice ale acționarilor # Digi24.ro
Clinica privată din Constanța, unde o femeie a murit la scurt timp după naștere, este condusă de doi medici cu putere și conexiuni politice. Maternitatea unde neregulile grave erau mușamalizate, cu complicitatea autorităților, a fost mai mult o mașinărie de făcut bani decât spital. O moașă care a lucrat acolo poveștește cum, în loc de respectarea protocoalelor medicale, medicilor li se cerea „creativitate”. Asta în timp ce acționarii aveau legături cu politicieni locali pe care îi onorau prin evenimente publice organizate cu susținerea spitalului. Urmăriți o anchetă realizată de Pacient în România și Digi24.ro.
08:50
Ministrul chinez de externe Wang Yi a afirmat, luni, că o lume „multipolară” este în curs de apariţie şi a făcut apel la „încheierea” războaielor comerciale, cu câteva zile înaintea unei întâlniri foarte aşteptate între Xi Jinping şi Donald Trump.
08:50
Cele mai importante evenimente petrecute pe 27 octombrie
08:40
Dronele ucrainene au vizat Moscova într-un atac nocturn, afirmă primarul. Două aeroporturi și-au suspendat temporar operațiunile # Digi24.ro
Zeci de drone au vizat orașul Moscova în noaptea de 26-27 octombrie, potrivit primarului Serghei Sobianin. Primarul a început să raporteze atacurile asupra capitalei ruse în seara zilei de 26 octombrie și a postat actualizări pe tot parcursul nopții. Forțele ruse ar fi doborât 34 de drone ucrainene care zburau spre Moscova în timpul atacului, a afirmat el, potrivit Kyiv Independent.
Acum 6 ore
08:20
Bombardiere chineze au făcut „exerciţii simulate de confruntare” în apropierea Taiwanului # Digi24.ro
Un grup de bombardiere chineze H-6K a zburat recent în apropierea Taiwanului cu scopul de a efectua „exerciţii de confruntare”, a anunţat presa chineză duminică seară. Manevrele au avut loc cu doar câteva zile înaintea unei întâlniri prevăzute între preşedinţii chinez şi american.
08:20
Avertismentul lui Donald Tusk pentru Europa: „Rusia ar putea ajunge în orice capitală europeană, inclusiv Londra, cu rachete balistice” # Digi24.ro
Premierul polonez Donald Tusk nu se așteaptă la o pace durabilă în Ucraina atât timp cât președintele rus Vladimir Putin este la putere, conform unui interviu pentru ziarul britanic The Sunday Times. În plus, el este destul de prudent când vine vorba despre Donald Trump și inițiativele sale de politică externă. El crede că Ucraina este pregătită să continue lupta împotriva Rusiei timp de doi sau trei ani, dar se teme că războiul se va prelungi pe o perioadă de zece ani. Mai mult, dacă Moscova ar desfășura noile sale rachete balistice hipersonice Oreșnik în Belarus sau Kaliningrad, o exclavă rusă situată lângă Polonia, ar putea cu ușurință să lanseze o rachetă nucleară asupra oricărei capitale europene, inclusiv Londra, având în vedere raza de acțiune a rachetelor. „Amenințarea este globală și universală, mai ales din cauza tehnologiei”, a spus Tusk.
07:50
Partidul preşedintelui Javier Milei a câştigat detaşat alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului în Argentina # Digi24.ro
Partidul preşedintelui ultraliberal argentinian Javier Milei a câştigat duminică, cu o largă majoritate, alegerile legislative de la jumătatea mandatului. Partidul La Libertad Avanza a înregistrat puţin peste 40% din voturi la nivel naţional, potrivit rezultatelor după numărarea a 90% din voturi.
07:10
Președintele Nicușor Dan îl va decora luni pe patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu I # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan îl decorează, luni, pe Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, informează Administraţia Prezidenţială.
07:10
Un tablou monocrom de Yves Klein, vândut la licitaţie pentru o sumă uriașă, un record în Franţa pentru artist # Digi24.ro
Un tablou monocrom de Yves Klein a fost vândut la licitaţie joi la Paris contra sumei de 18,4 milioane de euro, sumă care include şi taxele, „un record în Franţa pentru acest artist”, a precizat casa de licitaţii Christie's, potrivit AFP.
07:10
Sfântul Dimitrie cel Nou, Basarabov, ocrotitorul Bucureștilor. Care sunt cele mai importante tradiții pentru ziua de 27 octombrie 2025 # Digi24.ro
În fiecare an, pe 27 octombrie, credincioșii ortodocși din întreaga țară îl sărbătoresc pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou Basarabov, ocrotitorul Bucureștiului. Pelerinajul la racla cu sfintele sale moaște rămâne una dintre cele mai impresionante și emoționante manifestări religioase din România.
07:10
Cadouri de neînțeles și „umor ciudat”. Cartea de memorii publicată de fostul președinte finlandez, detalii despre gândirea lui Putin # Digi24.ro
O carte de memorii publicată de fostul președinte al Finlandei, Sauli Niinistö, oferă câteva perspective neobișnuite asupra mentalității liderului rus, Vladimir Putin.
07:10
„Calul este rege”: Insula din „capitala mondială a mașinilor” care a interzis automobilele încă de când au fost inventate # Digi24.ro
În nordul statului american Michigan, cunoscut drept „capitala mondială a mașinilor”, există o insulă cu 600 de locuitori, 600 de cai și un stil de viață dintr-o eră de mult apusă, care a interzis mașinile imediat după ce au fost inventate.
07:10
Danemarca și Suedia, doi vecini care trăiesc în lumi diferite. Cum arată cel mai dramatic experiment privind migrația din Europa # Digi24.ro
Peste arcul grațios al podului care traversează strâmtoarea Øresund și valurile sale bătute de vânt, Copenhaga se află la doar 8 kilometri de Suedia și de orașul portuar Malmö. În multe zile, vârful celei mai înalte clădiri din Malmö este vizibil din capitala daneză, minunea arhitecturală întortocheată ridicându-se ca un obiect al fanteziei deasupra straturilor învăluitoare de ceață marină. Însă, din 2015, cele două orașe trăiesc în lumi foarte diferite.
07:10
Afaceriștii ruși, sub birul taxelor impuse de Kremlin. Firmele critică majorarea dărilor la stat pentru finanţarea economiei de război # Digi24.ro
Cel mai recent val de creşteri de impozite din Rusia, conceput pentru a consolida finanţele statului în contextul continuării războiul din Ucraina, va afecta puternic o zecime dintre firmele mici. Mulţi dintre patroni ruși spun că nu vor avea de ales decât să închidă sau să treacă în zona gri a economiei, transmite Reuters.
07:10
Legea „agenților străini”: cum a îngenuncheat regimul lui Vladimir Putin libertatea și a împins disidenții în exil # Digi24.ro
Legea rusă privind „agenții străini” a fost din nou înăsprită, permițând urmărirea penală după o singură amendă administrativă. Anterior, o cauză penală putea fi precedată de două încălcări administrative. Aceasta nu este nici pe departe prima și probabil nici ultima modificare a acestei legi controversate, relatează The Moscow Times.
07:10
Un milion de hectare au ars în Ucraina. Rusia, acuzată că alimentează în mod deliberat flăcările. „Nu există bombardamente accidentale” # Digi24.ro
În 2024, aproape un milion de hectare de teren din Ucraina au ars. Căldura, minele și bombardamentele au contribuit la acest lucru, dar imaginile cu drone care ținteau pompierii au ridicat problema crimelor de război. „În 50% dintre cazuri, în timp ce luptăm cu focul, o dronă zboară până la camionul nostru de pompieri și trebuie să ne oprim pentru a o neutraliza”, a povestit directorul unui parc natural din Ucraina, citat de The Guardian.
Acum 12 ore
00:10
De ce timpul pare să treacă mai repede odată cu vârsta. Un nou studiu oferă o posibilă explicație # Digi24.ro
Un nou studiu sugerează că schimbările care au loc în creierul nostru odată cu înaintarea în vârstă ar putea explica de ce avem impresia că timpul zboară tot mai repede pe măsură ce trec anii, relatează LiveScience.
00:00
Serghei Lavrov, despre întâlnirea Donald Trump - Vladimir Putin: „Americanii au spus că «anularea» înseamnă «amânare»” # Digi24.ro
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a spus într-un interviu acordat canalului maghiar de YouTube „Ultrahang” că discuția sa cu secretarul de stat american Marco Rubio din 20 octombrie a decurs „foarte bine”, chiar dacă Statele Unite nu au considerat necesară o întâlnire personală în urma acesteia., relatează UNN.
26 octombrie 2025
23:50
Un polițist aflat în timpul liber a fost salvator pentru victimele unui accident din Mehedinți. Momentul, surprins de o cameră de bord # Digi24.ro
Un polițist aflat în timpul liber a fost salvator pentru victimele unui accident din județul Mehedinți. Agentul a acordat imediat primul ajutor și a sunat la 112. Momentul a fost surprins de o cameră de bord.
Acum 24 ore
23:30
Fortăreață egipteană veche de 3.500 de ani, descoperită pe un drum militar din deșertul Sinai. Ce au găsit arheologii în interior # Digi24.ro
Arheologii egipteni au descoperit o fortăreață militară veche de 3.500 de ani pe un vechi drum militar din nordul deșertului Sinai, într-o zonă care lega Egiptul de estul Mediteranei. Construită, cel mai probabil, în timpul domniei faraonului Thutmose I, fortificația este remarcabil de bine conservată. În interior au fost găsite cuptoare antice, 11 turnuri de apărare și chiar o bucată de aluat pietrificat, rămasă neatinsă de soldații care o pregătiseră în urmă cu milenii.
23:20
Ilie Bolojan, despre vila în care stă: „Nu am intrat pe geam în această casă. A fost o chestiune publică” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit duminică, la Digi 24, despre vila în care locuiește, după ce au apărut informații că a stat timp de patru luni ilegal în locuința pe care anterior o primise Traian Băsescu.
