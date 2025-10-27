Drăgușin, revenire iminentă? Când ar putea fi inclus prima oară în lotul lui Tottenham. Unica șansă pentru Bosnia
Golazo.ro, 27 octombrie 2025 12:20
Radu Drăgușin, 23 de ani, s-ar putea întoarce pe teren la Tottenham după 272 de zile. Ar fi ocazia ideală: antrenorul lui Spurs va face rotații în Cupa Ligii. Șansa stoperului de a prinde câteva minute înaintea „dublei” cu Bosnia și San Marino
Acum 10 minute
12:30
Mărturie sfâșietoare Accidentările l-au băgat în depresie: „Așteptam să adoarmă soția ca să nu mă vadă plângând” # Golazo.ro
Cristiano Piccini (33 de ani), fost jucător la Real Betis și Valencia, a vorbit despre depresia prin care a trecut din cauza accidentărilor avute de-a lungul carierei.
Acum 30 minute
12:20
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare # Golazo.ro
Detalii despre cine a amenințat-o pe Denis Golgotă cu bătaia.
12:20
Drăgușin, revenire iminentă? Când ar putea fi inclus prima oară în lotul lui Tottenham. Unica șansă pentru Bosnia # Golazo.ro
Radu Drăgușin, 23 de ani, s-ar putea întoarce pe teren la Tottenham după 272 de zile. Ar fi ocazia ideală: antrenorul lui Spurs va face rotații în Cupa Ligii. Șansa stoperului de a prinde câteva minute înaintea „dublei” cu Bosnia și San Marino
Acum o oră
11:50
„Au încercat să mă facă să cedez psihic” Denisa Golgotă acuză: „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează” # Golazo.ro
Gimnasta Denisa Golgotă (23 de ani) a dezvăluit că a depus o plângere oficială pentru hărțuire fizică și psihică la revenirea în țară, după Campionatele Mondiale de la Jakarta. Sportiva susține că Federația Română de Gimnastică nu a luat nicio măsură.
11:40
El Clasico, ediția de meme-uri FOTO . Lamine Yamal, „ținta” fanilor lui Real Madrid după victoria în fața Barcelonei # Golazo.ro
Real Madrid - Barcelona 2-1. Lamine Yamal este protagonistul mai multor meme-uri după înfrângerea suferită de echipa sa în El Clasico.
Acum 2 ore
11:20
Dinamo nu l-a putut folosi pe Mamoudou Karamoko (26 de ani) în ultimul meci de campionat, 1-1 cu FC Argeș
11:20
Vinicius: „mai bine plec!” Atacantul lui Real Madrid a urlat la Xabi Alonso, după ce a fost schimbat în El Clasico # Golazo.ro
Real Madrid – Barcelona 2-1. Vinicius Junior (25 de ani), atacantul formației madrilene,, a izbucnit nervos și a amenințat că va părăsi echipa, după ce a fost înlocuit în minutul 71.
Acum 4 ore
10:30
Șut rămâne prudent Mijlocașul de la FCSB, după victoria categorică cu UTA: „Nu ne ajută cu nimic dacă nu legăm victoriile” # Golazo.ro
FCSB 4-0 UTA Arad. Adrian Șut (26 de ani), mijlocașul, roș-albaștrilor, a vorbit despre victoria de pe Arena Națională.
10:20
„Atât m-a costat” Gigi Becali a dezvăluit suma plătită până acum pentru puștiul din defensiva FCSB # Golazo.ro
FCSB - UTA Arad 4-0. Gigi Becali, patronul campioanei, a precizat cât l-a costat până acum transferul lui Ionuț Cercel.
10:00
Bellingham nu l-a menajat pe Yamal Mesajul de aproape 4 milioane de like-uri al starului de la Real Madrid # Golazo.ro
Real Madrid - Barcelona 2-1. Jude Bellingham (22 de ani), starul madrilenilor, i-a transmis un mesaj indirect lui Lamine Yamal (18 ani), după declarațiile făcute înainte de El Clasico.
09:50
„Nu-i place să muncească” Patronul FCSB, despre Politic: „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%” # Golazo.ro
Patronul FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre schimbul de jucători făcut cu Dinamo în această vară, Musi - Politic
09:40
FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară” # Golazo.ro
FCSB - UTA Arad 4-0. Gigi Becali, patronul campioanei, a venit cu noi detalii despre plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia.
09:40
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 74.
09:20
Achitată într-un caz de dopaj Sportiva contaminată prin contact intim a folosit metoda din „cazul Halep” pentru a-și demonstra nevinovăția # Golazo.ro
Triatlonista Imogen Simmonds, 32 de ani, a fost acuzată de dopaj și suspendată aproape un an din toate competițiile. Ulterior, sportiva a fost achitată după ce s-a dovedit că substanța interzisă ajunsese în corpul ei după ce făcuse sex cu partenerul.
09:20
Cupa României Câte bilete s-au vândut pentru duelul CS Dinamo - FC Dinamo, de pe „Arcul de Triumf” # Golazo.ro
CS Dinamo și FC Dinamo vor juca un meci inedit mâine seară în Cupa României
09:00
Federația Română de Fotbal nu-și face probleme că fundașul central israeliano-român Lisiav Eissat (20 de ani), de la Maccabi Haifa, mai poate fi deturnat de naționala Israelului, după ce a debutat pentru reprezentativa A a României.
Acum 12 ore
00:10
„Mi-e milă de el, săracul” Florin Tănase, atac fără precedent la impresarul Ioan Becali: „Nu e de ajuns școala vieţii, trebuie să te duci şi la matematică” # Golazo.ro
FCSB - UTA ARAD 4-0. Florin Tănase (30 de ani) l-a criticat dur pe Ioan Becali (73 de ani).
00:00
Becali i-a dat 400.000€ lui CFR Patronul FCSB, afacere fabuloasă pentru un superjucător: „Ei mi-au propus tranzacția, eu am plătit” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB, a dezvăluit clauzele fabuloase pe care CFR Cluj le avea ca urmare a transferului lui Daniel Bîrligea (25 de ani), din vara anului trecut.
26 octombrie 2025
23:50
Schimbare de lider în Formula 1 Final incredibil de sezon: Piastri pierde primul loc după MP al Mexicului! Luptă în 3 pentru titlul mondial # Golazo.ro
Lando Norris (25 de ani) s-a impus în MP al Mexicului și devine noul lider al clasamentului general în Formula 1!
23:40
Alibec n-a mai suportat Ce a făcut atacantul de la FCSB imediat după fluierul final + Reacția patronului # Golazo.ro
FCSB - UTA ARAD 4-0. Denis Alibec (34 de ani) a plecat furios la vestiare, după victoria categorică a campioanei.
Acum 24 ore
23:20
„E umilitor” Adrian Mihalcea, resemnat, după eșecul drastic cu FCSB: „A fost doar un joc-școală” # Golazo.ro
FCSB - UTA ARAD. 4-0. Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul oaspeților, s-a arătat descumpănit după eșecul drastic suferit de formația sa.
23:20
„Din play-off ies Dinamo și Botoșani” Gigi Becali, euforic după victoria cu UTA Arad: „În 10 etape vom fi pe podium” # Golazo.ro
FCSB - UTA ARAD 4-0. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a vorbit despre meciul câștigat de echipa sa dar și despre ce va urma pentru campioana României.
22:50
Jerome Boateng, interzis de fani Legenda lui Bayern Munchen, exclusă din club din cauză că și-a agresat partenera # Golazo.ro
Jerome Boateng (37 de ani), legendarul jucător al celor de la Bayern Munchen, a fost nevoit să-și anuleze stagiul de dezvoltare ca antrenor în cadrul clubului bavarez, în urma reacției negative a fanilor.
22:00
Dialog amuzant Ce au postat FC Dinamo și CS Dinamo înaintea duelului inedit din Cupă: „Peter Parker va marca!” # Golazo.ro
FC Dinamo și CS Dinamo au avut un schimb amuzant de replici pe rețelele de socializare, înainte de meciul direct.
22:00
Bîrligea, ce execuție! FOTO: Golul superb cu care atacantul de la FCSB a deschis scorul în meciul cu UTA # Golazo.ro
FCSB - UTA ARAD. Daniel Bîrligea (25 de ani) a deschis scorul cu o execuție superbă, în minutul 13 al meciului de pe Arena Națională.
21:50
Doliu în NFL Fostul star a decedat la doar 41 de ani » În urmă cu două săptămâni făcea un apel disperat # Golazo.ro
Nick Mangold, fostul star din NFL, a decedat la doar 41 de ani.
21:10
Giovanni Becali (73 de ani) a oferit detalii despre situația financiară de la Metaloglobus, club care a învins-o pe FCSB, scor 2-1 și a remizat cu Universitatea Craiova, scor 0-0.
21:00
La un pas de bătaie Spiritele s-au încins la finalul primului El Clasico » De la ce a pornit conflictul: „Hai, vorbește acum!” # Golazo.ro
REAL MADRID - BARCELONA 2-1. Spiritele s-au încins pe finalul partidei de pe „Santiago Bernabeu”.
20:10
Continuă tensiunile la Real Madrid FOTO: Vinicius, furios la adresa lui Xabi Alonso, după ce a fost schimbat în El Clasico. Reacția antrenorului # Golazo.ro
REAL MADRID - BARCELONA 2-1. Continuă tensiunile dintre Vinicius (25 de ani) și Xabi Alonso (43 de ani).
20:10
„Pe el îl vreau, fără discuții” Ioan Varga a spus cine este prima variantă pentru banca CFR-ului # Golazo.ro
Ioan Varga (66 de ani), finanțatorul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre antrenorul care va prelua formația clujeană, echipă aflată în plină criză.
19:30
Rădoi, săgeți spre Rotaru Ce îl nemulțumește pe antrenorul de la Universitatea Craiova: „Trebuie să spunem adevărul” # Golazo.ro
METALOGLOBUS - U CRAIOVA 0-0. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oaspeților, a lansat înțepături la adresa lui Mihai Rotaru, patronul oltenilor.
19:30
„Mă frustrează” Sebastian Mailat, despre neconvocarea la națională: „Asta m-a deranjat cel mai tare” # Golazo.ro
Sebastian Mailat (27 de ani), atacantul celor de la FC Botoșani, a vorbit despre neconvocarea sa la echipa națională.
18:40
„Arbitrul a greșit!” Comisia din Italia, decizie fermă după penalty-ul controversat din Napoli - Inter + Ce se întâmplă cu „centralul” # Golazo.ro
Comisia Arbitrilor din Italia (AIA) a analizat penalty-ul controversat acordat de Maurizio Mariani (43 de ani) în derby-ul dintre Napoli și Inter, scor 3-1.
18:40
Accident horror în MotoGP Pilotul a fost transportat de urgență la spital și e în stare gravă: „Multiple stopuri cardiace, mai multe organe afectate” # Golazo.ro
Un accident horror a avut loc în această dimineață, la o cursă de Moto 3, una dintre seriile de start ale MotoGP, pe Circuitul Internațional Sepang, din Malaezia.
18:10
„Mi-aș fi dorit un meci cu ei” Mihai Stoica ar fi vrut un duel FCSB - Steaua în Cupa României. Care e motivul # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit din nou pe marginea disputei dintre Steaua și FCSB.
18:00
„Presiune mult mai mare față de FCSB” Jucătorul cu peste 250 de meciuri în Polonia a vorbit despre situația lui Edi Iordănescu: „Acolo, ei vor doar asta” # Golazo.ro
Cornel Râpă (35 de ani), fost internațional român, a vorbit despre situația lui Edi Iordănescu (47 de ani), antrenorul celor de la Legia Varșovia.
17:50
FCSB - UTA Arad LIVE, de la 20:30, în etapa #14 din Liga 1 » Campioana are nevoie disperată de victorie # Golazo.ro
FCSB și UTA Arad se întâlnesc în această seară, de la 20:30, în etapa #14 a Ligii 1.
17:20
„Nu suntem în mare criză” Mirel Rădoi, apel la fani după egalul 0-0 cu Metaloglobus: „Aruncăm tot ce s-a construit până acum?” # Golazo.ro
Metaloglobus - Universitatea Craiova 0-0. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor, cere răbdare din partea fanilor după remiza cu ultima clasată.
17:10
Baiaram și-a cerut scuze Jucătorul Craiovei regretă conflictul cu Mirel Rădoi: „A luat cea mai bună decizie să mă scoată din lot” # Golazo.ro
Metaloglobus - U Craiova 0-0. Ștefan Baiaram (22 de ani) și-a cerut scuze pentru reacția nepotrivită dinaintea meciului cu Noah, scor 1-1.
17:10
„Nu avem cum să nu ajungem în play-off” Miculescu și Dawa sunt siguri că FCSB își va reveni : „Asta trebuie să facem” # Golazo.ro
David Miculescu (24 de ani) și Joyskim Dawa (29 de ani) sunt convinși că FCSB va reuși să se califice în play-off-ul Superligii.
17:00
Scandal între olteni! FOTO: Tensiuni între suporterii și jucătorii Craiovei, la Clinceni. Mirel Rădoi a intervenit # Golazo.ro
Metaloglobus - U Craiova 0-0. Oltenii au remizat în deplasarea de la Clinceni din etapa #14 a Ligii 1.
16:50
„Puțin fotbal” Stoichiță și Anghel Iordănescu, dezamăgiți de Universitatea Craiova, încântați de Metaloglobus # Golazo.ro
Metaloglobus - U Craiova 0-0. Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic al FRF, a lăudat prestația nou-promovatei.
16:20
Nsimba, dublă ratare! FOTO: Atacantul Craiovei a irosit o șansă incredibilă în partida cu Metaloglobus + Nici Baiaram nu a fost mai inspirat # Golazo.ro
Metaloglobus - U Craiova. Steven Nsimba (29 de ani), atacantul oltenilor, a ratat o ocazie uriașă în repriza a doua a partidei de la Clinceni.
16:10
„Dan Petrescu nu se întoarce acum” Cristi Balaj explică de ce a plecat de la CFR Cluj: „Sunt de nerecunoscut, asta am ajuns să fac” # Golazo.ro
Cristi Balaj, fostul președinte al celor de la CFR, a negat revenirea lui Dan Petrescu în viitorul apropiat.
15:40
FCSB și U Craiova, în top 10 Pozițiile ocupate de meciurile cu Bologna și Noah în ierarhia asistențelor din cupele europene # Golazo.ro
FCSB și Universitatea Craiova au evoluat joi în cupele europene, în faza principală din Europa League, respectiv Conference League.
15:10
Reghecampf schimbă campionatul Decizie inedită în Africa! Țara în care va evolua echipa antrenorului român # Golazo.ro
Federația Rwandeză de Fotbal a acceptat trei cluburi de fotbal din Sudan să participe în campionatul intern.
14:20
Peripeții pentru U Craiova Motivul incredibil din cauza căruia oltenii au ajuns târziu la stadion, înainte de meciul cu Metaloglobus # Golazo.ro
Universitatea Craiova a ajuns cu întârziere la stadionul din Clinceni, pentru partida din etapa #14 a Ligii 1.
13:50
„Trebuie să avem echilibru” Costel Gâlcă a analizat Unirea Slobozia și știe cum poate urca pe primul loc în Liga 1 + Ce a spus despre accidentați # Golazo.ro
Costel Gâlcă, antrenorul echipei Rapid, a prefațat meciul cu Unirea Slobozia din Liga 1, etapa #14.
13:20
Grameni, cu picioarele pe pământ Mijlocașul de la Rapid, despre lupta la titlu: „Facem o greșeală dacă ne gândim la asta de acum” # Golazo.ro
Constantin Grameni (28 de ani) a prefațat partida cu Unirea Slobozia, din etapa #14 a Ligii 1, însă a comentat și șansele celor de la Rapid în lupta pentru titlu.
13:20
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre Catedrala Mântuirii Neamului .
