JPMorgan deschide o nouă eră a evaluărilor corporatiste: Angajaţii îşi pot redacta rapoartele anuale cu ajutorul propriei inteligenţe artificiale dezvoltate în bancă
Ziarul Financiar, 27 octombrie 2025 12:30
ZF Live. Cătălin Şomfălean, CEO Innobyte: Anul 2025 a fost de balansare a bugetelor, iar unele companii chiar îşi reduc bugetele în zona de e-commerce. Piaţa de profil are o creştere mică, de o singură cifră, anul acesta # Ziarul Financiar
Piaţa locală de e-commerce traversează un an de temperare, cu o creştere de o singură cifră, pe fondul prudenţei companiilor şi al reaşezării bugetelor, a spus Cătălin Şomfălean, CEO al Innobyte, dezvoltator software pentru e-commerce. Potrivit acestuia, multe firme au pus pe pauză proiecte digitale şi au redus investiţiile în online, aşteptând să vadă impactul noilor taxe şi impozite înainte de a-şi contura planurile pentru 2026.
Analiza de luni. Avântul pieţei de 900 mil. euro a suplimentelor alimentare, diminuat în urma dublării TVA-ului. „Observăm scăderea consumului“ # Ziarul Financiar
Piaţa suplimentelor alimentare şi a vitaminelor din România a ajuns la 870 mil. euro conform ultimelor date ale reprezentanţilor acestei industrii, o creştere de circa 17% în ultimii patru ani. Stilul de viaţă tot mai agitat şi accesul la informaţii au dus la creşterea apetitului pacienţilor români pentru aceste produse.
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Carmen Diaconu, fondatoarea Noeme, unul dintre cele mai cunoscute restaurante din Bucureşti: Niciodată nu o să renunţăm la colaborarea cu producătorii locali, dar cumva pare că legile au fost create pentru marii jucători şi nu pentru a încuraja producţia locală. Aici chiar e loc de a îmbunătăţi peisajul # Ziarul Financiar
Noeme s-a lansat la începutului lui 2020 şi a fost proiectul comun al trei surori, Carmen, Lăcrămioara şi Alice Diaconu. Fiecare a acoperit un anumit segement, dar Carmen a fost de la bun început in charge de meniu, cea mai dificilă parte care până la urmă stabileşte identitatea unui restaurant.
ZF Live. Bogdan Mîndrescu, CNAB. Ce planuri are Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti pentru a face faţă traficului aerian în creştere? Cele două aeroporturi din Capitală ar putea avea fiecare câte un terminal nou. În următorii cinci ani, traficul de pe Otopeni ar putea ajunge la 22 milioane de pasageri, plus 30% faţă de nivelul actual # Ziarul Financiar
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, care operează aeroporturile Otopeni şi Băneasa din Capitală, are în plan modernizarea aeroportului Otopeni, dar şi construirea unui nou terminal pe cel mai mare aeroport din ţară.
Rezervele valutare şi de aur ale României de la BNR sunt suficiente, în contextul naţional şi internaţional turbulent actual? Ce spune Joong Shik Kang, şeful misiunii FMI pentru România: Rezervele internaţionale ale României sunt evaluate a fi adecvate, fiind peste nivelul de referinţă. Nu comentăm componenţa dorită a rezervelor # Ziarul Financiar
Rezervele internaţionale ale României, care au urcat la aproximativ 76 mld. euro la finalul primelor nouă luni din acest an, sunt evaluate de Fondul Monetar Internaţional (FMI) ca fiind adecvate, fiind peste nivelul de referinţă (benchmark), după cum a declarat Joong Shik Kang, şeful misiunii FMI pentru România, pentru ZF.
Iulian Anghel, ZF: Datoria publică a României nu este mare, nu încă, dar viteza cu care creşte este ameţitoare. Datoria publică a României va trece în acest an, foarte probabil, de 60% din PIB. Aşadar, România ar urma să rateze şi ultimul prag de aderare la zona euro # Ziarul Financiar
Datoria publică a Româmiei a crescut în doar cinci ani cu 11% din PIB. În bani, asta înseamnă o trecere de la 498 de miliarde de lei (99,6 mld. euro) la una de 100 de miliarde de lei (200 mld. euro în iunie 2025, potrivit datelor Finanţelor).
Bursă. Cris-Tim importă carne de porc de circa 100 mil. euro anual. Radu Timiş jr., CEO: Sunt bani care ar putea rămâne în economia românească şi ar putea multiplica aici, atât forţa de muncă, cât şi tehnologia, taxe şi impozite # Ziarul Financiar
Cris-Tim Family Holding, unul dintre cei mai mari procesatori de carne din România, îşi asigură cea mai mare parte din cantiatea de carne de porc – principala materie primă – din importuri din Uniunea Europeană, în special din Danemarca, Germania, Italia şi Spania.
Bursă. Dividendul special aduce un plus de 2,5% pe acţiunile OMV Petrom. În ultima lună acţiunile SNP au crescut cu 10,6% # Ziarul Financiar
Spre finele şedinţei de tranzacţionare de vineri, acţiunile OMV Petrom se apreciau cu 2,5% şi duceau dinamica din ultimul an la peste 30% după ce acţionarii au aprobat joi distribuirea unui dividend special în valoare brută de 0,02 lei/acţiune, echivalentul a aproximativ 1,24 mld. lei.
Bursă. Maximele indicilor bursieri atrag noi investitori în fondurile de acţiuni, spune un administrator de active. Totuşi, o expansiune reală a industriei necesită fluxuri noi de capital şi extinderea bazei de retail # Ziarul Financiar
Noile recorduri bifate de indicele bursier BET au readus în prim-plan fondurile cu plasamente în acţiuni, însă pe măsură ce performanţa Bursei de la Bucureşti sporeşte optimismul investitorilor aflaţi deja în piaţă şi atrage, punctual, capital nou, lichiditatea scăzută şi concentrarea pe câteva sectoare majore limitează creşterea industriei de administrare a activelor, spune Liviu Arnăutu, preşedinte al Atlas Asset Management.
Bursă. Brokerii de la Wood estimează randamente mai mici ale dividendelor Hidroelectrica în anii următori, sub titlurile de stat, dar peste companiile similare din Europa, chiar dublu # Ziarul Financiar
Casa de brokeraj Wood & Company, cu tranzacţii intermediate anul acesta la Bursa de Valori Bucureşti de 2,6 mld. lei, estimează că Hidroelectrica (H2O), cel mai mare producător de energie din România şi una dintre cele mai profitabile companii din portofoliul statului, va avea în următorii ani un randament al dividendului de aproximativ 6–7% pe an, în scădere faţă de nivelurile record din ultimii doi ani.
România, la extreme: în timp ce patronatele şi chiar guvernul se luptă să nu crească salariul minim pe economie pentru că IMM-urile nu ar avea resurse financiare pentru acest lucru, la polul opus un patron caută de un an şi jumătate un director operaţional cu 4.000 de euro net/lună şi nu-l găseşte # Ziarul Financiar
Indicele ROBOR la 3 luni a înţepenit săptămâna trecută la 6,4%. Cursul valutar rămâne pe lângă 5,08 lei/euro # Ziarul Financiar
Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate de populaţie înainte de luna mai 2019, precum şi pentru creditele curente ale companiilor în lei, a stagnat toată săptămâna trecută la 6,40%, după ce anterior intrase pe o tendinţă de scădere.
Conferinţa GrECo & ZF Risk Day - Horizon va avea loc săptămâna aceasta, pe data de 30 octombrie. Cum arată mediul de business într-un mediu economic afectat de riscuri dintre cele mai diverse, ce soluţii există pentru diminuarea acestor riscuri şi cum ar trebui să ne uităm la perioada următoare? # Ziarul Financiar
Conferinţa GrECo&ZF Risk Day - Horizon, „Navigând printre incetitudini: Strategii inteligente de gestionare a riscurilor“ va avea un prim panel dedicat mediului de afaceri, în cadrul căruia se vor aborda principalele riscuri care impactează mediul economic, soluţiile care există pentru diminuarea acestora, dar şi aşteptările privind perioada următoare.
Grupul francez Hermès face o primă mutare oficială după ce şi-a deschis firma în România # Ziarul Financiar
Grupul francez Hermès, o afacere de familie ajunsă la cea de-a şasea generaţie şi unul dintre cei mai importanţi actori din industria de lux de la nivel mondial, face o primă mutare oficială după ce şi-a deschis firmă în România în 2024, în septembrie.
Via Transilvanica. Tina Creţu, director de comunicare şi marketing la Tăşuleasa Social: Ce diferenţiază Via Transilvanica de alte trasee este valoarea socială. Stai în casele oamenilor, mănânci din grădina lor şi afli poveştile locului # Ziarul Financiar
Via Transilvanica se diferenţiază de alte trasee turistice prin valoarea socială, dat fiind că drumeţii se cazează şi mănâncă în caselor oamenilor.
Urmează Gala ZF 2025, luni 17 noiembrie. Enrico Letta, invitatul special al evenimentului: Crearea unei reţele feroviare de mare viteză paneuropene care să lege toate capitalele UE şi principalele centre urbane ar reprezenta o oportunitate unică de revoluţionare a transportului european şi accelerare a integrării în UE # Ziarul Financiar
În timpul călătoriei pe care a făcut-o prin Europa pentru elaborarea Raportului său „Mult decât o piaţă“, Enrico Letta a vizitat 65 de oraşe europene. În această călătorie, Letta a experimentat, potrivit mărturisirilor sale, cel mai izbitor paradox al infrastructurii UE: imposibilitatea de a clători cu trenuri de mare viteză între capitalele europene.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Gabriel Aldea, Investimental: Trecem prin cea mai bună perioadă pentru listări la Bursă din 2021 încoace. Oferta Cris-Tim a dovedit că este un moment prielnic # Ziarul Financiar
Maximele atinse de indicele BET şi interesul stârnit de oferta publică iniţială a producătorului de mezeluri Cris-Tim conturează un moment favorabil pentru noi listări la Bursa de Valori Bucureşti, spune Gabriel Aldea, director general adjunct al Investimental, care aminteşte de valul de debuturi din urmă cu patru ani, când 23 de companii antreprenoriale au intrat la tranzacţionare, unele ajungând ulterior în structura indicelui de referinţă BET.
Cosmin Ghiţă, Nuclearelectrica: Doar în 2025 avem un program de investiţii de peste 3,4 mld. lei, mai mult decât în ultimii cinci ani cumulat. „Dacă avem nevoie de ceva, acel ceva este predictibilitatea, în toate formele ei.“ # Ziarul Financiar
ZF a început o campanie dedicată companiilor care continuă să investească în economia locală şi arată de ce au nevoie pentru a-şi continua planurile de investiţii.
Pleacă Carrefour din România? Presa franceză scrie că grupul a angajat BNP Paribas să testeze interesul pieţei. Carrefour spune că businessul local creşte şi investiţiile pe 2025 rămân în picioare. Ce urmează din 2026? Nu e clar # Ziarul Financiar
Zvonurile privind exit-ul grupului francez Carrefour de pe piaţa din România se înmulţesc, informaţia ajungând acum în presa din Hexagon, care scrie că retailerul a mandatat banca BNP Paribas pentru a testa interesul investitorilor.
Transmeteorit, companie care produce legume în Tulcea sub brandul Generaţii, investeşte 10 mil. euro într-un depozit cu 65% cofinanţare europeană # Ziarul Financiar
Businessul Transmeteorit a fost pus pe picioare în urmă cu 25 de ani ca o afacere în domeniul transporturilor, dar a trecut rapid la agricultură după un an foarte bun pentru cultura de ceapă, atât ca producţie, cât şi ca preţ.
Bursă. Finanţe personale. Dacă economia stagnează, măcar Bursa să crească. De la începutul anului, indicele BET are un plus de 42% cu tot cu dividende. Cum se explică această discrepanţă # Ziarul Financiar
România lui 2025 oferă o imagine paradoxală: bursa creşte la noi maxime istorice într-un context economic stagnant. Indicele principal al Bursei de Valori Bucureşti, BET, a urcat cu aproape 42% de la începutul anului, incluzând dividendele, în timp ce economia reală abia se mişcă, cu o creştere a PIB de doar 0,3% în prima jumătate a anului.
Companiile româneşti fac paşi concreţi în extinderea pe piaţa din Ungaria: dar avem nevoie de mai multă susţinere şi finanţare bancară pentru aceste operaţiuni din partea băncilor româneşti, plus susţinerea diplomatică din partea ambasadelor # Ziarul Financiar
De la Bucureşti, de foarte multe ori avem percepţia macro că firmele româneşti, ca antreprenorii români, fac afaceri numai în România şi că prezenţa lor, până la urmă, prezenţa României pe pieţele externe este nesemnificativă, aproape de zero, spre deosebire de firmele din Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Slovenia, ca să nu mai vorbim de Austria, care au intrat, care au „invadat“ România în aproape toate sectoarele economice.
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Cătălin Stancu, Horváth: Noi avem 7 ani de întârziere la Iernut, dar Austria este de vină pentru energia scumpă. Marea Neagră este un avantaj strategic pentru preţul energiei şi trebuie exploatat # Ziarul Financiar
Formarea preţului la energie la nivel european funcţionează după următorul model. Primii care intră în „horă“ sunt producătorii cu cele mai mici costuri. Astfel, este stimulată producţia de energie la costuri mici. Dar pentru că nu există suficientă capacitate regenerabilă, hidro sau nucleară, de cele mai multe ori semnalul de preţ este dat de energia termo, cărbuni şi gaze, care închide (acoperă) piaţa. Câtă vreme gazul rusesc a avut un preţ acceptabil, piaţa energiei nu a suferit şocuri majore.
ZF ESG 2025: De la cost la investiţie strategică. Cum îşi schimbă companiile modelul de business pentru a rămâne relevante. Companiile care se aliniază la ESG au nevoie de indicatori puţini şi clari pentru a implementa rapid schimbările. Sustenabilitatea este despre ce ne ajută să mergem înainte, să fim mai eficienţi # Ziarul Financiar
Viziunea pe termen lung a companiilor în materie de ESG şi de rolul lui este un element important în obţinerea de avantaje competitive, deşi raportarea poate să fie stufoasă şi cu costuri mari, a fost una din concluziile speakerilor prezenţi la conferinţa „ZF ESG 2025: De la cost la investiţie strategică. Cum îşi schimbă companiile modelul de business pentru a rămâne relevante“. Evenimentul a fost organizat de Ziarul Financiar în parteneriat cu cu TTS, Carbon Tool, Bolt Business şi Electrica Furnizare.
România contrastelor: Bucureştiul a depăşit puterea de cumpărare din Varşovia şi Praga, dar peste trei sferturi din judeţele ţării abia ajung la jumătatea mediei europene # Ziarul Financiar
România este ţara contrastelor. De fapt, este o ţară împărţită în trei „ţări“ diferite. Există Bucureştiul, marile oraşe şi restul „lumii“. Iar cel mai bun indicator al acestor discrepanţe îl reprezintă puterea de cumpărare.
Ungaria: un decret guvernamental ar putea inunda piaţa locală a muncii cu zeci de mii de maghiari. Ce vor face muncitorii străini? # Ziarul Financiar
În Ungaria, discursul oficial este că economia locală depinde masiv de muncitori străini, în principal din Asia de Sud-Est, pentru că firmele locale nu-şi pot acoperi necesităţile din surse locale.
