Vaticanul Ortodoxiei și girafa de la Antipa

O veste cum nu se poate mai proastă, la început de săptămână, pentru locuitorii din mai multe zone ale Capitalei. Peste 500 de blocuri din București vor rămâne fără agent termic în următoarele zile, din cauză că se vor face lucrări de remediere a unor avarii pe conductele rețelei termice. Ceea ce înseamnă că locuitorii […]